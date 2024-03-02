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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6

02.03.2024 21:04

Разработчики проекта KDE Plasma Mobile представили редакцию пользовательской среды KDE Plasma 6 для мобильных устройств, переведённую на Qt 6 и набор библиотек KDE Frameworks 6. Поддержка телефонии в Plasma Mobile базируется на телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Готове сборки KDE Plasma Mobile 6 можно загрузить из тестового репозитория дистрибутива postmarketOS.

Мобильные версии приложений с недавних пор развиваются в основном составе KDE Gear и включены в выпуск 24.02. Для построения интерфейса приложений задействован набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Основные изменения:

  • По молчанию задействован полностью переписанный домашний экран Folio, позволяющий пользователю произвольно размещать приложения и виджеты на страницах, распределять приложения по тематическим папкам, просматривать общий список приложений (жест сдвиг вверх) и выполнять поиск через вызов KRunner (жест сдвиг вниз). Группировка приложений осуществляется через их перемещение в режиме Drag & Drop. Возможен импорт и экспорт раскладок содержимого домашнего экрана.
  • Добавлен интерфейс начальной настройки, показываемый при первом запуске и позволяющий быстро настроить Wi-Fi, параметры соединения через сотового оператора, часовой пояс, уровень масштабирования и яркость экрана.
  • Предложен новый диалог аутентификации, оптимизированный для экранов мобильных устройств.
  • В панель быстрых настроек добавлена кнопка для включения оконного режима ("docked"), при котором отключается принудительное раскрытие окон приложений на весь экран, добавляются декораторы окон и показываются кнопки сворачивания, раскрытия и закрытия окна. Предполагается, что новый режим может быть удобен на планшетах с большими экранами или при подключении к смартфону монитора, клавиатуры и мыши.
  • В настройки добавлена опция для включения постоянного отображения переключателя виртуальной клавиатуры в нижней навигационной панели.
  • Интерфейс переключения между приложениями вынесен из процесса plasmashell и оформлен в виде эффекта для KWin, что позволило упростить сопровождение.
  • Добавлен новый сервис управления настройками (plasma-mobile-envmanager), который автоматизирует работу с файлами конфигурации и обеспечивает переносимость с настольной редакцией, беря на себя работу по управлению настройками при одновременной установке компонентов для настольных и мобильных систем.
  • Добавлена возможность настройки параметров вибросигнала и фонарика, что позволяет менять скорость вибрации и яркость свечения на устройствах, допускающих изменение подобных параметров.
  • В конфигураторе обеспечено выполнение модуля настройки параметров сотовой сети в асинхронном режиме, что решило проблемы с подвисаниями интерфейса при выполнении длительных операций. Оформление конфигуратора Wi-Fi переведено на использование компонентов мобильных форм и унифицировано с другими модулями. Улучшен интерфейс настройки времени и даты. Переделана система всплывающих уведомлений. Добавлена поддержка использования в NeoChat общей системы уведомлений, что позволяет не упустить новое сообщение при закрытом приложении NeoChat.
  • В приложении Clock при срабатывании будильника или сигнала таймера обеспечено приглушение остальных звуков и приостановка воспроизведения в мультимедийных проигрывателях, поддерживающих протокол MPRIS. После прекращения сигнала воспроизведение восстанавливается.
  • В калькуляторе улучшен просмотр истории операций, предоставлена возможность удаления элементов из истории. Добавлена новая страница с настройками, позволяющая выбрать единицы измерения, точность и метод разбора выражений. Обеспечено автоматическое изменение размера шрифта для длинных выражений, улучшена отрисовка степеней, добавлена поддержка случайных чисел, дифференциалов, среднеквадратичных отклонений и т.п. Движок математических вычислений переведён на libqalculate.
  • В программе для прослушивания подкастов (Kasts) значительно ускорено обновление подкастов за счёт исключения лишнего разбора RSS для неизменившихся лент. Внесены небольшие изменения в интерфейс, добавлена возможность ручного выбора цветовой темы. При подключении через мобильных операторов для экономии трафика отключены периодические сетевые проверки состояния соединения.
  • Добавлено новое приложение Hash-o-Matic для вычисления хэшей для файлов (MD5, SHA-256 и SHA-1), сравнения файлов и проверки целостности по цифровой подписи.


  1. Главная ссылка к новости (https://plasma-mobile.org/2024...)
  2. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  3. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60714-plasmamobile
Ключевые слова: plasmamobile, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nonon (?), 21:24, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А KDE может пожалуйста не заниматься мобилками? Было бы хорошо
     
     
  • 2.5, Анон1212 (ok), 21:49, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можешь, разрешаю.
    Это открытый проект, кто чем хочет тем и занимается
     
  • 2.11, Ананимист (?), 22:11, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно. Передай им, они тебя внимательно выслушают и примут меры.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:39, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На айфон уже можно сабж накатить?
     
  • 1.4, anonnn (?), 21:46, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    допустим хочу поставить на свою мобилку (смартфон) POCO
    как то это сделать вообще если можно? как
     
     
  • 2.6, Jaymz (?), 21:51, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если POCO F1 то пожалуйста
     
  • 2.8, Анон1212 (ok), 21:52, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди на 4пда и посмотри кастом на свой телефон, если нет, то нет, я на 4х ставил ужасно все логало
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:51, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что она для избранных? Дайте ее всем
     
     
  • 2.9, Анон1212 (ok), 21:53, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адаптируй под свой телефон, никто тебе не мешает
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:04, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо, что делают. Это подает надежды, что со временем мобильные телефоны могут перестать быть одноразовым говном, коим являются сейчас с прибитой гвоздями проприетарщиной, юзерскими полномочиями пользователя и несъемными аккумуляторами.
     
     
  • 2.12, Ананимист (?), 22:12, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6 чашек кофе этому джентльмену.
     
  • 2.13, Анонист (?), 22:34, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мобильные телефоны могут перестать быть одноразовым говном, коим являются сейчас

    Смешно. Учитывая себестоимость производства большинства телефонов в пару долларов требовать от них многоразовость. Ну а то что ты малоимущий так это проблема твоей страны. У нас в США некоторые люди меняют телефоны каждые 2-3 месяца, ещё и за утилизацию сами платят.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:40, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прямо говори - меняют оператора связи. Фон за полтос и его обслуга за  сотку за месяц такое себе удовольствие.  В нормальных странах нет смысла покупать новый смурф через пару месяцев.
     
  • 3.16, Аноним (10), 22:41, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто-то машины меняет, как пепельница становится полной. Это как-то объясняет, почему я должен выкинуть полностью рабочее устройство из-за амортизации одного компонента? Все равно, что выкинуть весь компьютер, после поломки SSD.
     
     
  • 4.17, Анонист (?), 22:52, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В крайности не надо бросаться. Телефон это неразборное и by design одноразовое устройство в отличии от перечисленного.
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:36, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да уж. На скриншоте с выбором даты вместо January у них Ianuary.
     
     
  • 2.18, Илья (??), 23:06, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак ясное дело пролистать надо, J не поместилась полностью. Jan.
     

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