Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile

2.13 , аноним2 ( ? ), 14:03, 19/07/2023 Так на них и расчитано, чтобы все муниципалы и федералы по работе перешли на определённое железо с подконтрольными службами и соц. сетями.

3.18 , Аноним ( 2 ), 14:07, 19/07/2023 Не ну а чё, бюджетникам (или кому-то там точно не помню) Айфоны уже запретили на рабочих местах юзать.

В принципе вполне логичное желание огородить бюджетников от слежки вероятного противника и навязать свою слежку.

Мы же не будем спорить что корпорации вроде Гугл и Эпл следят за своими пользователями.

4.50 , Kuromi ( ok ), 14:33, 19/07/2023 > Не ну а чё, бюджетникам (или кому-то там точно не помню) Айфоны

> уже запретили на рабочих местах юзать.

> В принципе вполне логичное желание огородить бюджетников от слежки вероятного противника

> и навязать свою слежку.

> Мы же не будем спорить что корпорации вроде Гугл и Эпл следят

> за своими пользователями. Тогда проблема в том что практически все телефоны - со слежкой вероятного противника, вообще.

5.51 , Аноним ( 2 ), 14:36, 19/07/2023 Практически не значит все. Андроид же не запретили.

6.52 , Kuromi ( ok ), 14:38, 19/07/2023 > Практически не значит все. Андроид же не запретили. Не запретили потому что есть восточный сосед, который может вот так сразу и не понять. Тем не менее какие-то разговоры на эту тему уже были.

5.136 , Bob ( ?? ), 16:12, 19/07/2023 Противника?

Израильтянина в Иране представляете? - вот там противники.

А если близкие и родня спокойно на Запад ездят - то фигня для плебса)

Если железка и софт от микроконтроллеров и модемов, кончая ОС "не свой" - то достаточно просто траффик наружу обрубить и вопрос уже снят. Аналогично с GPS.

Проблема в дедах с маразмом, ибо Запад простит даже Хашогги, не говоря о законах Шариата...

4.59 , Аноним ( - ), 14:44, 19/07/2023 Вот только вероятный противник следит затем, чтобы эффективнее впаривать рекламу, а свои чтобы посадить ради звездочек/палочек.

5.137 , Bob ( ?? ), 16:13, 19/07/2023 Палочки будут в попу севшим...

3.111 , Аноним ( 111 ), 15:37, 19/07/2023 Вроде наоборот говорили, что РОСА пойдет на гражданский рынок, а Аврора - госам

4.113 , n00by ( ok ), 15:43, 19/07/2023 А ещё они говорили, что "Роса" (уважайте родной язык, это не аббревиатура) второй по популярности дистрибутив после Убунту. *) *) По их статистике.

5.134 , prokoudine ( ok ), 16:05, 19/07/2023 > А ещё они говорили, что "Роса" (уважайте родной язык, это не аббревиатура) Я всё понимаю, конечно, но они сам себя так пишут. Прям идёшь на сайт и смотришь: НТЦ ИТ РОСА, ROSA virtualization, ОС РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9 сервер, ОС РОСА «ХРОМ» и т.д.

2.23 , FF ( ? ), 14:14, 19/07/2023 Спеки получше либресс пайнфонов и йолла фонов

2.41 , Аноним ( 2 ), 14:26, 19/07/2023 >Киллсвитч был у Тайгафона, но Тайгафон не взлетел. Потому что только на корпоративный сектор, а надо на массовый.

Надо взять бренды Тайгафон, Ётафон и клепать на сабже.

2.70 , Аноним ( 70 ), 15:00, 19/07/2023 > это можно разве что госам продать. тебе ли не знать, что после "продаж" госам заставят покупать и население

3.103 , prokoudine ( ok ), 15:26, 19/07/2023 Госам это сначала надо ещё продать. И тут есть варианты, как ни странно. А населению пока что максимум можно навязать предустановку рустора для установки забаненных в плее приложений. Ну а как ещё они будут сбербанк у себя на сяоми запускать? Качать .apk с сайта, как это было половину прошлого года?

4.138 , Bob ( ?? ), 16:14, 19/07/2023 А нет вариантов, есть только план...