Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile

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|1.2, Аноним (2), 13:48, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Единственная новость где дано исчерпывающее детальное описание. На остальных ресурсах где читал, не было уточнений, даже в комментариях, хотя название наводило на мысль что на базе Plasma mobile.
Интересно, планируется ли вариант с Posh?
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|2.20, mikhailnov (ok), 14:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Детальное описание — это хорошо, но не когда это чьи-то фантазии и додумывания... Но в целом написано правильно, молодцы)
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|4.49, Аноним (49), 14:32, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>То, что они забыли эту PDF-ку с сайта удалить перед тем как начать пиариться о разработке собственной ОС, их недосмотр.
То есть ты поощряешь воровсто.
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|5.60, Аноним (60), 14:45, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Копрошапке, значит, можно копирайты перебивать, а остальным -- нет? А у тем более если что-то помимо иконок могли поменять.
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|5.65, n00by (ok), 14:53, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разве он написал "mikhailnov молодец"?
Он поступил с ним точно так же, как они поступили например со мной. С тем отличием, что не ради бубнового интереса, как они.
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|4.117, n00by (ok), 15:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы автор новости? Не пишите "РОСА", не надругайтесь над русским языком, как делают эти двоечники.
Компания называется ООО "НТЦ ИТ Роса" если сокращённо, а полное наименование юр.лица -- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр информационных технологий Роса". Т.е. "Роса" не аббревиатура, как они хотели бы внушить обывателю.
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|1.4, ИмяХ (?), 13:51, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>вариант для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности.
А у обычных пользователей пускай бэкдоры останутся.
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|2.17, FF (?), 14:07, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наоборот же: бэкдоры нужны во имя безопасности и большей стабильности, во имя блага общества
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|2.26, _kp (ok), 14:15, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там проблема не столько в бэкдорах, сколько в цене, после накруток и издержек.
И обычный пользователь это просто не купит.
По неадекватным ценам можно только принудить покупать.
Хотя, идея интересная, смартфон без Явы, с нативными приложеними, и простым портированием ПО, сам по себе вполне любопытен.
Ждем аналога от китайских товарищей.
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|3.35, Аноним (35), 14:22, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть одна пословица про товарищей. Но раз у тебя такие товарищи, то ты мне не товарищ.
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|1.6, prokoudine (ok), 13:55, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Погодите, это мобильная система для телефона со спеками примерно шестилетней давности, но за 18-19 тыщ рублей?
Киллсвитч был у Тайгафона, но Тайгафон не взлетел.
В целом, почему бы и нет. Но это не рыночная история, это можно разве что госам продать.
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|2.13, аноним2 (?), 14:03, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так на них и расчитано, чтобы все муниципалы и федералы по работе перешли на определённое железо с подконтрольными службами и соц. сетями.
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|3.18, Аноним (2), 14:07, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ну а чё, бюджетникам (или кому-то там точно не помню) Айфоны уже запретили на рабочих местах юзать.
В принципе вполне логичное желание огородить бюджетников от слежки вероятного противника и навязать свою слежку.
Мы же не будем спорить что корпорации вроде Гугл и Эпл следят за своими пользователями.
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|4.50, Kuromi (ok), 14:33, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не ну а чё, бюджетникам (или кому-то там точно не помню) Айфоны
> уже запретили на рабочих местах юзать.
> В принципе вполне логичное желание огородить бюджетников от слежки вероятного противника
> и навязать свою слежку.
> Мы же не будем спорить что корпорации вроде Гугл и Эпл следят
> за своими пользователями.
Тогда проблема в том что практически все телефоны - со слежкой вероятного противника, вообще.
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|6.52, Kuromi (ok), 14:38, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Практически не значит все. Андроид же не запретили.
Не запретили потому что есть восточный сосед, который может вот так сразу и не понять. Тем не менее какие-то разговоры на эту тему уже были.
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|5.136, Bob (??), 16:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Противника?
--
Израильтянина в Иране представляете? - вот там противники.
--
А если близкие и родня спокойно на Запад ездят - то фигня для плебса)
--
Если железка и софт от микроконтроллеров и модемов, кончая ОС "не свой" - то достаточно просто траффик наружу обрубить и вопрос уже снят. Аналогично с GPS.
--
Проблема в дедах с маразмом, ибо Запад простит даже Хашогги, не говоря о законах Шариата...
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|4.59, Аноним (-), 14:44, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот только вероятный противник следит затем, чтобы эффективнее впаривать рекламу, а свои чтобы посадить ради звездочек/палочек.
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|3.111, Аноним (111), 15:37, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде наоборот говорили, что РОСА пойдет на гражданский рынок, а Аврора - госам
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|4.113, n00by (ok), 15:43, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё они говорили, что "Роса" (уважайте родной язык, это не аббревиатура) второй по популярности дистрибутив после Убунту. *)
*) По их статистике.
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|5.134, prokoudine (ok), 16:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А ещё они говорили, что "Роса" (уважайте родной язык, это не аббревиатура)
Я всё понимаю, конечно, но они сам себя так пишут. Прям идёшь на сайт и смотришь: НТЦ ИТ РОСА, ROSA virtualization, ОС РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9 сервер, ОС РОСА «ХРОМ» и т.д.
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|2.41, Аноним (2), 14:26, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Киллсвитч был у Тайгафона, но Тайгафон не взлетел.
Потому что только на корпоративный сектор, а надо на массовый.
Надо взять бренды Тайгафон, Ётафон и клепать на сабже.
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|2.70, Аноним (70), 15:00, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> это можно разве что госам продать.
тебе ли не знать, что после "продаж" госам заставят покупать и население
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|3.103, prokoudine (ok), 15:26, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Госам это сначала надо ещё продать. И тут есть варианты, как ни странно.
А населению пока что максимум можно навязать предустановку рустора для установки забаненных в плее приложений. Ну а как ещё они будут сбербанк у себя на сяоми запускать? Качать .apk с сайта, как это было половину прошлого года?
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|2.32, Аноним (2), 14:20, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и что? Я о нем знаю несколько лет уже. Вообще ни чем не интересный Андроид.
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|1.22, Аноним (22), 14:13, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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За 40 тысяч рублей я такое покупать точно не стану. Если будут смартфоны хотя бы тысяч за 10, я бы может и взял поиграться.
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|2.30, FF (?), 14:19, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в мвидео щаз посмотрел какая-то уценка за 7 с копейками 1 шт
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|3.34, Аноним (2), 14:21, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О чём речь идет?
Я в связном года три тому назад покупал Haier s5 silk за 4 т.р.
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|2.42, Аноним (49), 14:26, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>За 40 тысяч рублей я такое покупать точно не стану.
Оно для госслужащих. В России для людей ничего не делается.
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|3.82, Аноним (140), 15:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно же и удалить, пересобрав пакет ca-certificates без национальных патчей.
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|1.27, xsignal (ok), 14:15, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В сборках не используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты из состава Android-прошивок
Отлично! Первый шаг к освобождению от гугл-эппл-рабства!
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|3.75, Аноним (70), 15:02, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там же русским по белому написано
> используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты не из состава Android-прошивок
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|2.40, Аноним (49), 14:25, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Отлично! Первый шаг к освобождению от гугл-эппл-рабства!
Оно для госслужащих. В Росии для людей ничего не делается.
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|3.142, FF (?), 16:18, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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верно, а то наустанавливают холопы телеграмов, одни расходы на окучивание извилин.
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|1.29, Kuromi (ok), 14:18, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На DTF еще вчера обсуждали и пришли к выводу что это PostmaerketOS с поменяным шильдиком. Не говоря уже о тмо что пока кроме макетов ничего внятного нет (там на макетах косяк кстати, спотифай затесалси) и ценник в 40 штук либе делает устройство слегка немассовым либо создатели знают что-то такое о чем не знаем мы, например курс доллара в будущем.
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|2.55, Alexey Min (?), 14:42, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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postmarketOS на базe Alpine, пакетный менеджер там APK. А в репозиториях ROSA лежат RPM-ки
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|4.92, Alexey Min (?), 15:13, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И что это доказывает?
То, что это не postmaerketOS с поменяным шильдиком. Сами написали .spec-и, собрали RPM-ки итд - значит, что у них своя пакетная база. Собрать пакеты из исходников может любой, это же опенсорс, с переклеиванием шильдиков этот процесс ничего общего не имеет
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|5.105, n00by (ok), 15:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы лично что ли "сами писали" эти .spec-и?
Ну так расскажите, как причастный, откуда копировали.
Меня учили копировать из OpenMandriva, пока те не свалили, и Fedora.
Вот это и называется фигурой речи "переклеивание шильдиков". Возможно, не вполне точно, но достаточно соответствует сути -- без "апстрима" нет болгеносов.
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|6.145, Alexey Min (?), 16:22, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы лично что ли "сами писали" эти .spec-и?
> Ну так расскажите, как причастный, откуда копировали.
Форматы файлов .spec и APKBUILD отличаются, нельзя просто взять и Ctrl+C/Ctrl+V. Это невозможно. В теории могли скопировать у Fedora Mobile, если такая вообще существует, но не с pmOS.
> Вот это и называется фигурой речи "переклеивание шильдиков". Возможно, не вполне точно,
> но достаточно соответствует сути -- без "апстрима" нет болгеносов.
Я не понимаю о чем спор - у РОСА очевидно RPM-based дистр, это никак не может быть postmarketOS с "переклеенным шильдиком". Посмотреть как сделано у других, и сделать у себя что-то похожее, это не переклеивание шильдика, это просто следствие open source. Код скриптов открыт, любой может посмотреть "как там сделано у соседа". Mobian - тоже postmarketOS с переклеенным шильдиком, получается, или всё-таки совершенно не свзяанный, Debian-based дистрибутив?)
Переклеивание шильдика, это когда ты купил роутер HUAWEI и переклеил поверх эмблемы HUAWEI этикетку. Здесь не та ситуация
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|2.129, Анонус (?), 16:01, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше бы это и был Постмаркет. Там все-таки уже куча труда вложено и основные компоненты более-менее отлажены. А если сейчас чисто десктопный дистр на мобилы переучивать - может получится не очень.
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|1.37, Kuromi (ok), 14:22, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ayya T1 - это тот самый смартфон который пару лет назад выкинули на рынок. обещая продавать за 15 штук (вроде), при этом в магазинах он был сначала за 30, потом 25, а потом до 15 падал все таки, а говорят и за 10 найти можно было.
Практически сразу же с выходом была анонсировано что на него "вот-вот" прилетит обновление с Авророй, но я лично об этом не слышал. Вот теперь счастливые владельцы смогут поиграть с Росой.
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|2.47, Аноним (2), 14:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ни разу в жизни не покупал смартфон дороже 10 т.р. и не планирую.
Надо продавать за 10 т.р. пускай и в минус себе, но чтобы подсадить народ нужен демпинг. За месячную ЗП телефон покупать никто не будет только из-за того что он отечественный.
А лучше вообще раздавать бесплатно у операторов.
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|3.54, Kuromi (ok), 14:41, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ни разу в жизни не покупал смартфон дороже 10 т.р. и не
> планирую.
> Надо продавать за 10 т.р. пускай и в минус себе, но чтобы
> подсадить народ нужен демпинг. За месячную ЗП телефон покупать никто не
> будет только из-за того что он отечественный.
> А лучше вообще раздавать бесплатно у операторов.
Ну отзывы на данный девайс (правда под Андроидом, т.к. версию с Авророй вроде как имел один депутат, но и он отказался её показывать в силу служебности девайса) в лучем случае средненькие. Мол дорого за содержимое коробки и непонятно где Аврора (да, были люди желавшие реально пощупать её).
А как Андроидный смартфон там ничего особенного, стоковый андроид.
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|2.79, n00by (ok), 15:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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AYYA это телефон Ростеха.
К Ростеху не так давно от хозяина этого "НТЦ Роса" перешло НПО "Ангстрем", после казуса с китайскими рациями под видом российских.
Вот в свете этого и стоит воспринимать новость о планах. Ну и помнить заодно, как долго они переносили планы по выходу платформы 2018.
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|1.38, Аноним (38), 14:23, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>> Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. <<<
А потом такой читаешь вот это:
https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2022/11/mobile_rosa_install.pdf
>>> Для установки ОС на МУ необходима хостовая машина под
управлением Windows 10! <<<
и задаешься вопросом, а почему нельзя сделать всё тоже самое используя свою же роса линукс?, - лично мне бы было стыдно за такое:) Ладно подождем, посмотрим что из этого получится)
ПС: надеюсь они роса линукс не разрабатывают из под винды, а то будет реально смешно:))
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|2.45, Kuromi (ok), 14:28, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>> Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. <<<
> А потом такой читаешь вот это:
> https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2022/11/mobile_rosa_install.pdf
>>>> Для установки ОС на МУ необходима хостовая машина под
> управлением Windows 10! <<<
> и задаешься вопросом, а почему нельзя сделать всё тоже самое используя свою
> же роса линукс?, - лично мне бы было стыдно за такое:)
> Ладно подождем, посмотрим что из этого получится)
> ПС: надеюсь они роса линукс не разрабатывают из под винды, а то
> будет реально смешно:))
А все дело вроде как в том что "установка" производится прошивкой образа вендорской прошивалкой которая работает только под Виндоус, обычная история.
Тот же SP Flash Tool спустя годы лишь научился работать под Линуксом.
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|2.48, Аноним (48), 14:31, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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за вин 10, реально странно, но так как железо mediatek, то ничего необычного в том, что софт только под винду
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|3.91, Аноним (-), 15:13, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> за вин 10, реально странно, но так как железо mediatek, то
> ничего необычного в том, что софт только под винду
А что, импортозамесители не смогли зайти на гитхап и поиском воспользоваться, найдя тулы работающие в линухе? "Российский" смартфон с тайванокитайским процом нельзя прошить без американской винды. Интернационал дружбы народов :)
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|2.62, Недоэксперт (?), 14:48, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SP Flash Tool работает и под линуксом, просто для большинства написали Win10, а так и под линем зашьется, если все правильно натсроить, на худой конец из под рута пускать SPFlashTool
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|2.66, ebanyrust (?), 14:53, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и задаешься вопросом, а почему нельзя сделать всё тоже самое используя свою же роса линукс?
потому что это интсрументарий для работы с процессором и даёт его производитель процессора (mt6771), а производство микроэлектроники и пересборка иностранного опенсорса это сильно разные компетенции
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|1.53, Аноним (38), 14:41, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хм... раз активизировались, значит, видимо скоро объявят тендер на импортозамешение и мобильной ОС. Итак что там нынче есть из мобильных ОС:
Аврора
Астра
Альт
Касперски
Роса
Кто следующий?:), - Ред мобайл:)
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|2.58, Аноним (2), 14:44, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чё сложно что ли? Берешь любой дистрибутив, собираешь под архитектуру ARM64, присабачииваешь Plasma Mobile и готово. Радоваться же надо. А то сидели мусолили Librem 5 и Pinephone.
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|3.61, Аноним (38), 14:47, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эм... Лично я ничего такого не мусолил! У меня стоит старенькая версия ЛайнЭйдж без гуглов, Фдроид и прочие плюшки и мне всего хватает; так чему я должен радоваться?
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|1.57, Аноним (57), 14:43, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Звучит заманчиво, я бы купил такой. Только непонятно зачем они используют PulseAudio заместо Pipewire.
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|2.132, soarin (ok), 16:04, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего тут непонятного.
PipeWire пока и в Ubuntu LTS не засадили.
ROSA 2021.1
Какой PipeWire в 2021 году? Тестовая альфа?
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|2.88, Аноним (88), 15:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там есть интструкция по установке, - ссылку я оставлял выше! Но там мало того что потребуется винда 10; так ещё и ссылка на ПО нерабочая:) - так что я даже не знаю что об этом всём думать.
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|2.78, Аноним (70), 15:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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зачем? у вас же официально разрешили воровать софт и платить за это в какой-то госфонд
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|2.87, Аноним (140), 15:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем, если все исходники всех прог, использующих Qt, есть в репозитории НТЦ ИТ РОСА ? Или, таки, не всех?
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|2.96, Аноним (96), 15:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> куплена лицензия на Qt ?
давно для пересборки GPL софта надо покупать лицензию ? скачай и распечатай
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|4.114, Аноним (96), 15:47, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я могу тебе продать, обращайся.
так ты ничего не продашь заинтересуй сначала, создай интригу - "работай плащём"
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|2.116, Аноним (73), 15:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Смысле? Если я захочу собрать дистрибутив с Плазма Мобайл мне понадобится лицензия Qt?
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|1.72, Аноним (72), 15:01, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>российский смартфон Ayya T1
Что за дебильное название? Как будто англичанин ударился и вскрикнул от боли.
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|2.84, Аноним (84), 15:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> российский смартфон Ayya T1
> Что за дебильное название? Как будто англичанин ударился и вскрикнул от боли.
Ну вот представь себе, был ты жирным сытым котом, с ифоном, ипадом, все такое. И тут тебе грят - обана! Ипад нельзя! И ифон дома оставь! Вот тебе российский телефон, с авророй!
Как ты думаешь, что большая часть госслужащих выдаст в ответ? Ну вот - говорящее название.
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|2.90, Аноним (38), 15:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... возможно хотели как то "сыграть" на словах Artificial Intelligence (AI - эйaй или айя - Aya), - по крайней мере так было в одном мультике:) + Терминатор! - Хотя кто знает что там в головах у этих маркетологов:)
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|1.76, Аноним (76), 15:04, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если они хотят развития, то тут парой российских редких и дорогих телефонов не отделаешься, нужно давать возможность пользователям (с 4PDA) делать сборки и портировать на разные распространенные модели, у которых можно открыть загрузчик и ставить альтернативные прошивки.
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|2.86, n00by (ok), 15:11, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже давали возможность делать за них сборки. Никому не желаю попасть под тот поток г-на, которое они на меня после этого вылили, заодно заработав.
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|2.115, Аноним (140), 15:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бери QtCreator, Qt, KF, Kirigami, cross-gcc-arm64, cross-binutils-arm64 и девелопай.
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|1.94, Омномномном (?), 15:17, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Плазма - ок, wayland ок, а то что госам телеграм предлагается как бэ намекает на безопасность оного и сговорчивости Павла Д. c тов. майором.
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|2.106, Аноним (140), 15:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Telegram предлагается простым рабоче-крестьянам, а в варианте "для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности" предлагать его бессмысленно. Закон явно запрещает использование иностранных мессенджеров в госучреждениях, банках и критической инфраструктуре. РКН пасёт и штрафует нарушающих.
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|3.108, Омномномном (?), 15:34, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, а вот подсунутый рутовый сертификат от тов минцифры (он там 146% будет) дает ли возможность читать ssl коммуникацию или шифрованные хранилища телеграмма на устройствах рабочих и крестьян?
Окроме секретных чатов.
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|4.112, Аноним (140), 15:42, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SSL перехватывать 100% даёт возможность. Про хранилища Телеграма не вкурсе.
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|2.110, n00by (ok), 15:36, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как они собираются развивать оболочку?
Командами
git clone
git pull
как и раньше
хотя... KDE анонсировали отказ от Qt5.
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|4.126, n00by (ok), 15:58, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну апстрим может и перейдёт, а эти в пределах платформы не меняют версии основных компонент, только тестируют на пользователях и исправляют, для чего найдут патчики.
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|2.147, FF (?), 16:24, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QT перестал существовать еще задолго до самого первого пакета
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|1.104, Омномномном (?), 15:26, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Учитывая что это натурально наколеночно собранный дистрибутив десктопного линукса то с изоляцией и безопасностью графических приложений там полный швах, упас б-г на этих замечательных устройствах делать что-то более-менее важное.
(особо талантливых просим почитать про то как работают андроидные приложения и сколько при этом для этого малвари).
Лучше уж кнопочным телефоном пользоваться да в банк пешком ходить.
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|1.119, Аноним2 (?), 15:51, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. это просто сборка или они что-то своё добавили (кроме названия, мессенджеров и репозитория)?
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|2.125, Аноним (125), 15:57, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее всего своя сборка, но хотя бы лучше чем придумывали вшивать в ведроид свои поп-сервисы
вида аськи, мейл ру и т.д.
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|2.127, n00by (ok), 15:59, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написано же: примечательна изменением оформления Plasma Mobile.
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|1.123, Аноним (123), 15:56, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно..
Так телега вражеская или что то поменялось в королевстве?
Теперь с ней не борются а вставляют в отечественную систему
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|2.130, Аноним (38), 16:01, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, что ты заладил про эту телегу:) - сейчас тебя опять админушка опять накажет:)))
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|1.133, Аноним (133), 16:05, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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QT же что -то блокировали для нашей страны. Вроде с лицензиями и новой версией что-то. Хотя возможно только для проприетарных
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|2.149, FF (?), 16:27, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QT никто не блокировал. А вот Qt лишь зарезали виндузятникам работу установщика и корпоративную поддержку, и подписку на всякие дополнительные штуки-дрюки вроде Qt Embedded, Boot From Qt, которые уже не xGPL
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|2.150, FF (?), 16:29, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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запомнилось из обсуждения у них на форуме в первые дни блокировки:
"- Мы же его не выбирали, он сам выбрался
- Ну он же не с небес свалился"
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|1.135, Аноним (73), 16:07, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раз уж товарищ аноним в отпуске, спрошу за него: а что там с банковскими приложениями?
Нельзя же традицию нарушать.
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|2.139, Анонус (?), 16:15, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То же, что на айфоне и остальных линуксах – PWA или мобильная версия сайта.
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|3.148, Bob (??), 16:27, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PWA на iOS - боль и страдания, ибо Яблоко специально ограничило функционал на уровне Браузера (там один).
Пока полноценно со своим движком не будет хрома - такое себе удовольствие...
В лисе полноценно работать не будет, там в приоритете хз что
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|1.144, Bob (??), 16:22, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Имелся йотафон 2. За 50% от прайса оригинала - толпчик.
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Может их профинансировать?
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Ах да, тогда попила не будет)
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Чем плох Андроид, если из source чистануть хлам? Ну явно проще написание ОС с Ноля! Или та же мотивация?)
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Десяток ромоделов с 4pda и oem условного Redmi Note 4X со склада - вот норм мобилка за 100$ на крайнем дроиде, без хлама со шпионами. Баксов за 100$, уже с наваром)
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