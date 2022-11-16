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Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет

16.11.2022 16:19

На конференции KDE Akademy 2022 определены новые цели проекта KDE, которым будет уделено повышенное внимание при разработке в ближайшие 2-3 года. Цели выбраны на основе голосования, проведённого в сообществе. Прошлые цели были определены в 2019 году и затрагивали реализацию поддержки Wayland, унификацию приложений и приведение в порядок инструментов для распространения приложений.

Новые цели:

  • Доступность для всех категорий пользователей. Особое внимание планируют уделить развитию средств для людей с ограниченными возможностями, учёту потребностей данной категории пользователей и тестированию пригодности реализации для реального применения.
  • Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду - кроме таких вопросов, как свободная лицензия, удобство интерфейса, производительность и настраиваемость, при разработке приложений предлагается уделить внимание энергопотреблению. Более оптимальное расходование ресурсов CPU позволит снизить потребление энергии, которое косвенно отражается на окружающей среде (выработка энергии отождествляется экоактивистами с выбросом углекислого газа в атмосферу и влиянием на глобальное потепление).
  • Автоматизация и систематизация внутренних процессов, модернизация организации проверки качества и снижение зависимости процессов от отдельных людей.

  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2022/11/16...)
  2. OpenNews: Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года
  3. OpenNews: Компания Digia рассказала о целях проекта Qt на ближайшие несколько лет
  4. OpenNews: В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду
  5. OpenNews: Стратегия проекта GNOME в 2022 году
  6. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58124-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:26, 16/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.8, Аноним (8), 16:31, 16/11/2022 Скрыто модератором
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  • 3.13, Жироватт (ok), 16:35, 16/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.11, pashev.ru (?), 16:34, 16/11/2022 Скрыто модератором
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  • 3.72, Без аргументов (?), 18:22, 16/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.25, Аноним (25), 16:43, 16/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.55, Трианон (ok), 17:47, 16/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.80, Аноним (78), 18:40, 16/11/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.2, pfg21 (ok), 16:27, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    оптимизация кода и эффективность работы по !! херасе заява для крупных програм-компании. все остальные ложат ... на эффективность - главное легко придумать, быстро закодить и в прод спихунуть.
     
     
  • 2.45, anonimm (?), 17:19, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не надейтесь, всё будет за счёт урезания функциональности. До Гнома ещё резать и резать.
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 19:22, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если так и случится, прошлые версии KDE & GNOME у нас не отнимут.
    В этом и прелесть открытого ПО.
     
  • 2.62, Аноним (62), 18:11, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к слову об эффективности: удивляюсь, как простенькие консольные или легкогуёвые утилитки способны уделывать любые коммерческие проекты по программной сути. В этом случае раздувать код смысла не имеет, поэтому чаще всего и интерфейс более отзывчивый.
     
  • 2.86, ВлезВТопик (?), 19:15, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из новости

    > Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду

    Например хотят сделать так, чтобы через 10 лет кеды жрали не в 5 раз больше рамы, а в 10 раз меньше, да? Или это значит использование цветов природы в визуале, например коричневый.

     

  • 1.3, Turbid (ok), 16:28, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –50 +/
    >для людей с ограниченными возможностями

    есть GNOME. Для нормальных людей оставьте KDE.

     
     
  • 2.44, anonimm (?), 17:17, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гном для людей с ограниченными возможностями, кеды для людей с неограниченной оперативной памятью.
     
     
  • 3.57, Без аргументов (?), 18:05, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полагаю, ты ни тем, ни другим не пользовался в последние лет 5.
     
  • 3.58, Без аргументов (?), 18:06, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро в Вин12 будет каждый калькулятор на электроне
     
     
  • 4.90, Аноним (88), 19:26, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нынешний написан частично на C#. У меня только один вопрос - зачем? Нельзя было функцию рисования графиков реализовать на C++?
    Это же дополнительно усложняет сборку проекта, а не облегчает. Проект слишком простой для того, чтобы вводить скриптовые языки в него.
    (Исходники виндового калькулятора открыты под MIT).
     
  • 2.59, Без аргументов (?), 18:07, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглы, а то им плазмоидов слишком много и падать есть чему, и кнопок много, и дизайн рябит в глазах.
     
  • 2.81, Аноним (-), 18:51, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Злобный бот-гномосек возбудился, аж 30 минусов за 10 минут накидал! :D
     
     
  • 3.87, xBullet (?), 19:19, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да уж, на больную мозоль наступили... Интересно, до -100 до конца вечера дойдет?
     
  • 3.91, Макс (??), 19:28, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    школогномеры лютуют. научился в башскрипт, с каждым новым каментом по 2 минуса накидывает, небось ощущает себя офигеть великим кулхацкером...
     
  • 2.84, Аноним (84), 19:07, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ахаха... Бедные гномики, только минусами и могут раскидываться, а как молчали в тряпочку, так и молчат)))
     

  • 1.4, Аноним (8), 16:28, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Нужно всё писать на С и будет быстро.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:30, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не нужно недооценивать си-пейсателей...
    Еще скажи что "нужно просто писать аккуратно" и плазма перестанет падать.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:38, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не падает, не падала никогда. Зависала лет 15 назад, потом придумали перезапуск. Скорее всего проблемы с дровами на видеокарту, один раз я такое видел. Когда-нибудь она перестанет течь, я не теряю надежду. Перезапускать её дважды в месяц (протекает в своп на 1 гиг) утомительно. Программы на си кстати не текут, утечки палятся очень быстро и просто. А вот плюсы вполне себе текут в неизвестном направлении и это порой даже считается нормальным (см. ICU).
     
     
  • 4.26, НяшМяш (ok), 16:44, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > см. ICU

    Кстати, они анонсировали новую либу на том-у-кого-от-опеннет-экспертов-взрывается https://home.unicode.org/announcing-icu4x-1-0/

     
     
  • 5.29, Аноним (16), 16:47, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фух, с одной стороны, может, пофиксят наконец, с другой, опять этот бред со статической линковкой.
     
  • 5.34, Анонн (?), 16:59, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему анонсировали? Ее пишут уже больше года и (относительно) недавно вышла 1.0
    https://github.com/unicode-org/icu4x/releases/tag/icu%401.0.0
     
  • 4.33, Аноним (7), 16:54, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто, значит тебе очень повезло. В отличие от тысяч других юзеров((
    Просто сделай поиск по "KDE plasma randomly crash" и увидишь много боли...
     
     
  • 5.39, Аноним (16), 17:04, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто у меня nvidia. Я знаю, что люди не шарят, и могу объяснить как так происходит.

    Все падения плазмы (и рандомные зависания кдешных программ), что  я видел, были вызваны mesa. Вот как удалил все её лишние либы с диска и заблеклистил весь хлам так больше этого и не случалось. Недавно мне надо было поставить mesa и запускать программы через llvmpipe, среди прочего решил потыкать её в целом, так случайно опять с этим столкнулся. Она всё так же гадит кедам, как и прежде.

    На самом деле проблема в том, что иксы пытаются грузить нуво, когда он есть, даже при загруженном блобе. Это захардкожено в иксах по причине "редхат". И это даже работает в какой-то мере (т.е. я лично долго не замечал разницы), но в конечном счёте ведёт к лютой нестабильности кутей.

     
     
  • 6.42, Аноним (16), 17:10, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно отчасти дистропроблемы тоже. Я раньше вручную прописывал симлинки на нужные libGL.so потому что дистроутилиты, этим занимающиеся, были неспособны обновить симлинки на корректные (и ПМ, соответственно). С libglvnd в теории надо только смотреть, чтобы переменные окружения нигде не гадили. Но, на практике… По разному.
     
  • 6.71, AleksK (ok), 18:22, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А теперь попробуй завести у себя кеды на вейланде.
     
     
  • 7.75, Аноним (16), 18:31, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь попробуй завести у меня завести кеды на вейланде.

    Попробуй определить перед входом в вейланд сессию. Положи в /etc/profile.d/wayland.sh как вариант:

    export KWIN_DRM_USE_EGL_STREAMS=1
    export QT_QPA_PLATFORM=wayland

    Пару лет назад этого было достаточно -- всё кутешное работало. С gbm не запускал.

     
     
  • 8.83, AleksK (ok), 19:02, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не qt-шное Например FF Советовать на Линукс невидию, чтобы потом подпирать в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.85, Аноним (16), 19:15, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GDK_BACKEND wayland и SDL_VIDEODRIVER wayland там я не знаю Фф работал через xw... текст свёрнут, показать
     
  • 5.70, Без аргументов (?), 18:21, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С мая не падала ни разу.
     
  • 2.43, anonimm (?), 17:14, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вы собираетесь пихать в них gobject'ы, то спасибо, лучше на c++.
     
     
  • 3.60, Без аргументов (?), 18:07, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так
     
  • 2.47, Avririon (ok), 17:21, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ассемблере.
     
  • 2.56, Трианон (ok), 17:50, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNOME это сильно помогло? ;)
     
     
  • 3.61, Без аргументов (?), 18:08, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он провокатор.
    Мате работает хорошо.
     
  • 2.77, Аноним (77), 18:34, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столько ошибок в слове rust.
     

  • 1.5, хрю (?), 16:29, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что-то как-то напомнило соцобязательства:

    "И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!
    О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности!"

    :D :D :D

     
     
  • 2.30, Жироватт (ok), 16:47, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм...
    Хм...хм!

    Дважды Ордена Демократии, орденов Окружающей Среды и Инклюзивного Радужного Знамени, трижды Лауреат Премии Опенсорц Р.М.Столлмана K Desktop Environment eingetragener Verein имени Маттиаса Эттриха

     

  • 1.6, Аноним (84), 16:30, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь улучшат конфиденциальность, в режиме контроля приложений к доступу камере, микрофону и т.д.
     
     
  • 2.12, Анонн (?), 16:34, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В списке такого нет, может в следующую ̶п̶я̶т̶и̶л̶е̶т̶к̶у̶  трехлетку добавят.
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:42, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Берёшь отвёртку и выковыриваешь с ноутбука всё ненужное.
     
     
  • 3.28, Аноним (25), 16:46, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Берёшь отвёртку

    Зачем так грубо?! Изолента и монтажная пена!

     
     
  • 4.79, Аноним (78), 18:37, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ап стену надёжнее
     

  • 1.9, Аноним (16), 16:31, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отлично, пришло время переписать обратно с qml на виджеты. Accessibility они конечно не потянут прокачать хотя бы до уровня венды (не в последнюю очередь из-за qml насколько я понимаю).

    Как насчёт повторить по второму кругу "реализацию поддержки Wayland, унификацию приложений и приведение в порядок инструментов для распространения приложений", может, в этот раз получится?

     
  • 1.10, pashev.ru (?), 16:33, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня, короче. Будут глумиться и портить.
     
     
  • 2.22, . (?), 16:41, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    По винде ПО не судят
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:36, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    | Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду
    | ,при разработке приложений предлагается уделить внимание |энергопотреблению. Более оптимальное расходование ресурсов CPU позволит |снизить потребление энергии, которое отражается на окружающей среде

    Штош, кажется я понял под каким предлогом буду гнать в сцаный угол любителей швыруться электроном и его поделиями. Ребята, теперь мы все дружно ЗА СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!!

     
     
  • 2.18, Аноним (1), 16:40, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Rust был изначально сделан для сохранения окружающей среды. Всё что вокруг заржавело, остался лишь код который считает ссылки.
     
  • 2.19, Жироватт (ok), 16:40, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мне вот интересно, как скоро начнут появляться убийцы, которые свою защиту перед судом будут выстраивать на ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ. Ну, типа, это не кровавое убийство полусотни человек с особой жестокостью, это "мероприятия по снижению антропогенной нагрузки".
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 16:43, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже полвека это делается, только тссс.
     
     
  • 4.31, Жироватт (ok), 16:49, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я именно про громкое заявление убийцы, на котором он строит свою защиту.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 17:06, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже у таких уникумов есть адвокат, который подобной херни просто не допустит. Но ты можешь попробовать стать первым.
     
     
  • 6.52, Аноним (-), 17:38, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, хоть какая-то польза от этого жирно-нытика будет. ;)
     
  • 2.27, НяшМяш (ok), 16:45, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > швыруться электроном и его поделиями

    Тем временем кеды вовсю обмазываются QMLем, который этодругое?

     
     
  • 3.32, Аноним (16), 16:53, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Технически он уже транслируется в плюсы и электрон это самый тяжёлый веб-браузер на свете поверх костылей поверх самого тяжёлого движка жс на свете, так что немного другое всё же.
     
  • 3.68, Без аргументов (?), 18:19, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лукавишь, т.к. изначально если да, то щаз уже оно облегчается и компилится, чего никогда не будет в TS->JS-изделиях.
     

  • 1.15, Жироватт (ok), 16:38, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Жаль, конечно, что простые и понятные цели:
    - доступность ДЕ для слепых/глухих
    - похудение ожиревшего кода, привязанное к переходу на qt6
    прикрываются повесточкой и выдаются (да по ссылке) в стиле коммюнике "мы за фсё хорошее и против фсего плохого, алюминь, ёптыть"
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 17:36, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты сам что хорошего сделал для опенсорс сообщества? Только и ноешь на опеннетике.
     

  • 1.20, Аноним (20), 16:41, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Стыдоба какая-то. В 2019 цели были сугубо технические, сразу было понятно в какую сторону проект движется. Сейчас какой-то воды активистской наплескали вообще без конкретики.
     
     
  • 2.37, Жироватт (ok), 17:02, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда сейчас без повесточки в истерически накачанном в эту повесточку обществе?
    Думается мне, что просто маскировка перед толпой и при этом контролируемый сброс от просочившихся в проект *активистов*. Ждём конкретики между строк от технарей, короче.
     
  • 2.50, Аноним (-), 17:34, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По крайне мере, KDE можно пользоваться. Единственная DE для работы.
     
  • 2.66, Без аргументов (?), 18:16, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже всё, что нужно запилили, кроме вялености, которую че-то каждый релиз улучшают, но всё никак не улучшат. А как-то чтобы в одинклик изкоробки -- это придется прибиваться гвоздями к другим компонентам, как уже systemd, nm и пр. Мне лично досаждает плохая работа с блютусом, а так сойдет.
     

  • 1.21, Sluggard (ok), 16:41, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего необычного. Хотя оптимизация, по нынешним временам, это не что-то обыденное. Если осилят, конечно.
     
  • 1.35, Rev (?), 17:00, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приведение в порядок инструментов для распространения приложений

    Не справились. Discover как был дерьмом, так и остался.

     
  • 1.36, Аноним (36), 17:01, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Доступность для всех категорий пользователей. Особое внимание планируют уделить ...

    https://dot.kde.org/2022/11/16/kde%E2%80%99s-new-goals-join-kic
    глянул кто автор предложения и который по всей видимости будет это всё курировать, оказался некий Carl Schwan, судя по описанию профиля на github -- https://github.com/CarlSchwan

    Free software programmer. KDE user and contributor. French and German :) https://invent.kde.org/carlschwan Pronouns: He/him

    что значит здесь Pronouns: He/him ?

     
     
  • 2.38, Жироватт (ok), 17:04, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белый мужчина вынужден писать местоимение, чтобы всякие разноцветные тысячагендерные гомо-шизофреники не изгалялись. С волками жить...
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 17:21, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может это бывшая женщина которая наелась тестостерона и отрастила бороду
     
     
  • 4.48, Аноним (-), 17:32, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может это твои больные фантазии...
     
  • 2.41, Нео (??), 17:07, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что значит здесь Pronouns: He/him?

    Значит, что у него фляга не свистит. ;)

     
  • 2.69, Аноним (73), 18:20, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что значит здесь Pronouns: He/him ?

    Это значит что он определяет свой генден как - он.

     

  • 1.63, Без аргументов (?), 18:12, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > экоактивистами с выбросом углекислого газа

    Чтобы эко работало, нужно оставить её в покое, а не лишать деревья основного источника углерода, природа разумнее любого активиста и сложнее его представлений о ней.
    Лучше бы среди адептов NodeJS и Electron такие активисты завелись.

     
     
  • 2.89, Аноним (89), 19:25, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен! Оставьте природу в покое, с*ки.
     

  • 1.64, Аноним (64), 18:13, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цели на ближайшие 10 лет:
    1. Чтобы не падало и было стабильно как fluxbox.
    2. Чтобы не менялся интерфейс и его стабильность
    3. Больше никогда.

     
     
  • 2.65, Аноним (64), 18:15, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4. 50% этого времени будут потрачены на написание вменяемого композита, но это еще +10 лет, т.к. смотри пункты выше.
     

  • 1.67, Аноним (67), 18:17, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"Особое внимание планируют уделить развитию средств для людей с ограниченными возможностями"

    Так это... для инвалидов давно уже GNOME придумали, мы тут нормальную DE для адекватных людей ждём.

     
  • 1.74, Петрович (?), 18:25, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду -  при разработке приложений предлагается уделить внимание энергопотреблению... Более оптимальное расходование ресурсов CPU позволит снизить потребление энергии, которое косвенно отражается на окружающей среде (выработка энергии отождествляется экоактивистами с выбросом углекислого газа в атмосферу и влиянием на глобальное потепление).

    А как насчёт того, чтобы оптимизировать код так, чтобы он ещё был и менее жруч на требования по железу, если пользователей не форсить отдавать последние копейки и/или продавать почку для очередного апгрейда, а позволить оставаться максимально долго на том железе, которое уже у него есть, и чтобы на этом всём отлично KDE бегала... Тогда и копрорасты злые лососнут и меньше будет загрязнений окружающей среды от выкинутого "устаревшего" железа, меньше будет выбросов углекислого (и не только) газа и глобального потепления от горящих седалищ пользователей?!

    Как насчёт чего-то такого? Или это не путь хипстокодера-смузисоса, квалификаций оптимизировать код нет, только флагами трясти?!

     
  • 1.76, Аноним (76), 18:34, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно пройти по ссылке на предыдущие цели (2017 год) ;)

    > Повышение удобства работы и эффективности базовых приложений
    > Расширение контроля за сохранением конфиденциальности данных пользователя
    > Создание комфортных условий для вхождения в сообщество новых участников

    Видимо цели были достигнуты... Как считаете?

     
  • 1.82, iPony129412 (?), 18:55, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо иксы выкидывать
     

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