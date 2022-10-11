Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.26

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|1.1, Аноним (1), 16:27, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Предпоследний выпуск?
А баги они будут залатывать после выпуска последнего по традиции, уже в новой мажорной ветке KDE?
Вопросы риторические, если что.
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|1.2, Fracta1L (ok), 16:28, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А главное: починили эпические тормоза и глюки для связки Nvidia+Wayland.
По крайней мере, должны были, сам не проверял)
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|2.16, Аноним (16), 16:49, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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А память течь не перестала случаем? А то что толку, что сессия плазмы укладывается в 350 мегабайт памяти, если через час плазма с квином уже протекают на гигабайт. На иксах достаточно раз в 2 недели их перезапускать, чтобы освободить их из свопа. Впрочем, тормоза вейланда это архитектурная проблема -- композитинг в нём не выключается, а это значит, что всегда будут просадки порядка 30% фпс.
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|3.17, Аноним (17), 16:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На иксах достаточно раз в 2 недели их перезапускать, чтобы освободить их из свопа.
Достижение, ять. Винду можно месяцами не перезапускать.
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|4.18, Аноним (16), 17:00, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты врёшь, у ней принудительные обновления прилетают. Линукс тоже можно не перезапускать. Если ты не подключал mtp-девайсы и флешки (хотя может он догадается, что провисшие дескрипторы можно удалить, но вряд ли). Как и иксы в принципе, просто кеды немного текут. Ещё у меня не немного течёт kwrite, мне кажется там то-то с парсером регулярно случается и он протекает на пару гигабайт, но это исправляют быстро (слишком уж заметное протекание, да и глюки парсера никуда не годятся).
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|4.35, истина в последней инстанции (?), 18:16, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Достижения блин. 21 век а он винду по полтора часа в день грузит.
Ай ай ай, курсор мыши подвинули, надо перезагружать. По каждому чиху надо перезагружать. На LCD дисплеях до сих пор надо калибровать шрифты. Позорище.
21-век а нормального буфера обмена нет. Позорище.
21 век а они до сих пор каждый васян свой собственный инсталятор клепает.
21 век а до сих пор не осилили в настройку горячих клавиш. Позорище.
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|4.46, Аноним (46), 19:50, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мастдай чарез несколько недель начинает тормозить, через месяц сам захочешь выключить.
Так что это вранье.
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|3.22, НяшМяш (ok), 17:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Впрочем, тормоза вейланда это архитектурная проблема -- композитинг в нём не выключается, а это значит, что всегда будут просадки порядка 30% фпс.
Ещё в 5.22 добавили direct scanout, обходящий композитинг для полноэкранных приложений.
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|4.23, Аноним (16), 17:20, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ещё в 5.22 добавили direct scanout, обходящий композитинг для полноэкранных приложений.
Интересно будет посмотреть, спасибо. Я вроде за месяц до этого сравнивал.
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|3.27, n00by (ok), 17:31, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это архитектурная проблема -- композитинг в нём не выключается, а это
> значит, что всегда будут просадки порядка 30% фпс.
Поделитесь гениальной формулой? Например, пользователь выбрал 60 Гц. Должно получиться 40? Каким образом?
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|4.28, Аноним (16), 17:37, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот запускаешь ты игру какую-нибудь, у тебя 30 фпс, всё ок, этот консольный шлак на них и рассчитан, а под композитором уже 20 фпс и это вот прямо совсем не плавненько выглядит, а в некоторых местах и до 10 падать начинает.
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|3.62, Аноним (62), 21:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
По поводу течки, течёт как течная сучка, особенно если поставить несколько клизм... большой текст свёрнут, показать
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|2.25, Chlen22sm (?), 17:24, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Nvidia
Линпукс это консоль через ssh, хватит уже заниматься мазохизмом.
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|2.61, АнонимКо (?), 21:16, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А главное: починили эпические тормоза и глюки для связки Nvidia+Wayland.
> По крайней мере, должны были, сам не проверял)
По традиции, кеды работают хорошо (по идее) на железе, которое схоже с железом кедоразрабов, а дальше, как повезёт. Нередко везёт не очень.
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|1.3, Аноним (3), 16:28, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Чтобы избежать размытия предоставлен выбор: выполнять масштабирование приложения силами композитного менеджера или самого приложения.
Да ну. Это что выходит, теперь можно переходить на вейленд?
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|1.4, Аноним (4), 16:29, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Давайте поможем Даше сосчитать, шрифты скольких размеров присутствуют на первом скриншоте. Дизайн и КДЕ так и остаются понятиями несовместимыми.
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|2.5, Аноним (5), 16:34, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Шрифты захардкорены? Их же вроде можно можно поменять в настройках?
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|3.40, Аноним (40), 19:01, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Шрифты захардкорены
у кутэ это традиция, то можно настраивать (Qt4), то нельзя (ранние Qt5), то опять можно (поздние Qt5)... В ранних выпусках Qt5 мне приходилось в so-шках выискивать названия шрифтов, чтобы их перебить.
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|4.44, Аноним (44), 19:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём тут Qt? В KDE плазма всегда можно было настраивать шрифты и по умолчанию там их всего три на шесть разных видов текстов.
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|1.6, Аноним (7), 16:39, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сделали наконец нормальные обои, а не это приход гномиков с ракетой.
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|2.41, Аноним (40), 19:10, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем он? Недавно AMD покопалась в своей OGL и в 2 раза увеличила производительность видюх. Без всякого вулкана.
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|1.11, Аноним (5), 16:43, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Помимо программ KDE поддерживается запуск мультимедийных приложений Mycroft.
Это такой троллинг MicrosofT?
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|2.64, Анонимъ (?), 21:33, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Wayland уже можно использовать?
Ну как, резиновую одноногую Зину тоже можно использовать. С вяленым примерно схожий экспириенс.
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|1.19, Аноним (19), 17:02, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> мультимедийный плеер Plank Player, позволяющий воспроизводить файлы из локальной ФС.
Нихрена себе
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|2.42, Аноним (40), 19:14, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> воспроизводить файлы из локальной ФС
- Как природа могла создать такое совершенство? ... Борис Маркович, да это успех! (с)
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|2.43, Аноним (43), 19:21, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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спасибо, кэп! кто бы мог подумать. если 5.27 последний, то 5.26 - предпоследний.
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|3.47, НяшМяш (ok), 19:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хех, а я прочитал "последний". Тест на невнимательность провален, не ожидал, что так витиевато новости писать будут )
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|4.73, Аноним (73), 22:10, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Провален тест на внимательность, на невнимательность пройден успешно. Причем дважды. Пора сваливать в отпуск
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|2.34, Аноним (34), 18:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а куда они еще должны уезжать? Вверх что ли? Нет конечно. Это нелогично. Остается только вбок.
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|3.65, I.F.K. (?), 21:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну а куда они еще должны уезжать? Вверх что ли? Нет конечно.
> Это нелогично. Остается только вбок.
А как насчёт того, чтобы они никуда не уезжали, "как тебе такое Илон Маск"?!
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|3.53, Chlen22sm (?), 20:43, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я молодой, симпатичный, у меня большой прибор, насыщенная половая жизнь, доход более 4к зелени в месяц. А кто ты? Пенсионер лет 50, который сидит на 775 сокете? Так у кого бестолковая жизнь? 😏
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|4.56, Аноним (56), 20:52, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже все мозги у тебя только в приборе и еще неизвестно каким ты будешь в 50, и будешь ли вообще.
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|4.59, Аноним (59), 21:02, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Айтишнки зарабатывающий меньше 100 в год, смешно, нашел чем хвастаться.
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|1.33, Nicho (ok), 18:03, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, когда меню, сделают возможность делать папки, и на весь экран
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|1.39, Шарп (ok), 18:48, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши
Очередной иксовый костыль побеждён. Ура!
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|2.50, Аноним (50), 20:05, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобнейшая вещь. Насколько меньше действий требуется, чем Оффтопике.
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|3.54, Chlen22sm (?), 20:48, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Для кого удобнейшея? Кто до сих пор сидит на 775 сокете с гробом-пылесборником под столом и мышкой с колёсиком? 🤣 В 2к22 наличие стационарного ПК дома не для игр требует серьёзного научного обоснования
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|4.58, пох. (?), 20:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для кого удобнейшея?
Для разведённых сорокалетних пузанов, которым на чекушку не хватает и он сидит на 775 сокете.
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|4.60, Аноним (59), 21:11, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто сказал, что на 775 intel core 2 duo нельзя играть? Можно, как раз в те самые игры, а новые и не нужны.
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|4.68, Dead President (?), 21:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для кого удобнейшея? Кто до сих пор сидит на 775 сокете с
> гробом-пылесборником под столом и мышкой с колёсиком? 🤣 В 2к22 наличие
> стационарного ПК дома не для игр требует серьёзного научного обоснования
Ну, у меня для рендеринга видео собран сетап на базе десктопной материнки и топовым процом 10го поколения интеля, или для хипсторов-смузисосов это уже научная деятельность?!
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|3.67, Ананоним (?), 21:39, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может у Вас репозитории *testing заюзаны? :)
У меня некая группа kf5 версии 5.99, я по пакетам k* подумал что это всё относится к KDE.
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|1.52, Lyrix (ok), 20:27, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь пару месяцев (если не больше) виджетами: таймер и часы. Их можно менять/растягивать и выполнять команду по истечении времени. "Стабильный" репозиторий в "I use Arch btw". Почему об этом заявили в 5.26, как новшество, не ясно. :)
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|1.70, Аноним (70), 21:54, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Желаю проекту успехов, но сам твёрдо предпочитаю GNOME. KDE'шные красоты и ресурсоёмкость последних версий — это не то, что нужно для «просто работать, не отвлекаясь».
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|1.72, Без аргументов (?), 22:04, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего не выпилили. Гномоводы недовольно комментят! Им глаза рябит от фич. Надо черную полоску на весь широкий экран.
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|1.74, crypt (ok), 22:13, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Размер виджетов (плазмоидов) на панели теперь может изменяться
и совсем не тормозит... окно только отстает на пару сантиметров от мышки.
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