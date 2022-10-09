После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6

На прошедшей в Барселоне конференции KDE Akademy 2022 рассмотрен план разработки ветки KDE 6. Выпуск рабочего стола KDE Plasma 5.27 станет последним в серии KDE 5 и после него разработчики приступят к формированию ветки KDE 6. Ключевым изменением в новой ветке станет переход на Qt 6 и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE.

В конце декабря планируется заморозить ветку KDE Frameworks 5 от внесения новых возможностей и приступить к формированию выпуска KDE Frameworks 6. Помимо адаптации для работы поверх Qt 6 в KDE Frameworks 6 также намечена большая переработка API, в том числе в новой ветке появится возможность пересмотреть некоторые концепции и предложить значительные изменения, нарушающие обратную совместимость. Среди планов упоминается разработка нового API для работы с уведомлениями (KNotifications), упрощение использования возможностей библиотек в окружениях без виджетов (минимизация зависимости от виджетов), переработка API KDeclarative, пересмотр разделения классов API и runtime-сервисов для снижения числа зависимостей при использовании API.

Что касается рабочего стола KDE Plasma 6.0, то основное внимание при подготовке этого выпуска планируют уделить исправлению ошибок и повышению стабильности. Релиз KDE Plasma 6 ожидается примерно через год - через 4 месяца в феврале будет опубликован релиз KDE Plasma 5.27, после чего летний выпуск (5.28) будет пропущен и осенью 2023 года вместо выпуска 5.29 будет сформирован релиз KDE Plasma 6.0.

В текущем виде из 588 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 пока реализована только в 282 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - kwin, plasma-desktop, plasma-mobile, akonadi, elisa, kaddressbook, kdepim, kdevelop, kio, kmail, krita, mauikit и okular. Отмечается, что портирование композитного менеджера kwin уже близко к завершению и появление поддержки сборки с Qt 6 в нём ожидается в ближайшие дни.



