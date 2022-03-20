The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 13

20.03.2022 09:25

Компания Google представила вторую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 13. Релиз Android 13 ожидается в третьем квартале 2022 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a 5G, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G). Для установивших первый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление.

Одновременно сообщается о переносе в открытый репозиторий AOSP (Android Open Source Project) и задействовании в ветке Android 13 кода с изменениями, несколько дней назад представленными в промежуточном обновлении Android 12L, которое будет предложено для планшетов и складных устройств Samsung, Lenovo и Microsoft, изначально поставляемых с прошивкой на базе Android 12. Изменения главным образом нацелены на улучшение работы на устройствах с большими экранами, такими как планшетные ПК, Chromebook и смартфоны со складными экранами.

Для больших экранов оптимизирована компоновка выпадающего блока с уведомлениями, домашнего экрана и экрана блокировки системы, которые теперь используют всё имеющееся экранное пространство. В блоке, появляющемся при скользящем жесте сверху-вниз, на больших экранах обеспечено разделение в разные столбцы быстрых настроек и списка уведомлений.

Добавлена поддержка двухпанельного режима работы в конфигураторе, в котором на больших экранах теперь постоянно видны разделы настроек.

Улучшены режимы совместимости для приложений. Предложена реализация панели задач, показывающая в нижней части экрана пиктограммы запущенных приложений, позволяющая быстро переключаться между программами и поддерживающая перенос приложений через интерфейс drag&drop в различные области многооконного режима (split-screen), разделяющего экран на части для работы одновременно с несколькими приложениями.

Другие изменения в Android 13 Developer Preview 2 по сравнению с первой предварительной версией:

  • Введён в практику запрос полномочий на вывод уведомлений приложениями. Для отображения уведомлений приложение теперь должно иметь полномочие "POST_NOTIFICATIONS", без которого отправка уведомлений будет блокироваться. Для ранее созданных приложений, рассчитанных на использование с прошлыми версиями Android, полномочия будут предоставлены системой от имени пользователя.
  • Добавлен API, позволяющий приложению отказаться от ранее полученных полномочий. Например, если в новой версии потребность в каких-то расширенных правах исчезла, программа в рамках заботы о конфиденциальности пользователя может отозвать ранее полученные права.
  • Предоставлена возможность регистрации обработчиков несистемных широковещательных операций (BroadcastReceiver) в привязке к контексту их использования. Для управления экспортом подобных обработчиков добавлены новые флаги RECEIVER_EXPORTED и RECEIVER_NOT_EXPORTED, которые позволяют исключить использование обработчиков для отправки широковещательных сообщений из других приложений.
  • Добавлена поддержка цветных векторных шрифтов в формате COLRv1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете). Также добавлен новый набор многоцветных emoji, поставляемый в формате COLRv1. Новый формат предоставляет компактную форму хранения, поддерживает градиенты, наложения и трансформации, обеспечивает эффективное сжатие и допускает повторное использование контуров, что позволяет существенно уменьшить размер шрифта. Например, шрифт Noto Color Emoji в растровом представлении занимает 9MB, а в векторном формате COLRv1 - 1.85MB.
  • Добавлена поддержка технологии Bluetooth LE Audio (Low Energy), позволяющей снизить энергопотребление при передаче высококачественных звуковых потоков через Bluetooth. В отличие от классического Bluetooth новая технология также позволяет переключаться между разными режимами использования для достижения оптимального соотношения между качеством и энергопотреблением.
  • Добавлена поддержка спецификации MIDI 2.0 и возможность подключения музыкальных инструментов и контроллеров, поддерживающих MIDI 2.0, через порт USB.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск Android 13. Удалённая уязвимость в Android 12
  3. OpenNews: Доступна платформа Android TV 12
  4. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 12
  6. OpenNews: Google перейдёт к развитию новшеств для Android в основном ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56883-android
Ключевые слова: android
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самое время полноценный chrome для android выпустить, без урезанного интерфейса.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:17, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? В "полноценном" хроме урезанный интерфейс по сравнению с IE 6, потому что дизайнеры интерфейсы господина Брина, знают лучше меня, какие кнопки мне не нужны на панели инструментов.
     
  • 2.24, Аноним (24), 17:31, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kiwi browser. Десктопный, но для surfaceflinger. Плагины хромого работают.
     

  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 12:56, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как можно эту гадость вообще трогать, даже палочкой?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Microsoft

    Это как?

     
     
  • 2.8, Я (??), 14:05, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-duo
    это так
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:09, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как современная Нокия - наклеивают лейблики на китайскую технику.
     
     
  • 3.25, Ёпт (?), 17:53, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато ты в рахе сам лично всё производишь, тормоз.
     
  • 2.11, Ooiiii (?), 14:34, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устройств microsoft
     

  • 1.4, Аноним (6), 13:14, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли кандидат в конкуренты Android, ios? Китайцы что-то делали вроде? На сколько я могу судить ни у кого нет магазина приложений из имеющихся?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:24, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть Harmony OS, есть свой магазин у Huawei. Есть своя система разработки приложений под это (походе на аналог React Native, JavaScript для логики).
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:38, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Harmony OS это китайский Bolgenos на сколько понял. У Huawei AppGallery под Android. Ясно нету третьего игрока полноценного. Придется делать самому, может оно и к лучшему.
     
  • 2.15, Rev (?), 16:26, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На протяжении последних 15-18 лет было много инициатив сделать мобильную ОС на основе Linux и X11, и все провалились. Только гуглу удалось собрать правильный графический стэк технологий вместе с GUI.
    Хотя UI с каждой версией ухудшается, возможности юзеров урезаются. У меня после обновления на 12-й андроид просто пропала возможность использования ежедневных юз-кейсов, которые у меня были в 11-ом. Всё серьёзнее думаю над форком, сомневаюсь даже, что в LineageOS сделают нормально.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 16:39, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Была же вроде Sailfish OS/Аврора.
     
     
  • 4.22, Аноним (9), 17:18, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она и сейчас есть.
     
     
  • 5.32, Аноним (6), 19:51, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я к тому, что есть ли устройства в рознице, не для корпораций, есть ли магазин,в котором можно продавать аппликации?
     
  • 3.21, Аноним (9), 17:17, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только гуглу удалось собрать ...

    Только гуглу удалось купить.

     
  • 3.27, Ooiiii (?), 18:28, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто нет дров для линукса, для таких устройств. Но встречал энтузиастов, которые ставят арч на какой-то планшет.
     
     
  • 4.33, Аноним (6), 19:54, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю про Либрем пять и Пинефон, но в них нет маркета аппликаций. Соответственно не понятно, как крафтить монету.
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:29, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    До сих пор не могу понять что делают разработчики Андройда и других операционных систем для смартфонов, если смартфон полностью сдаёт своего владельца! Ведь абсолютно всё (вся переписка, все файлы и т.п.) автоматически становится доступным для "товарищей" из специальных служб. Ну а наличие фотокамеры на смартфоне, как лицевой, так и фронтальной, это просто подарок на Новый Год для тех же самых "товарищей" которые также имеют полный доступ к видеокамере и могут как снимать видео, так и фотографировать. Так в чём суть новых версий Андройда если это не смартфон а сплошная дыра!?
     
     
  • 2.16, Rev (?), 16:27, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может хватит по-идиотски писать Андроид через й???
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 16:40, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правельно нада песакть Андроет
     
     
  • 4.26, Ёпт (?), 17:56, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кг/ам
     
  • 3.23, Аноним (9), 17:19, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо писать "ведроид"?
     
  • 2.31, AlexYeCu_not_logged (?), 19:50, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > если смартфон полностью сдаёт своего владельца

    А поподробнее можно? Ну т. е. что вот такой-то протоколб вот такая-то технология  сдают все файлы и т. д.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 20:26, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Социальная инженерия" технология называется. Сначала тебя убеждают, что твои данные будут в безопасности и никто не получит к ним доступа, а потом ты сам настраиваешь синхронизацию с облаком и прочее.
     
  • 3.38, Аноним (9), 21:20, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А поподробнее можно?

    Можно. Соглашение между гуглом и АНБ путём слива твоих гпс координат. Были судебные случаи.

     
     
  • 4.39, Аноним (9), 21:25, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. т.е. достаточно, что ты прошёл мимо места происшествия - будешь обвиняемым.
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:32, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самый лучший линукс для обычного пользователя. Наряду с chrome os еще
     
     
  • 2.17, Rev (?), 16:28, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лучший, а единственный. И он таким стал потому, что перестал быть грёбанным конструктором.
     
     
  • 3.36, Аноним (13), 21:12, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если на то пошло линуксы и на телевизорах есть и на роутерах. И на старых java me телефонах моторола были
     

  • 1.28, Zoron Voronoff (?), 18:37, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот стоит у меня андрюха 9 рутированный на старой трубе, места занимает с прогами 2 гига. Новая труба андрюха 12 не рут проги теже но размер уже за 22 гига. Откуда что там?
     
  • 1.29, Nicho (ok), 18:39, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот интересно, если судить, что они теперь стали адаптировать для больших єкранов, то есть шанс, что в будущем мы увидим Андроид на пк? Естественно, когда пк перейдут на arm
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:48, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Софта на него не существует. И там жаба. Зачем?
     
  • 2.37, Аноним (9), 21:15, 20/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мы увидим Андроид на пк?

    поставь хромось... там и ведро-апп есть.

     

  • 1.35, Mickey_Mouse (?), 21:10, 20/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем Android 13, если есть Fuchsia OS?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру