Выпуск мобильной платформы LineageOS 17 на основе Android 10

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, представили выпуск LineageOS 17.1, основанный на платформе Android 10. Выпуск 17.1 был сформирован минуя 17.0 из-за особенностей назначения тегов в репозитории. Отмечается, что ветка LineageOS 17 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 16, и признана готовой для перехода на стадию формирования ночных сборок. Сборки пока подготовлены только для ограниченного числа устройств, список которых постепенно будет расширяться. Ветка 16.0 переведена на еженедельное формирование сборок, вместо ежедневных. При установке для всех поддерживаемых устройств теперь по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. По сравнению с LineageOS 16, кроме изменений, специфичных для Android 10, также предложены некоторые улучшения: Новый интерфейс для создания скриншотов, позволяющий выбирать определённые части экрана для снимка и редактировать скриншоты.

Перенесено предлагаемое в AOSP (Android Open Source Project) приложение для выбора тем оформления ThemePicker. Ранее применявшийся для выбора тем API Styles объявлен устаревшим. ThemePicker не только поддерживает все возможности Styles, но и опережает его по функциональности.

Реализована возможность изменения шрифтов, формы пиктограмм (QuickSettings и Launcher) и стиля пиктограмм (Wi-Fi/Bluetooth).

Помимо возможности скрытия приложений и блокирования запуска через назначение пароля в интерфейсе для запуска приложений Trebuchet Launcher появилась возможность ограничения доступа к приложению через биометрическую аутентификацию.

Перенесены патчи, накопившиеся с октября 2019 года.

Сборка основана на ветке android-10.0.0_r31 с поддержкой Pixel 4/4 XL.

Возвращён экран Wi-Fi.

Добавлена поддержка экранных сенсоров отпечатков пальцев (FOD).

Добавлена поддержка всплывающего окна камеры и вращения камеры.

Набор Emoji в экранной клавиатуре AOSP обновлён до версии 12.0.

Браузерный компонент WebView обновлён до Chromium 80.0.3987.132.

Вместо PrivacyGuard для гибкого управления полномочиями приложений задействован штатный PermissionHub из ASOP.

Вместо API Expanded Desktop задействованы штатные для AOSP средства навигации через экранные жесты.



