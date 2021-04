Выпуск мобильной платформы LineageOS 18 на основе Android 11

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, представили выпуск LineageOS 18.1, основанный на платформе Android 11. Выпуск 18.1 был сформирован минуя 18.0 из-за особенностей назначения тегов в репозитории. Отмечается, что ветка LineageOS 18 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 17, и признана готовой для перехода для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для более чем 140 устройств. Подготовлены инструкции по запуску LineageOS 18.1 в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Добавлена возможность сборки для Android TV. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. Формирование сборок LineageOS 16 прекращено. По сравнению с LineageOS 17, кроме изменений, специфичных для Android 11, также предложены некоторые улучшения: Осуществлён переход на ветку android-11.0.0_r32 из репозитория AOSP (Android Open Source Project). Браузерный движок WebView синхронизирован с Chromium 89.0.4389.105.

Для новых устройств на базе чипов Qualcomm добавлена поддержка беспроводных мониторов (Wi-Fi Display).

Значительно расширены возможности программы Recorder, которую можно использовать в качестве диктофона, для создания голосовых заметок и для записи скринкастов. Вызов функции записи содержимого экрана перенесён в секцию быстрых настроек для приведения к соответствию c Android. Добавлен новый интерфейс для просмотра, управления и обмена голосовыми заметками. Добавлена возможность изменения настроек качества звука. Реализованы кнопки для приостановки и продолжения записи.

Штатный календарь Android заменён на собственный форк календаря-планировщика Etar.

Добавлено приложение для резервного копирования Seedvault, позволяющее создавать шифрованные бэкапы по расписанию, которые можно загрузить на внешнее хранилище на базе платформы Nextcloud, на USB-накопитель или сохранить во встроенном хранилище. Для использования Seedvault следует изменить провайдера резервных копий через меню Settings -> System -> Backup.

Для старых устройств без разделов A/B добавлена опция для обновления образа recovery вместе с операционной системой (Settings -> System -> (Show More) Updater -> меню "..." в правом верхнем углу -> "Update recovery alongside OS")

Обновлён интерфейс музыкального проигрывателя Eleven. Перенесены все новые возможности штатного Android для музыкальных приложений, включая поддержку изменения позиции воспроизведения из области уведомлений.

Во всех приложениях добавлена поддержка тёмной темы оформления.

В recovery предложен новый цветной интерфейс, более удобный в работе.

В межсетевой экран добавлена возможность блокировки всех соединений выбранного приложения (приложение будет считать, что устройство находится в режиме полёта).

Добавлен новый диалог изменения громкости, позволяющий контролировать громкость для разных потоков.

Улучшен интерфейс для создания кадрированных скриншотов. Перенесена появившаяся в Android 11 функция мгновенных скриншотов.

В интерфейс для запуска приложений Trebuchet Launcher добавлена поддержка выбора наборов пиктограмм.

Для обеспечения совместимости со сторонними решения для включения root-доступа переработан ADB root.