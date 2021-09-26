Google перейдёт к развитию новшеств для Android в основном ядре Linux

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|1.1, Kusb (?), 10:34, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Теперь адок с неразберихой с андроид-устройствами кончится? Или наоборот - модули можно не открывать, в отличии от патчей ядра?
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|2.16, Аноним (16), 11:01, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вендоры перестанут плодить ветки со своими костылями, а для нас вообще ничего не изменится. Возможно станет даже хуже - я так понимаю, что обратной совместимости не предусмотрено, т.е. вся наработанная кодовая база сообщества превратится в тыкву и надо будет по новой перепиливать все модули. Кому-то очень захотелось похоронить проекты, вроде LineageOS.
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|3.49, Аноним (49), 11:46, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пусть хоронят их, они побросали кучу устройств, которые хоть с 4 гигами оперативной памяти могли бы жить и жить. Как пример Zenfone 2 (Z00A). Долбаные блобы мешают так просто перекатиться на новые ядра, но теперь возможно будет проще переехать. Как никак x86 архитектура, но вот ядро 3.10.72 в последнем Groovy android нифига не новое. Asus как и многим другим производителям правда ненужно обновлять прошивки или давать исходники чтобы люди сами могли обновиться. Как будто между 4G и хоть 5G у нас в стране что-то изменится в плане скорости. Как была перегружена мобильная сеть, так и остается перегруженной. То есть новый смартфон с 5G не решит ничего и обновляться нет повода.
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|4.79, Аноним (-), 13:28, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Маркетологи сломают твою стройную теорию ))
Народ метнется обновлять смарты, как только
модуль 5Г будет доступен в дишманских моделях.
А то что скорости не будет, так они не заметят.
В контактиках, одноглазниках и прочей нечести
скорости и не нужны
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|3.83, klop (??), 13:31, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой аппарат на андроид это костыли запускаемые в виртуальной машине, которая крутится на Линукс/ А так это обыкновенная Jawa, выкупленные технологии у компании Nokia и c успехом её обанкротившие, под видом Microsoft|
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|5.98, Аноним (98), 14:28, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бабка,эххх раззява.
Зачем меня косплеишь?
Тот самый анонимус он легион. А не плашки какие-то.
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|1.2, макпыф (ok), 10:34, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> только в виде дополнительных модулей ядра
Вопрос - а эти модули должны быть под GPL или нет?
Если нет - то они так же как и обычные модули ядра будут работать только с тем ядром, с которым они были соранны?
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|2.69, gogo (?), 13:01, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они будут под GPL, само собой.
Вот только не ждите, что это что-то радикально изменит для прошивки телефонов. Там все упирается в специфическое железо с закрытыми двайверами и архитектурой.
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|2.10, Аноним (10), 10:51, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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потом как-то так: на кернелорг произошел инцидент, ваш телефон уже несекьюрный, ошибки лзма-распаковки и некорректный ефи.
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|1.8, кек (?), 10:50, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Хватит уже мучить неперспективное и устаревшее овно мамонта, монолит должен был помереть ещё в 70-х годах, считаю Линуса it-террористом и сотрудником АНБ, возможно ФСБ.
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|2.26, Аноним (16), 11:16, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вас Таненбаум покусал? Срочно пережгите места укуса кочергой! Вообще, хочется заметить, что линукс давно имеет динамически загружаемые модули и как бы считать его монолитным ядром, в понятиях о которых говорил Эндрю - не актуально.
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|3.30, кек (?), 11:23, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Таненбаум теоретик и дурак, его миникс никакого отношения к микроядру не имеет.
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|4.95, Аноним (98), 14:11, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну же, признайся пока не потерли. Твой прадед вешал евреев? Ты даже себе не представляешь как эта информация ценна. Или ты струсил?
Возьмем на карандаш в любом случае.
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|3.97, Аноним (97), 14:23, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле не актуально? Эти модули живут в том же адресном пространстве. Всё, точка.
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|3.65, кек (?), 12:34, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не люблю упоминать врагов (моссад), которых вешал мой прадед.
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|6.92, Аноним (98), 14:02, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шалом алейхем!
Та какими? Мну ж на лоре зобанили по сопелькам коммагрея. Испужался он выйти и на вопросы по шматрихсу ответить, который так всем навязывал.
Делаю контент попеннету вот.
И да. Про кизяки пейсал не я.
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|5.91, Аноним (98), 13:58, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бох Кузьма, не буянь. Я понимаю как ты пронес в камеру телефон, но твоей паствы тут нет. Позвони бывшим, накажи их есчо.
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|6.119, Аноним (98), 15:59, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот чего не пойму, а что в настойке боярышника то не так?
Ну не смуззя конечно, но по целебным какчествам инцю смуззю порвет как сишка хрустик в бинаре!
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|6.116, Аноним (98), 15:55, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Утипути ужо разлогинился. Ты правда думаешь, что тебя это убережет от ответственности?
Может ты еще и в секте торо поклоняшек?
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|6.120, Аноним (98), 16:03, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой вэй! с коких пор богоизбранный кошегный пгавильный человек может быть свинотой?
Я таки поражажаюсь как же вас таких земелька на себе еще носит...
Ви пгосто инструмент в чуших руках. Которого стало слишком много в кгайние времена. Но все таки выпгавляется!
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|1.12, Аноним (12), 10:53, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И когда уже там можно будет нормально линуксовые приложения запускать, без сторонних супертормозных виртуализаций?
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|3.85, Аноним (-), 13:32, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее хотел сказать
Когда просто линукс можно будет запустить на смарте
И воспользоваться обычными приложениями
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|4.89, Аноним (89), 13:56, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И воспользоваться обычными приложениями
А какие с этим проблемы? Доступ к Unix-подобной ФС есть, запускать из неё ELF-бинарники можно. X-server тоже есть. Другой вопрос в том, что доступа к root есть не всегда. Да и сами приложения не особо заточены на работу только лишь через пальцетыкательный интерфейс, но то не вина Android.
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|5.103, Аноним (102), 14:53, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальные герои всегда ижут в обход?
Не за горами времена Смарт=ПК через докстанцию вся переферия
А вы нам не то предлагаете ))
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|6.106, Аноним (89), 15:19, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так человек хочет нормальные Linux приложения, а не тормознутый Javadroid. Хотите переписывать все приложения под Android UI и запускать каждое приложение в отдельной Android-песочнице?
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|1.18, Аноним (98), 11:02, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новшества в ядре от гугла уже оценили. Ондройд теперь пойдем по стопам. А ведроид 12 года таки выйдет? Там иконки новые, современные!
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|1.21, ИмяХ (?), 11:06, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>>функциональность вначале будет продвигаться в основное ядро, а потом использоваться в Android, а не наоборот
Читай, теперь линукс-юзеры на пк станут бесплатными бета-тестерами андроида.
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|1.31, Gentoo Developer (?), 11:24, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разница нкбольшая. Все равно каждый производитель смартфонов будет ядро подтачивать под то железо, которое он собирает. Здесь они поменяли местами этапы с патчами в основную ветку ядра.
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|2.86, Аноним (-), 13:35, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый производитель не подтачивает Винду под себя
Как они этого добились? ))
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|1.32, кек (?), 11:25, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Будто переход на необрезанное ядро, что-то изменит, сейчас Андроид лагает на собственном ядре, скоро будет лагать на мажорном.
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|1.33, Школьник (ok), 11:25, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю, лет через 5, когда Фуксия зацветёт, гугель предложит именно ее использовать в качестве ядра для Андроида. Или (случись оракелю победить гугель в каком-нибудь новом судебном разбирательстве из-за использования Java) вообще пересадить всех на какую-то новую экосистему на базе Fuchsia+Dart+Flutter.
А топик - просто первый шаг в деле снятия с шеи андроид-продаванов. Оптимизация расходов.
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|2.42, пох. (?), 11:36, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это читается "фикция". Лет через пять наконец-то о ней забудут и гугель вздохнет с облегчением. Поправил, не благодари.
Те от кого он облегчился - найдут себе непыльные места в других проектах, там так принято.
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|2.52, Аноним (98), 11:52, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Думаю лет через Х и вяленый зацветет.
Говорят, что дети - цветы жизни. На могиле родителей.
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|1.58, Не анон (?), 12:02, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сделает ли это возможным запуск Андрей приложений на настольных Линукс дистрибутивах?
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|1.60, Аноним (60), 12:13, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мало в ядре своих проблем, надо еще протащить уязвимостей от Android для NSO Group
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|1.67, Аноним (67), 12:47, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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они же на Фуксию хотели валить? передумали или решили напоследок linux подзагадить?
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|2.81, Аноним (98), 13:30, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та просто микроядро опять не взлетело. Игоговнешечка опять подвела. Вот и продолжают насилие над уставшим пингвином. Вспомнилась анология их южного парка, где режиссеры переписывали звездные воины и индиану) вот примерно так, да.
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|1.68, Аноним (68), 12:52, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне не нравится эта тенденция. Майки, гугл. У них одна цель - $€£¥ заработать. Максимальная выгода с минимальными вложениями. Эксплуатация, короче.
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|3.84, Аноним (68), 13:31, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Судя по твоей злобе в твоей жизни не всё хорошо. И головой тоже. Сочувствую. 😔🤭
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|4.105, Аноним (98), 15:03, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не ругайсо на него. На самом деле человек он хороший. Говорит таки верно. Просто в экспрессивной форме. Достали его. И я его понимаю.
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|2.122, Аноним (122), 16:10, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему у совков так горит с чужих денег? Кто тебе свои заработать мешает?
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|1.96, Аноним (96), 14:19, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хуавей со своим, гугля с фуксией, итог разброт и шатание, иос единственная вменяемые!
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|2.100, Аноним (98), 14:44, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А шо там у хувэйбина свое?
Вот то ли дело пгавославная аврора! В этом году тримиллиард выделяют на зокупку гаджытов чиновникам.
Вот как делать бизнис надо!
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|4.114, Аноним (98), 15:50, 26/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кокое другое?
"Бабки, бабки делать надо!"(ц)
Это и есть альфа и омега бизниса.
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|1.117, Kuromi (ok), 15:56, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Подобный подход существенно усложнял доведение обновлений с устранением уязвимостей и переход на новые ветки ядра."
Ой ну давайте рассказывайте нам что вендоры не обновляют прошивки потому что ядра сложно патчить. Сколько раз там Гугл уже запускал и продвигал инициативы по упрощению процесса обновления устройств? И КАЖДЫЙ раз производителям что-то мешает. При этом особенно сильно мешать обновить "старое" устройство обычно выпуск на рынок чуть более нового.
Говорите честно - "зачем обновлять старое устройство если можно продать новое?"
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|1.121, Аноним (121), 16:05, 26/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду, когда бизнес наконец то потеряет бабки из за расплода вэб макакинга. И все же вернутся к нормальному инжинирингу. Бо страшно, представить, кали макакинг распространится на другие отрасли...
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