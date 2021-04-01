Выпуск мобильной платформы LineageOS 18 на основе Android 11

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|1.1, Аноним (1), 17:05, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вышло то вышло обновление, да только оно в первую очередь нужно людям со старыми смартфонами, которые года 2014-2015. Чего толку то, если им в лом осилить перенос? Даже с штеудовскими устрйоствами не смогли разобраться. Альтернатива на один раз ненужна.
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|2.2, Аноним (2), 17:08, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им некогда все пытаются разбогатеть на каком нибудь фуфловом комменте , однаждф такой литерал уже был писать могу , копать не могу , есть могу , собрать не могу.
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|2.3, Аноним (3), 17:11, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такие смартфоны уже никто не юзает. А если бы и использовали, то версия андроида там была бы старая.
С портированием на новые версии большая проблема. Потому что драйверов нет под старое железо.
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|3.10, НяшМяш (ok), 18:12, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня лежит под рукой Xiaomi Redmi 3S образца 2016 года. Прошил кастомом на 11 андроиде и доволен. Родная была на базе 6.
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|3.25, Аноним (25), 19:06, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Galaxy S5 LOS все еще обновляется.
Как раз со старыми проблем с драйверами меньше, сейчас блоб на блобе. Имею Xiaomi Note 8, блобов глобальной версии под 11-й все еще нет, а без них не работает Quickcharge (это вообще убило, чтоб заряжать гребанный АКБ нужны драйвера, еще и с бинарками)
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|3.8, Аноним (8), 17:54, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современное железо в основном с неразблокированными загрузчиками кроме сиаоми, но сиаоми это такой кусок !@#$%^&, что плакать хочется. Впрочем линейка сама по себе тоже кусок @#$%^&, Жду pine64, надеюсь его медлительность можно будет компенсировать нормальной автоматизацией и использовать в режиме тонкого клиента.
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|4.27, Я забыл подписацца асел (?), 19:18, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хяоми лучшие телефоны, работают годами, конкурентов за тот же прайс 100-150$ тупо нет (или они будут в 4 раза хуже по всем параметрам). Да, омерзительная операционка, просто худшая помойка на рынке (что-то на уровне айоса) - но вопрос с ней решается моментально. Это как снести на свежекупленном ноутбуке предустановленную, засранную вендором и рекламой шиндошс10 и накатить какую-нибудь хубунту, где всё работает из коробки на любом железе.
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|1.4, Школота (?), 17:14, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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купленная майкрософтом контора, где рабы идут голосовать против столлмана, потому что потому.
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|1.5, RealMe X2PRO (?), 17:26, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличная альтернатива штатной прошивке, не только для старых устройств. Есть качественные неофициальные сборки, ни чуть не хуже "официальной" по надежности и для вполне современных аппаратов.
Тут в коментах много "не юзал, но осуждаю". Ну так вот, попробуйте, если штатная не устраивает. Адептам безопасности и ручного контроля за девайсом рекомендуется.
Прошивка не идеальная, но весьма годная, по моему скромному мнению.
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|2.21, Аноним (21), 18:57, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Адептам безопасности и ручного контроля за девайсом рекомендуется.
Контроль и безопасность на Anddoir под ARM, контроль и безопасность.
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|1.7, Аноним (7), 17:34, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для обновления образа recovery
Нужно. У меня телефон с A/B. Но то ли я криво систему поставил, то ли этот баг,но при попытки обновления через штатную прогу, телефон переключался на слот B, который почему-то оставался пустым. Так что обновлять приходилось через recovery вручную.
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|1.9, Аноним (-), 17:58, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Есть гайд, как портировать на произвольное устройство?
Нужно драйвера из стоковой прошивки вытаскивать?
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|2.22, remort (?), 19:01, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гайды были такие, да, с многобуков про то как ковыряться внутре андроида
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|1.11, Чума (?), 18:13, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Выпуск 18.1 был сформирован минуя 18.0 из-за особенностей назначения тегов в репозитории.
Я им не доверяю.
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|1.13, Q2W (?), 18:13, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это уже та версия андроида, где гугл запретил записывать телефонные разговоры?
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|2.14, омноним (?), 18:25, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще в девятом ведре запретили. Но рут в лайнейдж ставится со свистом, решая эту проблему.
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|2.17, быдлоюзер (?), 18:38, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Samsung m21, стоковый заблоченный 11, все прекрасно пишет, только регион пришлось сменить вна Украина
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|2.20, hefenud (ok), 18:57, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут какое дело, ванька… Google ни в какой версии Android не запрещал записывать разговоры. Ограничения накладываются в зависимости от страны устройства, в некоторых странах это запрещено. На россии же это не запрещено и все спокойно записывается, например, штатной кнопочкой в звонилке.
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|1.15, Аноним (15), 18:32, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Купил телефон с поддержкой LineageOS, а на следующем релизе его дропнули. И так каждый раз. Долго поддерживаются только некоторые модели около-топовых аппаратов, которые мне вовсе не интересны.
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|2.23, remort (?), 19:02, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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2 google nexus'а 2011 и 2012 годов - живу на lineage уже хз сколько лет. почти 10 чтоли ? ну наверное это был околотоповый девайс для бедных людей, ок.
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|1.19, Аноним (19), 18:48, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сборки подготовлены для более чем 140 устройств.
Что за чушь? 140 устройств всего когда либо поддерживалось. В 18 версии добавлено штук 60 всего.
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|1.24, paulus (ok), 19:03, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обычная надстройка над AOSP. Не понимаю че так хвалят, мне не понравилась... Есть и получше вариантики.
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