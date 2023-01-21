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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.27

21.01.2023 21:16

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.27. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 14 февраля.

Ключевые улучшения:

  • Предложено вводное приложение Plasma Welcome, знакомящие пользователей с основными возможностями рабочего стола и позволяющего выполнить базовую настройку основных параметров, таких как привязка к online-сервисам.
  • В конфигуратор добавлен новый модуль для настройки полномочий Flatpak-пакетов. По умолчанию Flatpak-пакетам не предоставляется доступ к остальной системе, а через предложенный интерфейс можно выборочно предоставить каждому пакету необходимые полномочия, такие как доступ к частям основной ФС, аппаратным устройствам, сетевым соединениям, звуковой подсистеме и выводу на печать.
  • Переработан виджет настройки раскладки экранов в многомониторных конфигурациях. Значительно улучшены средства для управления подключением трех и более мониторов.
  • В виджете с часами предоставлена возможность отображения еврейского лунно-солнечного календаря.
  • В оконном менеджере KWin расширены возможности мозаичной компоновки окон. В дополнение к ранее доступным возможностям прикрепления окон справа или слева предоставлено полное управление мозаичным размещением окон через интерфейс, вызываемый при нажатии Meta+T. При перемещении окна с нажатой клавишей Shift окно теперь автоматически размещается с учётом мозаичной раскладки.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.11
  4. OpenNews: Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.26
  6. OpenNews: После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58526-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 22:20, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хм. Ломающие изменения.
     
     
  • 2.10, Sluggard (ok), 22:54, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Тебя сломали? Бедняга!
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:03, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не сломал что-то - не работал".
     
  • 2.25, Аноним (11), 00:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Релиз ожидается 14 февраля

    День сношения Богини Плодородия и Фавна...

     

  • 1.3, ma3x one (?), 22:23, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Этот релиз LTS версия. И последний выпуск Plasma 5.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:33, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ты записался в добровольцы?!
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 22:45, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Самое главное, что мы знаем, кто точно не записался, хотя всем своим видом выказывал желание.
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 23:44, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше знание не отвечает на вопрос и на призыв :) А ну марш тестировать!
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 01:08, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kde не поможет даже если все пользователи Линукса на него пересядут и будут слать багрепорты. Главные его фишки функциональность и кастомизируемость так же и его проклятие, под ними зарыты огромные пласты багов, которые вылезают как только ты начинаешь настраивать что-то под себя.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 02:06, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо же с чего-то начинать разгребать эти пласты. Будь оптимистичнее, тестируй и заваливай разрабов репортами.
    За себя скажу - лично мне плазма не нравится, я ретроград и кеды3 лучшие кеды.
     
     
  • 6.41, Аноним (32), 04:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело что там столько всего понапиханно что разрабы просто не справляются, я посещал блог одного из разрабов кде, там у них баги как само собой разумеющееся, типа, ой очередной баг, ну и ладно идём дальше.
     

  • 1.7, Nick (??), 22:48, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По идеи последняя версия в 5 поколении, а там осенью Plasma 6, вроде завезут новые все иконки, скругления, по центру все будет, улучшат настройки.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять всё с нуля будут переписывать, и опять ждать несколько лет пока всю функциональность, имеющуюся в KDE 5 сделают?
     
     
  • 3.26, Nick (??), 00:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не совсем, сказали, что не хотят делать вначале 6 Плазмы, революционные вещи и глобальные, поэтому будет плавный переход, но новые иконки, скругления, и все по центру, плюс, все парящее, и мб полу-прозрачное, + wayland, это скорее всего будет, а если нет то отложат на Plasma 6.1.
    Нуно же как-то, догонять Gnome.
     
     
  • 4.34, kawaii_girl (ok), 01:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Чтобы догнать GNOME нужны прямо революционные изменения и срочно. Как минимум нужно полностью изменить дизайн, а не только иконки. Еще желательно хотя бы немного оптимизировать настройки и слегка сократить безумное количество различных менюшек. Было бы также неплохо если бы сделали в настройках пункт для быстрого изменения конфигурации среды, где был бы выбор между windows подобной конфигурацией с одной панелью и мак подобной с доком, верхней панелью и глобальным меню. Ну и обязательно нужно добавить нормальные жесты для тачпада как в GNOME. Если все это реализуют и при этом все будет работать стабильно, то KDE станет наверное даже лучше чем GNOME.
     
     
  • 5.38, A.Stahl (ok), 02:41, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чтобы догнать GNOME нужны

    Вот только нужно ли догонять? Я сижу на форке второгнома и мне всё нравится. И нет, это не a la тринити, который реально заморожен в режиме своего времени. GTK3, всё такое. Но выглядит как Гном2.  Что ещё гномеру нужно? Вот и КДЕшнику, скорее всего, нафиг не нужно ничего "догонять". У них свой путь.

     
     
  • 6.40, Аноним (32), 04:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же в курсе что по статистике такими окружениями пользуется небольшая кучка ретроградов?
     
     
  • 7.42, Аноним (42), 04:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот интересно, а мои человеку дать выбор и жду KDE & TDE, Gnome & MATE сколько людей выберет первое?
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:51, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Повсюду как всегда надписи с рандомным размером шрифта. Кто-нибудь ознакомьте их уже с таким концептом, как "дизайн-система".
     
     
  • 2.9, анон (?), 22:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За этим вот сюда https://developer.gnome.org/hig/
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:05, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Долбишь?
     
  • 2.15, Аноним (8), 23:09, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотрите например на скрин с календарем. Как минимум 5 (пять!) разных размеров шрифта. В то время, как можно было ограничиться двумя.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:58, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а меня бесит разметка, слова висят как попало
     

  • 1.12, Аноним (11), 23:03, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И всё-таки им надо сменить команду дизайнеров.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 23:05, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А тебе надо сменить мозг.
     
  • 2.39, Аноним (32), 04:10, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сменить, а нанять, мне кажется там просто нет дизайнеров, программеры все делают на свой вкус.
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:10, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы они внешний вид ребрендировали. Это полупрозрачная серость уже надоела. Сколько лет все это? 10?
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:16, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Самое неадекватное десктоп окружение. Не рыба, не мясо. Вообще серость одна.
     
     
  • 2.35, Shevchuk (ok), 02:05, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Самое адекватное десктоп окружение. И рыба, и мясо. Вообще много цветов.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:24, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    единственный интерфейс для линукса не вызывающий блевоты, не требующий пердолинга, в котором по максимуму можно настроить всё без консоли.
    единственный у кого можно легко сделать и меню пуск в духе хр, и в меню программ в духе андроида.
    и единственный у кого реально можно заняться внедрением всякого нитакусичного кала типа тайлинга потому что всё необходимое для пользования компом уже есть.
     
     
  • 2.20, Аноним (22), 23:48, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    computer ->
      вычислитель
      счетчик
      счетно-решающее устройство
      тот, кто вычисляет

    translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=computer&op=translate

    тебе калькулятора не хватало?

     
     
  • 3.21, Аноним (4), 23:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложные вычисления чё бы пожрать на обед и кто бы это принёс.
     
  • 2.27, Admino (ok), 00:45, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом окружение можно настроить всё по максимуму. И ты, ска, будешь настраивать!
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >единственный интерфейс для линукса не вызывающий блевоты, не требующий пердолинга, в котором по максимуму можно настроить всё без консоли.

    Слухи не соответствующие действительности. Сред рабочего стола нромальных гораздо более удобных плазмы полно: Deepin, UKUI, Budgie etc.. Времена когда были только кде и гном давно прошли.

    >единственный у кого можно легко сделать и меню пуск в духе хр,

    Trinity TDE.

    >и в меню программ в духе андроида.

    А вот этого вообще не понял.

     
  • 2.43, ДаНуНафиг (?), 05:25, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только упоротый гигантизм не победить. Тот же виджет календаря, я смотрю на скриншоты, он уже занимает полэкрана. А впрочем, как и все виджеты. Вкладки, панели и все такое, что нифига не настраивается. В обычных окнах можно с этим мириться, но чуть только приложение посложнее, как все место сжирается моментом. Да ну нафиг.
     

  • 1.24, camell_sh98 (?), 00:19, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно эта версия будет в openSUSE 15.5
     
  • 1.28, Аноним (28), 00:52, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, проблемы с USB-C док-станциями навсегда уйдут в прошлое с выходом 5.27. Они, наверное, остались единственным, что разрушает юзер экспириенс при работе в Плазме.
     
  • 1.29, kawaii_girl (ok), 00:54, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Логотип у них милый, прямо установить захотелось. Но к сожалению в остальном с дизайном пока что не очень хорошо. Все какое-то квадратное и выглядит так себе. Да и с количеством различным меню и настроек перебор. Ну и над стабильностью тоже нужно поработать, а то пока что все плохо. Особенно в случае использования wayland. Надеюсь в plasma 6 все эти проблемы исправят и kde наконец-то станет достойной альтернативой GNOME.
     
  • 1.31, Аноним (30), 01:07, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качаю Argon.x86_64-15.4-Build2.132.iso чтобы проверить остался ли баг, когда заменяешь стандартное меню программ, на компактное, нажимаещь на него и растяшивается на весь экран. На протяжении нескольких лет, на разных машинах, на разных дистрибутивах повторяется.
     
  • 1.33, Степан (?), 01:10, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обычно я защищаю kde в комментариях, но в этот раз даже меня кажется, что дизайн новых фич просто отвратителен
     
  • 1.37, kit (??), 02:31, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новых версиях апплета "панель задач только значки" зачем-то сломали старое поведение и прилепили намертво размер значков (и вертикаль, и горизонталь) к ширине панели.
    И если в старых версиях можно было иметь и широкую панель, и аккуратное размещение значков то теперь фиг.
    Действуют по принципу "жрите что дают".
    Выглядит реально мерзотно: https://imgur.com/a/2Ls12WX

    По моим наблюдениям они сейчас начинают проворачивать тот же самый финт, что делали при переходе с 4-х кед на пятые -- ломают привычный функционал и сыпят баги, которые никто исправлять и не планирует. Быстрее бегом на новые кеды!

    P.S. Да, разрабу писал, прошло два месяца -- ни ответа ни привета.

     

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