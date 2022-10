Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.26

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.26, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Выпуск 5.26 скорее всего станет предпоследним перед формированием ветки KDE Plasma 6.0, построенной на основе Qt 6. Ключевые улучшения: Предложено окружение Plasma Bigscreen, специально оптимизированное для больших экранов телевизоров и управления без клавиатуры c использованием пультов и голосового помощника. Голосовой помощник основан на наработках проекта Mycroft и применяет для управления голосовой интерфейс Selene, а для распознавания речи - движок Google STT или Mozilla DeepSpeech. Помимо программ KDE поддерживается запуск мультимедийных приложений Mycroft. Окружение может использоваться для оснащения телеприставок и умных телевизоров. В состав также включено несколько компонентов, развиваемых проектом Bigscreen: Для управления через пульты используется набор Plasma Remotecontrollers, транслирующий события специализированных устройств ввода в события клавиатуры и мыши. Поддерживается как применение обычных телевизионных инфракрасных пультов (поддержка реализована при помощи библиотеки libCEC), так и игровых пультов с интерфейсом Bluetooth, таких как Nintendo Wiimote и Wii Plus. Для навигации по глобальной сети применяется web-браузер Aura на основе движка Chromium. Браузер предлагает простой интерфейс, оптимизированный для навигации по сайтам с использованием телевизионного пульта. Имеется поддержка вкладок, закладок и просмотра истории посещений. Для прослушивания музыки и просмотра видео развивается мультимедийный плеер Plank Player, позволяющий воспроизводить файлы из локальной ФС.

Добавлен компонент KPipewire, позволяющий использовать Flatpak-пакет с мультимедийным сервером PipeWire в Plasma.

В Центре управления программами (Discover) реализован показ рейтинга контента для приложений и добавлена кнопка "Share" для передачи информации о приложении. Предоставлена возможность настройки частоты вывода уведомлений о доступности обновлений. При отправке рецензии разрешено выбрать другое имя пользователя.

Добавлена поддержка быстрого закрытия всплывающих уведомлений одним кликом средней кнопкой мыши.

Добавлена возможность принудительной активации виртуальной клавиатуры при работе в любых приложениях.

Реализовано предупреждение, показываемое при попытке открытия исполняемых файлов.

Размер виджетов (плазмоидов) на панели теперь может изменяться по аналогии с обычными окнами через растягивание за край или угол. Изменённый размер запоминается. Во многих плазмоидах улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями.





Добавлен виджет с таймером, позволяющий задать время через которое будет выполнена заданная команда или показано уведомление пользователю.





Предоставлена возможность добавления виджетов, созданных пользователями. Например, отмечен виджет Control Centre, предоставляющий интерфейс для быстрого доступа к популярным настройкам и сервисам, таким как управление громкостью и воспроизведением мультимедийных файлов, вызов KDE Connect и т.п. Для добавления виджета следует кликнуть правой кнопкой мыши на панели и выбрать "Получить новые виджеты" ("Get new widgets").





В виджете со словарём (Dictionary) предоставлена возможность выбора более одного словаря при поиске или переводе слов.

Проведена работа по упрощению работы с такими виджетами, как липкие заметки, переключатель пользователей и медиаплеер.

В часах добавлена настройка для изменения размера шрифта.

В виджете управления громкостью появилась возможность настройки шага изменения громкости.

В меню приложений Kickoff предложен новый компактный режим ("Compact", по умолчанию не используется), позволяющий одновременно отобразить больше элементов меню. При размещении меню в горизонтальной панели предоставлена возможность показа только текста без пиктограмм. В общем списке всех приложений добавлена поддержка отсеивания приложений по первой букве названия.





В конфигураторе упрощён предпросмотр обоев рабочего стола (клик на обоях в списке теперь приводит к их временному отображению вместо текущих обоев). Добавлена поддержка обоев с разными изображениями для тёмной и светлой цветовых схем, а также возможность применения для обоев анимированных изображений и показа серии изображений в форме слайд-шоу.





Расширено число апплетов, в которых поддерживается навигация при помощи клавиатуры.

При начале набора в обзорном режиме реализовано использование введённого текста в качестве маски для фильтрации окон.

Предоставлена возможность переопределения кнопок для многокнопочных мышей.

Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland. Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши и настройки сопоставления области ввода графического планшета с координатами экрана. Чтобы избежать размытия предоставлен выбор: выполнять масштабирование приложения силами композитного менеджера или самого приложения. Улучшено качество масштибирования окон приложений, запускаемых при помощи XWayland.