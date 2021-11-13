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Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4

13.11.2021 11:42

Для плат Raspberry Pi 4 Model B и Compute Module 4 с 2, 4 или 8 ГБ ОЗУ, а также для моноблока Raspberry Pi 400, сформирована неофициальная сборка экспериментальной ветки прошивки LineageOS 19.0, основанной на платформе Android 12. Исходные тексты прошивки распространяются на GitHub. Для работы сервисов и приложений Google можно установить пакет OpenGApps, но его корректная работа не гарантируется, так как поддержка Android 12 в OpenGApps пока находится на стадии разработки.

В сборках поддерживается ускорение графики (V3D, OpenGL, Vulkan, интегрирован свежий выпуск Mesa 21.2.5), звуковая подсистема (Audio DAC, вывод через HDMI, 3.5mm, USB, bluetooth), Bluetooth, Wifi (в том числе в режиме точки доступа), GPIO, GPS (через внешний USB-модуль U-Blox 7), Ethernet, HDMI, I2C, датчики (акселерометр, гироскоп, магнитометр, температура, давление, влажность), SPI, управление через сенсорный экран, USB (клавиатура, мышь, накопители), USB-C (ADB, MTP, PTP, USB tethering). Пока отсутствует поддержка камеры и аппаратного кодирования/декодирования видео.

Отдельно можно отметить обновление окружения Android 11 для различных моделей плат Orange Pi, Raspberry Pi 4, телефона Pinephone и планшета Pinetab, развиваемого проектом GloDroid. Редакция GloDroid основана на коде мобильной платформы Android 11 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) и сосредоточена на поддержке устройств на основе процессоров Allwinner и платформ Broadcom. Проект, насколько это возможно, старается придерживаться исходного варианта Android, доступного в репозитории AOSP и использует только открытые драйверы, включая драйверы для GPU и VPU. Готовые сборки на основе нового выпуска GloDroid 0.7 пока находятся в процессе формирования, но доступны все компоненты, необходимые для самостоятельной сборки.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.xda-developers.c...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 12
  3. OpenNews: Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi
  4. OpenNews: Для Nintendo Switch подготовлена неофициальная прошивка с LineageOS
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 18 на основе Android 11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56145-lineageos
Ключевые слова: lineageos, android, raspberrypi, glodroid
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 13/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.2, Эфирпо10к (?), 12:00, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос насколько это быстро..
    Вдруг на этом ферму можно собрать.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:04, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ферм проще в докере
     

  • 1.4, Nikki Next (?), 12:08, 13/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это точно и 100% ненужно. Полноценного Linux хватает на Raspberry PI и тому подобных
     
     
  • 2.5, Денис (??), 12:19, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как кто решает проблему drm контента? Единственная так сказать проблема из-за которой хочется поставить какую нибудь сбоку андроида. Вечная проблема с Netflix, кинопоиском и прочими ресурсами. Kodi помогает только для Netflix и YouTube. Кинопоиска и прочих решений там нет...
     
     
  • 3.6, Денис (??), 12:22, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно, на опеннет нет получается проверки имени пользователя, я могу любым представиться))) Правда редактировать свое сообщение не могу пишет, что оно не мое. Но сообщение писать можно под любым существующим пользователем :D
     
     
  • 4.7, putin (?), 12:28, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня еще частенбко чужие сообщения помечаются красным шильдиком Моё
     
     
  • 5.8, putout (?), 12:29, 13/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Моё я Я
     
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