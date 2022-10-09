После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6

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|1.1, Аноним (1), 07:54, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сделайте из шестых 4етвертые кеды.я по ним скучаю,быстро собирались и кутевэб энджены были не нужны. Гном за 40 конечно топ,но вэбкит-гтк вымораживает тоже.
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|2.2, Аноним (2), 08:01, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня 6 собралась довольно быстро, меньше суток.
Вебэнджин, кстати, можно выключить.
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|3.3, Аноним (1), 08:03, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там старткде был раньше и все,дальше дельфин и консоль,а потом это похерели.(
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|4.33, Аноним (33), 13:04, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE написан на основе тулкита Qt, Qt написан на Си плюс-плюс.
Каждый Си плюс-плюсник с пелёнок знает, что программы написанные на Си плюс-плюс медленно компилируются.
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|2.26, Шарп (ok), 12:02, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>быстро собирались
Переходи на бинарные дистрибутивы. Хватит сношать генту. Долгая сборка - проблемы мейнтейнеров.
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|3.34, Аноним (33), 13:06, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Долгая сборка - проблемы мейнтейнеров
Почему? Компиляция - это философия Генту. Каждый гентушник с радостью компилирует.
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|1.4, Аноним (2), 08:05, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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>>В текущем виде из 588 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 пока реализована только в 282 проектах.
Ужас, 588 проектов, из которых три четверти -- недоделки полурабочие. Сделали бы, чёрт возьми, нормальную рабочую среду, вместо того, чтобы пытаться одним проектом покрыть все нужды человечества.
Кстати, с 5 на 6 переезжать -- это не супер прямо много работы. Не 4→5.
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|2.9, Анонимй (?), 08:23, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тебе как кое-кто с эффективными менеджерами столы передвигают туда сюда... KDE делает конкретые продукты.
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|2.11, Аноним (11), 08:39, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну еще 5 раз переделают всякие мелочи типа виджетов в трее и на рабочем столе самым идиотским образом, затем что-нибудь сломают вновь, что работало 5 лет до них, а тут и 6 версия подоспеет. И всё по старинке закрутиться вновь.
Удивляюсь уже фанатикам, в упор не признающим этого. И миллениалам типа "Да гонишь, у них в разработке лишь конкретные продукты". Так что сбежал на i3, что и советую сделать и забыть о страшном сне.
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|5.16, Аноним (16), 10:43, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будем считать повезло, мне важнее Krita, Blender и KDevelop )
В любомс случае, это лучше чем полное отсутствие стабильности в KDE. Впрочем, сейчас такой период, всё разваливается, меняется, перестраивается. Политические настроения так или иначе отражаются на всех сферах.
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|1.7, Аноним (7), 08:17, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пересмотр разделения классов API и runtime-сервисов для снижения числа зависимостей при использовании API
Алилуйя!
Значит в следующий Debian попадут как раз последние KDE5, а KDE6 будут тестировать ранние пользователи 🤔 Удобно.
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|2.35, Аноним (33), 13:09, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, пусть все шишки альфа тестинга падут на головы Убунтоидов. А потом, дедушка Демьян получит уже готовый стабильный продукт.
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|1.17, name (??), 11:01, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Поймал линуксоид золотую рыбку и говорит: "ящик водки и кде 3 назад".
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|3.21, Аноним (21), 11:44, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати. Есть что-то нездоровое в том, чтобы цепляться за прошлое... KDE5 так то хорош и функционален.
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|1.31, Аноним (33), 13:01, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Выпуск рабочего стола KDE Plasma 5.27 станет последним в серии KDE 5
Слакварщики! Думаю Патрик этого ждал, в current он вам запилит Плазму 5.27.
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