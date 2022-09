Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.09

2.9 , Аноним ( 1 ), 08:49, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – мсье ищет острых ощущений?

3.10 , Сергей ( ?? ), 08:51, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Искреннее любопытство. Чем черт не шутит, может вторая жизнь железке пойдет

4.11 , Аноним ( 3 ), 08:52, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, но не нужно.

https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices

5.13 , Аноним ( 12 ), 08:54, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если это нейтив, то может экономить батарейку и память относительно жабы. Да и производительность будет получше, опять же.

6.23 , Аноним ( 3 ), 09:32, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какой к черту нейтив, что ты несешь, мы тут не индейцы.

Тебе объяснить в чем разница десктопа и смартфона?

7.25 , Аноним ( 12 ), 09:34, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для меня имеет значение только время жизни батарейки и производительность ПО, жава их не обеспечивает.

8.44 , iPony129412 ( ? ), 10:30, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И это не обеспечит тем более LineAge без Гугл сервисов побьёт сабж по этому кри... 9.48 , Аноним ( 12 ), 10:37, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я не пользуюсь гугл сервисами, у меня софт не обеспечивает достаточную на мой вз... 10.57 , iPony129412 ( ? ), 11:58, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А с чего ты взял, что сабж, делаемый лет семь и не вышедший из прототипа, лучше ... 6.43 , iPony129412 ( ? ), 10:28, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если это нейтив, то может экономить батарейку и память относительно жабы. Да и производительность будет получше, опять же. Да не будет ничего. Ещё и QML с JavaScript натолкают.

7.45 , Аноним ( 12 ), 10:34, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Qml это всё же не js, не стоит путать с гномом. Кстати, его там уже перегоняют в плюсы, я слышал.

8.56 , iPony129412 ( ? ), 11:57, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я уже лет пять слышал как На практике как всегда куча унитазных ручек написано ... 5.15 , FreeStyler ( ok ), 09:06, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо за ссылку! Эх Redmi 4x в Testing'е, так бы попробовал. Иногда так лень к компу идти чтобы проверить что-нибудь по работе, а на ведре OpenVPN через TAP не работает.

6.24 , Аноним ( 3 ), 09:33, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Берешь устройство, которое есть под рукой и пробуешь накатить на него сам.

2.18 , FreeStyler ( ok ), 09:10, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что за модель?

2.27 , Аноним ( 3 ), 09:41, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А в обычный старенький андроид смартфон ее можно запихнуть? Логика линуксоида. Денег чтобы купить открытый телефон нет, найду на мусорке старый телефон, поставлю на него гну линукс и буду рассказывать всем остальным что они рабы корпораций. Вот только смартфон это не IBM PC совместимый компьютер. На смартфоне часто заблокирован загрузчик, драйверы проприетарные. 3.33 , FreeStyler ( ok ), 10:02, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что плохого? Не на помойке, просто прежний который был. Для пощупать вполне норм. решение. Если хорошо себя покажет и сделают чтобы запускались ведроидные приложухи, тогда и можно будет попробовать полностью перейти, как собственно и с венды ушёл. Но без нормальной работы и приложений - в чём смысл страдать?

4.42 , Аноним ( 3 ), 10:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже если ты поставишь линух, то без драйверов ничего с ним не сделаешь. А драйверы закрытые.

Хочешь открытые драйверы, либо сам разбратывай такой телефон, это не так сложно как кажется,

либо покупай готовый.

Ну или третий вариант, брать имеющийся андроид и пытаться на него ставить.

Но тебя не устраивает не один из этих вариантов, как я понял. Как ты собрался запускать "виндовые приложухи" на линуксе? Через Wine? На старом ARM-овском чипе?

5.54 , FreeStyler ( ok ), 11:21, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – третий варинт, чисто для пощупать, пока речь не идёт про полный переход. Писал про ведроидные приложухи, не виндовые. Зачем мне виндовые на мобиле? Было бы неплохо, конечно, не так критично, как ведроидные

6.60 , Аноним ( 3 ), 12:10, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запуск Андроид приложений это тебе JingOS. Я считаю это излишним.

6.63 , Аноним ( 3 ), 12:22, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/JingOS-team/JingOS/blob/main/README_RU.md

3.66 , Аноним ( 68 ), 13:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >драйверы проприетарные Да и похрену на драйверы. Лмчно мне важно, чтобы тач работал и через Baseband звонки проходили.

4.72 , Аноним ( 3 ), 13:48, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего вдруг тачскрин и бейсбенд будут работать? Линус Торвальдс лично для них драйверы в ядро добавил?

5.74 , Аноним ( 68 ), 14:04, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если взаимодействе с Baseband через шину USB, то он такой же модем, как и свисток, подключенный к стационарнику.

2.35 , GOrilla ( ? ), 10:14, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, если бутлоадер разлочить.

2.55 , _kp ( ok ), 11:32, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В обычный нельзя. Можно только в те, куда можно полноценный Linux установить, а таких по пальцам сосчитать.

3.64 , GOrilla ( ? ), 12:29, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно и в обычный если есть вендорское ядро и бутлоадер разлочен. И аппаратура почти вся будет.