Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет

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|1.2, pfg21 (ok), 16:27, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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оптимизация кода и эффективность работы по !! херасе заява для крупных програм-компании. все остальные ложат ... на эффективность - главное легко придумать, быстро закодить и в прод спихунуть.
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|2.45, anonimm (?), 17:19, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не надейтесь, всё будет за счёт урезания функциональности. До Гнома ещё резать и резать.
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|3.88, Аноним (88), 19:22, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже если так и случится, прошлые версии KDE & GNOME у нас не отнимут.
В этом и прелесть открытого ПО.
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|2.62, Аноним (62), 18:11, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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к слову об эффективности: удивляюсь, как простенькие консольные или легкогуёвые утилитки способны уделывать любые коммерческие проекты по программной сути. В этом случае раздувать код смысла не имеет, поэтому чаще всего и интерфейс более отзывчивый.
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|2.86, ВлезВТопик (?), 19:15, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из новости
> Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду
Например хотят сделать так, чтобы через 10 лет кеды жрали не в 5 раз больше рамы, а в 10 раз меньше, да? Или это значит использование цветов природы в визуале, например коричневый.
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|1.3, Turbid (ok), 16:28, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–50 +/–
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>для людей с ограниченными возможностями
есть GNOME. Для нормальных людей оставьте KDE.
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|2.44, anonimm (?), 17:17, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Гном для людей с ограниченными возможностями, кеды для людей с неограниченной оперативной памятью.
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|4.90, Аноним (88), 19:26, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нынешний написан частично на C#. У меня только один вопрос - зачем? Нельзя было функцию рисования графиков реализовать на C++?
Это же дополнительно усложняет сборку проекта, а не облегчает. Проект слишком простой для того, чтобы вводить скриптовые языки в него.
(Исходники виндового калькулятора открыты под MIT).
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|2.59, Без аргументов (?), 18:07, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Соглы, а то им плазмоидов слишком много и падать есть чему, и кнопок много, и дизайн рябит в глазах.
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|2.81, Аноним (-), 18:51, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Злобный бот-гномосек возбудился, аж 30 минусов за 10 минут накидал! :D
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|3.87, xBullet (?), 19:19, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да уж, на больную мозоль наступили... Интересно, до -100 до конца вечера дойдет?
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|3.91, Макс (??), 19:28, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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школогномеры лютуют. научился в башскрипт, с каждым новым каментом по 2 минуса накидывает, небось ощущает себя офигеть великим кулхацкером...
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|2.84, Аноним (84), 19:07, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ахаха... Бедные гномики, только минусами и могут раскидываться, а как молчали в тряпочку, так и молчат)))
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|2.7, Аноним (7), 16:30, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не нужно недооценивать си-пейсателей...
Еще скажи что "нужно просто писать аккуратно" и плазма перестанет падать.
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|3.16, Аноним (16), 16:38, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не падает, не падала никогда. Зависала лет 15 назад, потом придумали перезапуск. Скорее всего проблемы с дровами на видеокарту, один раз я такое видел. Когда-нибудь она перестанет течь, я не теряю надежду. Перезапускать её дважды в месяц (протекает в своп на 1 гиг) утомительно. Программы на си кстати не текут, утечки палятся очень быстро и просто. А вот плюсы вполне себе текут в неизвестном направлении и это порой даже считается нормальным (см. ICU).
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|5.29, Аноним (16), 16:47, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фух, с одной стороны, может, пофиксят наконец, с другой, опять этот бред со статической линковкой.
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|4.33, Аноним (7), 16:54, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Круто, значит тебе очень повезло. В отличие от тысяч других юзеров((
Просто сделай поиск по "KDE plasma randomly crash" и увидишь много боли...
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|5.39, Аноним (16), 17:04, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто у меня nvidia. Я знаю, что люди не шарят, и могу объяснить как так происходит.
Все падения плазмы (и рандомные зависания кдешных программ), что я видел, были вызваны mesa. Вот как удалил все её лишние либы с диска и заблеклистил весь хлам так больше этого и не случалось. Недавно мне надо было поставить mesa и запускать программы через llvmpipe, среди прочего решил потыкать её в целом, так случайно опять с этим столкнулся. Она всё так же гадит кедам, как и прежде.
На самом деле проблема в том, что иксы пытаются грузить нуво, когда он есть, даже при загруженном блобе. Это захардкожено в иксах по причине "редхат". И это даже работает в какой-то мере (т.е. я лично долго не замечал разницы), но в конечном счёте ведёт к лютой нестабильности кутей.
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|6.42, Аноним (16), 17:10, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно отчасти дистропроблемы тоже. Я раньше вручную прописывал симлинки на нужные libGL.so потому что дистроутилиты, этим занимающиеся, были неспособны обновить симлинки на корректные (и ПМ, соответственно). С libglvnd в теории надо только смотреть, чтобы переменные окружения нигде не гадили. Но, на практике… По разному.
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|7.75, Аноним (16), 18:31, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А теперь попробуй завести у меня завести кеды на вейланде.
Попробуй определить перед входом в вейланд сессию. Положи в /etc/profile.d/wayland.sh как вариант:
export KWIN_DRM_USE_EGL_STREAMS=1
export QT_QPA_PLATFORM=wayland
Пару лет назад этого было достаточно -- всё кутешное работало. С gbm не запускал.
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|8.83, AleksK (ok), 19:02, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А не qt-шное Например FF Советовать на Линукс невидию, чтобы потом подпирать в... текст свёрнут, показать
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|9.85, Аноним (16), 19:15, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
GDK_BACKEND wayland и SDL_VIDEODRIVER wayland там я не знаю Фф работал через xw... текст свёрнут, показать
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|2.43, anonimm (?), 17:14, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если вы собираетесь пихать в них gobject'ы, то спасибо, лучше на c++.
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|1.5, хрю (?), 16:29, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Что-то как-то напомнило соцобязательства:
"И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!
О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности!"
:D :D :D
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|2.30, Жироватт (ok), 16:47, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм...
Хм...хм!
Дважды Ордена Демократии, орденов Окружающей Среды и Инклюзивного Радужного Знамени, трижды Лауреат Премии Опенсорц Р.М.Столлмана K Desktop Environment eingetragener Verein имени Маттиаса Эттриха
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|1.6, Аноним (84), 16:30, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь улучшат конфиденциальность, в режиме контроля приложений к доступу камере, микрофону и т.д.
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|2.12, Анонн (?), 16:34, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В списке такого нет, может в следующую ̶п̶я̶т̶и̶л̶е̶т̶к̶у̶ трехлетку добавят.
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|3.28, Аноним (25), 16:46, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Берёшь отвёртку
Зачем так грубо?! Изолента и монтажная пена!
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|1.9, Аноним (16), 16:31, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отлично, пришло время переписать обратно с qml на виджеты. Accessibility они конечно не потянут прокачать хотя бы до уровня венды (не в последнюю очередь из-за qml насколько я понимаю).
Как насчёт повторить по второму кругу "реализацию поддержки Wayland, унификацию приложений и приведение в порядок инструментов для распространения приложений", может, в этот раз получится?
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|1.14, Аноним (14), 16:36, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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| Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду
| ,при разработке приложений предлагается уделить внимание |энергопотреблению. Более оптимальное расходование ресурсов CPU позволит |снизить потребление энергии, которое отражается на окружающей среде
Штош, кажется я понял под каким предлогом буду гнать в сцаный угол любителей швыруться электроном и его поделиями. Ребята, теперь мы все дружно ЗА СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!!
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|2.18, Аноним (1), 16:40, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так Rust был изначально сделан для сохранения окружающей среды. Всё что вокруг заржавело, остался лишь код который считает ссылки.
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|2.19, Жироватт (ok), 16:40, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мне вот интересно, как скоро начнут появляться убийцы, которые свою защиту перед судом будут выстраивать на ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ. Ну, типа, это не кровавое убийство полусотни человек с особой жестокостью, это "мероприятия по снижению антропогенной нагрузки".
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|4.31, Жироватт (ok), 16:49, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я именно про громкое заявление убийцы, на котором он строит свою защиту.
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|5.40, Аноним (40), 17:06, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже у таких уникумов есть адвокат, который подобной херни просто не допустит. Но ты можешь попробовать стать первым.
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|2.27, НяшМяш (ok), 16:45, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> швыруться электроном и его поделиями
Тем временем кеды вовсю обмазываются QMLем, который этодругое?
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|3.32, Аноним (16), 16:53, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Технически он уже транслируется в плюсы и электрон это самый тяжёлый веб-браузер на свете поверх костылей поверх самого тяжёлого движка жс на свете, так что немного другое всё же.
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|3.68, Без аргументов (?), 18:19, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лукавишь, т.к. изначально если да, то щаз уже оно облегчается и компилится, чего никогда не будет в TS->JS-изделиях.
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|1.15, Жироватт (ok), 16:38, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Жаль, конечно, что простые и понятные цели:
- доступность ДЕ для слепых/глухих
- похудение ожиревшего кода, привязанное к переходу на qt6
прикрываются повесточкой и выдаются (да по ссылке) в стиле коммюнике "мы за фсё хорошее и против фсего плохого, алюминь, ёптыть"
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|2.51, Аноним (51), 17:36, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты сам что хорошего сделал для опенсорс сообщества? Только и ноешь на опеннетике.
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|1.20, Аноним (20), 16:41, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Стыдоба какая-то. В 2019 цели были сугубо технические, сразу было понятно в какую сторону проект движется. Сейчас какой-то воды активистской наплескали вообще без конкретики.
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|2.37, Жироватт (ok), 17:02, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А куда сейчас без повесточки в истерически накачанном в эту повесточку обществе?
Думается мне, что просто маскировка перед толпой и при этом контролируемый сброс от просочившихся в проект *активистов*. Ждём конкретики между строк от технарей, короче.
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|2.50, Аноним (-), 17:34, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По крайне мере, KDE можно пользоваться. Единственная DE для работы.
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|2.66, Без аргументов (?), 18:16, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут уже всё, что нужно запилили, кроме вялености, которую че-то каждый релиз улучшают, но всё никак не улучшат. А как-то чтобы в одинклик изкоробки -- это придется прибиваться гвоздями к другим компонентам, как уже systemd, nm и пр. Мне лично досаждает плохая работа с блютусом, а так сойдет.
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|1.21, Sluggard (ok), 16:41, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ничего необычного. Хотя оптимизация, по нынешним временам, это не что-то обыденное. Если осилят, конечно.
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|1.35, Rev (?), 17:00, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> приведение в порядок инструментов для распространения приложений
Не справились. Discover как был дерьмом, так и остался.
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|2.38, Жироватт (ok), 17:04, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Белый мужчина вынужден писать местоимение, чтобы всякие разноцветные тысячагендерные гомо-шизофреники не изгалялись. С волками жить...
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|3.46, Аноним (46), 17:21, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может это бывшая женщина которая наелась тестостерона и отрастила бороду
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|2.41, Нео (??), 17:07, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> что значит здесь Pronouns: He/him?
Значит, что у него фляга не свистит. ;)
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|2.69, Аноним (73), 18:20, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>что значит здесь Pronouns: He/him ?
Это значит что он определяет свой генден как - он.
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|1.63, Без аргументов (?), 18:12, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> экоактивистами с выбросом углекислого газа
Чтобы эко работало, нужно оставить её в покое, а не лишать деревья основного источника углерода, природа разумнее любого активиста и сложнее его представлений о ней.
Лучше бы среди адептов NodeJS и Electron такие активисты завелись.
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|1.64, Аноним (64), 18:13, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Цели на ближайшие 10 лет:
1. Чтобы не падало и было стабильно как fluxbox.
2. Чтобы не менялся интерфейс и его стабильность
3. Больше никогда.
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|2.65, Аноним (64), 18:15, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4. 50% этого времени будут потрачены на написание вменяемого композита, но это еще +10 лет, т.к. смотри пункты выше.
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|1.67, Аноним (67), 18:17, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>"Особое внимание планируют уделить развитию средств для людей с ограниченными возможностями"
Так это... для инвалидов давно уже GNOME придумали, мы тут нормальную DE для адекватных людей ждём.
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|1.74, Петрович (?), 18:25, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду - при разработке приложений предлагается уделить внимание энергопотреблению... Более оптимальное расходование ресурсов CPU позволит снизить потребление энергии, которое косвенно отражается на окружающей среде (выработка энергии отождествляется экоактивистами с выбросом углекислого газа в атмосферу и влиянием на глобальное потепление).
А как насчёт того, чтобы оптимизировать код так, чтобы он ещё был и менее жруч на требования по железу, если пользователей не форсить отдавать последние копейки и/или продавать почку для очередного апгрейда, а позволить оставаться максимально долго на том железе, которое уже у него есть, и чтобы на этом всём отлично KDE бегала... Тогда и копрорасты злые лососнут и меньше будет загрязнений окружающей среды от выкинутого "устаревшего" железа, меньше будет выбросов углекислого (и не только) газа и глобального потепления от горящих седалищ пользователей?!
Как насчёт чего-то такого? Или это не путь хипстокодера-смузисоса, квалификаций оптимизировать код нет, только флагами трясти?!
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|1.76, Аноним (76), 18:34, 16/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно пройти по ссылке на предыдущие цели (2017 год) ;)
> Повышение удобства работы и эффективности базовых приложений
> Расширение контроля за сохранением конфиденциальности данных пользователя
> Создание комфортных условий для вхождения в сообщество новых участников
Видимо цели были достигнуты... Как считаете?
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