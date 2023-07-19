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Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile

19.07.2023 13:31

Компания НТЦ ИТ РОСА представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл (ROSA MOBILE), поддерживающую установку на российский смартфон Ayya T1. Пользовательский интерфейс РОСА Мобайл построен на основе открытой платформы KDE Plasma Mobile, развиваемой с использованием мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотек KDE Frameworks 5, телефонного стека ModemManager и коммуникационного фреймворка Telepathy. Мобильные приложения задействованы из набора Plasma Mobile Gear и базируются на библиотеке Qt, наборе компонентов Mauikit и фреймворке Kirigami, позволяющем создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. В состав Plasma Mobile входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Сборка РОСА Мобайл примечательна изменением оформления Plasma Mobile, поставкой мессенджера Telegram и программы для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix. Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. В сборках не используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты из состава Android-прошивок.

Первый релиз РОСА Мобайл намечен на конец августа 2023 года. Система внесена в реестр Минцифры РФ (№ 16453). Дополнительно будет сформирован вариант для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности. Помимо поддержки смартфона Ayya T1 ведётся портирование на некоторые другие модели российских мобильных устройств на базе архитектуры AArch64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/ntcz-...)
  2. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
  5. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59467-rosa
Ключевые слова: rosa, mobile, kde, plasma
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (133) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:48, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Единственная новость где дано исчерпывающее детальное описание. На остальных ресурсах где читал, не было уточнений, даже в комментариях, хотя название наводило на мысль что на базе Plasma mobile.
    Интересно, планируется ли вариант с Posh?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Phosh*
     
     
  • 3.43, Аноним (2), 14:26, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть Xash
     
  • 2.20, mikhailnov (ok), 14:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Детальное описание — это хорошо, но не когда это чьи-то фантазии и додумывания... Но в целом написано правильно, молодцы)
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 14:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему же домыслы, информация из официальной документации по РОСА Мобайл с сайта компаниии РОСА:
    https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2022/11/mobile_rosa_work.pdf (копия https://archive.ph/wip/O6yDZ). То, что они забыли эту PDF-ку с сайта удалить перед тем как начать пиариться о разработке собственной ОС, их недосмотр.

    Цитаты: "Доступ к ОС осуществляется посредством графического интерфейса Plasma Mobile", "Рабочий стол основан на кастомизированной версии рабочего пространства Plasma Mobile", ниже по тексту упоминание KDE-шных Angelfis и SpaceBar.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 14:32, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >То, что они забыли эту PDF-ку с сайта удалить перед тем как начать пиариться о разработке собственной ОС, их недосмотр.

    То есть ты поощряешь воровсто.

     
     
  • 5.60, Аноним (60), 14:45, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копрошапке, значит, можно копирайты перебивать, а остальным -- нет? А у тем более если что-то помимо иконок могли поменять.
     
  • 5.65, n00by (ok), 14:53, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разве он написал "mikhailnov молодец"?

    Он поступил с ним точно так же, как они поступили например со мной. С тем отличием, что не ради бубнового интереса, как они.

     
  • 4.89, mikhailnov (ok), 15:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь понятно, откуда взята информация и картинка, спасибо
     
  • 4.117, n00by (ok), 15:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы автор новости? Не пишите "РОСА", не надругайтесь над русским языком, как делают эти двоечники.

    Компания называется ООО "НТЦ ИТ Роса" если сокращённо, а полное наименование юр.лица -- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр информационных технологий Роса". Т.е. "Роса" не аббревиатура, как они хотели бы внушить обывателю.

     

  • 1.4, ИмяХ (?), 13:51, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>вариант для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности.

    А у обычных пользователей пускай бэкдоры останутся.

     
     
  • 2.17, FF (?), 14:07, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот же: бэкдоры нужны во имя безопасности и большей стабильности, во имя блага общества
     
  • 2.26, _kp (ok), 14:15, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там проблема не столько в бэкдорах, сколько в цене, после накруток и издержек.
    И обычный пользователь это просто не купит.
    По неадекватным ценам можно только принудить покупать.

    Хотя, идея интересная, смартфон без Явы, с нативными приложеними, и простым портированием ПО, сам по себе вполне любопытен.
    Ждем аналога от китайских товарищей.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:22, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть одна пословица про товарищей. Но раз у тебя такие товарищи, то ты мне не товарищ.
     
  • 3.56, Аноним (-), 14:42, 19/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.6, prokoudine (ok), 13:55, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Погодите, это мобильная система для телефона со спеками примерно шестилетней давности, но за 18-19 тыщ рублей?

    Киллсвитч был у Тайгафона, но Тайгафон не взлетел.

    В целом, почему бы и нет. Но это не рыночная история, это можно разве что госам продать.

     
     
  • 2.13, аноним2 (?), 14:03, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так на них и расчитано, чтобы все муниципалы и федералы по работе перешли на определённое железо с подконтрольными службами и соц. сетями.
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 14:07, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну а чё, бюджетникам (или кому-то там точно не помню) Айфоны уже запретили на рабочих местах юзать.
    В принципе вполне логичное желание огородить бюджетников от слежки вероятного противника и навязать свою слежку.
    Мы же не будем спорить что корпорации вроде Гугл и Эпл следят за своими пользователями.
     
     
  • 4.50, Kuromi (ok), 14:33, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не ну а чё, бюджетникам (или кому-то там точно не помню) Айфоны
    > уже запретили на рабочих местах юзать.
    > В принципе вполне логичное желание огородить бюджетников от слежки вероятного противника
    > и навязать свою слежку.
    > Мы же не будем спорить что корпорации вроде Гугл и Эпл следят
    > за своими пользователями.

    Тогда проблема в том что практически все телефоны - со слежкой вероятного противника, вообще.

     
     
  • 5.51, Аноним (2), 14:36, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически не значит все. Андроид же не запретили.
     
     
  • 6.52, Kuromi (ok), 14:38, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Практически не значит все. Андроид же не запретили.

    Не запретили потому что есть восточный сосед, который может вот так сразу и не понять. Тем не менее какие-то разговоры на эту тему уже были.

     
  • 5.136, Bob (??), 16:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Противника?
    --
    Израильтянина в Иране представляете? - вот там противники.
    --
    А если близкие и родня спокойно на Запад ездят - то фигня для плебса)
    --
    Если железка и софт от микроконтроллеров и модемов, кончая ОС "не свой" - то достаточно просто траффик наружу обрубить и вопрос уже снят. Аналогично с GPS.
    --
    Проблема в дедах с маразмом, ибо Запад простит даже Хашогги, не говоря о законах Шариата...
     
  • 4.59, Аноним (-), 14:44, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот только вероятный противник следит затем, чтобы эффективнее впаривать рекламу, а свои чтобы посадить ради звездочек/палочек.
     
     
  • 5.137, Bob (??), 16:13, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палочки будут в попу севшим...
     
  • 3.111, Аноним (111), 15:37, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде наоборот говорили, что РОСА пойдет на гражданский рынок, а Аврора - госам
     
     
  • 4.113, n00by (ok), 15:43, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё они говорили, что "Роса" (уважайте родной язык, это не аббревиатура) второй по популярности дистрибутив после Убунту. *)

    *) По их статистике.

     
     
  • 5.134, prokoudine (ok), 16:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А ещё они говорили, что "Роса" (уважайте родной язык, это не аббревиатура)

    Я всё понимаю, конечно, но они сам себя так пишут. Прям идёшь на сайт и смотришь: НТЦ ИТ РОСА, ROSA virtualization, ОС РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9 сервер, ОС РОСА «ХРОМ» и т.д.

     
  • 2.23, FF (?), 14:14, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спеки получше либресс пайнфонов и йолла фонов
     
  • 2.41, Аноним (2), 14:26, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Киллсвитч был у Тайгафона, но Тайгафон не взлетел.

    Потому что только на корпоративный сектор, а надо на массовый.
    Надо взять бренды Тайгафон, Ётафон и клепать на сабже.

     
  • 2.70, Аноним (70), 15:00, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > это можно разве что госам продать.

    тебе ли не знать, что после "продаж" госам заставят покупать и население

     
     
  • 3.103, prokoudine (ok), 15:26, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госам это сначала надо ещё продать. И тут есть варианты, как ни странно.

    А населению пока что максимум можно навязать предустановку рустора для установки забаненных в плее приложений. Ну а как ещё они будут сбербанк у себя на сяоми запускать? Качать .apk с сайта, как это было половину прошлого года?

     
     
  • 4.138, Bob (??), 16:14, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нет вариантов, есть только план...
     

  • 1.12, Батин Огурец (?), 13:59, 19/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:04, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЯПОЭЗ https://en.wikipedia.org/wiki/Fairphone_4
     
     
  • 2.32, Аноним (2), 14:20, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что? Я о нем знаю несколько лет уже. Вообще ни чем не интересный Андроид.
     
  • 2.95, Аноним (-), 15:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЯПОЭЗ https://en.wikipedia.org/wiki/Fairphone_4

    Это чего за зверушка такая? Правильный телефон без глютена, с оплеткой проводов из волос девственницы и бескислородной медью дорожек?

     

  • 1.15, FF (?), 14:04, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 2021.1

    оно ещё живое?

     
     
  • 2.21, mikhailnov (ok), 14:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, а 2023.1 на подходе
     
  • 2.28, фф (?), 14:16, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у них там в репо новее даты и нет
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:13, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За 40 тысяч рублей я такое покупать точно не стану. Если будут смартфоны хотя бы тысяч за 10, я бы может и взял поиграться.
     
     
  • 2.30, FF (?), 14:19, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в мвидео щаз посмотрел какая-то уценка за 7 с копейками 1 шт
     
     
  • 3.34, Аноним (2), 14:21, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О чём речь идет?
    Я в связном года три тому назад покупал Haier s5 silk за 4 т.р.
     
     
  • 4.141, FF (?), 16:16, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    речь о модели из новости
     
  • 2.42, Аноним (49), 14:26, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >За 40 тысяч рублей я такое покупать точно не стану.

    Оно для госслужащих. В России для людей ничего не делается.

     
     
  • 3.71, Аноним (70), 15:01, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    оно для попила, а не служащих
     
  • 2.140, Аноним (140), 16:15, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    18800 на Яндекс Маркет
     

  • 1.25, какая разница (?), 14:15, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сертификаты от минцифры для более успешной работы товарища майора встроены?
     
     
  • 2.39, Аноним (49), 14:24, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Система внесена в реестр Минцифры РФ

    Да.

     
     
  • 3.82, Аноним (140), 15:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно же и удалить, пересобрав пакет ca-certificates без национальных патчей.
     

  • 1.27, xsignal (ok), 14:15, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В сборках не используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты из состава Android-прошивок

    Отлично! Первый шаг к освобождению от гугл-эппл-рабства!

     
     
  • 2.33, FF (?), 14:20, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же эти узлы работают?
     
     
  • 3.75, Аноним (70), 15:02, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там же русским по белому написано

    > используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты не из состава Android-прошивок

     
  • 2.40, Аноним (49), 14:25, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Отлично! Первый шаг к освобождению от гугл-эппл-рабства!

    Оно для госслужащих. В Росии для людей ничего не делается.

     
     
  • 3.142, FF (?), 16:18, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верно, а то наустанавливают холопы телеграмов, одни расходы на окучивание извилин.
     

  • 1.29, Kuromi (ok), 14:18, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На DTF еще вчера обсуждали и пришли к выводу что это PostmaerketOS с поменяным шильдиком. Не говоря уже о тмо что пока кроме макетов ничего внятного нет (там на макетах косяк кстати, спотифай затесалси) и ценник в 40 штук либе делает устройство слегка немассовым либо создатели знают что-то такое о чем не знаем мы, например курс доллара в будущем.
     
     
  • 2.36, Аноним (2), 14:22, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ПДФ-ерские иксперты гадают по рендерам.
     
     
  • 3.143, Аноним (140), 16:18, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По гендерам
     
  • 2.55, Alexey Min (?), 14:42, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    postmarketOS на базe Alpine, пакетный менеджер там APK. А в репозиториях ROSA лежат RPM-ки
     
     
  • 3.83, n00by (ok), 15:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что это доказывает?
     
     
  • 4.92, Alexey Min (?), 15:13, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что это доказывает?

    То, что это не postmaerketOS с поменяным шильдиком. Сами написали .spec-и, собрали RPM-ки итд - значит, что у них своя пакетная база. Собрать пакеты из исходников может любой, это же опенсорс, с переклеиванием шильдиков этот процесс ничего общего не имеет

     
     
  • 5.105, n00by (ok), 15:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы лично что ли "сами писали" эти .spec-и?
    Ну так расскажите, как причастный, откуда копировали.
    Меня учили копировать из OpenMandriva, пока те не свалили, и Fedora.

    Вот это и называется фигурой речи "переклеивание шильдиков". Возможно, не вполне точно, но достаточно соответствует сути -- без "апстрима" нет болгеносов.

     
     
  • 6.145, Alexey Min (?), 16:22, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы лично что ли "сами писали" эти .spec-и?
    > Ну так расскажите, как причастный, откуда копировали.

    Форматы файлов .spec и APKBUILD отличаются, нельзя просто взять и Ctrl+C/Ctrl+V. Это невозможно. В теории могли скопировать у Fedora Mobile, если такая вообще существует, но не с pmOS.

    > Вот это и называется фигурой речи "переклеивание шильдиков". Возможно, не вполне точно,
    > но достаточно соответствует сути -- без "апстрима" нет болгеносов.

    Я не понимаю о чем спор - у РОСА очевидно RPM-based дистр, это никак не может быть postmarketOS с "переклеенным шильдиком". Посмотреть как сделано у других, и сделать у себя что-то похожее, это не переклеивание шильдика, это просто следствие open source. Код скриптов открыт, любой может посмотреть "как там сделано у соседа". Mobian - тоже postmarketOS с переклеенным шильдиком, получается, или всё-таки совершенно не свзяанный, Debian-based дистрибутив?)

    Переклеивание шильдика, это когда ты купил роутер HUAWEI и переклеил поверх эмблемы HUAWEI этикетку. Здесь не та ситуация

     
  • 2.129, Анонус (?), 16:01, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы это и был Постмаркет. Там все-таки уже куча труда вложено и основные компоненты более-менее отлажены. А если сейчас чисто десктопный дистр на мобилы переучивать - может получится не очень.
     

  • 1.37, Kuromi (ok), 14:22, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ayya T1 - это тот самый смартфон который пару лет назад выкинули на рынок. обещая продавать за 15 штук (вроде), при этом в магазинах он был сначала за 30, потом 25, а потом до 15 падал все таки, а говорят и за 10 найти можно было.
    Практически сразу же с выходом была анонсировано что на него "вот-вот" прилетит обновление с Авророй, но я лично об этом не слышал. Вот теперь счастливые владельцы смогут поиграть с Росой.
     
     
  • 2.47, Аноним (2), 14:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ни разу в жизни не покупал смартфон дороже 10 т.р. и не планирую.
    Надо продавать за 10 т.р. пускай и в минус себе, но чтобы подсадить народ нужен демпинг. За месячную ЗП телефон покупать никто не будет только из-за того что он отечественный.
    А лучше вообще раздавать бесплатно у операторов.
     
     
  • 3.54, Kuromi (ok), 14:41, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ни разу в жизни не покупал смартфон дороже 10 т.р. и не
    > планирую.
    > Надо продавать за 10 т.р. пускай и в минус себе, но чтобы
    > подсадить народ нужен демпинг. За месячную ЗП телефон покупать никто не
    > будет только из-за того что он отечественный.
    > А лучше вообще раздавать бесплатно у операторов.

    Ну отзывы на данный девайс (правда под Андроидом, т.к. версию с Авророй вроде как имел один депутат, но и он отказался её показывать в силу служебности девайса) в лучем случае средненькие. Мол дорого за содержимое коробки и непонятно где Аврора (да, были люди желавшие реально пощупать её).

    А как Андроидный смартфон там ничего особенного, стоковый андроид.

     
  • 2.79, n00by (ok), 15:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    AYYA это телефон Ростеха.

    К Ростеху не так давно от хозяина этого "НТЦ Роса" перешло НПО "Ангстрем", после казуса с китайскими рациями под видом российских.

    Вот в свете этого и стоит воспринимать новость о планах. Ну и помнить заодно, как долго они переносили планы по выходу платформы 2018.

     

  • 1.38, Аноним (38), 14:23, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>> Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. <<<

    А потом такой читаешь вот это:
    https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2022/11/mobile_rosa_install.pdf

    >>> Для установки ОС на МУ необходима хостовая машина под

    управлением Windows 10! <<<
    и задаешься вопросом, а почему нельзя сделать всё тоже самое используя свою же роса линукс?, - лично мне бы было стыдно за такое:) Ладно подождем, посмотрим что из этого получится)

    ПС: надеюсь они роса линукс не разрабатывают из под винды, а то будет реально смешно:))

     
     
  • 2.45, Kuromi (ok), 14:28, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>> Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. <<<
    > А потом такой читаешь вот это:
    > https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2022/11/mobile_rosa_install.pdf
    >>>> Для установки ОС на МУ необходима хостовая машина под
    > управлением Windows 10! <<<
    > и задаешься вопросом, а почему нельзя сделать всё тоже самое используя свою
    > же роса линукс?, - лично мне бы было стыдно за такое:)
    > Ладно подождем, посмотрим что из этого получится)
    > ПС: надеюсь они роса линукс не разрабатывают из под винды, а то
    > будет реально смешно:))

    А все дело вроде как в том что "установка" производится прошивкой образа вендорской прошивалкой которая работает только под Виндоус, обычная история.

    Тот же SP Flash Tool  спустя годы лишь научился работать под Линуксом.

     
  • 2.48, Аноним (48), 14:31, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    за вин 10, реально странно, но так как железо mediatek, то ничего необычного в том, что софт только под винду
     
     
  • 3.91, Аноним (-), 15:13, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > за вин 10, реально странно, но так как железо mediatek, то
    > ничего необычного в том, что софт только под винду

    А что, импортозамесители не смогли зайти на гитхап и поиском воспользоваться, найдя тулы работающие в линухе? "Российский" смартфон с тайванокитайским процом нельзя прошить без американской винды. Интернационал дружбы народов :)

     
  • 2.62, Недоэксперт (?), 14:48, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SP Flash Tool работает и под линуксом, просто для большинства написали Win10, а так и под линем зашьется, если все правильно натсроить, на худой конец из под рута пускать SPFlashTool
     
  • 2.66, ebanyrust (?), 14:53, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и задаешься вопросом, а почему нельзя сделать всё тоже самое используя свою же роса линукс?

    потому что это интсрументарий для работы с процессором и даёт его производитель процессора (mt6771), а производство микроэлектроники и пересборка иностранного опенсорса это сильно разные компетенции

     

  • 1.44, Аноним (49), 14:27, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём Ёптафон.
     
  • 1.53, Аноним (38), 14:41, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... раз активизировались, значит, видимо скоро объявят тендер на импортозамешение и мобильной ОС. Итак что там нынче есть из мобильных ОС:
    Аврора
    Астра
    Альт
    Касперски
    Роса
    Кто следующий?:), - Ред мобайл:)
     
     
  • 2.58, Аноним (2), 14:44, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё сложно что ли? Берешь любой дистрибутив, собираешь под архитектуру ARM64, присабачииваешь Plasma Mobile и готово. Радоваться же надо. А то сидели мусолили Librem 5 и Pinephone.
     
     
  • 3.61, Аноним (38), 14:47, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм... Лично я ничего такого не мусолил! У меня стоит старенькая версия ЛайнЭйдж без гуглов, Фдроид и прочие плюшки и мне всего хватает; так чему я должен радоваться?
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 15:01, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь радуйся, хочешь не радуйся. Полная свобода.
     

  • 1.57, Аноним (57), 14:43, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Звучит заманчиво, я бы купил такой. Только непонятно зачем они используют PulseAudio заместо Pipewire.
     
     
  • 2.122, Аноним (140), 15:53, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже возник такой вопрос.
     
  • 2.132, soarin (ok), 16:04, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего тут непонятного.
    PipeWire пока и в Ubuntu LTS не засадили.

    ROSA 2021.1
    Какой PipeWire в 2021 году? Тестовая альфа?

     

  • 1.63, danonimous (?), 14:49, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Купить AYYA T1 с Андройдом и накатить туда Росу с Плазмой самому будет возможность?
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 15:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там есть интструкция по установке, - ссылку я оставлял выше! Но там мало того что потребуется винда 10; так ещё и ссылка на ПО нерабочая:) - так что я даже не знаю что об этом всём думать.
     
     
  • 3.98, Аноним (140), 15:21, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда для чео? Может, они не знают про Flashrom?
     
     
  • 4.102, Аноним (38), 15:23, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже задался этим вопросом, - выше мне люди ответили!
     
  • 3.128, danonimous (?), 16:00, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, тогда надо брать. Всего за 18 тысяч будет смартфон с настоящим Линуксом!
     

  • 1.69, Golangdev (?), 14:57, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > базируются на библиотеке Qt

    у организации НТЦ ИТ РОСА куплена лицензия на Qt ?

     
     
  • 2.78, Аноним (70), 15:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зачем? у вас же официально разрешили воровать софт и платить за это в какой-то госфонд
     
     
  • 3.97, Омномномном (?), 15:20, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык и у вас никто не запрещает взять да почитать https://kde.org/community/whatiskde/Software_License_Agreement_2015_Text.pdf а потом взять библиотеки от кед да навалять что-то.
     
  • 2.87, Аноним (140), 15:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если все исходники всех прог, использующих Qt, есть в репозитории НТЦ ИТ РОСА ? Или, таки, не всех?
     
  • 2.96, Аноним (96), 15:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > куплена лицензия на Qt ?

    давно для пересборки GPL софта надо покупать лицензию ? скачай и распечатай

     
     
  • 3.99, Омномномном (?), 15:22, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу тебе продать, обращайся.
     
     
  • 4.114, Аноним (96), 15:47, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я могу тебе продать, обращайся.

    так ты ничего не продашь заинтересуй сначала, создай интригу - "работай плащём"

     
  • 2.116, Аноним (73), 15:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Смысле? Если я захочу собрать дистрибутив с Плазма Мобайл мне понадобится лицензия Qt?
     

  • 1.72, Аноним (72), 15:01, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >российский смартфон Ayya T1

    Что за дебильное название? Как будто англичанин ударился и вскрикнул от боли.

     
     
  • 2.80, Аноним (73), 15:05, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато не перепутать.
     
  • 2.84, Аноним (84), 15:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> российский смартфон Ayya T1
    > Что за дебильное название? Как будто англичанин ударился и вскрикнул от боли.

    Ну вот представь себе, был ты жирным сытым котом, с ифоном, ипадом, все такое. И тут тебе грят - обана! Ипад нельзя! И ифон дома оставь! Вот тебе российский телефон, с авророй!

    Как ты думаешь, что большая часть госслужащих выдаст в ответ? Ну вот - говорящее название.

     
  • 2.90, Аноним (38), 15:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... возможно хотели как то "сыграть" на словах Artificial Intelligence (AI - эйaй или айя - Aya), - по крайней мере так было в одном мультике:) + Терминатор! - Хотя кто знает что там в головах у этих маркетологов:)
     
     
  • 3.121, Аноним (73), 15:53, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне напомнило
    aye aye, sir.
     

  • 1.76, Аноним (76), 15:04, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если они хотят развития, то тут парой российских редких и дорогих телефонов не отделаешься, нужно давать возможность пользователям (с 4PDA) делать сборки и портировать на разные распространенные модели, у которых можно открыть загрузчик и ставить альтернативные прошивки.
     
     
  • 2.86, n00by (ok), 15:11, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже давали возможность делать за них сборки. Никому не желаю попасть под тот поток г-на, которое они на меня после этого вылили, заодно заработав.
     

  • 1.77, laSM (?), 15:04, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    O! Только не Плазма, только не KDE.
     
     
  • 2.93, Аноним (140), 15:15, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выложи денюжку за Librem 5, там тебя ждёт Гомик.
     
     
  • 3.131, Аноним (73), 16:01, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем же сразу такие суровые меры. Есть же Qt3  от Trinity TDE
     
     
  • 4.146, Аноним (140), 16:23, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нет и не будет в мобильном варианте.
     

  • 1.85, Аноним (85), 15:08, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть SDK под нее?
     
     
  • 2.115, Аноним (140), 15:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери QtCreator, Qt, KF, Kirigami, cross-gcc-arm64, cross-binutils-arm64 и девелопай.
     

  • 1.94, Омномномном (?), 15:17, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Плазма - ок, wayland ок, а то что госам телеграм предлагается как бэ намекает на безопасность оного и сговорчивости Павла Д. c тов. майором.
     
     
  • 2.106, Аноним (140), 15:30, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Telegram предлагается простым рабоче-крестьянам, а в варианте "для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности" предлагать его бессмысленно. Закон явно запрещает использование иностранных мессенджеров в госучреждениях, банках и критической инфраструктуре. РКН пасёт и штрафует нарушающих.
     
     
  • 3.108, Омномномном (?), 15:34, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а вот подсунутый рутовый сертификат от тов минцифры (он там 146% будет) дает ли возможность читать ssl коммуникацию или шифрованные хранилища телеграмма на устройствах рабочих и крестьян?
    Окроме секретных чатов.
     
     
  • 4.112, Аноним (140), 15:42, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SSL перехватывать 100% даёт возможность. Про хранилища Телеграма не вкурсе.
     

  • 1.100, Аноним (100), 15:22, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    QT разве не под санкциями? Как они собираются развивать оболочку?
     
     
  • 2.107, Аноним (140), 15:32, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачай свободно через репозиторий кдешников.
     
  • 2.110, n00by (ok), 15:36, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Как они собираются развивать оболочку?

    Командами
    git clone
    git pull
    как и раньше

    хотя... KDE анонсировали отказ от Qt5.

     
     
  • 3.120, Аноним (140), 15:51, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PM тоже перейдёт на Qt 6, это неизбежно.
     
     
  • 4.126, n00by (ok), 15:58, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну апстрим может и перейдёт, а эти в пределах платформы не меняют версии основных компонент, только тестируют на пользователях и исправляют, для чего найдут патчики.
     
  • 2.147, FF (?), 16:24, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QT перестал существовать еще задолго до самого первого пакета
     

  • 1.104, Омномномном (?), 15:26, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывая что это натурально наколеночно собранный дистрибутив десктопного линукса то с изоляцией и безопасностью графических приложений там полный швах, упас б-г на этих замечательных устройствах делать что-то более-менее важное.

    (особо талантливых просим почитать про то как работают андроидные приложения и сколько при этом для этого малвари).

    Лучше уж кнопочным телефоном пользоваться да в банк пешком ходить.

     
     
  • 2.109, Аноним (140), 15:35, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем пешком? Можно с ноута через браузер в личный кабинет.
     

  • 1.118, BlackRot (ok), 15:49, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пхахаххах
     
  • 1.119, Аноним2 (?), 15:51, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. это просто сборка или они что-то своё добавили (кроме названия, мессенджеров и репозитория)?
     
     
  • 2.125, Аноним (125), 15:57, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего своя сборка, но хотя бы лучше чем придумывали вшивать в ведроид свои поп-сервисы
    вида аськи, мейл ру и т.д.
     
  • 2.127, n00by (ok), 15:59, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написано же:  примечательна изменением оформления Plasma Mobile.
     

  • 1.123, Аноним (123), 15:56, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно..
    Так телега вражеская или что то поменялось в королевстве?
    Теперь с ней не борются а вставляют в отечественную систему
     
     
  • 2.130, Аноним (38), 16:01, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, что ты заладил про эту телегу:) - сейчас тебя опять админушка опять накажет:)))
     

  • 1.124, Аноним (-), 15:57, 19/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.133, Аноним (133), 16:05, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    QT же что -то блокировали для нашей страны. Вроде с лицензиями и новой версией что-то. Хотя возможно только для проприетарных
     
     
  • 2.149, FF (?), 16:27, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QT никто не блокировал. А вот Qt лишь зарезали виндузятникам работу установщика и корпоративную поддержку, и подписку на всякие дополнительные штуки-дрюки вроде Qt Embedded, Boot From Qt, которые уже не xGPL
     
  • 2.150, FF (?), 16:29, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запомнилось из обсуждения у них на форуме в первые дни блокировки:
    "- Мы же его не выбирали, он сам выбрался
    - Ну он же не с небес свалился"
     

  • 1.135, Аноним (73), 16:07, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз уж товарищ аноним в отпуске, спрошу за него: а что там с банковскими приложениями?
    Нельзя же традицию нарушать.
     
     
  • 2.139, Анонус (?), 16:15, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же, что на айфоне и остальных линуксах – PWA или мобильная версия сайта.
     
     
  • 3.148, Bob (??), 16:27, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PWA на iOS - боль и страдания, ибо Яблоко специально ограничило функционал на уровне Браузера (там один).
    Пока полноценно со своим движком не будет хрома - такое себе удовольствие...
    В лисе полноценно работать не будет, там в приоритете хз что
     

  • 1.144, Bob (??), 16:22, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имелся йотафон 2. За 50% от прайса оригинала - толпчик.
    --
    Может их профинансировать?
    --
    Ах да, тогда попила не будет)
    --
    Чем плох Андроид, если из source чистануть хлам? Ну явно проще написание ОС с Ноля! Или та же мотивация?)
    --
    Десяток ромоделов с 4pda и oem условного Redmi Note 4X со склада - вот норм мобилка за 100$ на крайнем дроиде, без хлама со шпионами. Баксов за 100$, уже с наваром)
     

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