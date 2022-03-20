Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 13

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|1.1, Аноним (1), 12:53, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самое время полноценный chrome для android выпустить, без урезанного интерфейса.
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|2.6, Аноним (6), 13:17, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? В "полноценном" хроме урезанный интерфейс по сравнению с IE 6, потому что дизайнеры интерфейсы господина Брина, знают лучше меня, какие кнопки мне не нужны на панели инструментов.
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|2.24, Аноним (24), 17:31, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Kiwi browser. Десктопный, но для surfaceflinger. Плагины хромого работают.
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|2.9, Аноним (9), 14:09, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как современная Нокия - наклеивают лейблики на китайскую технику.
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|3.25, Ёпт (?), 17:53, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зато ты в рахе сам лично всё производишь, тормоз.
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|1.4, Аноним (6), 13:14, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли кандидат в конкуренты Android, ios? Китайцы что-то делали вроде? На сколько я могу судить ни у кого нет магазина приложений из имеющихся?
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|2.10, Аноним (10), 14:24, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть Harmony OS, есть свой магазин у Huawei. Есть своя система разработки приложений под это (походе на аналог React Native, JavaScript для логики).
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|3.18, Аноним (18), 16:38, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Harmony OS это китайский Bolgenos на сколько понял. У Huawei AppGallery под Android. Ясно нету третьего игрока полноценного. Придется делать самому, может оно и к лучшему.
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|2.15, Rev (?), 16:26, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На протяжении последних 15-18 лет было много инициатив сделать мобильную ОС на основе Linux и X11, и все провалились. Только гуглу удалось собрать правильный графический стэк технологий вместе с GUI.
Хотя UI с каждой версией ухудшается, возможности юзеров урезаются. У меня после обновления на 12-й андроид просто пропала возможность использования ежедневных юз-кейсов, которые у меня были в 11-ом. Всё серьёзнее думаю над форком, сомневаюсь даже, что в LineageOS сделают нормально.
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|5.32, Аноним (6), 19:51, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я к тому, что есть ли устройства в рознице, не для корпораций, есть ли магазин,в котором можно продавать аппликации?
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|3.21, Аноним (9), 17:17, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только гуглу удалось собрать ...
Только гуглу удалось купить.
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|3.27, Ooiiii (?), 18:28, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто нет дров для линукса, для таких устройств. Но встречал энтузиастов, которые ставят арч на какой-то планшет.
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|4.33, Аноним (6), 19:54, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я знаю про Либрем пять и Пинефон, но в них нет маркета аппликаций. Соответственно не понятно, как крафтить монету.
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|1.12, Аноним (12), 15:29, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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До сих пор не могу понять что делают разработчики Андройда и других операционных систем для смартфонов, если смартфон полностью сдаёт своего владельца! Ведь абсолютно всё (вся переписка, все файлы и т.п.) автоматически становится доступным для "товарищей" из специальных служб. Ну а наличие фотокамеры на смартфоне, как лицевой, так и фронтальной, это просто подарок на Новый Год для тех же самых "товарищей" которые также имеют полный доступ к видеокамере и могут как снимать видео, так и фотографировать. Так в чём суть новых версий Андройда если это не смартфон а сплошная дыра!?
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|2.16, Rev (?), 16:27, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может хватит по-идиотски писать Андроид через й???
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|2.31, AlexYeCu_not_logged (?), 19:50, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если смартфон полностью сдаёт своего владельца
А поподробнее можно? Ну т. е. что вот такой-то протоколб вот такая-то технология сдают все файлы и т. д.
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|3.34, Аноним (34), 20:26, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Социальная инженерия" технология называется. Сначала тебя убеждают, что твои данные будут в безопасности и никто не получит к ним доступа, а потом ты сам настраиваешь синхронизацию с облаком и прочее.
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|3.38, Аноним (9), 21:20, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А поподробнее можно?
Можно. Соглашение между гуглом и АНБ путём слива твоих гпс координат. Были судебные случаи.
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|4.39, Аноним (9), 21:25, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.S. т.е. достаточно, что ты прошёл мимо места происшествия - будешь обвиняемым.
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|1.13, Аноним (13), 15:32, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый лучший линукс для обычного пользователя. Наряду с chrome os еще
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|2.17, Rev (?), 16:28, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не лучший, а единственный. И он таким стал потому, что перестал быть грёбанным конструктором.
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|3.36, Аноним (13), 21:12, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на то пошло линуксы и на телевизорах есть и на роутерах. И на старых java me телефонах моторола были
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|1.28, Zoron Voronoff (?), 18:37, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот стоит у меня андрюха 9 рутированный на старой трубе, места занимает с прогами 2 гига. Новая труба андрюха 12 не рут проги теже но размер уже за 22 гига. Откуда что там?
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|1.29, Nicho (ok), 18:39, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот интересно, если судить, что они теперь стали адаптировать для больших єкранов, то есть шанс, что в будущем мы увидим Андроид на пк? Естественно, когда пк перейдут на arm
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|2.37, Аноним (9), 21:15, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мы увидим Андроид на пк?
поставь хромось... там и ведро-апп есть.
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