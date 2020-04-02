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Выпуск мобильной платформы LineageOS 17 на основе Android 10

02.04.2020 23:29

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, представили выпуск LineageOS 17.1, основанный на платформе Android 10. Выпуск 17.1 был сформирован минуя 17.0 из-за особенностей назначения тегов в репозитории.

Отмечается, что ветка LineageOS 17 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 16, и признана готовой для перехода на стадию формирования ночных сборок. Сборки пока подготовлены только для ограниченного числа устройств, список которых постепенно будет расширяться. Ветка 16.0 переведена на еженедельное формирование сборок, вместо ежедневных. При установке для всех поддерживаемых устройств теперь по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела.

По сравнению с LineageOS 16, кроме изменений, специфичных для Android 10, также предложены некоторые улучшения:

  • Новый интерфейс для создания скриншотов, позволяющий выбирать определённые части экрана для снимка и редактировать скриншоты.
  • Перенесено предлагаемое в AOSP (Android Open Source Project) приложение для выбора тем оформления ThemePicker. Ранее применявшийся для выбора тем API Styles объявлен устаревшим. ThemePicker не только поддерживает все возможности Styles, но и опережает его по функциональности.
  • Реализована возможность изменения шрифтов, формы пиктограмм (QuickSettings и Launcher) и стиля пиктограмм (Wi-Fi/Bluetooth).
  • Помимо возможности скрытия приложений и блокирования запуска через назначение пароля в интерфейсе для запуска приложений Trebuchet Launcher появилась возможность ограничения доступа к приложению через биометрическую аутентификацию.
  • Перенесены патчи, накопившиеся с октября 2019 года.
  • Сборка основана на ветке android-10.0.0_r31 с поддержкой Pixel 4/4 XL.
  • Возвращён экран Wi-Fi.
  • Добавлена поддержка экранных сенсоров отпечатков пальцев (FOD).
  • Добавлена поддержка всплывающего окна камеры и вращения камеры.
  • Набор Emoji в экранной клавиатуре AOSP обновлён до версии 12.0.
  • Браузерный компонент WebView обновлён до Chromium 80.0.3987.132.
  • Вместо PrivacyGuard для гибкого управления полномочиями приложений задействован штатный PermissionHub из ASOP.
  • Вместо API Expanded Desktop задействованы штатные для AOSP средства навигации через экранные жесты.


  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 10
  3. OpenNews: В LineageOS добавлен интерфейс Trust и обеспечена поддержка бесшовных обновлений
  4. OpenNews: Началось формирование сборок мобильной платформы LineageOS 16
  5. OpenNews: Отчёт о развитии мобильной платформы LineageOS 16
  6. OpenNews: Для Nintendo Switch подготовлена неофициальная прошивка с LineageOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52666-lineage
Ключевые слова: lineage, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:37, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только пересел на е-os. Ну да ладно.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:24, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как тебе? Расскажи о + и - /e/ от LineagesOS.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:43, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Актуальный список устройств для которых происходит сборка можно увидеть тут https://github.com/LineageOS/hudson/blob/master/lineage-build-targets
     
     
  • 2.3, Catwoolfii (ok), 23:50, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я то думаю - куда ежедневные апдейты подевались, грешил на карантин; а оно вон как.
     

  • 1.4, BlackRot (ok), 23:51, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пол года как 10ка зарелизилась, а линейка только сейчас одумалась... почему?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:05, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что:
    >ветка LineageOS 17 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 16, и признана готовой для перехода на стадию формирования ночных сборок
     
  • 2.13, AnonPlus (?), 01:38, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты не коммитил и не донатил?
     

  • 1.5, athost (??), 23:56, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Закапывайте, уже все мейнстримные девайсы со своими клонами Андроида обошли по фичам это говно мамонтов.
    Эталонное "ненужно".
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:06, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    иди возьми кирпич и долбани им себе по голове.
    Может тогда поумнеешь
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:25, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Специально брал смартфон xiaomi с официальной поддрежкой lineageos. Пользоваться невозможно.
    Для сравнения цианогенмод работал на официальном oneplus one идеально. На том же oneplus one lineageos было настолько глючным, что пришлось менять прошивку, многие из которых работали идеально (но не все устраивали по фичам).
    Это все что нужно знать о lineageos.
     
     
  • 4.14, Кабанотолог (?), 01:46, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже взял xiomi и сразу после покупки поставил lineageOS - идеальная прошивка, всегда её хвалю и везде пропагандирую, потому что я кучу прошивок перепробовал и эта самая лучшая, каждый день от неё кайфую
     
  • 3.8, OpenEcho (?), 00:28, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Злой ты, не добрый, что тебе плохого кирпич сделал?
     

  • 1.9, SR_team (ok), 00:44, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сборки пока подготовлены только для ограниченного числа устройств

    Почти для всех, кроме нескольких из 2018г и одного из 2019г, которые не поддерживаются, потому что блобы не подходят, либо потому что knox всякие

     
  • 1.11, Аноним (11), 01:19, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    одна из хреней, что не собирается из исходников по официальной документации...
     
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