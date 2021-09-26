The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google перейдёт к развитию новшеств для Android в основном ядре Linux

26.09.2021 10:23

На прошедшей конференции Linux Plumbers 2021 компания Google рассказала об успехах инициативы по переводу платформы Android на использование обычного ядра Linux вместо применения собственного варианта ядра, включающего изменения, специфичные для платформы Android.

Наиболее важным изменением в разработке стало решение по переходу после 2023 года на модель "Upstream First", подразумевающую развитие всех новых возможностей ядра, необходимых в платформе Android, непосредственно в основном ядре Linux, а не в своих отдельных ветках (функциональность вначале будет продвигаться в основное ядро, а потом использоваться в Android, а не наоборот). На 2023 и 2024 годы также намечена передача в основной состав ядра всех дополнительных патчей, остающихся в ветке Android Common Kernel.

Что катается ближайшего будущего, то для ожидаемой в начале октября платформы Android 12 будут предложены сборки ядра "Generic Kernel Image" (GKI), по возможности приближенные к обычному ядру 5.10. Для указанных сборок будет предоставлен регулярный выпуск обновлений, которые будут размещаться в репозитории ci.android.com. В ядре GKI специфичные для платформы Android дополнения, а также связанные с поддержкой оборудования обработчики от OEM-производителей вынесены в отдельные модули ядра. Указанные модули не привязаны к версии основного ядра и могут развиваться отдельно, что значительно упрощает сопровождение и перевод устройств на новые ветки ядра.

Необходимые для производителей устройств интерфейсы реализованы в форме хуков, которые позволяют менять поведение ядра без внесения изменений в код. Всего в ядре android12-5.10 предложено 194 обычных хука, аналогичных точкам трассировки (tracepoint), и 107 специализированных хуков, позволяющих запускать обработчики в неатомарном контексте. В ядре GKI производителям оборудования запрещено наложение специфичных патчей на основное ядро, а компоненты для поддержки аппаратного обеспечения должны поставляться поставщиками только в виде дополнительных модулей ядра, в которых обязательно должна обеспечиваться совместимость с основным ядром.

Напомним, что в платформе Android развивается собственная ветка ядра - Android Common Kernel, на основе которой для каждого устройства формируются отдельные специфичные сборки. В каждой ветке Android производителям предоставляется несколько вариантов компоновки ядер для своих устройств. Например, в Android 11 предлагалось на выбор сразу три базовых ядра - 4.14, 4.19 и 5.4, а для Android 12 будет предложены базовые ядра 4.19, 5.4 и 5.10. Вариант 5.10 оформлен как Generic Kernel Image, в котором необходимые для OEM-производителей возможности переданы в upstream, вынесены в модули или перенесены в состав Android Common Kernel.

До появления GKI ядро для Android проходило несколько стадий подготовки:

  • На базе основных LTS-ядер (3.18, 4.4, 4.9, 4.14, 4.19, 5.4) создавалось ответвление "Android Common Kernel", в которое переносились специфичные для Android патчи (ранее размер изменений достигал нескольких миллионов строк).
  • На основе "Android Common Kernel" производители чипов, такие как Qualcomm, Samsung и MediaTek, формировали "SoC Kernel", включающие дополнения для поддержки оборудования.
  • На основе "SoC Kernel" производители устройств создавали "Device Kernel", включающие изменения, связанные с поддержкой дополнительного оборудования, экранов, камер, звуковых систем и т.п.

Подобный подход существенно усложнял доведение обновлений с устранением уязвимостей и переход на новые ветки ядра. Несмотря на то, что Google регулярно выпускает обновления своих Android-ядер (Android Common Kernel), поставщики часто не спешат поставлять эти обновления или вообще используют одно ядро на протяжении всего жизненного цикла устройства.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
  3. OpenNews: Google намерен вернуть в Linux-ядро код, разработанный для платформы Android
  4. OpenNews: Кейс Кук из Google призвал модернизировать процесс работы над ошибками в ядре Linux
  5. OpenNews: Из Linux ядра удален код, разработанный в рамках проекта Android
  6. OpenNews: Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55869-google
Ключевые слова: google, kernel, android
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (120) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kusb (?), 10:34, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь адок с неразберихой с андроид-устройствами кончится? Или наоборот - модули можно не открывать, в отличии от патчей ядра?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:01, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вендоры перестанут плодить ветки со своими костылями, а для нас вообще ничего не изменится. Возможно станет даже хуже - я так понимаю, что обратной совместимости не предусмотрено, т.е. вся наработанная кодовая база сообщества превратится в тыкву и надо будет по новой перепиливать все модули. Кому-то очень захотелось похоронить проекты, вроде LineageOS.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 11:46, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пусть хоронят их, они побросали кучу устройств, которые хоть с 4 гигами оперативной памяти могли бы жить и жить. Как пример Zenfone 2 (Z00A). Долбаные блобы мешают так просто перекатиться на новые ядра, но теперь возможно будет проще переехать. Как никак x86 архитектура, но вот ядро 3.10.72 в последнем Groovy android нифига не новое. Asus как и многим другим производителям правда ненужно обновлять прошивки или давать исходники чтобы люди сами могли обновиться. Как будто между 4G и хоть 5G у нас в стране что-то изменится в плане скорости. Как была перегружена мобильная сеть, так и остается перегруженной. То есть новый смартфон с 5G не решит ничего и обновляться нет повода.
     
     
  • 4.79, Аноним (-), 13:28, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетологи сломают твою стройную теорию ))
    Народ метнется обновлять смарты, как только
    модуль 5Г будет доступен в дишманских моделях.
    А то что скорости не будет, так они не заметят.
    В контактиках, одноглазниках и прочей нечести
    скорости и не нужны
     
  • 3.83, klop (??), 13:31, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой аппарат на андроид это костыли запускаемые в виртуальной машине, которая крутится на Линукс/ А так это обыкновенная Jawa, выкупленные технологии у компании Nokia и c успехом её обанкротившие, под видом Microsoft|
     
     
  • 4.94, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:10, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Jawa
    >Yawa

    Поправил. Не благодари...

     
     
  • 5.98, Аноним (98), 14:28, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бабка,эххх раззява.
    Зачем меня косплеишь?

    Тот самый анонимус он легион. А не плашки какие-то.

     

  • 1.2, макпыф (ok), 10:34, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > только в виде дополнительных модулей ядра

    Вопрос - а эти модули должны быть под GPL или нет?

    Если нет - то они так же как и обычные модули ядра будут работать только с тем ядром, с которым они были соранны?

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 11:47, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зря минусуете, вопрос на самом деле хороший
     
  • 2.69, gogo (?), 13:01, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они будут под GPL, само собой.
    Вот только не ждите, что это что-то радикально изменит для прошивки телефонов. Там все упирается в специфическое железо с закрытыми двайверами и архитектурой.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:35, 26/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.5, Qwerty (??), 10:41, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –8 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (3), 11:02, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.22, Аноним (16), 11:07, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +9 +/
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 11:13, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.36, Дегенератор (ok), 11:30, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.44, пох. (?), 11:41, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:51, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 3.13, Ненавижу SJW (?), 10:55, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.15, Ненавижу SJW (?), 10:57, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:21, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 3.35, пох. (?), 11:29, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 3.57, Аноним (57), 12:01, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:14, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.27, Аноним (28), 11:19, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.56, Я (??), 11:59, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.34, Gentoo Developer (?), 11:28, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.37, Дегенератор (ok), 11:32, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.43, Gentoo Developer (?), 11:36, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 5.47, пох. (?), 11:43, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 6.53, Gentoo Developer (?), 11:57, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 7.64, псевдонимус (?), 12:31, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 7.66, пох. (?), 12:36, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.63, Аноним (63), 12:27, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.46, Аноним (16), 11:43, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.48, пох. (?), 11:45, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.55, Gentoo Developer (?), 11:58, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.38, пох. (?), 11:33, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.39, Нанобот (ok), 11:33, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (28)

  • 1.4, lockywolf (ok), 10:39, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ура! Корпорация Добра лучшая, всегда думает и заботится о нас.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:51, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потом как-то так: на кернелорг произошел инцидент, ваш телефон уже несекьюрный, ошибки лзма-распаковки и некорректный ефи.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:47, 26/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 10:49, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 11:22, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.40, Админ Анонимов (?), 11:33, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:02, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.45, Админ Анонимов (?), 11:42, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.8, кек (?), 10:50, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Хватит уже мучить неперспективное и устаревшее овно мамонта, монолит должен был помереть ещё в 70-х годах, считаю Линуса it-террористом и сотрудником АНБ, возможно ФСБ.
     
     
  • 2.26, Аноним (16), 11:16, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вас Таненбаум покусал? Срочно пережгите места укуса кочергой! Вообще, хочется заметить, что линукс давно имеет динамически загружаемые модули и как бы считать его монолитным ядром, в понятиях о которых говорил Эндрю - не актуально.
     
     
  • 3.30, кек (?), 11:23, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Таненбаум теоретик и дурак, его миникс никакого отношения к микроядру не имеет.
     
     
  • 4.74, Ты Вася а я господь Бог (?), 13:15, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если он дурак то кто ты тогда? Инфузория-туфелька?
     
  • 4.95, Аноним (98), 14:11, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну же, признайся пока не потерли. Твой прадед вешал евреев? Ты даже себе не представляешь как эта информация ценна. Или ты струсил?
    Возьмем на карандаш в любом случае.
     
     
  • 5.107, Аноним (107), 15:30, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Твой прадед вешал евреев?

    Будто что-то плохое

     
     
  • 6.118, Аноним (98), 15:57, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда мы идем к вам...
    Поиграем и в плохое и в хорошее.
     
  • 3.97, Аноним (97), 14:23, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле не актуально? Эти модули живут в том же адресном пространстве. Всё, точка.
     
  • 2.61, Аноним (57), 12:15, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ми-6 и Моссад ещё забыл упомянуть.
     
     
  • 3.65, кек (?), 12:34, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не люблю упоминать врагов (моссад), которых вешал мой прадед.
     
     
  • 4.73, Ты Вася а я господь Бог (?), 13:14, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой дед-выродок служил в кизяках на службе в вермахте? Или просто чмошная власовская шваль?
     
     
  • 5.78, морошка ягодка такая (?), 13:28, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А где модератор? Почему он не удаляет хохлосрач?
     
     
  • 6.82, Аноним (-), 13:31, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ночного клуба утром вернулся
    Спит
     
     
  • 7.90, Аноним (98), 13:57, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. За лоровскими обиженками с утра почистил.
     
     
  • 8.102, Аноним (102), 14:50, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж и говорю Утром пришел, потер чего - то там И лег спать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.104, Аноним (98), 15:00, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но тут есть плюс Логи для потомков как на лоре не получится прикрыть ладошкой ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.87, Мохнатый пись (?), 13:41, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки шалом! Ви какими судьбами на попеннете?
     
     
  • 6.92, Аноним (98), 14:02, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шалом алейхем!

    Та какими? Мну ж на лоре зобанили по сопелькам коммагрея. Испужался он выйти и на вопросы по шматрихсу ответить, который так всем навязывал.

    Делаю контент попеннету вот.

    И да. Про кизяки пейсал не я.

     
  • 5.91, Аноним (98), 13:58, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бох Кузьма, не буянь. Я понимаю как ты пронес в камеру телефон, но твоей паствы тут нет. Позвони бывшим, накажи их есчо.
     
  • 5.108, Аноним (107), 15:33, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э эй полехше, патреод, тя чо бояра вставила? мм?
     
     
  • 6.119, Аноним (98), 15:59, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот чего не пойму, а что в настойке боярышника то не так?
    Ну не смуззя конечно, но по целебным какчествам инцю смуззю порвет как сишка хрустик в бинаре!
     
  • 4.93, Аноним (98), 14:03, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой дед вешал богоизбранных, я правильно понял?
     
     
  • 5.109, Аноним (107), 15:35, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в этом плохого, свинота?
     
     
  • 6.116, Аноним (98), 15:55, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утипути ужо разлогинился. Ты правда думаешь, что тебя это убережет от ответственности?
    Может ты еще и в секте торо поклоняшек?
     
  • 6.120, Аноним (98), 16:03, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой вэй! с коких пор богоизбранный кошегный пгавильный человек может быть свинотой?
    Я таки поражажаюсь как же вас таких земелька на себе еще носит...
    Ви пгосто инструмент в чуших руках. Которого стало слишком много в кгайние времена. Но все таки выпгавляется!
     
  • 4.101, Аноним (98), 14:49, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уси с тобой кек ясно. Спи сладко и безмятежно.
     

  • 1.11, Аноним (9), 10:52, 26/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.20, Аноним (98), 11:04, 26/09/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:53, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И когда уже там можно будет нормально линуксовые приложения запускать, без сторонних супертормозных виртуализаций?
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 11:49, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты хотел сказать андроидные приложения на линуксе?
     
     
  • 3.85, Аноним (-), 13:32, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее хотел сказать
    Когда просто линукс можно будет запустить на смарте
    И воспользоваться обычными приложениями
     
     
  • 4.89, Аноним (89), 13:56, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И воспользоваться обычными приложениями

    А какие с этим проблемы? Доступ к Unix-подобной ФС есть, запускать из неё ELF-бинарники можно. X-server тоже есть. Другой вопрос в том, что доступа к root есть не всегда. Да и сами приложения не особо заточены на работу только лишь через пальцетыкательный интерфейс, но то не вина Android.

     
     
  • 5.103, Аноним (102), 14:53, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные герои всегда ижут в обход?
    Не за горами времена Смарт=ПК через докстанцию вся переферия
    А вы нам не то предлагаете ))
     
     
  • 6.106, Аноним (89), 15:19, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так человек хочет нормальные Linux приложения, а не тормознутый Javadroid. Хотите переписывать все приложения под Android UI и запускать каждое приложение в отдельной Android-песочнице?
     

  • 1.14, ананас (?), 10:56, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гугл просто спихивает ведро на сообщество.
    Вот, начали с ядра.
     
  • 1.18, Аноним (98), 11:02, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новшества в ядре от гугла уже оценили. Ондройд теперь пойдем по стопам. А ведроид 12 года таки выйдет? Там иконки новые, современные!
     
  • 1.21, ИмяХ (?), 11:06, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >>функциональность вначале будет продвигаться в основное ядро, а потом использоваться в Android, а не наоборот

    Читай, теперь линукс-юзеры на пк станут бесплатными бета-тестерами андроида.

     
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:04, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем ПК юзерам линукса собирать андроидные шмотки́?
     
     
  • 3.88, Аноним (98), 13:55, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ко ко ко андроид не линукс ко ко ко.
     
     
  • 4.110, Аноним (107), 15:37, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекращай кукарекать, некультурно же
     
     
  • 5.115, Аноним (98), 15:53, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куд кудахтать намана?
    Ну и о культуре, с волками жить...:)
     
  • 4.123, Аноним (6), 16:22, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кста максим чиркаш уже удолял кукорекующий камень
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:08, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так вот она, хвалёная фуксия...
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 13:03, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nest уже переехал, остальное медленно, но верно движется: https://fuchsia.googlesource.com/fuchsia/+/master/zircon/
     
     
  • 3.71, Аноним (70), 13:09, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На La Intela уже прилично так запилили драйвер - т.е. поддержка x86 пилется активно:

    https://fuchsia.googlesource.com/fuchsia/+/refs/heads/main/src/graphics/displa

     

  • 1.31, Gentoo Developer (?), 11:24, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разница нкбольшая. Все равно каждый производитель смартфонов будет ядро подтачивать под то железо, которое он собирает. Здесь они поменяли местами этапы с патчами в основную ветку ядра.
     
     
  • 2.41, Ляо Сунь вЧай (?), 11:35, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я потачивать быть, да!

    Железо который я собирай помойка под.

     
  • 2.86, Аноним (-), 13:35, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый производитель не подтачивает Винду под себя
    Как они этого добились? ))
     

  • 1.32, кек (?), 11:25, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будто переход на необрезанное ядро, что-то изменит, сейчас Андроид лагает на собственном ядре, скоро будет лагать на мажорном.
     
     
  • 2.111, Аноним (107), 15:39, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Необрезанное не кошегно
     

  • 1.33, Школьник (ok), 11:25, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю, лет через 5, когда Фуксия зацветёт, гугель предложит именно ее использовать в качестве ядра для Андроида. Или (случись оракелю победить гугель в каком-нибудь новом судебном разбирательстве из-за использования Java) вообще пересадить всех на какую-то новую экосистему на базе Fuchsia+Dart+Flutter.

    А топик - просто первый шаг в деле снятия с шеи андроид-продаванов. Оптимизация расходов.

     
     
  • 2.42, пох. (?), 11:36, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это читается "фикция". Лет через пять наконец-то о ней забудут и гугель вздохнет с облегчением. Поправил, не благодари.

    Те от кого он облегчился - найдут себе непыльные места в других проектах, там так принято.

     
     
  • 3.72, Аноним (70), 13:11, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда тебя дебила-фаната забанят, интересно?
     
     
  • 4.75, Ты Вася а я господь Бог (?), 13:18, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Таких как лох только эвтаназия излечит.
     
     
  • 5.112, Аноним (107), 15:41, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Феназепама прими, петрушка
     
  • 2.52, Аноним (98), 11:52, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Думаю лет через Х и вяленый зацветет.

    Говорят, что дети - цветы жизни. На могиле родителей.

     

  • 1.54, Аноним (51), 11:57, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Близится Гугл Линукс с Гугл ЛинАндройд Маркет и играми
     
  • 1.58, Не анон (?), 12:02, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сделает ли это возможным запуск Андрей приложений на настольных Линукс дистрибутивах?
     
  • 1.60, Аноним (60), 12:13, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало в ядре своих проблем, надо еще протащить уязвимостей от Android для NSO Group
     
  • 1.67, Аноним (67), 12:47, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    они же на Фуксию хотели валить? передумали или решили напоследок linux подзагадить?
     
     
  • 2.81, Аноним (98), 13:30, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та просто микроядро опять не взлетело. Игоговнешечка опять подвела. Вот и продолжают насилие над уставшим пингвином. Вспомнилась анология их южного парка, где режиссеры переписывали звездные воины и индиану) вот примерно так, да.
     

  • 1.68, Аноним (68), 12:52, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не нравится эта тенденция. Майки, гугл. У них одна цель - $€£¥ заработать. Максимальная выгода с минимальными вложениями. Эксплуатация, короче.
     
     
  • 2.76, Ты Вася а я господь Бог (?), 13:20, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Типа у тебя другая цель, мудак лицемерный🤣 Завидуешь более удачливым? Чужому баблу завидуешь? Признавайся🤣
     
     
  • 3.77, Аноним (98), 13:27, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кузя, ты что-ли? Как в камеру мобилку пронес?))
     
  • 3.84, Аноним (68), 13:31, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по твоей злобе в твоей жизни не всё хорошо. И головой тоже. Сочувствую. 😔🤭
     
     
  • 4.105, Аноним (98), 15:03, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ругайсо на него. На самом деле человек он хороший. Говорит таки верно. Просто в экспрессивной форме. Достали его. И я его понимаю.
     
  • 2.122, Аноним (122), 16:10, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему у совков так горит с чужих денег? Кто тебе свои заработать мешает?
     

  • 1.96, Аноним (96), 14:19, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хуавей со своим, гугля с фуксией, итог разброт и шатание, иос единственная вменяемые!
     
     
  • 2.100, Аноним (98), 14:44, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шо там у хувэйбина свое?
    Вот то ли дело пгавославная аврора! В этом году тримиллиард выделяют на зокупку гаджытов чиновникам.

    Вот как делать бизнис надо!

     
     
  • 3.113, Аноним (107), 15:44, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не бизнес, это другое
     
     
  • 4.114, Аноним (98), 15:50, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кокое другое?
    "Бабки, бабки делать надо!"(ц)

    Это и есть альфа и омега бизниса.

     

  • 1.117, Kuromi (ok), 15:56, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Подобный подход существенно усложнял доведение обновлений с устранением уязвимостей и переход на новые ветки ядра."

    Ой ну давайте рассказывайте нам что вендоры не обновляют прошивки потому что ядра сложно патчить. Сколько раз там Гугл уже запускал и продвигал инициативы по упрощению процесса обновления устройств? И КАЖДЫЙ раз производителям что-то мешает. При этом особенно сильно мешать обновить "старое" устройство обычно выпуск на рынок чуть более нового.

    Говорите честно - "зачем обновлять старое устройство если можно продать новое?"

     
  • 1.121, Аноним (121), 16:05, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду, когда бизнес наконец то потеряет бабки из за расплода вэб макакинга. И все же вернутся к нормальному инжинирингу. Бо страшно, представить, кали макакинг распространится на другие отрасли...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру