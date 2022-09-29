Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.09

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|1.1, Аноним (1), 08:32, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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гнум мобайл спонсируют немцы, а кому это нужно вообще помимо фанатиков?
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|2.3, Аноним (3), 08:43, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Гнум самая лучшая среда рабочего стола и все мы должны использовать её а все остальные среды не нужны.
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|3.7, Аноним (1), 08:46, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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да блин допилите хоть одну среду до удобства уровня винды, и я буду с радостью ей пользоваться для работы и досуга, а не играться в починки после обновлений
относительно этого критерия согласен, гном сейчас оторвался от прочих, если бы стабильный был так вообще конфетти
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|4.12, Аноним (12), 08:53, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А невидимый текст в браузере на тёмной адвайте уже исправили?
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|4.16, Аноним (16), 09:07, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Windows крайне не удобна по сравнению с gnome или kde plasma
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|6.22, Аноним (22), 09:18, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имхо, но KDE это интерфейс новых Windows, каким он должен был стать, а не то жуткое поделие, что сейчас имеем.
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|7.26, Аноним (1), 09:35, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ахах именно поэтому его так старательно копируют разные васяны в своих нескучных дистрибутивах?
будьте более объективны
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|9.34, Аноним (3), 10:12, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Вызов принят Достопочтенная публика, дабы обелить репутацию, незаслуженно зама... большой текст свёрнут, показать
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|14.51, Аноним (12), 10:57, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Конечно Все, кто с тобой не согласны -- тролли Удобно, так никогда не ошибёшьс... текст свёрнут, показать
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|5.31, Аноним (3), 09:46, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Windows крайне не удобна по сравнению с gnome или kde plasma
Даже китайский UKUI удобнее гном и кед.
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|5.67, Bob (??), 13:26, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она убога...
Недомобильный интерфейс эпохи экранов 4" растянут на 19"-23" мониторы тех лет...
Где до конца мобильный интерфейс не введут и осталось куча десктопных кусков.
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|5.76, Аноним (68), 14:42, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего же ты тогда называешься кедоводом, если на Гнуме сидишь?
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|1.2, beck (??), 08:33, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть развивается. Может что-то и вырастет из проекта пригодное для десктопа (зачёркнуто) смартфона.
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|2.4, Аноним (1), 08:43, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ну оно там типа развивается аж с 199* (бородатого) года, на потеху форточникам
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|2.65, Аноним (65), 13:11, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно уже пригодно. Но никому не нужно, потому что нет приложений. Вот когда там появятся всеми любимые твиттеры, фейсбуки, инстаграмчики и прочее - будет кому-то нужно.
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|3.10, Сергей (??), 08:51, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Искреннее любопытство. Чем черт не шутит, может вторая жизнь железке пойдет
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|5.13, Аноним (12), 08:54, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это нейтив, то может экономить батарейку и память относительно жабы. Да и производительность будет получше, опять же.
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|6.23, Аноним (3), 09:32, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой к черту нейтив, что ты несешь, мы тут не индейцы.
Тебе объяснить в чем разница десктопа и смартфона?
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|7.25, Аноним (12), 09:34, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для меня имеет значение только время жизни батарейки и производительность ПО, жава их не обеспечивает.
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|9.48, Аноним (12), 10:37, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не пользуюсь гугл сервисами, у меня софт не обеспечивает достаточную на мой вз... текст свёрнут, показать
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|6.43, iPony129412 (?), 10:28, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если это нейтив, то может экономить батарейку и память относительно жабы. Да и производительность будет получше, опять же.
Да не будет ничего. Ещё и QML с JavaScript натолкают.
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|7.45, Аноним (12), 10:34, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qml это всё же не js, не стоит путать с гномом. Кстати, его там уже перегоняют в плюсы, я слышал.
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|5.15, FreeStyler (ok), 09:06, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо за ссылку! Эх Redmi 4x в Testing'е, так бы попробовал. Иногда так лень к компу идти чтобы проверить что-нибудь по работе, а на ведре OpenVPN через TAP не работает.
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|6.24, Аноним (3), 09:33, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берешь устройство, которое есть под рукой и пробуешь накатить на него сам.
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|2.27, Аноним (3), 09:41, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А в обычный старенький андроид смартфон ее можно запихнуть?
Логика линуксоида. Денег чтобы купить открытый телефон нет, найду на мусорке старый телефон, поставлю на него гну линукс и буду рассказывать всем остальным что они рабы корпораций. Вот только смартфон это не IBM PC совместимый компьютер. На смартфоне часто заблокирован загрузчик, драйверы проприетарные.
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|3.33, FreeStyler (ok), 10:02, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что плохого? Не на помойке, просто прежний который был. Для пощупать вполне норм. решение. Если хорошо себя покажет и сделают чтобы запускались ведроидные приложухи, тогда и можно будет попробовать полностью перейти, как собственно и с венды ушёл. Но без нормальной работы и приложений - в чём смысл страдать?
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|4.42, Аноним (3), 10:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если ты поставишь линух, то без драйверов ничего с ним не сделаешь. А драйверы закрытые.
Хочешь открытые драйверы, либо сам разбратывай такой телефон, это не так сложно как кажется,
либо покупай готовый.
Ну или третий вариант, брать имеющийся андроид и пытаться на него ставить.
Но тебя не устраивает не один из этих вариантов, как я понял.
Как ты собрался запускать "виндовые приложухи" на линуксе? Через Wine? На старом ARM-овском чипе?
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|5.54, FreeStyler (ok), 11:21, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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третий варинт, чисто для пощупать, пока речь не идёт про полный переход. Писал про ведроидные приложухи, не виндовые. Зачем мне виндовые на мобиле? Было бы неплохо, конечно, не так критично, как ведроидные
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|6.60, Аноним (3), 12:10, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запуск Андроид приложений это тебе JingOS. Я считаю это излишним.
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|3.66, Аноним (68), 13:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>драйверы проприетарные
Да и похрену на драйверы. Лмчно мне важно, чтобы тач работал и через Baseband звонки проходили.
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|4.72, Аноним (3), 13:48, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с чего вдруг тачскрин и бейсбенд будут работать? Линус Торвальдс лично для них драйверы в ядро добавил?
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|5.74, Аноним (68), 14:04, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если взаимодействе с Baseband через шину USB, то он такой же модем, как и свисток, подключенный к стационарнику.
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|2.55, _kp (ok), 11:32, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В обычный нельзя. Можно только в те, куда можно полноценный Linux установить, а таких по пальцам сосчитать.
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|3.64, GOrilla (?), 12:29, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно и в обычный если есть вендорское ядро и бутлоадер разлочен. И аппаратура почти вся будет.
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|3.75, Аноним (75), 14:25, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В кедах 3.5.х есть плазма? В 4 кеды ее добавили именно как kde plasma, и четверку вроде не форкали...
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|2.61, InuYasha (??), 12:16, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, о том, что там всё либо и так хорошо, либо настраивается, и форки не нужны.
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|1.62, InuYasha (??), 12:19, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется, ПМ уже обходит Андроид по юзабилити. Только бы больше платформ и РОМов было!
> при нажатии которой требуется подтверждение операции.
Ну что, съел, сраный гандроид*!? * Где каждым движением пальца можно угробить всё что плохо присоплячено.
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|1.81, Аноним (81), 16:39, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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KDE не интересна. Qt — мусор.
Подскажите, имеются ли в продаже смартфоны на GNOME mobile? Где посмотреть? Прочитал статью «GNOME Shell for mobile Linux reimagines how a smartphone UI can work» и учитывая, куда катится рынок смартфонов, дюже захотелось попробовать.
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