Девятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-19 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-19 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки "OTA-19", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

Ubuntu Touch OTA-19 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-19 отмечается добавление во фреймворк для разработки приложений пакетов qml-module-qtwebview и libqt5webview5-dev, в которые выделены компоненты для использования движка QtWebEngine. Для устройств, поддерживаемых в ветках прослойки Halium 5.1 и 7.1, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования, добавлена возможность доступа к гироскопу и датчикам магнитного поля.

В мессенджере по умолчанию отключён автоматический вывод экранной клавиатуры, который мешал чтению входящих сообщений, для которых клавиатура выводилась в расчёте на то, что пользователь пожелает написать ответ. Также убран вывод лишних диалогов ввода пароля во время установки беспроводного соединения. Решены проблемы с отсутствием приостановки воспроизведения после извлечения кабеля наушников, переходом в спящий режим после воспроизведения очередной композиции и блокированием перехода в спящий режим после быстрого воспроизведения двух звуковых последовательностей (например, системного звука и музыки). Решена проблема с зависанием устройства Pixel 3a при инициировании выключения устройства и налажена работа датчика приближения во время звонка.