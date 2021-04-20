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Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux

23.09.2021 10:52

Проектом Waydroid подготовлен инструментарий, позволяющий сформировать в обычном Linux-дистрибутиве изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android и организовать запуск с его помощью Android-приложений. Код предлагаемого проектом инструментария написан на языке Python и поставляется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты формируются для Ubuntu 20.04/21.04, Debian 11, Droidian и Ubports.

Окружение формируется при помощи штатных технологий для создания изолированных контейнеров, таких как пространства имён для процессов, идентификаторов пользователей, сетевой подсистемы и точек монтирования. Для управления контейнером задействован инструментарий LXC. Для работы Android поверх обычного ядра Linux загружаются модули "binder_linux" и "ashmem_linux".

Окружение рассчитано на работу с сеансом на базе протокола Wayland. В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек. Предложенный для установки системный образ Android основан на сборках от проекта LineageOS и Android 10.

Особенности Waydroid:

  • Интеграция с рабочим столом - приложения для Android могут запускаться бок о бок с родными приложениями для Linux.
  • Поддерживается размещение ярлыков на Android-приложения в штатном меню и показ программ в обзорном режиме.
  • Поддерживается запуск Android-приложений в многооконном режиме и стилизация окон под базовое оформление рабочего стола.
  • Для Android-игр предоставлена возможность запуска приложений в полноэкранном режиме.
  • Доступен режим для показа штатного интерфейса Android.
  • Для установки Android-программ в графическом режиме можно использовать приложение F-Droid или интерфейс командной строки ("waydroid app install 123.apk"). Google Play не поддерживается из-за привязки к проприетарным Android-сервисам Google, но можно установить альтернативную свободную реализацию сервисов Google от проекта microG.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений
  3. OpenNews: Представлен продукт Ubuntu для Android, превращающий подключенный к монитору телефон в ПК
  4. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  6. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55854-waydroid
Ключевые слова: waydroid, android, linux, wayland
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Дельная вещь
     
     
  • 2.2, ET (?), 11:47, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Google Play не поддерживается из-за привязки к проприетарным Android-сервисам Google

    с трезвым взглядом на мир

     
     
  • 3.26, OpenEcho (?), 13:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Google Play не поддерживается из-за привязки к проприетарным Android-сервисам Google
    >с трезвым взглядом на мир

    Вы пропустили на картинках microG ;)

     
  • 2.3, заминированный тапок (ok), 11:49, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только если завезут поддержку запуска на х86 бинарей собраных под арм (anbox это умеет через костыль libhoudini, и то через раз) и жавезут поддержку  GPU (anbox это не умеет)

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:53, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек

    узе жавезли

     
     
  • 4.12, заминированный тапок (ok), 11:58, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек
    > узе жавезли

    Жамечательно, интересно на чем изоляция прилозений тогда поштроена (у анбокса, например, на LXC)

     
     
  • 5.13, Аноним (7), 12:01, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    *ижоляция
     
  • 5.17, Admino (ok), 12:19, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для управления контейнером задействован инструментарий LXC.
     

  • 1.4, inferrna (ok), 11:49, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше Anbox?
     
     
  • 2.6, заминированный тапок (ok), 11:52, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем оно лучше Anbox?

    Да както тема топика не раскрыта, а новость выглядит как твит в стиле "оно есть"

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что тут раскрывать проект студента медицинского факультета. Что уж говорить он еще и из Ирана.  Мне кажется тут нет поводов для волнения. Даже если это у него такой юмор.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему в Азии так фанатеть от Андроида? Прямо целый культ, особенно в Индии
     
     
  • 5.18, my_name_is_Mud (ok), 12:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что когда в более-менее развитых странах уже существовала эра ПК (90-10г.г.), в Индии и некоторых азиатских странах (тот же Китай), экономическая ситуация была, мягко говоря, не очень. Жителям этих стран было не до компов - там о более насущных вопросах думали. Ну и, соответственно, позволить себе такую роскошь в виде ПК, могли не многие.
    Но время шло, экономическое положение в этих странах улучшалось, а попутно электроника дешевела. И так получилось, что когда уровень доступности гаджетов стал нормальным для этих стран, то уже существовали современные смартфоны. И вот перед небогатым жителем Индии/Китая встаёт вопрос: что купить? дешёвый смарт на ведройде, с интернетом, играми и соц. сетями. Или же комп с тем же набором возможностей, но дороже. Выбор очевиден.
    Так и получился целый уникальный пласт в этих странах, которые в жизни не видели и не работали за ПК, но у них вполне современные смартфоны. И они просто не видят нужды в компах, ибо все их нужды перекрывает смартфон. А ностальгии по старым играм, например, у них просто неоткуда взяться.
     
  • 4.25, Аноньимъ (ok), 13:02, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Иран суверенная демократическая страна. Так что действительно доверия парню из Ирана куда больше чем какому-нибудь клоуну вроде Линуса.
     
     
  • 5.27, Линус (?), 13:05, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    от клоуна слышу
     
     
  • 6.28, ET (?), 13:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > от клоуна слышу

    От Эйс Вентуры собственной персоной)

     
  • 6.30, Аноньимъ (ok), 13:28, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя кто из под домашнего ареста выпустил? А ну живо на место!
     
  • 5.38, Аноним (38), 14:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Иран суверенная демократическая страна.

    И не поспоришь ведь.

     
  • 5.39, Аноним (38), 14:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно а в Иране клоуны разрешены?
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:54, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Чем оно лучше Anbox?
    > В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек
     
     
  • 3.11, заминированный тапок (ok), 11:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Чем оно лучше Anbox?
    >> В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек

    Интересно тогда на чем его изоляция окружений построена. Но если будет хотя бы GPU работать, уже годнота

     
  • 2.29, Отражение луны (ok), 13:24, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тем, что Anbox мертв давно
     

  • 1.5, 123 (??), 11:52, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В отличие от похожего окружения Anbox, платформе Android предоставляется прямой доступ к оборудованию, без дополнительных прослоек.

    thank you but no, thank you

     
  • 1.8, Аноним (10), 11:53, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ровно 100500-ый такой проект и всё эти Андроид приложения нельзя нормально запустить на Линуксе.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:17, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно как то запустить Андройд под QEMU? Не тот, который Android x86, а какую-нибудь настоящую прошивку, типа LineageOS?
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:17, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проектом Waydroid подготовлен инструментарий, позволяющий сформировать в обычном Linux-дистрибутиве изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android и организовать запуск с его помощью Android-приложений.

    Начали за здравие

    >Код предлагаемого проектом инструментария написан на языке Python

    Кончили за упокой

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:47, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кончил - закури! Тебе полезно
     

  • 1.19, Аноним12345 (?), 12:23, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто
    Можно все
     
  • 1.20, flexagoon (ok), 12:35, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс, можно будет на Steam Deck играть в "Мяч прыжок поп ит винкс обновить пердеж смех 2020 дед мороз для мальчиков", а также другие игры из топов Google Play
     
  • 1.21, Аноним (22), 12:46, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду с точностью до наоборот нормальный запуск линуксовых аппликунов на андроиде из коробки, с графикой. Ну и поддержку чуть более одного внешнего монитора
     
  • 1.23, Аноним (22), 12:51, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу втыкать свой гнусмас в type-c хаб и чтобы он так вжух и превращался в полноценный линух десктоп, с awesome wm, vimium, tmux, VSCode+PlatformIO и Steam. А вот эти стопицот обёрток над виртуализацией на десктопе не хочу
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:12, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PinePhone же
     
  • 2.37, Аноним (38), 14:16, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam и игры в нём работают на ARM процессорах?
     

  • 1.24, rm2 (?), 12:55, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Доступен режим для показа штатного интерфейса Android.

    Красивое

     
  • 1.31, Аноним (31), 13:35, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дроид вай вай вай. Мечтали когда-то о линукс на десктопе, получили линукс на тачпаде. Такие поколения, такие времена. Скоро андроид завезут таки прям на десктоп и зуммерки эррегируют.
     
  • 1.32, Любитель Монеточки (?), 13:56, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На UbuntuTouch Waydroid робить будет? Хочу смартфон с UbuntuTouch
     
     
  • 2.33, Аноним (1), 14:00, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хати
     
  • 2.36, Аноним (38), 14:14, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хоть можешь объяснить зачем?
    Любитель Монеточки - всё зависит от того сколько у тебя монеточек.
    Первое правило СПО - тебе никто ничем не обязан.
    Второе правило СПО - не нравится, сделай сам, не можешь сам, заплати другим.
     

  • 1.34, AndreChe (?), 14:00, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда виртуалбокс портируют на андроид, чтобы можно было в линуксе запустить андроид, а в нем виртуалбокс и наконец виндовс 11?
     
     
  • 2.40, Это произоейдет (?), 14:32, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завтра
     
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