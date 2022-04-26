The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск мобильной платформы LineageOS 19 на основе Android 12

26.04.2022 10:02

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod, представили выпуск LineageOS 19, основанный на платформе Android 12. Отмечается, что ветка LineageOS 19 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 18, и признана готовой для перехода для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 41 модели устройств.

LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. Формирование сборок LineageOS 17.1 было прекращено 31 января.

Объявлена устаревшей поддержка многих старых устройств из-за удаления iptables из AOSP и перевода Android 12 на использование eBPF для фильтрации пакетов. Проблема в том, что eBPF может использоваться только на устройствах, для которых доступно ядро Linux 4.9 или более новые выпуски. Для устройств с ядром 4.4 поддержка eBPF была бэкпортирована, но на устройства, завязанные на версию ядра 3.18, портирование затруднено. Обходными путями была обеспечена возможность загрузки компонентов Android 12 поверх старых ядер, реализованная через откат на iptables, но изменения не приняты в состав LineageOS 19 из-за нарушения работы фильтрации пакетов. До появления порта eBPF для старых ядер сборки на базе LineageOS 19 для подобных устройств предоставляться не будут. Если сборки с LineageOS 18.1 формировались для 131 устройства, то в LineageOS 19 сборки пока доступны для 41 устройства.

По сравнению с LineageOS 18.1, кроме изменений, специфичных для Android 12, также предложены следующие улучшения:

  • Осуществлён переход на ветку android-12.1.0_r4 из репозитория AOSP (Android Open Source Project). Браузерный движок WebView синхронизирован с Chromium 100.0.4896.58.
  • Вместо предложенной в Android 12 новой панели управления громкостью реализована собственная полностью переделанная панель, выезжающая сбоку.
  • Включён по умолчанию тёмный режим оформления интерфейса.
  • В качестве основного инструментария для сборки ядра Linux задействован компилятор Clang, предоставляемый в репозитории AOSP.
  • Предложен новый мастер настройки (Setup Wizard), в котором добавлен большой набор новых страниц с настройками, задействованы новые пиктограммы и анимационные эффекты из Android 12.
  • Включена новая коллекция пиктограмм, охватывающая почти все приложения, в том числе системные.
  • Улучшено приложение для управления галереей фотографий, представляющее собой ответвление от приложения Gallery из репозитория AOSP.
  • Внесены улучшения в программу для установки обновлений, web-браузер Jelly, диктофон Recorder, календарь-планировщик FOSS Etar и программу для резервного копирования Seedvault. Добавленные в FOSS Etar и Seedvault улучшения возвращены в upstream-проекты.
  • Для использования на устройствах Android TV предложена редакция навигационного интерфейса (Android TV Launcher), избавленная от показа рекламы. В сборки для Android TV добавлен обработчик кнопок, позволяющий использовать дополнительные кнопки на различных пультах дистанционного управления, работающих через Bluetooth и инфракрасный порт.
  • Добавлена поддержка сборки в режиме целевой платформы Android Automotive для использования в автомобильных информационно-развлекательных системах.
  • Убрана привязка сервиса adb_root к свойству, определяющему тип сборки.
  • В утилиту распаковки образов добавлена поддержка извлечения данных из большинства типов архивов и образов с обновлениями, что упрощает извлечение необходимых для работы устройства бинарных компонентов.
  • В SDK предоставлена возможность повышения интенсивности опроса сенсорных экранов для сокращение времени реакции на касание к экрану.
  • Для доступа к камерам на устройствах на базе платформы Qualcomm Snapdragon задействован API Camera2 вместо специфичного интерфейса Qualcomm.
  • Заменены предлагаемые по умолчанию обои рабочего стола и добавлена новая коллекция обоев.
  • Функция Wi-Fi Display, позволяющая организовать удалённый вывод на внешний экран без физического подключения к монитору, реализована для всех устройств, в том числе для экранов, поддерживающих проприетарный беспроводной интерфейс Qualcomm и технологию Miracast.
  • Предоставлена возможность назначения отдельных звуков для разных типов зарядки (зарядка через кабель или беспроводная зарядка).
  • Встроенный межсетевой экран, режим ограниченного сетевого доступа и возможности, связанные с изоляцией приложений, переписаны с учётом нового режима сетевой изоляции в AOSP и применения eBPF. Код для ограничения данных и изоляции сети объединён в одну реализацию.


  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 13
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 12
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 18 на основе Android 11
  6. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57086-lineageos
Ключевые слова: lineageos, android
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    То, что это версия 19.1, а не 19, вас не смущает?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:15, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читайте внимательнее:

    As Android has moved onto the quarterly maintenance release model, this release will be “LineageOS 19”, not 19.0 or 19.1.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:44, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моего девайса скорее все равно нет в списке поддерживаемых, так что пофиг. А почему проект Android x86 заброшен на уровне 9го андроида и CM 14?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:44, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что последий широко известный атом на x86 это Asus Zenfone 2 с 4 ядрами, и была ыерсия на 8 ядер атома, но маркетинг зарешал.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:44, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Заменены предлагаемые по умолчанию обои рабочего стола и добавлена новая коллекция обоев.

    О, нескучные обои завезли

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:46, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >web-браузер Jelly

    Ну зачем каждый проект берётся делать свой браузер, ни хрена не понимая в разработке браузеров и не имея должных ресурсов на это?

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 11:56, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как зачем?
    Это как в виндасе - есть IE, чтобы скачать браузер.
    А по большому счёту, знаю нескольких пользователей, которых полностью устраивает Jelly.
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 12:10, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Это как в виндасе - есть IE, чтобы скачать браузер.

    А мы не в "виндасе". На свободных ОС, например Ubuntu, годный 100% необходимый софт, в том числе браузер (в Ubuntu это Firefox), идут из коробки в комплекте поставки.

     
  • 2.9, proninyaroslav (ok), 12:00, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это просто WebView браузер с базовыми фичами...
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 12:02, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >WebView
    >браузер

    /0

     
     
  • 4.11, proninyaroslav (ok), 12:08, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>WebView
    >>браузер
    > /0

    Ну это же не голый WebView без всего, так что формально браузер

     
     
  • 5.13, Аноним (4), 12:11, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда и Microsoft Help Viewer - браузер.
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:41, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется чтобы ты мог зайти на страницу fdroid и скачать apk.
     

  • 1.5, Admino (ok), 11:50, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долгой жизни проекту!
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:53, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Android 12 столько бэкдоров, что никакой LineageOS их не вычистит... Только переписывать заново, думаю кто-то должен это сделать уже.
     
     
  • 2.14, keydon (ok), 12:12, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    БОльшую безблобовую системную часть уже в ядро внесли, а остальное и не нужно.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:15, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GrapheneOS
     

  • 1.8, Аноним (1), 11:58, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про значки ни чего не написали. Там полный ребренд произошёл.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:17, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про значки написано - "Включена новая коллекция пиктограмм, охватывающая почти все приложения, в том числе системные"
     

  • 1.18, Аноним (-), 12:25, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ли опенсорсная альтернатива студии ?
     
     
  • 2.20, Rev (?), 12:41, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IntelliJ IDEA Community Edition.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:35, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    телефоны на эльбрусе поддерживаются? не имеющие аналогов
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 12:43, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это те, которые не больше 10кг весом и имеют две ручки для переноски?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру