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После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6

09.10.2022 07:20

На прошедшей в Барселоне конференции KDE Akademy 2022 рассмотрен план разработки ветки KDE 6. Выпуск рабочего стола KDE Plasma 5.27 станет последним в серии KDE 5 и после него разработчики приступят к формированию ветки KDE 6. Ключевым изменением в новой ветке станет переход на Qt 6 и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE.

В конце декабря планируется заморозить ветку KDE Frameworks 5 от внесения новых возможностей и приступить к формированию выпуска KDE Frameworks 6. Помимо адаптации для работы поверх Qt 6 в KDE Frameworks 6 также намечена большая переработка API, в том числе в новой ветке появится возможность пересмотреть некоторые концепции и предложить значительные изменения, нарушающие обратную совместимость. Среди планов упоминается разработка нового API для работы с уведомлениями (KNotifications), упрощение использования возможностей библиотек в окружениях без виджетов (минимизация зависимости от виджетов), переработка API KDeclarative, пересмотр разделения классов API и runtime-сервисов для снижения числа зависимостей при использовании API.

Что касается рабочего стола KDE Plasma 6.0, то основное внимание при подготовке этого выпуска планируют уделить исправлению ошибок и повышению стабильности. Релиз KDE Plasma 6 ожидается примерно через год - через 4 месяца в феврале будет опубликован релиз KDE Plasma 5.27, после чего летний выпуск (5.28) будет пропущен и осенью 2023 года вместо выпуска 5.29 будет сформирован релиз KDE Plasma 6.0.

В текущем виде из 588 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 пока реализована только в 282 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - kwin, plasma-desktop, plasma-mobile, akonadi, elisa, kaddressbook, kdepim, kdevelop, kio, kmail, krita, mauikit и okular. Отмечается, что портирование композитного менеджера kwin уже близко к завершению и появление поддержки сборки с Qt 6 в нём ожидается в ближайшие дни.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.broulik.de/2022/1...)
  2. OpenNews: Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.26 с компонентами для использования на телевизорах
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.09
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.08, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.4
  6. OpenNews: Увидел свет KDE Frameworks 5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57891-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:54, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сделайте из шестых 4етвертые кеды.я по ним скучаю,быстро собирались и кутевэб энджены были не нужны. Гном за 40 конечно топ,но вэбкит-гтк вымораживает тоже.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:01, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня 6 собралась довольно быстро, меньше суток.

    Вебэнджин, кстати, можно выключить.

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 08:03, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там старткде был раньше и все,дальше дельфин и консоль,а потом это похерели.(
     
  • 3.19, penetrator (?), 11:35, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это на чем оно так медленно собирается?

    это во сколько потоков?

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:04, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE написан на основе тулкита Qt, Qt написан на Си плюс-плюс.

    Каждый Си плюс-плюсник с пелёнок знает, что программы написанные на Си плюс-плюс медленно компилируются.

     
  • 2.26, Шарп (ok), 12:02, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >быстро собирались

    Переходи на бинарные дистрибутивы. Хватит сношать генту. Долгая сборка - проблемы мейнтейнеров.

     
     
  • 3.34, Аноним (33), 13:06, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Долгая сборка - проблемы мейнтейнеров

    Почему? Компиляция - это философия Генту. Каждый гентушник с радостью компилирует.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:16, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон, слыхал, анон сказал, что ты не гентушник.
     

  • 1.4, Аноним (2), 08:05, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    >>В текущем виде из 588 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 пока реализована только в 282 проектах.

    Ужас, 588 проектов, из которых три четверти -- недоделки полурабочие. Сделали бы, чёрт возьми, нормальную рабочую среду, вместо того, чтобы пытаться одним проектом покрыть все нужды человечества.

    Кстати, с 5 на 6 переезжать -- это не супер прямо много работы. Не 4→5.

     
     
  • 2.9, Анонимй (?), 08:23, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе как кое-кто с эффективными менеджерами столы передвигают туда сюда... KDE делает конкретые продукты.
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:39, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну еще 5 раз переделают всякие мелочи типа виджетов в трее и на рабочем столе самым идиотским образом, затем что-нибудь сломают вновь, что работало 5 лет до них, а тут и 6 версия подоспеет. И всё по старинке закрутиться вновь.
    Удивляюсь уже фанатикам, в упор не признающим этого. И миллениалам типа "Да гонишь, у них в разработке лишь конкретные продукты". Так что сбежал на i3, что и советую сделать и забыть о страшном сне.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:30, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В i3 gimp не работает
     
     
  • 4.15, Аноним (14), 10:31, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MDI-режим, конечно
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 10:43, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будем считать повезло, мне важнее Krita, Blender и KDevelop )
    В любомс случае, это лучше чем полное отсутствие стабильности в KDE. Впрочем, сейчас такой период, всё разваливается, меняется, перестраивается. Политические настроения так или иначе отражаются на всех сферах.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 11:47, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDevelop классная штука, тоже юзаю для C++ проектов.
     
  • 2.37, ilyafedin (ok), 13:27, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бОльшая часть из этого поди мелко подробленные библиотеки
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:17, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пересмотр разделения классов API и runtime-сервисов для снижения числа зависимостей при использовании API

    Алилуйя!

    Значит в следующий Debian попадут как раз последние KDE5, а KDE6 будут тестировать ранние пользователи 🤔 Удобно.

     
     
  • 2.35, Аноним (33), 13:09, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, пусть все шишки альфа тестинга падут на головы Убунтоидов. А потом, дедушка Демьян получит уже готовый стабильный продукт.
     

  • 1.8, InuYasha (??), 08:20, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Plasma Search нахрен уберите!! Я хочу по ярлыкам ходить с клавиатуры!
     
  • 1.10, Аноним (10), 08:31, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. к осени 2023го Qt5 забросят?
     
     
  • 2.12, Без аргументов (?), 08:56, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он и сейчас только в виде заплаток для подписчиков
     
     
  • 3.24, Без аргументов (?), 11:52, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А че? Как не погляжу -- всюду 5.15.2, недавно 5.15.3 в дистрибутивах. и без патчей КДЕ
     

  • 1.13, Konqi (?), 09:09, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично. В Kubuntu 24.04 будет 6 Plasma.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 11:42, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благие новости! Всегда ставлю LTS.
     

  • 1.17, name (??), 11:01, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Поймал линуксоид золотую рыбку и говорит: "ящик водки и кде 3 назад".
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:12, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ... и остался линуксоид у разбитого монитора с gnome 3
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:44, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати. Есть что-то нездоровое в том, чтобы цепляться за прошлое... KDE5 так то хорош и функционален.
     
     
  • 4.29, pic (?), 12:32, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит тебе меньше 30
     

  • 1.23, Антуан (??), 11:49, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ненужно
     
  • 1.25, Без аргументов (?), 11:53, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > планируют уделить исправлению ошибок и повышению стабильности

    KDE 6.0 LTS сразу

     
     
  • 2.30, name (??), 12:44, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE6.0 != KDE6
     

  • 1.28, pic (?), 12:31, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, нет, опять всё сначала и дикими багами, не хочу.
     
     
  • 2.32, Аноним (33), 13:01, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато модно!
     

  • 1.31, Аноним (33), 13:01, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выпуск рабочего стола KDE Plasma 5.27 станет последним в серии KDE 5

    Слакварщики! Думаю Патрик этого ждал, в current он вам запилит Плазму 5.27.

     

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