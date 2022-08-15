Выпуск мобильной платформы Android 13

Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android 13. Связанные с новым выпуском исходные тексты размещены в Git-репозиторий проекта (ветка android-13.0.0_r1). Обновления прошивки подготовлены для устройств серии Pixel, а также для смартфонов производства Samsung, Asus, HMD (Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi. Дополнительно сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64. Основные новшества: Предложен набор предварительно подготовленных вариантов цветового оформления интерфейса, позволяющих немного корректировать цвета в рамках выбранной цветовой схемы. Цветовые варианты влияют на внешний вид всех компонентов операционной системы, включая фоновые обои.

Предоставлена возможность адаптации фона пиктограмм любых приложений к цветовой схеме темы оформления или цвету фонового изображения.

В интерфейсе управления воспроизведением музыки обеспечено использование в качестве фона изображений обложек воспроизводимых альбомов.

Добавлена возможность привязки к приложениям индивидуальных настроек языка, отличающихся от настроек языка, выбранных в системе.

Значительно улучшена работа на устройствах с большими экранами, такими как планшетные ПК, Chromebook и смартфоны со складными экранами. Для больших экранов оптимизирована компоновка выпадающего блока с уведомлениями, домашнего экрана и экрана блокировки системы, которые теперь используют всё имеющееся экранное пространство. В блоке, появляющемся при скользящем жесте сверху-вниз, на больших экранах обеспечено разделение в разные столбцы быстрых настроек и списка уведомлений. Добавлена поддержка двухпанельного режима работы в конфигураторе, в котором на больших экранах теперь постоянно видны разделы настроек. Улучшены режимы совместимости для приложений. Предложена реализация панели задач, показывающая в нижней части экрана пиктограммы запущенных приложений, позволяющая быстро переключаться между программами и поддерживающая перенос приложений через интерфейс drag&drop в различные области многооконного режима (split-screen), разделяющего экран на части для работы одновременно с несколькими приложениями.

Повышено удобство рисования и ввода текста с использованием электронного пера. Добавлена защита от появления ложных мазков при касании сенсорного экрана руками во время рисования стилусом.

Для некоторых устройств, таких как Pixel 6, добавлена поддержка полной виртуализации, позволяющая запускать окружения с другими операционными системами. Виртуализация реализована на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm (VVM, Virtual Machine Manager). Опционально доступен режим pKVM (Protected KVM), обеспечивающий более строгую изоляцию окружений с использованием расширений виртуализации для архитектуры AArch64. В платформе виртуализацию планируют использовать для повышения защиты выполнения стороннего системного кода, например, закрытых исполняемых файлов и компонентов DRM.

Добавлена возможность выборочного предоставления полномочий для доступа к мультимедийным файлам. Если раньше для чтения мультимедийных файлов приходилось предоставлять доступ ко всем файлам в локальном хранилище, то теперь доступ можно ограничить только изображениями, звуковыми файлами или видео.

Реализован новый интерфейс выбора фотографий и видео, позволяющий предоставить приложению доступ только к выбранным изображениям и видео и блокировать обращение к остальным файлам. Ранее похожий интерфейс был реализован для документов. Возможна работа как с локальными файлами, так и с данными, размещёнными в облачных хранилищах.

Добавлен запрос полномочий на вывод уведомлений приложениями. Без получения предварительного права на отображение уведомлений отправка уведомлений приложением будет блокироваться. Для ранее созданных приложений, рассчитанных на использование с прошлыми версиями Android, полномочия будут предоставлены системой от имени пользователя.

Сокращено число приложений, требующих доступа к информации о местоположении пользователя. Например, приложениям выполняющим операции сканирования беспроводных сетей теперь не требуются полномочия, связанные с определением местоположения.

Расширены возможности, нацеленные на повышение конфиденциальности и информирование пользователя о возможных рисках. Помимо предупреждений о доступе приложения к буферу обмена в новой ветке обеспечено автоматическое удаление истории помещения данных в буфер обмена после определённого времени неактивности.

Добавлена новая унифицированная страница с настойками безопасности и конфиденциальности, в которой реализована наглядная цветовая индикация состояния безопасности и предложены рекомендации по усилению защиты.

Добавлен новый тип полномочий для Wi-Fi, предоставляющий приложениям, предназначенным для поиска беспроводных сетей и подключения к точкам доступа, возможности доступа к подмножеству API управления Wi-Fi, за исключением вызовов, связанных определением местоположения (ранее приложения, осуществляющие подключение к Wi-Fi, получали и доступ к информации о местоположении).

Добавлен API для размещения кнопок в секции с быстрыми настройками в верхней части выпадающей панели уведомлений. При помощи данного API приложение может вывести запрос на размещение своей кнопки с быстрым действием, позволяющий пользователю добавить кнопку не покидая приложение и отдельно не переходя к настройкам.

Оптимизирована операция переноса слов (разрыв не умещающихся в строку слов с использованием дефиса). В новой версии производительность переноса увеличена на 200% и теперь практически не влияет на скорость отрисовки.

Добавлена поддержка программируемых графических шейдеров (объектов RuntimeShader), определяемых на языке AGSL (Android Graphics Shading Language), представляющем собой подмножество языка GLSL, адаптированное для использования с движком рендеринга платформы Android. Подобные шейдеры уже используются в самой платформе Android для реализации различных визуальных эффектов, таких как пульсация, размытие и растягивание при прокрутке за границу страницы. Подобные эффекты теперь можно создавать и в приложениях.

Базовые Java-библиотеки платформы и средства разработки приложений обновлены до OpenJDK 11.

В рамках проекта Mainline, позволяющего обновлять отдельные системные компоненты без обновления платформы целиком, подготовлены новые обновляемые системные модули. Обновления затрагивают не привязанные к оборудованию компоненты, которые загружаются через Google Play отдельно от OTA-обновлений прошивки от производителя. Среди новых модулей, которые смогут обновляться через Google Play без обновления прошивки - Bluetooth и Ultra wideband. Через Google Play также распространяются модули с Photo picker и OpenJDK 11.

Упрощено тестирование и отладка новых возможностей платформы. Изменения теперь можно выборочно включать для приложений в разделе настроек для разработчиков или через утилиту adb.

Добавлен API, позволяющий приложению отказаться от ранее полученных полномочий. Например, если в новой версии потребность в каких-то расширенных правах исчезла, программа в рамках заботы о конфиденциальности пользователя может отозвать ранее полученные права.

Предоставлена возможность регистрации обработчиков несистемных широковещательных операций (BroadcastReceiver) в привязке к контексту их использования. Для управления экспортом подобных обработчиков добавлены новые флаги RECEIVER_EXPORTED и RECEIVER_NOT_EXPORTED, которые позволяют исключить использование обработчиков для отправки широковещательных сообщений из других приложений.

Добавлена поддержка цветных векторных шрифтов в формате COLRv1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете). Также добавлен новый набор многоцветных emoji, поставляемый в формате COLRv1. Новый формат предоставляет компактную форму хранения, поддерживает градиенты, наложения и трансформации, обеспечивает эффективное сжатие и допускает повторное использование контуров, что позволяет существенно уменьшить размер шрифта. Например, шрифт Noto Color Emoji в растровом представлении занимает 9MB, а в векторном формате COLRv1 - 1.85MB.

Добавлена поддержка технологии Bluetooth LE Audio (Low Energy), позволяющей снизить энергопотребление при передаче высококачественных звуковых потоков через Bluetooth. В отличие от классического Bluetooth новая технология также позволяет переключаться между разными режимами использования для достижения оптимального соотношения между качеством и энергопотреблением.

Добавлена поддержка спецификации MIDI 2.0 и возможность подключения музыкальных инструментов и контроллеров, поддерживающих MIDI 2.0, через порт USB.

Для приложений, генерирующих ключи, API Keystore и KeyMint теперь предоставляют более детальные и точные индикаторы ошибок и позволяют использовать исключения java.security.ProviderException для перехвата ошибок.

В AudioManager добавлен API для маршрутизации звука, позволяющий определить каким образом будет обработан звуковой поток. Добавлен метод getAudioDevicesForAttributes() для получения списка устройств, в через которые возможен вывод звука, а также метод getDirectProfilesForAttributes() для определения возможности прямого воспроизведения звуковых потоков.



