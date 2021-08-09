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Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google

09.08.2021 23:30

Доступна новая версия проекта CalyxOS 2.8.0, развивающего прошивку на основе платформы Android 11, избавленную от привязок к сервисам Google и предоставляющей дополнительные средства для обеспечения конфиденциальности и безопасности. Готовый вариант прошивки подготовлен для устройств Pixel (2, 2 XL, 3, 3a, 3 XL, 4, 4a, 4 XL и 5) и Xiaomi Mi A2.

Особенности платформы:

  • Ежемесячное формирование автоматически устанавливаемых обновлений, включающих актуальные исправления уязвимостей.
  • Первоочередное внимание предоставлению шифрованных коммуникаций. Использование по умолчанию мессенджера Signal. Встроенная в интерфейс совершения звонков поддержка осуществления шифрованных вызовов через Signal или WhatsApp. Поставка почтового клиента K-9 с поддержкой OpenPGP. Использование OpenKeychain для управления ключами шифрования.
  • Поддержка устройств с двумя SIM-картами и программируемыми SIM-картами (eSIM, позволяет подключиться к операторам сотовых сетей через активацию по QR-коду).
  • По умолчанию используется браузер DuckDuckGo Browser с блокировкой рекламы и трекеров. В системе также имеется Tor Browser.
  • Интегрирована поддержка VPN - на выбор предоставлена возможность выхода в сеть через бесплатные VPN Calyx и Riseup.
  • При использование телефона в режиме точки доступа доступна возможность организации выхода через VPN или Tor.
  • В качестве DNS-провайдера доступен Cloudflare DNS.
  • Для установки приложений предложен каталог F-Droid и приложение Aurora Store (альтернативный клиент для Google Play).
  • Вместо Google Network Location Provider для получения сведений о местоположении предлагается прослойка для использования Mozilla Location Service или DejaVu. Для преобразования адресов в местоположение (Geocoding Service) задействован OpenStreetMap Nominatim.
  • Вместо сервисов Google поставляется набор microG (альтернативная реализация API Google Play, Google Cloud Messaging и Google Maps, не требующая установки проприетарных компонентов Google). Включение microG осуществляется по желанию пользователя.
  • Предусмотрена кнопка Panic для экстренной чистки данных и удаления определённых приложений.
  • Обеспечено исключение из журнала звонков конфиденциальных номеров телефонов, таких как телефоны доверия.
  • По умолчанию осуществляется блокировка неизвестных USB-устройств.
  • Доступна функция отключения Wi-Fi и Bluetooth, после определённого времени неактивности.
  • Для управления доступом приложений к сети применяется межсетевой экран Datura.
  • Для защиты от подмены или вредоносного изменения прошивки на этапе загрузки осуществляется верификация системы по цифровой подписи.
  • Интегрирована автоматическая система создания резервных копий приложений. Возможность перемещения зашифрованных резервных копий на USB-накопитель или в облачное хранилище Nextcloud.
  • Имеется наглядный интерфейс для отслеживания полномочий приложений.

Среди изменений в новом выпуске:

  • По умолчанию включены круглые пиктограммы и скруглённые углы диалогов.
  • Перенесены августовские исправления уязвимостей из репозитория AOSP.
  • Добавлена защита от выхода в сеть устройств, подключённых через hotspot, в обход VPN в случае включения настройки "Allow clients to use VPNs".
  • В настройки "Settings -> Status bar -> System icons" добавлена возможность скрытия пиктограмм для выключения микрофона и камеры.
  • Браузерный движок Chromium обновлён до версии 91.0.4472.164.
  • В SetupWizard добавлена кнопка для настройки eSIM.
  • Обновлены версии приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://calyxos.org/news/2021/...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 18 на основе Android 11
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 11
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств
  5. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
  6. OpenNews: Доступен JingOS 0.9, дистрибутив для планшетных ПК
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55612-calyxos
Ключевые слова: calyxos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 00:02, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Вместо сервисов Google поставляется набор...

    А есть такая прошивка где кроме простенького, легковесного проводника (файлового менеджера) ничего нет, а остальное ты через компьютер по USB скидываешь APK (или другого формата) приложения которые тебе нужны?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:05, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Есть, называется СделайСамОС, бесплатно, открыто, пользуйся на здоровье.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 00:08, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Знаешь ирония это как угол, она может быть острой, может быть прямой. В твоем случае она больше 90 градусов и меньше 180-ти.
     
     
  • 4.11, Kuromi (ok), 00:38, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изящно вы задвинули...
     
  • 4.19, Абвгдейка (?), 01:29, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для здешнего большинства это предел остроумия.
    Есть смысл это понять и простить.
    Несоответствие психологического возраста физиологическому сегодня обычное дело.
    Система делает людей посредством контента вбиваемого в голову, потом они приходят сюда.
    Даже напрягаться не нужно, стоит назвать нечто модным или трендом в толстых СМИ, как публика тут же сама наперегонки начинает жадно заглатывать даже за деньги.
    Только единицы предъявляют к себе повышенные требования и разносторонне дообразовывают себя с пониманием, что это непрерывный пожизненный процесс.

     
  • 2.12, Аноним (12), 00:42, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://source.android.com/ и прямые руки.
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 01:05, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для своего Xiaomi Redmi 3S пока остановился на ArrowOS на 11 ведре без сервисов конечно же. В комплекте из сторонних приложений разве что DuckDuckGo браузер, обоина в системе и то единственная. Зато есть OTA обновление, причём я бы сказал ну очень часто - раз в 2-3 дня что-то они пересобирают, но обновление только вручную, не уведомляет никак.
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 01:14, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зато есть OTA обновление ... но обновление только вручную, не уведомляет никак.

    То есть чтобы проверить есть ли обновление, нужно задать запрос на их сервер с помощью кнопки "поиск обновлений", а затем если они есть, то обновится или он сказу показывает что есть обновление и кнопку обновить?

     
  • 2.23, kissmyass (?), 02:24, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LineageOS?

    Раньше я покупал телефон который нравился. Теперь я покупаю телефон, который можно разблочить (и не через 3 недели и с не китайской симкой - привет ШитЪоми).
    Притом особо и нет незалоченых, самс и 1+ остались.

     
  • 2.27, Привет (?), 04:14, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, называется grapheneos
     

  • 1.3, Аноним (4), 00:03, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За Signal спасибо, хоть они используют такое уродство как electron для пк клиента.
    OpenKeyChain единственный вменяемый gpg клиент для телефона, но будем тоже откровенны, развитие приложения к глубокой по гланды стагнации.
     
     
  • 2.22, kissmyass (?), 02:22, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати единственно поделие на электрон, которое можно сказать не "глюкавое рожно"

     

  • 1.5, Far (ok), 00:06, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээээ, оно для пихелей и чутка сяомов, а у меня S8+ прозябает. Вот его бы я перетянул на эту прошивку
     
  • 1.8, Вася Пупкин (?), 00:15, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная интересная игрушка но только на скрины посмотреть.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:18, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как туда устанавливать всякие там Тинькоффы и прочие Альфабанки и Инстаграмы?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:57, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак.
     
  • 2.14, aghsfg (?), 00:58, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там написано:
    >> Для установки приложений предложен каталог F-Droid и приложение Aurora Store (альтернативный клиент для Google Play).

    Через Aurora Store устанавливай что хочешь из Google Play

     
     
  • 3.16, НяшМяш (ok), 01:06, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт что банковским приложениям это понравится.
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:20, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но есть же /e/OS...
     
     
  • 2.17, Begs (ok), 01:09, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фатальный недостаток.
     

  • 1.20, Аноним (20), 01:49, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пиксели легко разбиваются при падении, где нормальные телефоны?
     
     
  • 2.25, kissmyass (?), 02:28, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Caterpillar Cat S62 Pro
     
     
  • 3.26, Аноним (20), 02:37, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только аллергия на шерсть :) обычно выбирают среднее, Lenovo?
     

  • 1.21, Аноним (21), 02:03, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что хорошего в duckduckgone - что тебя пикселями метят?
     
  • 1.24, Аноним (24), 02:27, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, спасибо, андройд это не путь джедая, колитесь с этим сами пока ноунейм разрабы поддерживают сабж.
     
  • 1.28, мля (?), 04:33, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будто лаги зависят от gapps-ов, да гори он огнём этот андроид, сама ОС один сплошной фатальный недостаток. Я три года жил без смарта, но вот купил пару недель назад и моя тонкая душевная система просто не выдерживает этих фризов и лагов. Только не надо мне рассказывать о топ-моделях по цене ипхона, где ничего не тормозит (ага, щас), у меня нет лишних почек, да и пиво я очень люблю.
     

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