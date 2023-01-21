Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.27

2.23 , Аноним ( 23 ), 00:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Опять всё с нуля будут переписывать, и опять ждать несколько лет пока всю функциональность, имеющуюся в KDE 5 сделают?

3.26 , Nick ( ?? ), 00:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не совсем, сказали, что не хотят делать вначале 6 Плазмы, революционные вещи и глобальные, поэтому будет плавный переход, но новые иконки, скругления, и все по центру, плюс, все парящее, и мб полу-прозрачное, + wayland, это скорее всего будет, а если нет то отложат на Plasma 6.1.

Нуно же как-то, догонять Gnome.

4.34 , kawaii_girl ( ok ), 01:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Чтобы догнать GNOME нужны прямо революционные изменения и срочно. Как минимум нужно полностью изменить дизайн, а не только иконки. Еще желательно хотя бы немного оптимизировать настройки и слегка сократить безумное количество различных менюшек. Было бы также неплохо если бы сделали в настройках пункт для быстрого изменения конфигурации среды, где был бы выбор между windows подобной конфигурацией с одной панелью и мак подобной с доком, верхней панелью и глобальным меню. Ну и обязательно нужно добавить нормальные жесты для тачпада как в GNOME. Если все это реализуют и при этом все будет работать стабильно, то KDE станет наверное даже лучше чем GNOME.

5.38 , A.Stahl ( ok ), 02:41, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чтобы догнать GNOME нужны Вот только нужно ли догонять? Я сижу на форке второгнома и мне всё нравится. И нет, это не a la тринити, который реально заморожен в режиме своего времени. GTK3, всё такое. Но выглядит как Гном2. Что ещё гномеру нужно? Вот и КДЕшнику, скорее всего, нафиг не нужно ничего "догонять". У них свой путь.

6.40 , Аноним ( 32 ), 04:12, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты же в курсе что по статистике такими окружениями пользуется небольшая кучка ретроградов?

7.42 , Аноним ( 42 ), 04:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот интересно, а мои человеку дать выбор и жду KDE & TDE, Gnome & MATE сколько людей выберет первое?

