Доступна платформа Android TV 12

Аноним ( 3 ), 12:50, 02/12/2021 Вымирает централизованное вещание, стриминговые сервисы никуда не денутся, ну а блльшой экран это банально удобно.

Аноним ( 27 ), 14:23, 02/12/2021 > Вымирает централизованное вещание Если ты не заметил, центр сейчас - это гугл. И централизованное вещание только набирает обороты.

Юрк ( ? ), 12:50, 02/12/2021 В смысле?

Аноним ( 6 ), 12:50, 02/12/2021 И где фильмы смотреть?

another_one ( ok ), 13:04, 02/12/2021 В Тиктоке же!

Аноним ( 15 ), 13:44, 02/12/2021 Мне рассказывали, что в МСК в кинотеатрах устраивают просмотры соревнований по DOTA 2.

Предлагаю собираться в сельских клубах для просмотра тик-ток.

Предлагаю собираться в сельских клубах для просмотра тик-ток.

timur.davletshin ( ok ), 13:20, 02/12/2021 Что смотреть там? Очередной марвеловский выкидыш или новую Дюну? От видеообоев и то толку больше.

Аноним ( 6 ), 13:44, 02/12/2021 Что включишь, то и будет. Или ты монитор на стену повесишь?

timur.davletshin ( ok ), 13:56, 02/12/2021 > Что включишь, то и будет. Будто там репертуар очень широкий сейчас. > Или ты монитор на стену повесишь? Зачем монитор? У меня телевизор на стене висит.

Аноним ( 6 ), 13:57, 02/12/2021 Просто так висит или ты там фильмы смотришь?

timur.davletshin ( ok ), 14:02, 02/12/2021 > Просто так висит или ты там фильмы смотришь? Музыку слушаю.

Аноним ( 15 ), 14:19, 02/12/2021 >Будто там репертуар очень широкий сейчас. Логично предположить что на мониторе ПК что на ТВ можно ознакомиться с со всеми произведениями человечества, доступными. Я вот не понимаю людей, которые гордо заявляют что не смотрят зомбоящик. По ТВ всегда можно найти что посмотреть. Один два канала точно можно. Один из них как раз таки требует смкртТВ. Но у меня нет ТВ.

timur.davletshin ( ok ), 14:32, 02/12/2021 > Я вот не понимаю людей, которые гордо заявляют что не смотрят зомбоящик. Это точно не великий повод для гордости.

Аноним ( 15 ), 14:43, 02/12/2021 текст свёрнут, показать Ну а может эти люди не далекие а может даже тупые откровенно По телеку можно ра... Аноним ( 15 ), 14:46, 02/12/2021 текст свёрнут, показать В разговоре, на мою фразу о том что я вчера по телеку видел, меня обрывали и гов... Аноним ( - ), 14:43, 02/12/2021 "Земля кочевников" или "Манк".

Аноним ( 15 ), 13:43, 02/12/2021 Театр вымирает, изобрели книгопечатание.

Книгопечатание вымирает, изобрели радио.

Радио вымирает, изобрели синематограф.

Кино вымирает, изобрели телевидение.

Телевидение вымирает, изобрели Ютуб.

Ютуб вымирает, изобрели VRChat.

timur.davletshin ( ok ), 13:57, 02/12/2021 > Книгопечатание вымирает, изобрели радио. Сразу видно, где человек образование получал )))

Аноним ( 15 ), 14:12, 02/12/2021 Поясни подколку. Я может нигде не получал.

timur.davletshin ( ok ), 14:23, 02/12/2021 Пик книгопечатания пришёлся сильно позже появления радио. Более того, яблочная компания сделала свой первый прорывной продукт именно на рынке персональной печати. Именно поэтому она до сих пор считает сферу допечатной подготовки и дизайна своей вотчиной. P.S. аналогичное может быть сказано и по остальным пунктам. Театральный рынок не проиграл от книг, а ТВ не убило кинотеатры.

Аноним ( 15 ), 14:50, 02/12/2021 Ты дурачек или прикидываешься? Я о том, что говорили при появлении новой технологии. А если утверждаешь про пики, то приводи сразу статистику. Без статистики это пустой треп.

Аноним ( 15 ), 14:51, 02/12/2021 >яблочная компания сделала свой первый прорывной продукт именно на рынке персональной печати О какой яблочной компании ты говоришь? И да, прошу сразу приводить пруфы своим утверждениям.