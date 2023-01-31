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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01

31.01.2023 17:13

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 23.01, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 23.01, который станет последним и в дальнейшем мобильные версии приложений KDE будут развиваться в основном составе KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Основные изменения:

  • В мобильную оболочку перенесены изменения, подготовленные в ветке KDE Plasma 5.27, которая станет последней в серии KDE Plasma 5.x, после чего работа будет сосредоточена на подготовке KDE Plasma 6.
  • В приложении Clock боковая панель заменена на панель со вкладками для экономии горизонтального экранного пространства.
  • Youtube-клиент PlasmaTube переведён на использование libmpv, что значительно улучшило воспроизведение и позволило реализовать поддержку изменения просматриваемой позиции в видео. Предоставлена возможность навигации по другим страницам во время воспроизведения видео.
  • В почтовом клиенте ведётся работа по переписыванию бэкенда синхронизации сообщений для избавления от привязки к Akonadi.
  • Переделан интерфейс программы для чтения RSS (Alligator), который оптимизирован более полного использования экранного пространства на больших экранах.
  • В Spacebar, программе для отправки SMS/MMS, проведена модернизация интерфейса. Страница с настройками переведена на мобильные компоненты. Добавлена кнопка для быстрой прокрутки вниз до самого свежего сообщения. Улучшено отображение участников переписки. Добавлена страница с перечислением всех участников текущего чата. Ускорен запуск приложения и повышена плавность прокрутки.
  • В программе для прослушивания подкастов (Kasts) изменено оформление панели управления воспроизведением и обеспечено масштабирование верхней панели инструментов. Полностью переписан звуковой бэкенд, который теперь доступен в реализациях на базе libVLC, gstreamer и Qt Multimedia.
  • В калькуляторе (Kalk) при отображении истории, вычиляемых выражений и результата обеспечен выбор размера шрифта в зависимости от размера окна.
  • В посмотрщике изображений (Koko) задействована новая страница с настройками. Добавлен диалог подтверждения сохранения результатов редактирования изображения. Улучшена работа в полноэкранном режиме и в режиме показа слайдшоу.
  • В Tokodon, клиенте к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, добавлена поддержка поиска, хэштегов, собственных emojis, опросов и редактирования учётной записи
  • Началась работа над программой для чтения электронных книг (Arianna), поддерживающей просмотр файлов в формате ePub, предоставляющей простые инструменты для управления библиотекой и отслеживания объёма прочитанного материала.
  • В Matrix-клиенте NeoChat обеспечен показ уведомлений для всех учётных записей, а не только для активной. Предложен новый компактный режим отображения комнат. Добавлена возможность настройки прав доступа к комнатам непосредственно из NeoChat. Добавлена поддержка поиска в истории разговоров в комнатах. Улучшена поддержка реакций и Emoji.
  • Улучшен интерфейс программы для просмотра прогноза погоды (KWeather).
  • В AudioTube, программе для прослушивания музыки с Youtube Music, реализована новая боковая панель, трансформируемая в нижнюю панель на мобильных устройствах. Изменено оформление интерфейса поиска и метод показа страниц (единовременно теперь показывается только одна страница). В нижней части обеспечено отображение информации о выбранной песне. Добавлена возможность удаления элементов из списка недавно прослушанных композиций и из истории поиска. Началось портирование на Qt6.


  1. Главная ссылка к новости (https://plasma-mobile.org/2023...)
  2. OpenNews: Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.27
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.11
  5. OpenNews: Представлен postmarketOS 22.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58577-kde
Ключевые слова: kde, plasma, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:52, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ответьте, други, на вопрос важнейший, не падает ли Плазма нынче?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:10, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как повезет
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:33, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я зашёл в настройки виджетов и она протекла на 3 гига, может у кого из-за этого падала. Лично у меня она только зависала, никогда не падала.
     
  • 2.8, анон (?), 18:51, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если по oom, то в топах пока pipewire, вяленый и телега.
     
  • 2.11, Анон1212 (ok), 18:58, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже лет 7 как.
     

  • 1.2, кк (?), 17:53, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть живые люди кто этим пользуется?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:06, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разработчики вынуждены пользоваться непосредственно во время разработки.
     
  • 2.9, . (?), 18:55, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё не родились
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:22, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да это же - ужас какой-то!
    Мало им того, как народ на компах с их творением мучается...
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:35, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше были RSS агрегаторы, теперь аллигаторы... весёленько
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:56, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же раст?!
     
  • 1.12, penetrator (?), 18:58, 31/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При попытке отключения KDE Wallet посылает нахрен. В новой полечили?
     
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