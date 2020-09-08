Выпуск мобильной платформы Android 11

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|1.1, Аноним (1), 21:12, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто может сказать, считается ли Android SDK открытым и свободным, и если нет как можно программировать на мобилы без него?
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|2.15, IRASoldier_registered (ok), 22:11, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. типа если вдруг окажется не открытый и не "свободный" (спойлер - Apache License 2.0 и бесплатно), то программировать с ним религия не позволяет?
Ты уж определись, шашечки - или ехать.
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|2.16, Аноним (16), 22:13, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Является открытым, но свободным врядли можно назвать. Там вроде бы одна из рарзрешающих лицензий используется.
А программировать легко - есть документация, берешь и программируешь.
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|3.18, IRASoldier_registered (ok), 22:15, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Является открытым, но свободным врядли можно назвать.
"Подобно любой другой лицензии на свободное программное обеспечение, лицензия Apache даёт пользователю право использовать программное обеспечение для любых целей, свободно изменять и распространять изменённые копии, за исключением названия.
Данная лицензия не ставит условием неизменность лицензии распространения программного обеспечения, и не настаивает даже на сохранении его бесплатного и открытого статуса. Единственным условием, накладываемым лицензией Apache, является информирование получателя о факте использования исходного кода."
"Согласно Free Software Foundation, GPLv3 совместима с Apache License v2.0"
Так-то.
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|2.3, Аноним (3), 21:27, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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4 года не обновляюсь, особых причин это сделать всё ещё не вижу.
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|3.7, Анонист (?), 21:46, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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На моём телефоне андроид 2.3, не вижу смысла менять жизнь к лучшему.
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|4.17, Аноним (17), 22:13, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Со времен Android 6 не появилось ровным счетом ничего, что достойно выкладывания 20-30к за новый смартфон. Новых следилок навтыкали, тут уже 4-го сяомщика встречаю, жалующегося что после покупки очередного поколения Redmi, куда-то трафик стал улетать, оператор бомбит смсками о перерасходе. А так - у меня браузеры работают, весь софт, что и на 10-м Андроиде - тоже работает, тормоза если и прибавились, то только во время обновления и установки софта, в реальной работе никаких изменений в худшую сторону не заметил. Батарею 2 раза поменял за время эксплуатации - по-прежнему хватает минимум на 2 дня без подзарядки. Через пару лет посмотрим, будет ли смысл, а сейчас рациональных причин облегчать свой кошелек на такие суммы ради нового дизайна уведомляшек - нет.
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|4.27, an0nymous (?), 22:35, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причина одна - новый софт перестает поддерживать старые железки. придется чуть больше приседать
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|4.37, AlexYeCu_not_logged (?), 22:51, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>не вижу смысла менять жизнь к лучшему
К лучшему ли?
Скажем, в ванильном Android 4.4 нормально обрабатывался /etc/init.d, а в шестом — уже нет.
И модули отдельно нельзя собрать и подгрузить.
Надо — пересобирай ядро (ага, не в злом и страшном для виндузятников десктопном линуксе, а в дружественный к олигофренам оси). Вот только пересобрать ядро под 6-й Андроид, да ещё так, чтоб оно грузилось без bootloop-а — тот ещё квест.
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|1.5, mos87 (ok), 21:29, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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только google-free
это уже не кpаcнoглазие, а насущная необходимость.
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|2.19, IRASoldier_registered (ok), 22:18, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> только google-free
Как пафосно. Нет, чтобы проще написать - "только наколеночные поделия с F-Droid". Ну или "я люблю компанию Хуавэй и Китайскую Компартию!"
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|4.26, IRASoldier_registered (ok), 22:32, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, можно. И даже с F-Droid. NewPipe неплохая штука (конечно, когда в очередном релизе что-то не отваливается) - можно ролики с YouTube фоном проигрывать. Но с экспортом плейлистов из аккаунта всё не очень удобно. Вероятно, на F-Droid можно ещё что-то небезынтересное найти.
Но для этого "обезгугливать" смартфон и отказываться от отличных сервисов, заточенных под использование именно со смартфоном, совершенно необязательно.
Если, конечно, паранойя не зашла в необратимую фазу и жаба от упущенных прибылей ("корпорации меня продают, а я от этого ничего не получааааю!") не задушила окончательно.
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|5.30, Ivan_83 (ok), 22:42, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты об обезгугливании говоришь как об кастрации себя любимого :)
На самом деле все проще: из ф-дройда ставится автора сторе, она тебе из гуглага может утянуть почти всё. И это почти все работает. Бывают какие то дурацкие проги которые не работают без гугловых зондов, но их мало.
Гугл и прочее сносится не только потому что оно понятно куда сливает много всего, но и потому что это всё занимает место на флеше и оперативе, жрёт батарею и инет.
У меня лично ещё Drowser стоит, который прибивает из памяти приложения которые не используются и не нужны там. Понятно что месенжеры не трогает, а календари, калькуляторы и ещё какие то утилиты после использования в памяти не нужны.
Ну и вообще, тебя послушать так на компе должна стоять венда, ведь она же заточена под использование именно с десктопом :)))
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|6.34, Аноним (34), 22:47, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уверен что прибивается? )))
Я таких приложений перебрал
вагон и маленькая тележка.
В результате прибиваю по возможности
руками
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|3.28, Ivan_83 (ok), 22:36, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учите матчасть.
Куавей имеет лоченный загрузчик и пытается пропихивать свой ненужномаркет = куча зондов от кетайцев.
У меня дома всякие вендоры есть, в основном самсунг, но без куавея, везде гугль выпилен а впилен entware + f-droid.
И да, специально посчитал ненужно софт идущий из коробки и не удаляемый: http://netlab.dhis.org/wiki/ru:software:android - обычно нужно где то 15%-25% софта от того что напихано в девайс, остальное всякий мусор.
Притом мусор не только сам гуглаг, мордор книга и мс оффис + скайп, а также яндекс, мылору, юла и хз ещё какой шлак, но и куча утилит для тестов оборудования и кручения всяких параметров - об них знают разве что инженера вендора и нужно оно изредка сервисменам.
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|1.6, And (??), 21:41, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Месяц назад при обновлении отобрали возможность
- навигации используя _только_ спутниковый сигнал,
- без сбора и обработки информации о вышках связи
- без возможности отказаться от соглашения о обработке этого гуглом.
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|1.12, Аноним (12), 22:09, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Посоветуйте дешевый Андроид 10 чтобы обновиться на Андроид 11.
Может не самый самый дешевой, но следующих после него.
Alcatel 1A (2020) не хочу.
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|1.14, Аноним (14), 22:10, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а также для смартфонов производства OnePlus, Xiaomi, OPPO и Realme.
А где взять?
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|2.35, Джафар (ok), 22:49, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на pm на многих телефонах даже звонки не работают. Если для вас это всего лишь маленький баг, то для многих людей - критический баг системы.
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|3.42, AlexYeCu_not_logged (?), 22:59, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если для вас это всего лишь маленький баг, то для многих людей - критический баг системы.
Я так думаю, для значительной части устройств это даже не маленький баг, это вообще не баг.
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|1.40, Аноним (40), 22:56, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже можно будет нормальный линуховый софт запускать? Или хотя бы нормальную контейнеризацию, не хуже чем в Dex on Linux была?
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|2.43, AlexYeCu_not_logged (?), 23:00, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда уже можно будет нормальный линуховый софт запускать?
LinuxDeploy, entware, busybox.
Так что кое что давно уже есть. А если речь о полноценном десктопе/буке/сервере — это не к Андроиду.
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