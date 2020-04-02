Выпуск мобильной платформы LineageOS 17 на основе Android 10

|
|
|
|2.3, Catwoolfii (ok), 23:50, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А я то думаю - куда ежедневные апдейты подевались, грешил на карантин; а оно вон как.
|
|1.4, BlackRot (ok), 23:51, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пол года как 10ка зарелизилась, а линейка только сейчас одумалась... почему?
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 01:05, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что:
>ветка LineageOS 17 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 16, и признана готовой для перехода на стадию формирования ночных сборок
|
|1.5, athost (??), 23:56, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Закапывайте, уже все мейнстримные девайсы со своими клонами Андроида обошли по фичам это говно мамонтов.
Эталонное "ненужно".
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 00:06, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
иди возьми кирпич и долбани им себе по голове.
Может тогда поумнеешь
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 00:25, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Специально брал смартфон xiaomi с официальной поддрежкой lineageos. Пользоваться невозможно.
Для сравнения цианогенмод работал на официальном oneplus one идеально. На том же oneplus one lineageos было настолько глючным, что пришлось менять прошивку, многие из которых работали идеально (но не все устраивали по фичам).
Это все что нужно знать о lineageos.
|
|
|
|4.14, Кабанотолог (?), 01:46, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тоже взял xiomi и сразу после покупки поставил lineageOS - идеальная прошивка, всегда её хвалю и везде пропагандирую, потому что я кучу прошивок перепробовал и эта самая лучшая, каждый день от неё кайфую
|
|1.9, SR_team (ok), 00:44, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Сборки пока подготовлены только для ограниченного числа устройств
Почти для всех, кроме нескольких из 2018г и одного из 2019г, которые не поддерживаются, потому что блобы не подходят, либо потому что knox всякие
|
|1.11, Аноним (11), 01:19, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
одна из хреней, что не собирается из исходников по официальной документации...
|