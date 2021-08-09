Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google

2.4 , Аноним ( 4 ), 00:05, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Есть, называется СделайСамОС, бесплатно, открыто, пользуйся на здоровье.

3.6 , Аноним ( 2 ), 00:08, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Знаешь ирония это как угол, она может быть острой, может быть прямой. В твоем случае она больше 90 градусов и меньше 180-ти.

4.11 , Kuromi ( ok ), 00:38, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Изящно вы задвинули...

4.19 , Абвгдейка ( ? ), 01:29, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для здешнего большинства это предел остроумия.

Есть смысл это понять и простить.

Несоответствие психологического возраста физиологическому сегодня обычное дело.

Система делает людей посредством контента вбиваемого в голову, потом они приходят сюда.

Даже напрягаться не нужно, стоит назвать нечто модным или трендом в толстых СМИ, как публика тут же сама наперегонки начинает жадно заглатывать даже за деньги.

Только единицы предъявляют к себе повышенные требования и разносторонне дообразовывают себя с пониманием, что это непрерывный пожизненный процесс. 2.12 , Аноним ( 12 ), 00:42, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – https://source.android.com/ и прямые руки.

2.15 , НяшМяш ( ok ), 01:05, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для своего Xiaomi Redmi 3S пока остановился на ArrowOS на 11 ведре без сервисов конечно же. В комплекте из сторонних приложений разве что DuckDuckGo браузер, обоина в системе и то единственная. Зато есть OTA обновление, причём я бы сказал ну очень часто - раз в 2-3 дня что-то они пересобирают, но обновление только вручную, не уведомляет никак.

3.18 , Аноним ( 2 ), 01:14, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Зато есть OTA обновление ... но обновление только вручную, не уведомляет никак. То есть чтобы проверить есть ли обновление, нужно задать запрос на их сервер с помощью кнопки "поиск обновлений", а затем если они есть, то обновится или он сказу показывает что есть обновление и кнопку обновить?

2.23 , kissmyass ( ? ), 02:24, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – LineageOS? Раньше я покупал телефон который нравился. Теперь я покупаю телефон, который можно разблочить (и не через 3 недели и с не китайской симкой - привет ШитЪоми).

Притом особо и нет незалоченых, самс и 1+ остались.

2.27 , Привет ( ? ), 04:14, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть, называется grapheneos

