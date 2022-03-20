Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 13

Компания Google представила вторую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 13. Релиз Android 13 ожидается в третьем квартале 2022 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a 5G, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G). Для установивших первый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление. Одновременно сообщается о переносе в открытый репозиторий AOSP (Android Open Source Project) и задействовании в ветке Android 13 кода с изменениями, несколько дней назад представленными в промежуточном обновлении Android 12L, которое будет предложено для планшетов и складных устройств Samsung, Lenovo и Microsoft, изначально поставляемых с прошивкой на базе Android 12. Изменения главным образом нацелены на улучшение работы на устройствах с большими экранами, такими как планшетные ПК, Chromebook и смартфоны со складными экранами. Для больших экранов оптимизирована компоновка выпадающего блока с уведомлениями, домашнего экрана и экрана блокировки системы, которые теперь используют всё имеющееся экранное пространство. В блоке, появляющемся при скользящем жесте сверху-вниз, на больших экранах обеспечено разделение в разные столбцы быстрых настроек и списка уведомлений. Добавлена поддержка двухпанельного режима работы в конфигураторе, в котором на больших экранах теперь постоянно видны разделы настроек. Улучшены режимы совместимости для приложений. Предложена реализация панели задач, показывающая в нижней части экрана пиктограммы запущенных приложений, позволяющая быстро переключаться между программами и поддерживающая перенос приложений через интерфейс drag&drop в различные области многооконного режима (split-screen), разделяющего экран на части для работы одновременно с несколькими приложениями.



Другие изменения в Android 13 Developer Preview 2 по сравнению с первой предварительной версией: Введён в практику запрос полномочий на вывод уведомлений приложениями. Для отображения уведомлений приложение теперь должно иметь полномочие "POST_NOTIFICATIONS", без которого отправка уведомлений будет блокироваться. Для ранее созданных приложений, рассчитанных на использование с прошлыми версиями Android, полномочия будут предоставлены системой от имени пользователя.

Добавлен API, позволяющий приложению отказаться от ранее полученных полномочий. Например, если в новой версии потребность в каких-то расширенных правах исчезла, программа в рамках заботы о конфиденциальности пользователя может отозвать ранее полученные права.

Предоставлена возможность регистрации обработчиков несистемных широковещательных операций (BroadcastReceiver) в привязке к контексту их использования. Для управления экспортом подобных обработчиков добавлены новые флаги RECEIVER_EXPORTED и RECEIVER_NOT_EXPORTED, которые позволяют исключить использование обработчиков для отправки широковещательных сообщений из других приложений.

Добавлена поддержка цветных векторных шрифтов в формате COLRv1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете). Также добавлен новый набор многоцветных emoji, поставляемый в формате COLRv1. Новый формат предоставляет компактную форму хранения, поддерживает градиенты, наложения и трансформации, обеспечивает эффективное сжатие и допускает повторное использование контуров, что позволяет существенно уменьшить размер шрифта. Например, шрифт Noto Color Emoji в растровом представлении занимает 9MB, а в векторном формате COLRv1 - 1.85MB.

Добавлена поддержка технологии Bluetooth LE Audio (Low Energy), позволяющей снизить энергопотребление при передаче высококачественных звуковых потоков через Bluetooth. В отличие от классического Bluetooth новая технология также позволяет переключаться между разными режимами использования для достижения оптимального соотношения между качеством и энергопотреблением.

Добавлена поддержка спецификации MIDI 2.0 и возможность подключения музыкальных инструментов и контроллеров, поддерживающих MIDI 2.0, через порт USB.



