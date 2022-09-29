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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.09

29.09.2022 08:11

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.09, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.09, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

  • В мобильную оболочку перенесены изменения, подготовленные в ветке KDE Plasma 5.26.
  • В выпадающей панели быстрых настроек (Action Drawer) в списке уведомлений появилась кнопка для очистки всех уведомлений, а также переключатель "не беспокоить" для временного отключения всплывающих уведомлений. В быстрые настройки мобильного соединения добавлены предупреждения об отсутствии SIM-карты или не указании точки доступа (APN).
  • В навигационную панель добавлена кнопка для включения и выключения экранной клавиатуры, которую можно использовать для доступа к экранной клавиатуре при работе с приложениями, не поддерживающими инициирование её вывода (например, программами, использующими XWayland).
  • В интерфейс для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher) добавлена кнопка для закрытия всех окон, при нажатии которой требуется подтверждение операции.
  • В строке состояния налажено корректное отображение индикатора подключения через мобильную сеть.
  • Задействован по умолчанию новый домашний экран - Halcyon, оптимизированный для управления одной рукой и предлагающий новое оформление интерфейса для настройки внешнего вида.
  • Проведена работа по установке KDE Plasma Mobile бок о бок с Plasma Desktop и использования общей конфигурации, что может оказаться востребованным на планшетах с сенсорным экраном, на которых при подсоединении клавиатуры и мыши может использоваться обычный рабочий стол, а при автономной работе - версия KDE для мобильных систем. Для перехода в окружение для мобильных систем в настольном окружении теперь можно выбрать в настройках глобальную тему оформления "Plasma Mobile" и войти в сеанс Plasma Mobile. Для запуска Plasma Mobile вместо kwinwrapper применён отдельный скрипт startplasmamobile.

  • В интерфейсе для совершения звонков (Plasma Dialer) переделан экран приёма входящих вызовов. Устранены многие недоработки, связанные с обработкой входящего звонка, вывода уведомления о новом вызове, тактильной обратной связи и переключения звуковых режимов. Добавлен индикатор поступления вызова, отображаемый при блокировке экрана. Появилась возможность приёма или отклонения вызова скользящим жестом по экрану. Реализованы необходимые расширения для KWin и протокола Wayland. Добавлена опция для игнорирования неизвестных номеров, отсутствующих в адресной книге.
  • Упрощён интерфейс программы для прослушивания подкастов Kasts, в которой объединены страницы с информацией о подкасте и списком эпизодов. Добавлен таймер для автоматического отключения, который можно использовать при прослушивании подкастов перед сном.
  • Виджет с прогнозом погоды переведён на использование OpenGL при отображении фона, что повысило производительность на маломощных устройствах. Изменено оформление раздела с настройками. Реализована адаптация интерфейса для планшетов и других устройств с крупными экранами.
  • В эмуляторе терминала задействован новый мобильный стиль на странице с настройками. Добавлены возможности для изменения параметров шрифта и использования прозрачного фона. На устройствах с большими экранами обеспечен показ настроек в отдельном диалоге и добавлена панель с вкладками.
  • Стиль интерфейса конфигуратора оптимизирован для мобильных устройств. Переделан модуль с настройками энергопотребления.
  • Продолжена работа над проектом Raven, развивающим почтовый клиент для Plasma Mobile, основанный на прототипе клиента с поддержкой фреймворка Akonadi.
  • В виджете с часами убрана ежесекундная анимация таймера.
  • Расширены возможности программы для обмена сообщениями NeoChat, форка программы Spectral, переписанного с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса и библиотеки libQuotient для поддержки протокола Matrix. Добавлена возможность отдельной настройки уведомлений для каждой чат-комнаты. Реализована возможность фильтрации комнат в списке.


  1. Главная ссылка к новости (https://plasma-mobile.org/2022...)
  2. OpenNews: Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.26 с компонентами для использования на телевизорах
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.08, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.06
  5. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57842-kde
Ключевые слова: kde, plasma, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:32, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    гнум мобайл спонсируют немцы, а кому это нужно вообще помимо фанатиков?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:43, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Гнум самая лучшая среда рабочего стола и все мы должны использовать её а все остальные среды не нужны.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 08:46, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    да блин допилите хоть одну среду до удобства уровня винды, и я буду с радостью ей пользоваться для работы и досуга, а не играться в починки после обновлений

    относительно этого критерия согласен, гном сейчас оторвался от прочих, если бы стабильный был так вообще конфетти

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 08:53, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А невидимый текст в браузере на тёмной адвайте уже исправили?
     
  • 4.16, Аноним (16), 09:07, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Windows крайне не удобна по сравнению с gnome или kde plasma
     
     
  • 5.19, Аноним (1), 09:12, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    учитывая, что последняя просто калька с неё? ха-ха
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 09:18, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имхо, но KDE это интерфейс новых Windows, каким он должен был стать, а не то жуткое поделие, что сейчас имеем.
     
     
  • 7.26, Аноним (1), 09:35, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахах именно поэтому его так старательно копируют разные васяны в своих нескучных дистрибутивах?
    будьте более объективны
     
     
  • 8.32, Тинус Лорвальдс (ok), 09:52, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, это всякие васяны из интернетов старательно копируют из года в год одну и т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.34, Аноним (3), 10:12, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вызов принят Достопочтенная публика, дабы обелить репутацию, незаслуженно зама... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.36, Аноним (12), 10:17, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тухлые пруфы какие-то Ты ещё скажи венда и макинтош гуй придумали ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.38, Аноним (3), 10:20, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем известно что графический интерфейс придумал Douglas Engelbart в 1968 г Как... текст свёрнут, показать
     
  • 11.39, Аноним (3), 10:20, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я привел пруфы, тебе ответить нечего, вот ты и бесишься ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.49, Аноним (12), 10:38, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От этого они не становятся менее тухлыми ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.50, Аноним (3), 10:43, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Троллинг ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.51, Аноним (12), 10:57, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно Все, кто с тобой не согласны -- тролли Удобно, так никогда не ошибёшьс... текст свёрнут, показать
     
  • 8.68, Аноним (68), 13:26, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старательно его копируют Мелкомягкие ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.31, Аноним (3), 09:46, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Windows крайне не удобна по сравнению с gnome или kde plasma

    Даже китайский UKUI удобнее гном и кед.

     
  • 5.67, Bob (??), 13:26, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она убога...
    Недомобильный интерфейс эпохи экранов 4" растянут на 19"-23" мониторы тех лет...
    Где до конца мобильный интерфейс не введут и осталось куча десктопных кусков.
     
  • 4.30, Без аргументов (?), 09:44, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Будучи кедоводом я лучше на гноме посижу, там хоть твики полезнее
     
     
  • 5.76, Аноним (68), 14:42, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего же ты тогда называешься кедоводом, если на Гнуме сидишь?
     

  • 1.2, beck (??), 08:33, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть развивается. Может что-то и вырастет из проекта пригодное для десктопа (зачёркнуто) смартфона.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 08:43, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ну оно там типа развивается аж с 199* (бородатого) года, на потеху форточникам
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 12:06, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сиди в своей консоли никто тебя за рога не тянет.
     
     
  • 4.69, Аноним (68), 13:32, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В консоли через putty.exe
     
  • 2.5, Аноним (3), 08:43, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так уже можно купить и смартфон и лаптоп я сабжем.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 08:47, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да кому они нужны? 😆
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:11, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно уже пригодно. Но никому не нужно, потому что нет приложений. Вот когда там появятся всеми любимые твиттеры, фейсбуки, инстаграмчики и прочее - будет кому-то нужно.
     
     
  • 3.71, Аноним (3), 13:47, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это не нужно. Есть альтернативы.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 17:57, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативы нужны глубоким альтернативщикам разве что.
     

  • 1.6, Сергей (??), 08:44, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в обычный старенький андроид смартфон ее можно запихнуть?
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 08:49, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мсье ищет острых ощущений?
     
     
  • 3.10, Сергей (??), 08:51, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Искреннее любопытство.  Чем черт не шутит, может вторая жизнь железке пойдет
     
     
  • 4.11, Аноним (3), 08:52, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но не нужно.
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
     
     
  • 5.13, Аноним (12), 08:54, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это нейтив, то может экономить батарейку и память относительно жабы. Да и производительность будет получше, опять же.
     
     
  • 6.23, Аноним (3), 09:32, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой к черту нейтив, что ты несешь, мы тут не индейцы.
    Тебе объяснить в чем разница десктопа и смартфона?
     
     
  • 7.25, Аноним (12), 09:34, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для меня имеет значение только время жизни батарейки и производительность ПО, жава их не обеспечивает.
     
     
  • 8.44, iPony129412 (?), 10:30, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это не обеспечит тем более LineAge без Гугл сервисов побьёт сабж по этому кри... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, Аноним (12), 10:37, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не пользуюсь гугл сервисами, у меня софт не обеспечивает достаточную на мой вз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.57, iPony129412 (?), 11:58, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего ты взял, что сабж, делаемый лет семь и не вышедший из прототипа, лучше ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.43, iPony129412 (?), 10:28, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если это нейтив, то может экономить батарейку и память относительно жабы. Да и производительность будет получше, опять же.

    Да не будет ничего. Ещё и QML с JavaScript натолкают.

     
     
  • 7.45, Аноним (12), 10:34, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qml это всё же не js, не стоит путать с гномом. Кстати, его там уже перегоняют в плюсы, я слышал.
     
     
  • 8.56, iPony129412 (?), 11:57, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже лет пять слышал как На практике как всегда куча унитазных ручек написано ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.15, FreeStyler (ok), 09:06, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за ссылку! Эх Redmi 4x в Testing'е, так бы попробовал. Иногда так лень к компу идти чтобы проверить что-нибудь по работе, а на ведре OpenVPN через TAP не работает.
     
     
  • 6.24, Аноним (3), 09:33, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берешь устройство, которое есть под рукой и пробуешь накатить на него сам.
     
  • 2.18, FreeStyler (ok), 09:10, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за модель?
     
  • 2.27, Аноним (3), 09:41, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А в обычный старенький андроид смартфон ее можно запихнуть?

    Логика линуксоида. Денег чтобы купить открытый телефон нет, найду на мусорке старый телефон, поставлю на него гну линукс и буду рассказывать всем остальным что они рабы корпораций. Вот только смартфон это не IBM PC совместимый компьютер. На смартфоне часто заблокирован загрузчик, драйверы проприетарные.

     
     
  • 3.33, FreeStyler (ok), 10:02, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что плохого? Не на помойке, просто прежний который был. Для пощупать вполне норм. решение. Если хорошо себя покажет и сделают чтобы запускались ведроидные приложухи, тогда и можно будет попробовать полностью перейти, как собственно и с венды ушёл. Но без нормальной работы и приложений - в чём смысл страдать?
     
     
  • 4.42, Аноним (3), 10:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если ты поставишь линух, то без драйверов ничего с ним не сделаешь. А драйверы закрытые.
    Хочешь открытые драйверы, либо сам разбратывай такой телефон, это не так сложно как кажется,
    либо покупай готовый.
    Ну или третий вариант, брать имеющийся андроид и пытаться на него ставить.
    Но тебя не устраивает не один из этих вариантов, как я понял.

    Как ты собрался запускать "виндовые приложухи" на линуксе? Через Wine? На старом ARM-овском чипе?

     
     
  • 5.54, FreeStyler (ok), 11:21, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    третий варинт, чисто для пощупать, пока речь не идёт про полный переход. Писал про ведроидные приложухи, не виндовые. Зачем мне виндовые на мобиле? Было бы неплохо, конечно, не так критично, как ведроидные
     
     
  • 6.60, Аноним (3), 12:10, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запуск Андроид приложений это тебе JingOS. Я считаю это излишним.
     
  • 6.63, Аноним (3), 12:22, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/JingOS-team/JingOS/blob/main/README_RU.md
     
  • 3.66, Аноним (68), 13:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >драйверы проприетарные

    Да и похрену на драйверы. Лмчно мне важно, чтобы тач работал и через Baseband звонки проходили.

     
     
  • 4.72, Аноним (3), 13:48, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего вдруг тачскрин и бейсбенд будут работать? Линус Торвальдс лично для них драйверы в ядро добавил?
     
     
  • 5.74, Аноним (68), 14:04, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если взаимодействе с Baseband через шину USB, то он такой же модем, как и свисток, подключенный к стационарнику.
     
  • 2.35, GOrilla (?), 10:14, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
      Можно, если бутлоадер разлочить.
     
  • 2.55, _kp (ok), 11:32, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В обычный нельзя. Можно только в те, куда можно полноценный Linux установить, а таких по пальцам сосчитать.
     
     
  • 3.64, GOrilla (?), 12:29, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и в обычный если есть вендорское ядро и бутлоадер разлочен. И аппаратура почти вся будет.
     

  • 1.21, Аноним (-), 09:15, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Sxmo выглядит гораздо лучше, бездумно копировать андроид не нужно.
     
  • 1.40, Аноним (40), 10:22, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше чем у гнма!
     
  • 1.46, ma3x one (?), 10:35, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    KDE Plasma - это единственный DE у которого нет форков! Это о многом говорит.
     
     
  • 2.53, Аноним (3), 11:17, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У KDE есть форк Trinity TDE.
    На базе KDE есть https://mauikit.org/
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 14:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедах 3.5.х есть плазма? В 4 кеды ее добавили именно как kde plasma, и четверку вроде не форкали...
     
  • 2.61, InuYasha (??), 12:16, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, о том, что там всё либо и так хорошо, либо настраивается, и форки не нужны.
     

  • 1.62, InuYasha (??), 12:19, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, ПМ уже обходит Андроид по юзабилити. Только бы больше платформ и РОМов было!

    > при нажатии которой требуется подтверждение операции.

    Ну что, съел, сраный гандроид*!? * Где каждым движением пальца можно угробить всё что плохо присоплячено.

     
     
  • 2.77, iPony129412 (?), 15:36, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе кажется.
     
     
  • 3.80, Аноним (1), 15:40, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эх, поня, можешь же быть адекватным когда хочешь 😘
     
  • 2.78, Аноним (1), 15:38, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе кажется, таблетки сегодня принимал?)
     

  • 1.81, Аноним (81), 16:39, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    KDE не интересна. Qt — мусор.

    Подскажите, имеются ли в продаже смартфоны на GNOME mobile? Где посмотреть? Прочитал статью «GNOME Shell for mobile Linux reimagines how a smartphone UI can work» и учитывая, куда катится рынок смартфонов, дюже захотелось попробовать.

     

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