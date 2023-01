Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod, представили выпуск LineageOS 20, основанный на платформе Android 13. Отмечается, что ветка LineageOS 20 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 19, и признана готовой для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 51 модели устройств. LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive. Помимо публикации LineageOS 20 продолжено и формирование сборок LineageOS 19.1 и 18.1. Продолжение сопровождения LineageOS 18.1 на базе Android 11 обусловлено тем, что начиная с Android 12 платформа была переведена на использование eBPF для фильтрации пакетов, что привело к прекращению поддержки многих старых устройств из-за недоступности для этих устройств ядра Linux с поддержкой eBPF (4.9+). Для устройств с ядром 4.4 (Qualcomm MSM8998) поддержка eBPF была бэкпортирована, но на устройства с SoC Qualcomm MSM8996, завязанные на версию ядра 3.18, портирование затруднено. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. По сравнению с LineageOS 19.1, кроме изменений, специфичных для Android 13, предложены следующие улучшения: Осуществлён переход на ветку android-13 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) по состоянию на декабрь 2022 года. Браузерный движок WebView синхронизирован с Chromium 108.0.5359.79.

Изменён формат нумерации выпусков, вместо LineageOS 20.0 выпуск опубликован как LineageOS 20 для соответствия модели ежеквартальных обновлений Android (Quarterly Platform Release, QPR). Аналогично в репозитории вместо lineage-20.0 сформирована ветка lineage-20.

Предложено новое приложение для работы с камерой - Aperture. В прошлой ветке по техническим причинам пришлось отказаться от использования приложения Snap (форк камеры от Qualcomm), вместо которого в поставку было включено штатное для AOSP приложение Camera2. Так как приложение Camera2 не предоставляет многих необходимых возможностей и слишком примитивно для среднего пользователя, для LineageOS 20 было подготовлено новое приложение Aperture, основанное на библиотеке CameraX. Программа поддерживает дополнительные камеры, позволяет выбирать частоту кадров для записываемого видео, предоставляет полное управление цифровой стабилизацией изображения (EIS, electronic image stabilization) и включает уровень для оценки угла наклона устройства.

Полностью переработана панель управления звуком.

Добавлена поддержка сборок с обычным ядром Linux 5.10 и специфичным ядром GKI (Generic Kernel Image) на основе ветки 5.10.

Улучшено приложение для работы с галерей фотографий (форк приложения Gallery из AOSP).

Улучшено приложение для обновления системы. Добавлен вариант оформления для Android TV.

Внесены улучшения в web-браузер Jelly, календарь Etar, программу для резервного копирования Seedvault.

Программа для записи звука (Recorder) адаптирована для использования предлагаемой в Android встроенной функциональности. Реализована возможность использования концепции оформления "Material You". Добавлена поддержка записи с высоким качеством в режиме стерео.

В сборках Android TV предложена редакция навигационного интерфейса (Android TV Launcher), избавленная от показа рекламы. Перенесена поддержка некоторых возможностей, специфичных для Google TV, таких как двухпанельный интерфейс с настройками.

Убрана привязка сервиса adb_root к свойству, определяющему тип сборки.

Упрощён перенос в кодовую базу LineageOS исправлений уязвимостей.

Обеспечена полная поддержка сборки с использованием LLVM.

Реализован светлый режим оформления выпадающей панели с быстрыми настройками.

Обновлён мастер настройки (Setup Wizard), который адаптирован для Android 13 и переведён на новый стиль оформления.