Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что тут раскрывать проект студента медицинского факультета. Что уж говорить он еще и из Ирана. Мне кажется тут нет поводов для волнения. Даже если это у него такой юмор.

4.14 , Аноним ( 14 ), 12:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему в Азии так фанатеть от Андроида? Прямо целый культ, особенно в Индии

5.18 , my_name_is_Mud ( ok ), 12:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что когда в более-менее развитых странах уже существовала эра ПК (90-10г.г.), в Индии и некоторых азиатских странах (тот же Китай), экономическая ситуация была, мягко говоря, не очень. Жителям этих стран было не до компов - там о более насущных вопросах думали. Ну и, соответственно, позволить себе такую роскошь в виде ПК, могли не многие.

Но время шло, экономическое положение в этих странах улучшалось, а попутно электроника дешевела. И так получилось, что когда уровень доступности гаджетов стал нормальным для этих стран, то уже существовали современные смартфоны. И вот перед небогатым жителем Индии/Китая встаёт вопрос: что купить? дешёвый смарт на ведройде, с интернетом, играми и соц. сетями. Или же комп с тем же набором возможностей, но дороже. Выбор очевиден.

Так и получился целый уникальный пласт в этих странах, которые в жизни не видели и не работали за ПК, но у них вполне современные смартфоны. И они просто не видят нужды в компах, ибо все их нужды перекрывает смартфон. А ностальгии по старым играм, например, у них просто неоткуда взяться.

4.25 , Аноньимъ ( ok ), 13:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Иран суверенная демократическая страна. Так что действительно доверия парню из Ирана куда больше чем какому-нибудь клоуну вроде Линуса.

5.27 , Линус ( ? ), 13:05, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – от клоуна слышу

6.28 , ET ( ? ), 13:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > от клоуна слышу От Эйс Вентуры собственной персоной)

6.30 , Аноньимъ ( ok ), 13:28, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тебя кто из под домашнего ареста выпустил? А ну живо на место!

5.38 , Аноним ( 38 ), 14:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Иран суверенная демократическая страна. И не поспоришь ведь.

5.39 , Аноним ( 38 ), 14:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно а в Иране клоуны разрешены?

