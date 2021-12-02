Доступна платформа Android TV 12

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|1.1, Аноним (1), 12:12, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>позволяющая удалённо управлять подключёнными через порт HDMI устройствами через единый пульт дистанционного управления
Google удобно, пульт этот и у Google есть ;)
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|2.3, Аноним (3), 12:49, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, вы знали, что будущее из 1984 (с лицензиями на просмотр на количество человек и камерой в телевизоре) Майкрософт уже воспроизвёл больше 10 лет назад, и даже запатентовал? Гугл, как корпорация зла, понятное дело, не хочет отставать.
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|3.15, Аноним (15), 13:45, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Камеры везде. Камеры на работе, в школах, камеры на улице, камеры в подъездах. Где их ещё нет?
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|4.23, kusb (?), 14:06, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я живу не в Москве, но всё-таки камер довольно много, хотя и далеко до 1984. Видеодомофоны напрягают, кстати. Им бы диафрагму и лампочку "ведётся запись" связанную прямо с питанием камеры...
Хотя ладно, доступ к домофону по SIP, это забавно, если он вдруг там возможен.
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|3.16, Аноним (15), 13:46, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня даже станионарный телефон циско с камеров, хорошо что с шторкой.
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|2.4, Аноним (3), 12:50, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вымирает централизованное вещание, стриминговые сервисы никуда не денутся, ну а блльшой экран это банально удобно.
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|3.27, Аноним (27), 14:23, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вымирает централизованное вещание
Если ты не заметил, центр сейчас - это гугл. И централизованное вещание только набирает обороты.
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|4.13, Аноним (15), 13:44, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне рассказывали, что в МСК в кинотеатрах устраивают просмотры соревнований по DOTA 2.
Предлагаю собираться в сельских клубах для просмотра тик-ток.
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|3.9, timur.davletshin (ok), 13:20, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что смотреть там? Очередной марвеловский выкидыш или новую Дюну? От видеообоев и то толку больше.
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|5.18, timur.davletshin (ok), 13:56, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Что включишь, то и будет.
Будто там репертуар очень широкий сейчас.
> Или ты монитор на стену повесишь?
Зачем монитор? У меня телевизор на стене висит.
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|6.25, Аноним (15), 14:19, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Будто там репертуар очень широкий сейчас.
Логично предположить что на мониторе ПК что на ТВ можно ознакомиться с со всеми произведениями человечества, доступными. Я вот не понимаю людей, которые гордо заявляют что не смотрят зомбоящик. По ТВ всегда можно найти что посмотреть. Один два канала точно можно. Один из них как раз таки требует смкртТВ. Но у меня нет ТВ.
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|7.30, timur.davletshin (ok), 14:32, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я вот не понимаю людей, которые гордо заявляют что не смотрят зомбоящик.
Это точно не великий повод для гордости.
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|8.31, Аноним (15), 14:43, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а может эти люди не далекие а может даже тупые откровенно По телеку можно ра... текст свёрнут, показать
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|8.33, Аноним (15), 14:46, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В разговоре, на мою фразу о том что я вчера по телеку видел, меня обрывали и гов... текст свёрнут, показать
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|2.12, Аноним (15), 13:43, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Театр вымирает, изобрели книгопечатание.
Книгопечатание вымирает, изобрели радио.
Радио вымирает, изобрели синематограф.
Кино вымирает, изобрели телевидение.
Телевидение вымирает, изобрели Ютуб.
Ютуб вымирает, изобрели VRChat.
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|5.26, timur.davletshin (ok), 14:23, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пик книгопечатания пришёлся сильно позже появления радио. Более того, яблочная компания сделала свой первый прорывной продукт именно на рынке персональной печати. Именно поэтому она до сих пор считает сферу допечатной подготовки и дизайна своей вотчиной.
P.S. аналогичное может быть сказано и по остальным пунктам. Театральный рынок не проиграл от книг, а ТВ не убило кинотеатры.
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|6.37, Аноним (15), 14:50, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты дурачек или прикидываешься? Я о том, что говорили при появлении новой технологии. А если утверждаешь про пики, то приводи сразу статистику. Без статистики это пустой треп.
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|6.38, Аноним (15), 14:51, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>яблочная компания сделала свой первый прорывной продукт именно на рынке персональной печати
О какой яблочной компании ты говоришь? И да, прошу сразу приводить пруфы своим утверждениям.
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|2.10, InuYasha (??), 13:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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давно, да. И ARC, и Eth over HDMI, и животноводство. Но HDCP, и хрен знает какое зондирование...
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|1.11, Аноним (11), 13:37, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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HDMI CEC - одна большая офёра.
Сделали сраное управление по проводу, сделали его лицензионным, ни кто не сделал открытой альтернативы, видеокарты на компах и ноутах не имеют поддержки. Полный и безоговорочный швах.
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|2.21, timur.davletshin (ok), 14:00, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> HDMI CEC - одна большая офёра.
> Сделали сраное управление по проводу, сделали его лицензионным, ни кто не сделал
> открытой альтернативы, видеокарты на компах и ноутах не имеют поддержки. Полный
> и безоговорочный швах.
Зато малинка умеет.
> офёра, ни кто...
Вот это действительно безоговорочный швах. Мало того, что с "о", так ещё и через "ё". Гы-гы 🤣
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|2.29, timur.davletshin (ok), 14:28, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я правильно понимаю что нет альтернативы Андроиду?
Зависит от того, что тебе нужно. Яблочное ТВ вполне себе конкурирует и даже заруливает в сравнении с сабжем. Но, если у тебя есть персональный NAS с коллекцией вареза, тьфу, с коллекцией купленной музыки, фильмов, есть персональный фотоархив, то и Яблочное ТВ и Андроид сосуть. А нетфликс и на Kodi смотреть уже давно можно.
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|3.35, Аноним (15), 14:48, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Яблочное ТВ вполне себе конкурирует
Понятно теперь с кем дело имею. На этом можно дальше не читать.
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