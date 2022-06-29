Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.06

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|2.8, Аноним (-), 16:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фанбоизм есть удел неокрепших покамест умов, вырастешь — поймешь
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|2.3, Аноним (1), 16:06, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда\если допилят до вида что при подключению к монитору будет полноценная среда, будет 100%
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|5.15, Аноним (15), 17:06, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только неюзабельно, это ж KDE. хотя с phosh тоже так себе работать в десктоп режиме
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|6.27, _kp (ok), 18:53, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для планшетов вероятно годно.
Только.. были б ещё планшеты.
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|1.5, Аноним (15), 16:29, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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подскажите кто-нить screen locker под мобилки. стандартный в manjaro arm принимает только цифры, а пароль юзера из цифр это как-то несекьюрно
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|1.10, ryoken (ok), 16:50, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>телефонном стеке ModemManager
Гм... Оно ж раньше управлялкой USB-свистков было, не? А ofono тогда - что?
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|2.17, Аноним (15), 17:11, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы не слыхали - не смогли бы сделать так убого, потому что случайно такое выродить невозможно.
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|3.20, SNM (?), 17:22, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот дизайн сродни известной картинке, где пупуасы смастерили нечто похожее на самолёт из земли и веток, думая, что он так же полетит, как и настоящий самолёт, который они где-то увидели.
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|1.18, Попандопала (?), 17:15, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Работает на паре моделек и одного вендора,а восторгов в коментах как буд то всюду она дефолтом идет.D
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|2.22, SNM (?), 17:25, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Работает на паре моделек и одного вендора
Толку от этой работы, если условно на него нельзя поставить инстаграм или тикток. Быдломасса не оценит, а гиков кому это действительно надо менее 1%.
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