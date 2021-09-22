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Девятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

22.09.2021 09:46

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-19 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-19 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки "OTA-19", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

Ubuntu Touch OTA-19 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-19 отмечается добавление во фреймворк для разработки приложений пакетов qml-module-qtwebview и libqt5webview5-dev, в которые выделены компоненты для использования движка QtWebEngine. Для устройств, поддерживаемых в ветках прослойки Halium 5.1 и 7.1, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования, добавлена возможность доступа к гироскопу и датчикам магнитного поля.

В мессенджере по умолчанию отключён автоматический вывод экранной клавиатуры, который мешал чтению входящих сообщений, для которых клавиатура выводилась в расчёте на то, что пользователь пожелает написать ответ. Также убран вывод лишних диалогов ввода пароля во время установки беспроводного соединения. Решены проблемы с отсутствием приостановки воспроизведения после извлечения кабеля наушников, переходом в спящий режим после воспроизведения очередной композиции и блокированием перехода в спящий режим после быстрого воспроизведения двух звуковых последовательностей (например, системного звука и музыки). Решена проблема с зависанием устройства Pixel 3a при инициировании выключения устройства и налажена работа датчика приближения во время звонка.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Восемнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Семнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Шестнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  5. OpenNews: Пятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55849-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntutouch
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь понятно, почему продлили поддержку.
     
     
  • 2.2, null (??), 11:01, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит переезд на 20.04 нескоро
     
     
  • 3.11, daemontux (?), 12:25, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подождать еще пол года и сразу переводить на 22.04
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:07, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    и что тебе понятно, если группа космонавтов никак не связана с проектом?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:34, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что хотят конкурировать с Red Hat и SUSE вот что понятно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:18, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

    развивается(васяны работают над сайтом, переводами и пару мелких визуальных измений сделали, функционально всё ещё там же где каноникал бросил его сколько-то лет назад недоделанным)

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 11:27, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но это всё же лучше чем судьба Firefox OS
     
     
  • 3.6, Аноним (7), 11:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На его базе появилась супер успешная KaiOS.
     
     
  • 4.15, EpsilonKu (ok), 14:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну щас тот самый момент когда они должны сделать все нормально. Релиз 3.0 ничего не изменили но говорят что оптимизация и API - теперь норм. Все надежда на 3.1.
     

  • 1.8, Qwerty (??), 11:41, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В мессенджере по умолчанию отключён автоматический вывод экранной клавиатуры, который мешал чтению входящих сообщений, для которых клавиатура выводилась в расчёте на то, что пользователь пожелает написать ответ

    В следующей версии вернут клавиатуру обратно и назовут мажорным обновлением.

     
     
  • 2.9, ET (?), 11:51, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное, что бы на OpenNET не писали, что проект стагнирует
     
     
  • 3.10, iPony129412 (?), 12:17, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато удобно новости писать.
    Просто одни и те же скриншоты используешь.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 15:09, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы новые скриншоты были, надо обои менять на более нескучные.
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:10, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрины к новости устаревшие, кстати
    - тему иконок сменили
     

  • 1.12, Аноним (21), 14:20, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самая неудобная среда рабочего стола для смартфона из тех что пробовал. Вот что-то что а в этом смысле Айфон самый удобный.
     
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 15:01, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Айфон самый удобный

    Оно и понятно

     
     
  • 3.20, Аноним (21), 15:08, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я объективно смотрю на вещи, если открытое хуже закрытого, так и говорю, иначе нет шансов стать луче.
     

  • 1.13, Аноним (21), 14:21, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не удобны закрепленные вертикально слева программы, что на ПК что на смартфоне.
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:21, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какие же линуксоиды все таки пида ааа расы ...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:58, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям как твой отец.
     

  • 1.16, Аноним (-), 14:54, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопросов больше чем ответов.
    Андроид надо сносить, после того как проверишь совместимость?
    Приложения есть какие то?
     
     
  • 2.19, Аноним (22), 15:08, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Ставить поверх андроида.
    2. Нет: https://open-store.io/
    Пишу с UT
     
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