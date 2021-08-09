Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google

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|1.2, Аноним (2), 00:02, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Вместо сервисов Google поставляется набор...
А есть такая прошивка где кроме простенького, легковесного проводника (файлового менеджера) ничего нет, а остальное ты через компьютер по USB скидываешь APK (или другого формата) приложения которые тебе нужны?
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|2.4, Аноним (4), 00:05, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Есть, называется СделайСамОС, бесплатно, открыто, пользуйся на здоровье.
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|3.6, Аноним (2), 00:08, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Знаешь ирония это как угол, она может быть острой, может быть прямой. В твоем случае она больше 90 градусов и меньше 180-ти.
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|4.19, Абвгдейка (?), 01:29, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для здешнего большинства это предел остроумия.
Есть смысл это понять и простить.
Несоответствие психологического возраста физиологическому сегодня обычное дело.
Система делает людей посредством контента вбиваемого в голову, потом они приходят сюда.
Даже напрягаться не нужно, стоит назвать нечто модным или трендом в толстых СМИ, как публика тут же сама наперегонки начинает жадно заглатывать даже за деньги.
Только единицы предъявляют к себе повышенные требования и разносторонне дообразовывают себя с пониманием, что это непрерывный пожизненный процесс.
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|2.15, НяшМяш (ok), 01:05, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для своего Xiaomi Redmi 3S пока остановился на ArrowOS на 11 ведре без сервисов конечно же. В комплекте из сторонних приложений разве что DuckDuckGo браузер, обоина в системе и то единственная. Зато есть OTA обновление, причём я бы сказал ну очень часто - раз в 2-3 дня что-то они пересобирают, но обновление только вручную, не уведомляет никак.
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|3.18, Аноним (2), 01:14, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Зато есть OTA обновление ... но обновление только вручную, не уведомляет никак.
То есть чтобы проверить есть ли обновление, нужно задать запрос на их сервер с помощью кнопки "поиск обновлений", а затем если они есть, то обновится или он сказу показывает что есть обновление и кнопку обновить?
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|2.23, kissmyass (?), 02:24, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LineageOS?
Раньше я покупал телефон который нравился. Теперь я покупаю телефон, который можно разблочить (и не через 3 недели и с не китайской симкой - привет ШитЪоми).
Притом особо и нет незалоченых, самс и 1+ остались.
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|1.3, Аноним (4), 00:03, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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За Signal спасибо, хоть они используют такое уродство как electron для пк клиента.
OpenKeyChain единственный вменяемый gpg клиент для телефона, но будем тоже откровенны, развитие приложения к глубокой по гланды стагнации.
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|2.22, kissmyass (?), 02:22, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати единственно поделие на электрон, которое можно сказать не "глюкавое рожно"
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|1.5, Far (ok), 00:06, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эээээ, оно для пихелей и чутка сяомов, а у меня S8+ прозябает. Вот его бы я перетянул на эту прошивку
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|1.9, Аноним (9), 00:18, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А как туда устанавливать всякие там Тинькоффы и прочие Альфабанки и Инстаграмы?
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|2.14, aghsfg (?), 00:58, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там написано:
>> Для установки приложений предложен каталог F-Droid и приложение Aurora Store (альтернативный клиент для Google Play).
Через Aurora Store устанавливай что хочешь из Google Play
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|1.24, Аноним (24), 02:27, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, спасибо, андройд это не путь джедая, колитесь с этим сами пока ноунейм разрабы поддерживают сабж.
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|1.28, мля (?), 04:33, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будто лаги зависят от gapps-ов, да гори он огнём этот андроид, сама ОС один сплошной фатальный недостаток. Я три года жил без смарта, но вот купил пару недель назад и моя тонкая душевная система просто не выдерживает этих фризов и лагов. Только не надо мне рассказывать о топ-моделях по цене ипхона, где ничего не тормозит (ага, щас), у меня нет лишних почек, да и пиво я очень люблю.
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