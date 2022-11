Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет

3.16 , Аноним ( 16 ), 16:38, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не падает, не падала никогда. Зависала лет 15 назад, потом придумали перезапуск. Скорее всего проблемы с дровами на видеокарту, один раз я такое видел. Когда-нибудь она перестанет течь, я не теряю надежду. Перезапускать её дважды в месяц (протекает в своп на 1 гиг) утомительно. Программы на си кстати не текут, утечки палятся очень быстро и просто. А вот плюсы вполне себе текут в неизвестном направлении и это порой даже считается нормальным (см. ICU).

4.26 , НяшМяш ( ok ), 16:44, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > см. ICU Кстати, они анонсировали новую либу на том-у-кого-от-опеннет-экспертов-взрывается https://home.unicode.org/announcing-icu4x-1-0/

5.29 , Аноним ( 16 ), 16:47, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фух, с одной стороны, может, пофиксят наконец, с другой, опять этот бред со статической линковкой.

5.34 , Анонн ( ? ), 16:59, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему анонсировали? Ее пишут уже больше года и (относительно) недавно вышла 1.0

https://github.com/unicode-org/icu4x/releases/tag/icu%401.0.0

4.33 , Аноним ( 7 ), 16:54, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Круто, значит тебе очень повезло. В отличие от тысяч других юзеров((

Просто сделай поиск по "KDE plasma randomly crash" и увидишь много боли...

5.39 , Аноним ( 16 ), 17:04, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто у меня nvidia. Я знаю, что люди не шарят, и могу объяснить как так происходит. Все падения плазмы (и рандомные зависания кдешных программ), что я видел, были вызваны mesa. Вот как удалил все её лишние либы с диска и заблеклистил весь хлам так больше этого и не случалось. Недавно мне надо было поставить mesa и запускать программы через llvmpipe, среди прочего решил потыкать её в целом, так случайно опять с этим столкнулся. Она всё так же гадит кедам, как и прежде. На самом деле проблема в том, что иксы пытаются грузить нуво, когда он есть, даже при загруженном блобе. Это захардкожено в иксах по причине "редхат". И это даже работает в какой-то мере (т.е. я лично долго не замечал разницы), но в конечном счёте ведёт к лютой нестабильности кутей.

6.42 , Аноним ( 16 ), 17:10, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно отчасти дистропроблемы тоже. Я раньше вручную прописывал симлинки на нужные libGL.so потому что дистроутилиты, этим занимающиеся, были неспособны обновить симлинки на корректные (и ПМ, соответственно). С libglvnd в теории надо только смотреть, чтобы переменные окружения нигде не гадили. Но, на практике… По разному.

6.71 , AleksK ( ok ), 18:22, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А теперь попробуй завести у себя кеды на вейланде.

7.75 , Аноним ( 16 ), 18:31, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А теперь попробуй завести у меня завести кеды на вейланде. Попробуй определить перед входом в вейланд сессию. Положи в /etc/profile.d/wayland.sh как вариант: export KWIN_DRM_USE_EGL_STREAMS=1

export QT_QPA_PLATFORM=wayland Пару лет назад этого было достаточно -- всё кутешное работало. С gbm не запускал.

А не qt-шное Например FF Советовать на Линукс невидию, чтобы потом подпирать в... 9.85 , Аноним ( 16 ), 19:15, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GDK_BACKEND wayland и SDL_VIDEODRIVER wayland там я не знаю Фф работал через xw... 5.70 , Без аргументов ( ? ), 18:21, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С мая не падала ни разу.