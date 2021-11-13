Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4

Для плат Raspberry Pi 4 Model B и Compute Module 4 с 2, 4 или 8 ГБ ОЗУ, а также для моноблока Raspberry Pi 400, сформирована неофициальная сборка экспериментальной ветки прошивки LineageOS 19.0, основанной на платформе Android 12. Исходные тексты прошивки распространяются на GitHub. Для работы сервисов и приложений Google можно установить пакет OpenGApps, но его корректная работа не гарантируется, так как поддержка Android 12 в OpenGApps пока находится на стадии разработки.

В сборках поддерживается ускорение графики (V3D, OpenGL, Vulkan, интегрирован свежий выпуск Mesa 21.2.5), звуковая подсистема (Audio DAC, вывод через HDMI, 3.5mm, USB, bluetooth), Bluetooth, Wifi (в том числе в режиме точки доступа), GPIO, GPS (через внешний USB-модуль U-Blox 7), Ethernet, HDMI, I2C, датчики (акселерометр, гироскоп, магнитометр, температура, давление, влажность), SPI, управление через сенсорный экран, USB (клавиатура, мышь, накопители), USB-C (ADB, MTP, PTP, USB tethering). Пока отсутствует поддержка камеры и аппаратного кодирования/декодирования видео.

Отдельно можно отметить обновление окружения Android 11 для различных моделей плат Orange Pi, Raspberry Pi 4, телефона Pinephone и планшета Pinetab, развиваемого проектом GloDroid. Редакция GloDroid основана на коде мобильной платформы Android 11 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) и сосредоточена на поддержке устройств на основе процессоров Allwinner и платформ Broadcom. Проект, насколько это возможно, старается придерживаться исходного варианта Android, доступного в репозитории AOSP и использует только открытые драйверы, включая драйверы для GPU и VPU. Готовые сборки на основе нового выпуска GloDroid 0.7 пока находятся в процессе формирования, но доступны все компоненты, необходимые для самостоятельной сборки.



