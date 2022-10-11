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Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.26

11.10.2022 16:23

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.26, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Выпуск 5.26 скорее всего станет предпоследним перед формированием ветки KDE Plasma 6.0, построенной на основе Qt 6.

Ключевые улучшения:

  • Предложено окружение Plasma Bigscreen, специально оптимизированное для больших экранов телевизоров и управления без клавиатуры c использованием пультов и голосового помощника. Голосовой помощник основан на наработках проекта Mycroft и применяет для управления голосовой интерфейс Selene, а для распознавания речи - движок Google STT или Mozilla DeepSpeech. Помимо программ KDE поддерживается запуск мультимедийных приложений Mycroft. Окружение может использоваться для оснащения телеприставок и умных телевизоров.

    В состав также включено несколько компонентов, развиваемых проектом Bigscreen:

    • Для управления через пульты используется набор Plasma Remotecontrollers, транслирующий события специализированных устройств ввода в события клавиатуры и мыши. Поддерживается как применение обычных телевизионных инфракрасных пультов (поддержка реализована при помощи библиотеки libCEC), так и игровых пультов с интерфейсом Bluetooth, таких как Nintendo Wiimote и Wii Plus.
    • Для навигации по глобальной сети применяется web-браузер Aura на основе движка Chromium. Браузер предлагает простой интерфейс, оптимизированный для навигации по сайтам с использованием телевизионного пульта. Имеется поддержка вкладок, закладок и просмотра истории посещений.
    • Для прослушивания музыки и просмотра видео развивается мультимедийный плеер Plank Player, позволяющий воспроизводить файлы из локальной ФС.
  • Добавлен компонент KPipewire, позволяющий использовать Flatpak-пакет с мультимедийным сервером PipeWire в Plasma.
  • В Центре управления программами (Discover) реализован показ рейтинга контента для приложений и добавлена кнопка "Share" для передачи информации о приложении. Предоставлена возможность настройки частоты вывода уведомлений о доступности обновлений. При отправке рецензии разрешено выбрать другое имя пользователя.
  • Добавлена поддержка быстрого закрытия всплывающих уведомлений одним кликом средней кнопкой мыши.
  • Добавлена возможность принудительной активации виртуальной клавиатуры при работе в любых приложениях.
  • Реализовано предупреждение, показываемое при попытке открытия исполняемых файлов.
  • Размер виджетов (плазмоидов) на панели теперь может изменяться по аналогии с обычными окнами через растягивание за край или угол. Изменённый размер запоминается. Во многих плазмоидах улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями.

  • Добавлен виджет с таймером, позволяющий задать время через которое будет выполнена заданная команда или показано уведомление пользователю.

  • Предоставлена возможность добавления виджетов, созданных пользователями. Например, отмечен виджет Control Centre, предоставляющий интерфейс для быстрого доступа к популярным настройкам и сервисам, таким как управление громкостью и воспроизведением мультимедийных файлов, вызов KDE Connect и т.п. Для добавления виджета следует кликнуть правой кнопкой мыши на панели и выбрать "Получить новые виджеты" ("Get new widgets").

  • В виджете со словарём (Dictionary) предоставлена возможность выбора более одного словаря при поиске или переводе слов.
  • Проведена работа по упрощению работы с такими виджетами, как липкие заметки, переключатель пользователей и медиаплеер.
  • В часах добавлена настройка для изменения размера шрифта.
  • В виджете управления громкостью появилась возможность настройки шага изменения громкости.
  • В меню приложений Kickoff предложен новый компактный режим ("Compact", по умолчанию не используется), позволяющий одновременно отобразить больше элементов меню. При размещении меню в горизонтальной панели предоставлена возможность показа только текста без пиктограмм. В общем списке всех приложений добавлена поддержка отсеивания приложений по первой букве названия.

  • В конфигураторе упрощён предпросмотр обоев рабочего стола (клик на обоях в списке теперь приводит к их временному отображению вместо текущих обоев). Добавлена поддержка обоев с разными изображениями для тёмной и светлой цветовых схем, а также возможность применения для обоев анимированных изображений и показа серии изображений в форме слайд-шоу.

  • Расширено число апплетов, в которых поддерживается навигация при помощи клавиатуры.
  • При начале набора в обзорном режиме реализовано использование введённого текста в качестве маски для фильтрации окон.
  • Предоставлена возможность переопределения кнопок для многокнопочных мышей.
  • Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland. Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши и настройки сопоставления области ввода графического планшета с координатами экрана. Чтобы избежать размытия предоставлен выбор: выполнять масштабирование приложения силами композитного менеджера или самого приложения. Улучшено качество масштибирования окон приложений, запускаемых при помощи XWayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.09
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.08, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.12, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57901-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:27, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Предпоследний выпуск?

    А баги они будут залатывать после выпуска последнего по традиции, уже в новой мажорной ветке KDE?

    Вопросы риторические, если что.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:43, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по традиции Plasma 6.0 != 6
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 16:28, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А главное: починили эпические тормоза и глюки для связки Nvidia+Wayland.

    По крайней мере, должны были, сам не проверял)

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:49, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    А память течь не перестала случаем? А то что толку, что сессия плазмы укладывается в 350 мегабайт памяти, если через час плазма с квином уже протекают на гигабайт. На иксах достаточно раз в 2 недели их перезапускать, чтобы освободить их из свопа. Впрочем, тормоза вейланда это архитектурная проблема -- композитинг в нём не выключается, а это значит, что всегда будут просадки порядка 30% фпс.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На иксах достаточно раз в 2 недели их перезапускать, чтобы освободить их из свопа.

    Достижение, ять. Винду можно месяцами не перезапускать.

     
     
  • 4.18, Аноним (16), 17:00, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты врёшь, у ней принудительные обновления прилетают. Линукс тоже можно не перезапускать. Если ты не подключал mtp-девайсы и флешки (хотя может он догадается, что провисшие дескрипторы можно удалить, но вряд ли). Как и иксы в принципе, просто кеды немного текут. Ещё у меня не немного течёт kwrite, мне кажется там то-то с парсером регулярно случается и он протекает на пару гигабайт, но это исправляют быстро (слишком уж заметное протекание, да и глюки парсера никуда не годятся).
     
     
  • 5.26, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 17:25, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой рекорд на хрюше — более 70 дней. А сейчас надобности нет.
     
  • 4.35, истина в последней инстанции (?), 18:16, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Достижения блин. 21 век а он винду по полтора часа в день грузит.

    Ай ай ай, курсор мыши подвинули, надо перезагружать. По каждому чиху надо перезагружать. На LCD дисплеях до сих пор надо калибровать шрифты. Позорище.

    21-век а нормального буфера обмена нет. Позорище.

    21 век а они до сих пор каждый васян свой собственный инсталятор клепает.

    21 век а до сих пор не осилили в настройку горячих клавиш. Позорище.

     
  • 4.46, Аноним (46), 19:50, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мастдай чарез несколько недель начинает тормозить, через месяц сам захочешь выключить.
    Так что это вранье.
     
  • 4.63, arthi747 (ok), 21:32, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда не требует перезагрузки (ц).
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 17:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Впрочем, тормоза вейланда это архитектурная проблема -- композитинг в нём не выключается, а это значит, что всегда будут просадки порядка 30% фпс.

    Ещё в 5.22 добавили direct scanout, обходящий композитинг для полноэкранных приложений.

     
     
  • 4.23, Аноним (16), 17:20, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ещё в 5.22 добавили direct scanout, обходящий композитинг для полноэкранных приложений.

    Интересно будет посмотреть, спасибо. Я вроде за месяц до этого сравнивал.

     
  • 4.31, fumanchez (ok), 17:57, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    минусующее, поясните мотив
     
  • 3.27, n00by (ok), 17:31, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это архитектурная проблема -- композитинг в нём не выключается, а это
    > значит, что всегда будут просадки порядка 30% фпс.

    Поделитесь гениальной формулой? Например, пользователь выбрал 60 Гц. Должно получиться 40? Каким образом?

     
     
  • 4.28, Аноним (16), 17:37, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот запускаешь ты игру какую-нибудь, у тебя 30 фпс, всё ок, этот консольный шлак на них и рассчитан, а под композитором уже 20 фпс и это вот прямо совсем не плавненько выглядит, а в некоторых местах и до 10 падать начинает.
     
  • 3.62, Аноним (62), 21:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По поводу течки, течёт как течная сучка, особенно если поставить несколько клизм... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.25, Chlen22sm (?), 17:24, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Nvidia

    Линпукс это консоль через ssh, хватит уже заниматься мазохизмом.

     
  • 2.61, АнонимКо (?), 21:16, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А главное: починили эпические тормоза и глюки для связки Nvidia+Wayland.
    > По крайней мере, должны были, сам не проверял)

    По традиции, кеды работают хорошо (по идее) на железе, которое схоже с железом кедоразрабов, а дальше, как повезёт. Нередко везёт не очень.

     

  • 1.3, Аноним (3), 16:28, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Чтобы избежать размытия предоставлен выбор: выполнять масштабирование приложения силами композитного менеджера или самого приложения.

    Да ну. Это что выходит, теперь можно переходить на вейленд?

     
  • 1.4, Аноним (4), 16:29, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Давайте поможем Даше сосчитать, шрифты скольких размеров присутствуют на первом скриншоте. Дизайн и КДЕ так и остаются понятиями несовместимыми.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:34, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шрифты захардкорены? Их же вроде можно можно поменять в настройках?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 19:01, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Шрифты захардкорены

    у кутэ это традиция, то можно настраивать (Qt4), то нельзя (ранние Qt5), то опять можно (поздние Qt5)... В ранних выпусках Qt5 мне приходилось в so-шках выискивать названия шрифтов, чтобы их перебить.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 19:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут Qt? В KDE плазма всегда можно было настраивать шрифты и по умолчанию там их всего три на шесть разных видов текстов.
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:40, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    2-х.
     
  • 2.32, fumanchez (ok), 17:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы из секты TUI, где все рисуется моноширным шрифтом одного размера?
     

  • 1.6, Аноним (7), 16:39, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сделали наконец нормальные обои, а не это приход гномиков с ракетой.
     
     
  • 2.10, Денис Попов (?), 16:43, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нескучные, правда? Моя работа.
     
     
  • 3.15, Нонимус (?), 16:49, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, Дениска, за нескучное детство.
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:40, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > с применением OpenGL/OpenGL ES

    А вулкан можно?

     
     
  • 2.41, Аноним (40), 19:10, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем он? Недавно AMD покопалась в своей OGL и в 2 раза увеличила производительность видюх. Без всякого вулкана.
     

  • 1.11, Аноним (5), 16:43, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Помимо программ KDE поддерживается запуск мультимедийных приложений Mycroft.

    Это такой троллинг MicrosofT?

     
  • 1.12, Аноним (12), 16:43, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучшая!
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:45, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Wayland уже можно использовать?
     
     
  • 2.64, Анонимъ (?), 21:33, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Wayland уже можно использовать?

    Ну как, резиновую одноногую Зину тоже можно использовать. С вяленым примерно схожий экспириенс.

     

  • 1.19, Аноним (19), 17:02, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > мультимедийный плеер Plank Player, позволяющий воспроизводить файлы из локальной ФС.

    Нихрена себе

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:40, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только из локальной ФС.
     
  • 2.42, Аноним (40), 19:14, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > воспроизводить файлы из локальной ФС

    - Как природа могла создать такое совершенство? ... Борис Маркович, да это успех! (с)

     

  • 1.20, НяшМяш (ok), 17:03, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Выпуск 5.26 скорее всего станет предпоследним перед формированием ветки KDE Plasma 6.0, построенной на основе Qt 6.

    5.27 планируют последним https://blog.broulik.de/2022/10/physical-akademy-2022-in-barcelona/

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 19:21, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    спасибо, кэп! кто бы мог подумать. если 5.27 последний, то 5.26 - предпоследний.
     
     
  • 3.47, НяшМяш (ok), 19:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хех, а я прочитал "последний". Тест на невнимательность провален, не ожидал, что так витиевато новости писать будут )
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 22:10, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Провален тест на внимательность, на невнимательность пройден успешно. Причем дважды. Пора сваливать в отпуск
     

  • 1.21, Аноним (21), 17:08, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Классическое меню сломали. Теперь при его вызове окна уезжают вбок
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 18:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а куда они еще должны уезжать? Вверх что ли? Нет конечно. Это нелогично. Остается только вбок.
     
     
  • 3.65, I.F.K. (?), 21:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а куда они еще должны уезжать? Вверх что ли? Нет конечно.
    > Это нелогично. Остается только вбок.

    А как насчёт того, чтобы они никуда не уезжали, "как тебе такое Илон Маск"?!

     

  • 1.24, Chlen22sm (?), 17:23, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Красиво, бестолково, неюзабельно.
     
     
  • 2.45, Аноним (44), 19:43, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как твоя бестолковая жизнь.
     
     
  • 3.53, Chlen22sm (?), 20:43, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я молодой, симпатичный, у меня большой прибор, насыщенная половая жизнь, доход более 4к зелени в месяц. А кто ты? Пенсионер лет 50, который сидит на 775 сокете? Так у кого бестолковая жизнь? 😏
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 20:52, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже все мозги у тебя только в приборе и еще неизвестно каким ты будешь в 50, и будешь ли вообще.
     
  • 4.59, Аноним (59), 21:02, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Айтишнки зарабатывающий меньше 100 в год, смешно, нашел чем хвастаться.
     
  • 4.71, Без аргументов (?), 22:03, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да тролль он
     

  • 1.33, Nicho (ok), 18:03, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, когда меню, сделают возможность делать папки, и на весь экран
     
  • 1.36, Аноним (36), 18:38, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Клепают обновления, а ничего нового то и нет. Топчутся на месте
     
  • 1.39, Шарп (ok), 18:48, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши

    Очередной иксовый костыль побеждён. Ура!

     
     
  • 2.48, Аноним (46), 19:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится это была одной из киллерфич
     
  • 2.50, Аноним (50), 20:05, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобнейшая вещь. Насколько меньше действий требуется, чем Оффтопике.
     
     
  • 3.54, Chlen22sm (?), 20:48, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для кого удобнейшея? Кто до сих пор сидит на 775 сокете с гробом-пылесборником под столом и мышкой с колёсиком? 🤣 В 2к22 наличие стационарного ПК дома не для игр требует серьёзного научного обоснования
     
     
  • 4.58, пох. (?), 20:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для кого удобнейшея?

    Для разведённых сорокалетних пузанов, которым на чекушку не хватает и он сидит на 775 сокете.

     
  • 4.60, Аноним (59), 21:11, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал, что на 775 intel core 2 duo нельзя играть? Можно, как раз в те самые игры, а новые и не нужны.
     
  • 4.68, Dead President (?), 21:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для кого удобнейшея? Кто до сих пор сидит на 775 сокете с
    > гробом-пылесборником под столом и мышкой с колёсиком? 🤣 В 2к22 наличие
    > стационарного ПК дома не для игр требует серьёзного научного обоснования

    Ну, у меня для рендеринга видео собран сетап на базе десктопной материнки и топовым процом 10го поколения интеля, или для хипсторов-смузисосов это уже научная деятельность?!

     

  • 1.49, Ананоним (?), 19:56, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему у меня в Арче 5.99?
     
     
  • 2.51, Lyrix (ok), 20:23, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у Вас репозитории *testing заюзаны? :)
     
     
  • 3.66, Ананоним (?), 21:37, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может у Вас репозитории *testing заюзаны? :)

    Нет.

     
  • 3.67, Ананоним (?), 21:39, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может у Вас репозитории *testing заюзаны? :)

    У меня некая группа kf5 версии 5.99, я по пакетам k* подумал что это всё относится к KDE.

     

  • 1.52, Lyrix (ok), 20:27, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь пару месяцев (если не больше) виджетами: таймер и часы. Их можно менять/растягивать и выполнять команду по истечении времени. "Стабильный" репозиторий в "I use Arch btw". Почему об этом заявили в 5.26, как новшество, не ясно. :)
     
  • 1.55, Аноним (56), 20:49, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Токсично.
     
  • 1.69, Минона (ok), 21:51, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В баню 6.0, назовём Plasma 60!
     
  • 1.70, Аноним (70), 21:54, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Желаю проекту успехов, но сам твёрдо предпочитаю GNOME. KDE'шные красоты и ресурсоёмкость последних версий — это не то, что нужно для «просто работать, не отвлекаясь».
     
  • 1.72, Без аргументов (?), 22:04, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не выпилили. Гномоводы недовольно комментят! Им глаза рябит от фич. Надо черную полоску на весь широкий экран.
     
  • 1.74, crypt (ok), 22:13, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Размер виджетов (плазмоидов) на панели теперь может изменяться

    и совсем не тормозит... окно только отстает на пару сантиметров от мышки.

     

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