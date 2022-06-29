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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.06

29.06.2022 15:45

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.06, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.06, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

  • В мобильную оболочку перенесены изменения, подготовленные в выпуске KDE Plasma 5.25.
  • В интерфейсе для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher) включена по умолчанию сортировка приложений по порядку их открытия, а не в алфавитном порядке. Код для предпросмотра эскизов выполняемых задач переведён на использование компонента KPipewire.
  • Расширены возможности выпадающей панели быстрых настроек (Action Drawer), в которой появилась поддержка разделения настроек на страницы, что позволяет увеличить число доступных опций. Также добавлен компонент для прокрутки текстовых меток, который позволяет прикреплять более длинные текстовые описания настроек, размер которых превышает ширину блока. Добавлена возможность быстрого вызова панели быстрых настроек через скользящий жест с из угла экрана. В интегрированный в панель виджет управления воспроизведением добавлена возможность управления несколькими источниками мультимедийного контента. Добавлена кнопка для быстрой настройки захвата экрана.
  • В панели навигации добавлен эффект дрожания при касании к кнопкам для более осязаемой обратной реакции. Предоставлена возможность быстрого переключения между приложениями жестом, сдвигающим содержимое влево или вправо.
  • Хранитель экрана переведён на интерфейс kscreenlocker 3, позволяющий реализовать беспарольный вход.
  • В стилевом оформлении Breeze повышена производительность отрисовки теней у кнопок и различных управляющих элементов, что позволяет использовать тени на маломощных устройствах, на которых они ранее были отключены.
  • Диалог настройки виджета с прогнозом погоды переведён на компоненты Kirigami.
  • В конфигуратор добавлены настройки для сокращения использования анимации и отключения показа эскизов запущенных задач для более комфортной работы на маломощных устройствах.
  • Переделан интерфейс музыкального проигрывателя AudioTube.
  • В программе для прослушивания подкастов Kasts полностью переписан код для обновления подкастов, проведена оптимизация для работы не небольших экранах в портретном и ландшафтном режимах, добавлена возможность извлечения изображений из тегов id3v2tag, обеспечено построение очереди воспроизведения эпизодов в хронологическом порядке, добавлена поддержка синхронизации с собственными серверами GPodder.
  • В Tokodon, клиенте к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, добавлена базовая поддержка вывода уведомлений и сервиса Nextcloud Social.


  1. Главная ссылка к новости (https://plasma-mobile.org/2022...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.04, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  6. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57424-plasmamobile
Ключевые слова: plasmamobile, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:51, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    KDE ван лав. Удачи в развитии
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 16:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    фанбоизм есть удел неокрепших покамест умов, вырастешь — поймешь
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:43, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покамест
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:02, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каков КПД данного DE на мобильном устройстве?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 16:06, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда\если допилят до вида что при подключению к монитору будет полноценная среда, будет 100%
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:16, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Т.е. нету и не будет. Ясно
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 16:58, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Pine Phone уже работает.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 17:06, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только неюзабельно, это ж KDE. хотя с phosh тоже так себе работать в десктоп режиме
     
     
  • 6.27, _kp (ok), 18:53, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для планшетов вероятно годно.
    Только.. были б ещё планшеты.
     
  • 2.9, Аноним (-), 16:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Каков КПД данного DE на мобильном устройстве?

    0%

     

  • 1.5, Аноним (15), 16:29, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите кто-нить screen locker под мобилки. стандартный в manjaro arm принимает только цифры, а пароль юзера из цифр это как-то несекьюрно
     
     
  • 2.11, ryoken (ok), 16:50, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы римскими :)
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 16:58, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вы римскими :)

    в HEX ;)

     
  • 3.14, Аноним (15), 17:01, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там буквы не печатаются( циферблат только
     

  • 1.10, ryoken (ok), 16:50, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>телефонном стеке ModemManager

    Гм... Оно ж раньше управлялкой USB-свистков было, не? А ofono тогда - что?

     
  • 1.16, SNM (?), 17:08, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вроде бы красиво, но об UI/UX эти ребята явно не слыхали.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 17:11, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы не слыхали - не смогли бы сделать так убого, потому что случайно такое выродить невозможно.
     
     
  • 3.20, SNM (?), 17:22, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этот дизайн сродни известной картинке, где пупуасы смастерили нечто похожее на самолёт из земли и веток, думая, что он так же полетит, как и настоящий самолёт, который они где-то увидели.
     

  • 1.18, Попандопала (?), 17:15, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает на паре моделек и одного вендора,а восторгов в коментах как буд то всюду она дефолтом идет.D
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 17:16, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    продолжай тихонечко слать ГБ/c-ы данных уяндэксу
     
     
  • 3.21, Попандопала (?), 17:24, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное это хуже чем "корпорация добра" XD
     
  • 2.22, SNM (?), 17:25, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Работает на паре моделек и одного вендора

    Толку от этой работы, если условно на него нельзя поставить инстаграм или тикток. Быдломасса не оценит, а гиков кому это действительно надо менее 1%.

     
     
  • 3.25, iPony129412 (?), 18:21, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так даже 1% гиков этим не пользуется.
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:28, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё обои снова не показывают, боятся что ли?
     
     
  • 2.24, Аноним (13), 17:39, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайн-студия Денисия слишком много запросила.
     

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