Выпуск мобильной платформы LineageOS 19 на основе Android 12

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|2.16, Аноним (16), 12:15, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читайте внимательнее:
As Android has moved onto the quarterly maintenance release model, this release will be “LineageOS 19”, not 19.0 or 19.1.
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|1.2, Аноним (2), 11:44, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Моего девайса скорее все равно нет в списке поддерживаемых, так что пофиг. А почему проект Android x86 заброшен на уровне 9го андроида и CM 14?
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|2.23, Аноним (23), 12:44, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что последий широко известный атом на x86 это Asus Zenfone 2 с 4 ядрами, и была ыерсия на 8 ядер атома, но маркетинг зарешал.
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|1.3, Аноним (3), 11:44, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Заменены предлагаемые по умолчанию обои рабочего стола и добавлена новая коллекция обоев.
О, нескучные обои завезли
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|1.4, Аноним (4), 11:46, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>web-браузер Jelly
Ну зачем каждый проект берётся делать свой браузер, ни хрена не понимая в разработке браузеров и не имея должных ресурсов на это?
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|2.7, Аноним (1), 11:56, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как зачем?
Это как в виндасе - есть IE, чтобы скачать браузер.
А по большому счёту, знаю нескольких пользователей, которых полностью устраивает Jelly.
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|3.12, Аноним (4), 12:10, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Это как в виндасе - есть IE, чтобы скачать браузер.
А мы не в "виндасе". На свободных ОС, например Ubuntu, годный 100% необходимый софт, в том числе браузер (в Ubuntu это Firefox), идут из коробки в комплекте поставки.
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|2.21, Аноним (21), 12:41, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется чтобы ты мог зайти на страницу fdroid и скачать apk.
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|1.6, Аноним (6), 11:53, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Android 12 столько бэкдоров, что никакой LineageOS их не вычистит... Только переписывать заново, думаю кто-то должен это сделать уже.
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|2.14, keydon (ok), 12:12, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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БОльшую безблобовую системную часть уже в ядро внесли, а остальное и не нужно.
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|2.17, Аноним (17), 12:17, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про значки написано - "Включена новая коллекция пиктограмм, охватывающая почти все приложения, в том числе системные"
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|2.22, Аноним (21), 12:43, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это те, которые не больше 10кг весом и имеют две ручки для переноски?
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