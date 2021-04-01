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Выпуск мобильной платформы LineageOS 18 на основе Android 11

01.04.2021 16:52

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, представили выпуск LineageOS 18.1, основанный на платформе Android 11. Выпуск 18.1 был сформирован минуя 18.0 из-за особенностей назначения тегов в репозитории.

Отмечается, что ветка LineageOS 18 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 17, и признана готовой для перехода для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для более чем 140 устройств. Подготовлены инструкции по запуску LineageOS 18.1 в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Добавлена возможность сборки для Android TV. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. Формирование сборок LineageOS 16 прекращено.

По сравнению с LineageOS 17, кроме изменений, специфичных для Android 11, также предложены некоторые улучшения:

  • Осуществлён переход на ветку android-11.0.0_r32 из репозитория AOSP (Android Open Source Project). Браузерный движок WebView синхронизирован с Chromium 89.0.4389.105.
  • Для новых устройств на базе чипов Qualcomm добавлена поддержка беспроводных мониторов (Wi-Fi Display).
  • Значительно расширены возможности программы Recorder, которую можно использовать в качестве диктофона, для создания голосовых заметок и для записи скринкастов. Вызов функции записи содержимого экрана перенесён в секцию быстрых настроек для приведения к соответствию c Android. Добавлен новый интерфейс для просмотра, управления и обмена голосовыми заметками. Добавлена возможность изменения настроек качества звука. Реализованы кнопки для приостановки и продолжения записи.
  • Штатный календарь Android заменён на собственный форк календаря-планировщика Etar.
  • Добавлено приложение для резервного копирования Seedvault, позволяющее создавать шифрованные бэкапы по расписанию, которые можно загрузить на внешнее хранилище на базе платформы Nextcloud, на USB-накопитель или сохранить во встроенном хранилище. Для использования Seedvault следует изменить провайдера резервных копий через меню Settings -> System -> Backup.
  • Для старых устройств без разделов A/B добавлена опция для обновления образа recovery вместе с операционной системой (Settings -> System -> (Show More) Updater -> меню "..." в правом верхнем углу -> "Update recovery alongside OS")
  • Обновлён интерфейс музыкального проигрывателя Eleven. Перенесены все новые возможности штатного Android для музыкальных приложений, включая поддержку изменения позиции воспроизведения из области уведомлений.
  • Во всех приложениях добавлена поддержка тёмной темы оформления.
  • В recovery предложен новый цветной интерфейс, более удобный в работе.
  • В межсетевой экран добавлена возможность блокировки всех соединений выбранного приложения (приложение будет считать, что устройство находится в режиме полёта).
  • Добавлен новый диалог изменения громкости, позволяющий контролировать громкость для разных потоков.
  • Улучшен интерфейс для создания кадрированных скриншотов. Перенесена появившаяся в Android 11 функция мгновенных скриншотов.
  • В интерфейс для запуска приложений Trebuchet Launcher добавлена поддержка выбора наборов пиктограмм.
  • Для обеспечения совместимости со сторонними решения для включения root-доступа переработан ADB root.


  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 12
  3. OpenNews: Проект CyanogenMod прекращает своё существование в пользу форка Lineage
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 11
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 17 на основе Android 10
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54881-lineageos
Ключевые слова: lineageos, android, cyanogenmod
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:05, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вышло то вышло обновление, да только оно в первую очередь нужно людям со старыми смартфонами, которые года 2014-2015. Чего толку то, если им в лом осилить перенос? Даже с штеудовскими устрйоствами не смогли разобраться. Альтернатива на один раз ненужна.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:08, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им некогда все пытаются разбогатеть на каком нибудь фуфловом комменте , однаждф такой литерал уже был писать могу , копать не могу , есть могу , собрать не могу.
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:11, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такие смартфоны уже никто не юзает. А если бы и использовали, то версия андроида там была бы старая.

    С портированием на новые версии большая проблема. Потому что драйверов нет под старое железо.

     
     
  • 3.10, НяшМяш (ok), 18:12, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня лежит под рукой Xiaomi Redmi 3S образца 2016 года. Прошил кастомом на 11 андроиде и доволен. Родная была на базе 6.
     
  • 3.25, Аноним (25), 19:06, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Galaxy S5 LOS все еще обновляется.
    Как раз со старыми проблем с драйверами меньше, сейчас блоб на блобе. Имею Xiaomi Note 8, блобов глобальной версии под 11-й все еще нет, а без них не работает Quickcharge (это вообще убило, чтоб заряжать гребанный АКБ нужны драйвера, еще и с бинарками)
     
  • 2.6, RealMe X2PRO (?), 17:28, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть сборки для вполне современного железа.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:54, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современное железо в основном с неразблокированными загрузчиками кроме сиаоми, но сиаоми это такой кусок !@#$%^&, что плакать хочется. Впрочем линейка сама по себе тоже кусок @#$%^&, Жду pine64, надеюсь его медлительность можно будет компенсировать нормальной автоматизацией и использовать в режиме тонкого клиента.
     
     
  • 4.27, Я забыл подписацца асел (?), 19:18, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хяоми лучшие телефоны, работают годами, конкурентов за тот же прайс 100-150$ тупо нет (или они будут в 4 раза хуже по всем параметрам). Да, омерзительная операционка, просто худшая помойка на рынке (что-то на уровне айоса) - но вопрос с ней решается моментально. Это как снести на свежекупленном ноутбуке предустановленную, засранную вендором и рекламой шиндошс10 и накатить какую-нибудь хубунту, где всё работает из коробки на любом железе.
     

  • 1.4, Школота (?), 17:14, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    купленная майкрософтом контора, где рабы идут голосовать против столлмана, потому что потому.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:13, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    выкати пруфы
     
  • 2.16, flexagoon (ok), 18:33, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нашел никакой инфы про Майкрософт, откуда ты это вообще взял?
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:47, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так Майки - это ж хорошо.
     

  • 1.5, RealMe X2PRO (?), 17:26, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная альтернатива штатной прошивке, не только для старых устройств. Есть качественные неофициальные сборки, ни чуть не хуже "официальной" по надежности и для вполне современных аппаратов.

    Тут в коментах много "не юзал, но осуждаю". Ну так вот, попробуйте, если штатная не устраивает. Адептам безопасности и ручного контроля за девайсом рекомендуется.

    Прошивка не идеальная, но весьма годная, по моему скромному мнению.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:57, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Адептам безопасности и ручного контроля за девайсом рекомендуется.

    Контроль и безопасность на Anddoir под ARM, контроль и безопасность.

     

  • 1.7, Аноним (7), 17:34, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для обновления образа recovery

    Нужно. У меня телефон с A/B. Но то ли я криво систему поставил, то ли этот баг,но при попытки обновления через штатную прогу, телефон переключался на слот B, который почему-то оставался пустым. Так что обновлять приходилось через recovery вручную.

     
  • 1.9, Аноним (-), 17:58, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть гайд, как портировать на произвольное устройство?
    Нужно драйвера из стоковой прошивки вытаскивать?
     
     
  • 2.22, remort (?), 19:01, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гайды были такие, да, с многобуков про то как ковыряться внутре андроида
     
  • 2.26, макпыф (ok), 19:08, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все есть, иди на 4pda это там обсуждаеться
     

  • 1.11, Чума (?), 18:13, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выпуск 18.1 был сформирован минуя 18.0 из-за особенностей назначения тегов в репозитории.

    Я им не доверяю.

     
  • 1.13, Q2W (?), 18:13, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это уже та версия андроида, где гугл запретил записывать телефонные разговоры?
     
     
  • 2.14, омноним (?), 18:25, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще в девятом ведре запретили. Но рут в лайнейдж ставится со свистом, решая эту проблему.
     
  • 2.17, быдлоюзер (?), 18:38, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Samsung m21, стоковый заблоченный 11, все прекрасно пишет, только регион пришлось сменить вна Украина
     
  • 2.20, hefenud (ok), 18:57, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут какое дело, ванька… Google ни в какой версии Android не запрещал записывать разговоры. Ограничения накладываются в зависимости от страны устройства, в некоторых странах это запрещено. На россии же это не запрещено и все спокойно записывается, например, штатной кнопочкой в звонилке.
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:32, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Купил телефон с поддержкой LineageOS, а на следующем релизе его дропнули. И так каждый раз. Долго поддерживаются только некоторые модели около-топовых аппаратов, которые мне вовсе не интересны.
     
     
  • 2.23, remort (?), 19:02, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 google nexus'а 2011 и 2012 годов - живу на lineage уже хз сколько лет. почти 10 чтоли ? ну наверное это был околотоповый девайс для бедных людей, ок.
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:48, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Сборки подготовлены для более чем 140 устройств.

    Что за чушь? 140 устройств всего когда либо поддерживалось. В 18 версии добавлено штук 60 всего.

     
  • 1.24, paulus (ok), 19:03, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычная надстройка над AOSP. Не понимаю че так хвалят, мне не понравилась... Есть и получше вариантики.
     
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