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Предварительный выпуск Android 13. Удалённая уязвимость в Android 12

12.02.2022 22:36

Компания Google представила первую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 13. Релиз Android 13 ожидается в третьем квартале 2022 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G).

Ключевые новшества Android 13:

  • Реализован системный интерфейс выбора фотографий и видео, а также API для выборочного предоставления доступа приложений к выбранным файлам. Возможна работа как с локальными файлами, так и с данными, размещёнными в облачных хранилищах. Особенностью интерфейса является то, что он позволяет предоставить доступ к отдельным изображениям и видео без открытия приложению полного доступа на просмотр всех мультимедийных файлов в хранилище. Ранее похожий интерфейс был реализован для документов.
  • Добавлен новый тип полномочий для Wi-Fi, предоставляющий приложениям, предназначенным для поиска беспроводных сетей и подключения к точкам доступа, возможности доступа к подмножеству API управления Wi-Fi, за исключением вызовов, связанных определением местоположения (ранее приложения, осуществляющие подключение к Wi-Fi, получали и доступ к информации о местоположении).
  • Добавлен API для размещения кнопок в секции с быстрыми настройками в верхней части выпадающей панели уведомлений. При помощи данного API приложение может вывести запрос на размещение своей кнопки с быстрым действием, позволяющий пользователю добавить кнопку не покидая приложение и отдельно не переходя к настройкам.
  • Предоставлена возможность адаптация фона пиктограмм любых приложений к цветовой схеме темы оформления или цвету фонового изображения.
  • Добавлена возможность привязки к приложениям индивидуальных настроек языка, отличающихся от настроек языка, выбранных в системе.
  • Оптимизирована операция переноса слов (разрыв не умещающихся в строку слов с использованием дефиса). В новой версии производительность переноса увеличена на 200% и теперь практически не влияет на скорость отрисовки.
  • Добавлена поддержка программируемых графических шейдеров (объектов RuntimeShader), определяемых на языке AGSL (Android Graphics Shading Language), представляющем собой подмножество языка GLSL, адаптированное для использования с движком рендеринга платформы Android. Подобные шейдеры уже используются в самой платформе Android для реализации различных визуальных эффектов, таких как пульсация, размытие и растягивание при прокрутке за границу страницы. Подобные эффекты теперь можно создавать и в приложениях.
  • Базовые Java-библиотеки платформы и средства разработки приложений обновлены до OpenJDK 11. Через Google Play обновление также доступно для устройств на базе Android 12.
  • В рамках проекта Mainline, позволяющего обновлять отдельные системные компоненты без обновления платформы целиком, подготовлены новые обновляемые системные модули. Обновления затрагивают не привязанные к оборудованию компоненты, которые загружаются через Google Play отдельно от OTA-обновлений прошивки от производителя. Среди новых модулей, которые смогут обновляться через Google Play без обновления прошивки - Bluetooth и Ultra wideband. Через Google Play также распространяются модули с Photo picker и OpenJDK 11.
  • Проведена оптимизация средств для построения интерфейса приложений для более крупных экранов, применяемых на планшетах, складных устройствах с несколькими экранами и ноутбуках Chromebook.
  • Упрощено тестирование и отладка новых возможностей платформы. Изменения теперь можно выборочно включать для приложений в разделе настроек для разработчиков или через утилиту adb.

Дополнительно опубликован февральский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено 37 уязвимостей, из которых 2 уязвимостям присвоен критический уровень опасности, а остальным - высокий уровень опасности. Критические проблемы позволяют совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе. Проблемы, помеченные как опасные, позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса.

Первая критическая уязвимость (CVE-2021-39675) вызвана переполнением буфера в функции GKI_getbuf (Generic Kernel Image) и позволяет удалённо получить привилегированный доступ к системе без каких-либо действий со стороны пользователя. Детали об уязвимости пока не раскрываются, но известно, что проблема затрагивает только ветку Android 12. Вторая критическая уязвимость (CVE-2021-30317) присутствует в закрытых компонентах для чипов Qualcomm.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 12
  3. OpenNews: Доступна платформа Android TV 12
  4. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
  5. OpenNews: Google перейдёт к развитию новшеств для Android в основном ядре Linux
  6. OpenNews: Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56686-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Корец (?), 22:42, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучше бы сделали возможность обновления системы независимо от производителя.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:08, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В таком случае кому будут нужны пиксели?
     
  • 2.10, юзер (??), 23:45, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сложно реализовать, т.к. у них от версии к версии меняется hidden и system api. Т.е. то что допиливает вендор может просто не запустится в другой версии.
     

  • 1.2, BratishkaErik (ok), 22:53, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Первая критическая уязвимость (CVE-2021-39675) вызвана переполнением буфера в функции GKI_getbuf (Generic Kernel Image) и позволяет удалённо получить привилегированный доступ к системе без каких-либо действий со стороны пользователя.

    Таки зарутуем?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:04, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TPM уже научились обходить?
     

  • 1.6, ИмяХ (?), 23:14, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В новой версии производительность переноса увеличена на 200% и теперь практически не влияет на скорость отрисовки.

    Это же насколько коряво нужно написать такую простую функцию,  чтобы она аж влияла на скорость отрисовка?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:34, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Welcome to the Linux world
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:16, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >критическая уязвимость (CVE-2021-39675) вызвана переполнением буфера в функции GKI_getbuf (Generic Kernel Image) и позволяет удалённо получить привилегированный доступ к системе без каких-либо действий со стороны пользователя

    Это они совсем возможность поставить рут отобрать хотят?

     
  • 1.8, Kuromi (ok), 23:34, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настало время покупать новый смартфон, акции производителей не вырастут сами...
     

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