Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux

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|2.2, ET (?), 11:47, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Google Play не поддерживается из-за привязки к проприетарным Android-сервисам Google
с трезвым взглядом на мир
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|3.26, OpenEcho (?), 13:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Google Play не поддерживается из-за привязки к проприетарным Android-сервисам Google
>с трезвым взглядом на мир
Вы пропустили на картинках microG ;)
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|2.3, заминированный тапок (ok), 11:49, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только если завезут поддержку запуска на х86 бинарей собраных под арм (anbox это умеет через костыль libhoudini, и то через раз) и жавезут поддержку GPU (anbox это не умеет)
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|3.7, Аноним (7), 11:53, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек
узе жавезли
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|4.12, заминированный тапок (ok), 11:58, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек
> узе жавезли
Жамечательно, интересно на чем изоляция прилозений тогда поштроена (у анбокса, например, на LXC)
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|3.10, Аноним (10), 11:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что тут раскрывать проект студента медицинского факультета. Что уж говорить он еще и из Ирана. Мне кажется тут нет поводов для волнения. Даже если это у него такой юмор.
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|4.14, Аноним (14), 12:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему в Азии так фанатеть от Андроида? Прямо целый культ, особенно в Индии
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|5.18, my_name_is_Mud (ok), 12:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что когда в более-менее развитых странах уже существовала эра ПК (90-10г.г.), в Индии и некоторых азиатских странах (тот же Китай), экономическая ситуация была, мягко говоря, не очень. Жителям этих стран было не до компов - там о более насущных вопросах думали. Ну и, соответственно, позволить себе такую роскошь в виде ПК, могли не многие.
Но время шло, экономическое положение в этих странах улучшалось, а попутно электроника дешевела. И так получилось, что когда уровень доступности гаджетов стал нормальным для этих стран, то уже существовали современные смартфоны. И вот перед небогатым жителем Индии/Китая встаёт вопрос: что купить? дешёвый смарт на ведройде, с интернетом, играми и соц. сетями. Или же комп с тем же набором возможностей, но дороже. Выбор очевиден.
Так и получился целый уникальный пласт в этих странах, которые в жизни не видели и не работали за ПК, но у них вполне современные смартфоны. И они просто не видят нужды в компах, ибо все их нужды перекрывает смартфон. А ностальгии по старым играм, например, у них просто неоткуда взяться.
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|4.25, Аноньимъ (ok), 13:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Иран суверенная демократическая страна. Так что действительно доверия парню из Ирана куда больше чем какому-нибудь клоуну вроде Линуса.
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|6.28, ET (?), 13:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> от клоуна слышу
От Эйс Вентуры собственной персоной)
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|2.9, Аноним (7), 11:54, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Чем оно лучше Anbox?
> В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек
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|3.11, заминированный тапок (ok), 11:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Чем оно лучше Anbox?
>> В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек
Интересно тогда на чем его изоляция окружений построена. Но если будет хотя бы GPU работать, уже годнота
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|1.5, 123 (??), 11:52, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек.
thank you but no, thank you
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|1.8, Аноним (10), 11:53, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ровно 100500-ый такой проект и всё эти Андроид приложения нельзя нормально запустить на Линуксе.
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|1.15, Аноним (15), 12:17, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А можно как то запустить Андройд под QEMU? Не тот, который Android x86, а какую-нибудь настоящую прошивку, типа LineageOS?
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|1.16, Аноним (16), 12:17, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Проектом Waydroid подготовлен инструментарий, позволяющий сформировать в обычном Linux-дистрибутиве изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android и организовать запуск с его помощью Android-приложений.
Начали за здравие
>Код предлагаемого проектом инструментария написан на языке Python
Кончили за упокой
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|1.20, flexagoon (ok), 12:35, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Класс, можно будет на Steam Deck играть в "Мяч прыжок поп ит винкс обновить пердеж смех 2020 дед мороз для мальчиков", а также другие игры из топов Google Play
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|1.21, Аноним (22), 12:46, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жду с точностью до наоборот нормальный запуск линуксовых аппликунов на андроиде из коробки, с графикой. Ну и поддержку чуть более одного внешнего монитора
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|1.23, Аноним (22), 12:51, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хочу втыкать свой гнусмас в type-c хаб и чтобы он так вжух и превращался в полноценный линух десктоп, с awesome wm, vimium, tmux, VSCode+PlatformIO и Steam. А вот эти стопицот обёрток над виртуализацией на десктопе не хочу
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|1.24, rm2 (?), 12:55, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Доступен режим для показа штатного интерфейса Android.
Красивое
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|1.31, Аноним (31), 13:35, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дроид вай вай вай. Мечтали когда-то о линукс на десктопе, получили линукс на тачпаде. Такие поколения, такие времена. Скоро андроид завезут таки прям на десктоп и зуммерки эррегируют.
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|2.36, Аноним (38), 14:14, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хоть можешь объяснить зачем?
Любитель Монеточки - всё зависит от того сколько у тебя монеточек.
Первое правило СПО - тебе никто ничем не обязан.
Второе правило СПО - не нравится, сделай сам, не можешь сам, заплати другим.
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|1.34, AndreChe (?), 14:00, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда виртуалбокс портируют на андроид, чтобы можно было в линуксе запустить андроид, а в нем виртуалбокс и наконец виндовс 11?
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