Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 23.01, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 23.01, который станет последним и в дальнейшем мобильные версии приложений KDE будут развиваться в основном составе KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral. Основные изменения: В мобильную оболочку перенесены изменения, подготовленные в ветке KDE Plasma 5.27, которая станет последней в серии KDE Plasma 5.x, после чего работа будет сосредоточена на подготовке KDE Plasma 6.

В приложении Clock боковая панель заменена на панель со вкладками для экономии горизонтального экранного пространства.

Youtube-клиент PlasmaTube переведён на использование libmpv, что значительно улучшило воспроизведение и позволило реализовать поддержку изменения просматриваемой позиции в видео. Предоставлена возможность навигации по другим страницам во время воспроизведения видео.

В почтовом клиенте ведётся работа по переписыванию бэкенда синхронизации сообщений для избавления от привязки к Akonadi.

Переделан интерфейс программы для чтения RSS (Alligator), который оптимизирован более полного использования экранного пространства на больших экранах.

В Spacebar, программе для отправки SMS/MMS, проведена модернизация интерфейса. Страница с настройками переведена на мобильные компоненты. Добавлена кнопка для быстрой прокрутки вниз до самого свежего сообщения. Улучшено отображение участников переписки. Добавлена страница с перечислением всех участников текущего чата. Ускорен запуск приложения и повышена плавность прокрутки.

В программе для прослушивания подкастов (Kasts) изменено оформление панели управления воспроизведением и обеспечено масштабирование верхней панели инструментов. Полностью переписан звуковой бэкенд, который теперь доступен в реализациях на базе libVLC, gstreamer и Qt Multimedia.

В калькуляторе (Kalk) при отображении истории, вычиляемых выражений и результата обеспечен выбор размера шрифта в зависимости от размера окна.

В посмотрщике изображений (Koko) задействована новая страница с настройками. Добавлен диалог подтверждения сохранения результатов редактирования изображения. Улучшена работа в полноэкранном режиме и в режиме показа слайдшоу.

В Tokodon, клиенте к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, добавлена поддержка поиска, хэштегов, собственных emojis, опросов и редактирования учётной записи

Началась работа над программой для чтения электронных книг (Arianna), поддерживающей просмотр файлов в формате ePub, предоставляющей простые инструменты для управления библиотекой и отслеживания объёма прочитанного материала.

В Matrix-клиенте NeoChat обеспечен показ уведомлений для всех учётных записей, а не только для активной. Предложен новый компактный режим отображения комнат. Добавлена возможность настройки прав доступа к комнатам непосредственно из NeoChat. Добавлена поддержка поиска в истории разговоров в комнатах. Улучшена поддержка реакций и Emoji.

Улучшен интерфейс программы для просмотра прогноза погоды (KWeather).

В AudioTube, программе для прослушивания музыки с Youtube Music, реализована новая боковая панель, трансформируемая в нижнюю панель на мобильных устройствах. Изменено оформление интерфейса поиска и метод показа страниц (единовременно теперь показывается только одна страница). В нижней части обеспечено отображение информации о выбранной песне. Добавлена возможность удаления элементов из списка недавно прослушанных композиций и из истории поиска. Началось портирование на Qt6.



