Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.27

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|2.25, Аноним (11), 00:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Релиз ожидается 14 февраля
День сношения Богини Плодородия и Фавна...
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|2.6, Аноним (-), 22:45, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Самое главное, что мы знаем, кто точно не записался, хотя всем своим видом выказывал желание.
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|3.19, Аноним (4), 23:44, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше знание не отвечает на вопрос и на призыв :) А ну марш тестировать!
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|4.32, Аноним (32), 01:08, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Kde не поможет даже если все пользователи Линукса на него пересядут и будут слать багрепорты. Главные его фишки функциональность и кастомизируемость так же и его проклятие, под ними зарыты огромные пласты багов, которые вылезают как только ты начинаешь настраивать что-то под себя.
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|5.36, Аноним (36), 02:06, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо же с чего-то начинать разгребать эти пласты. Будь оптимистичнее, тестируй и заваливай разрабов репортами.
За себя скажу - лично мне плазма не нравится, я ретроград и кеды3 лучшие кеды.
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|6.41, Аноним (32), 04:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то и дело что там столько всего понапиханно что разрабы просто не справляются, я посещал блог одного из разрабов кде, там у них баги как само собой разумеющееся, типа, ой очередной баг, ну и ладно идём дальше.
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|1.7, Nick (??), 22:48, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По идеи последняя версия в 5 поколении, а там осенью Plasma 6, вроде завезут новые все иконки, скругления, по центру все будет, улучшат настройки.
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|2.23, Аноним (23), 00:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опять всё с нуля будут переписывать, и опять ждать несколько лет пока всю функциональность, имеющуюся в KDE 5 сделают?
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|3.26, Nick (??), 00:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не совсем, сказали, что не хотят делать вначале 6 Плазмы, революционные вещи и глобальные, поэтому будет плавный переход, но новые иконки, скругления, и все по центру, плюс, все парящее, и мб полу-прозрачное, + wayland, это скорее всего будет, а если нет то отложат на Plasma 6.1.
Нуно же как-то, догонять Gnome.
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|4.34, kawaii_girl (ok), 01:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Чтобы догнать GNOME нужны прямо революционные изменения и срочно. Как минимум нужно полностью изменить дизайн, а не только иконки. Еще желательно хотя бы немного оптимизировать настройки и слегка сократить безумное количество различных менюшек. Было бы также неплохо если бы сделали в настройках пункт для быстрого изменения конфигурации среды, где был бы выбор между windows подобной конфигурацией с одной панелью и мак подобной с доком, верхней панелью и глобальным меню. Ну и обязательно нужно добавить нормальные жесты для тачпада как в GNOME. Если все это реализуют и при этом все будет работать стабильно, то KDE станет наверное даже лучше чем GNOME.
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|5.38, A.Stahl (ok), 02:41, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтобы догнать GNOME нужны
Вот только нужно ли догонять? Я сижу на форке второгнома и мне всё нравится. И нет, это не a la тринити, который реально заморожен в режиме своего времени. GTK3, всё такое. Но выглядит как Гном2. Что ещё гномеру нужно? Вот и КДЕшнику, скорее всего, нафиг не нужно ничего "догонять". У них свой путь.
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|6.40, Аноним (32), 04:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты же в курсе что по статистике такими окружениями пользуется небольшая кучка ретроградов?
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|7.42, Аноним (42), 04:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот интересно, а мои человеку дать выбор и жду KDE & TDE, Gnome & MATE сколько людей выберет первое?
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|1.8, Аноним (8), 22:51, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Повсюду как всегда надписи с рандомным размером шрифта. Кто-нибудь ознакомьте их уже с таким концептом, как "дизайн-система".
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|2.15, Аноним (8), 23:09, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Посмотрите например на скрин с календарем. Как минимум 5 (пять!) разных размеров шрифта. В то время, как можно было ограничиться двумя.
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|2.39, Аноним (32), 04:10, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не сменить, а нанять, мне кажется там просто нет дизайнеров, программеры все делают на свой вкус.
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|1.16, Аноним (16), 23:10, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы они внешний вид ребрендировали. Это полупрозрачная серость уже надоела. Сколько лет все это? 10?
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|1.17, Аноним (17), 23:16, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Самое неадекватное десктоп окружение. Не рыба, не мясо. Вообще серость одна.
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|2.35, Shevchuk (ok), 02:05, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Самое адекватное десктоп окружение. И рыба, и мясо. Вообще много цветов.
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|1.18, Аноним (18), 23:24, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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единственный интерфейс для линукса не вызывающий блевоты, не требующий пердолинга, в котором по максимуму можно настроить всё без консоли.
единственный у кого можно легко сделать и меню пуск в духе хр, и в меню программ в духе андроида.
и единственный у кого реально можно заняться внедрением всякого нитакусичного кала типа тайлинга потому что всё необходимое для пользования компом уже есть.
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|2.20, Аноним (22), 23:48, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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computer ->
вычислитель
счетчик
счетно-решающее устройство
тот, кто вычисляет
translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=computer&op=translate
тебе калькулятора не хватало?
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|2.27, Admino (ok), 00:45, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом окружение можно настроить всё по максимуму. И ты, ска, будешь настраивать!
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|2.30, Аноним (30), 01:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>единственный интерфейс для линукса не вызывающий блевоты, не требующий пердолинга, в котором по максимуму можно настроить всё без консоли.
Слухи не соответствующие действительности. Сред рабочего стола нромальных гораздо более удобных плазмы полно: Deepin, UKUI, Budgie etc.. Времена когда были только кде и гном давно прошли.
>единственный у кого можно легко сделать и меню пуск в духе хр,
Trinity TDE.
>и в меню программ в духе андроида.
А вот этого вообще не понял.
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|2.43, ДаНуНафиг (?), 05:25, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только упоротый гигантизм не победить. Тот же виджет календаря, я смотрю на скриншоты, он уже занимает полэкрана. А впрочем, как и все виджеты. Вкладки, панели и все такое, что нифига не настраивается. В обычных окнах можно с этим мириться, но чуть только приложение посложнее, как все место сжирается моментом. Да ну нафиг.
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|1.28, Аноним (28), 00:52, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь, проблемы с USB-C док-станциями навсегда уйдут в прошлое с выходом 5.27. Они, наверное, остались единственным, что разрушает юзер экспириенс при работе в Плазме.
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|1.29, kawaii_girl (ok), 00:54, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Логотип у них милый, прямо установить захотелось. Но к сожалению в остальном с дизайном пока что не очень хорошо. Все какое-то квадратное и выглядит так себе. Да и с количеством различным меню и настроек перебор. Ну и над стабильностью тоже нужно поработать, а то пока что все плохо. Особенно в случае использования wayland. Надеюсь в plasma 6 все эти проблемы исправят и kde наконец-то станет достойной альтернативой GNOME.
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|1.31, Аноним (30), 01:07, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Качаю Argon.x86_64-15.4-Build2.132.iso чтобы проверить остался ли баг, когда заменяешь стандартное меню программ, на компактное, нажимаещь на него и растяшивается на весь экран. На протяжении нескольких лет, на разных машинах, на разных дистрибутивах повторяется.
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|1.33, Степан (?), 01:10, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обычно я защищаю kde в комментариях, но в этот раз даже меня кажется, что дизайн новых фич просто отвратителен
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|1.37, kit (??), 02:31, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новых версиях апплета "панель задач только значки" зачем-то сломали старое поведение и прилепили намертво размер значков (и вертикаль, и горизонталь) к ширине панели.
И если в старых версиях можно было иметь и широкую панель, и аккуратное размещение значков то теперь фиг.
Действуют по принципу "жрите что дают".
Выглядит реально мерзотно: https://imgur.com/a/2Ls12WX
По моим наблюдениям они сейчас начинают проворачивать тот же самый финт, что делали при переходе с 4-х кед на пятые -- ломают привычный функционал и сыпят баги, которые никто исправлять и не планирует. Быстрее бегом на новые кеды!
P.S. Да, разрабу писал, прошло два месяца -- ни ответа ни привета.
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