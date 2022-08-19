Выпуск KDE Gear 22.08, набора приложений от проекта KDE

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|1.2, Аноним (1), 08:37, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность сортировки файлов по их расширениям, что например, упрощает удаление определённых типов файлов из списков недавно открытых документов и диалогов работы с файлами
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|2.4, Аноним (1), 08:38, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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и такие аплодисменты по всему списку, зато "развиваемся", да
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|2.15, Жироватт (ok), 09:06, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Вот и выросло поколение вантузятников, для которых тип файла и произвольный набор букв после точки в имени уже есть одно и то же.
Девочка моя, если для такого привычного тебе проводника шиндошс это одно и то же, то это не значит, что на деле и в более продвинутых ФМ оно так же.
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|3.22, Аноним (1), 09:18, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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на доктора Кокса ты не очень похож жироваттишка, не смеши
насчет продвинутости приходи когда дельфин перестанет падать и зависать на простейших операциях
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|3.44, AlexYeCu_not_logged (?), 10:06, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>для которых тип файла и произвольный набор букв
Сразу видно человека, который не занимался разработкой чего-либо.
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|4.52, Аноним (-), 10:11, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зато он д^W строчил каменты здесь, это чего-то да стоит, ведь правда?..
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|4.69, Аноним (69), 10:55, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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FM - частотная модуляция. Или ЧМ, уж коль кириллицей хочется.
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|2.32, ryoken (ok), 09:35, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>возможность сортировки файлов по их расширениям
Так в линуксе ж нет расширений, всё - имя, включая то, что после послденей точки. Не? Книги врут?
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|3.70, Аноним (69), 10:58, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уж давно пора бы по MIME в расширенных атрибутах. А то расширенные атрибуты давно сделали, а до сих пор практического применения нет.
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|1.3, Аноним (5), 08:38, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Последние их обои прямо ту мач, поставил обои от предыдущего выпуска КДЕ.
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|2.18, Жироватт (ok), 09:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как-то Сисадмин спросил:
– Учитель, не желаете ли красивую картинку для вашего десктопа? У меня есть коллекция "обоев для рабочего стола" со звёздным небом и моральным законом.
– Почему ты думаешь, что мой нынешний "wallpaper" хуже? – спросил в ответ Инь Фу Во.
– Я не знаю, какая у вас картинка сейчас. Я никогда не видел вашего десктопа. У вас всегда открыто множество окон.
– Я тоже его никогда не видел, – сказал почтенный Инь. – Я работаю.
https://habr.com/ru/post/44450/
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|3.25, Герострат (?), 09:21, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Постоянно работает, что даже обоев не видит? Жалкое зрелище. И находятся ж ещё мазохисты, что считают это примером для подражания
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|2.75, InuYasha (??), 11:17, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них с цветами всё страшнее и страшнее. Saturtion вкручивают так чтоб выглядело как после сотрясения мозга. Единственно годный, проверенный десятилетиями фон - это FillRect(w,h, RGB(0,0,0))
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|1.7, Аноним (7), 08:46, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кдешники постоянно сетуют, что в гномоприложениях большие заголовки и много пустого места. Вот смотрю я на Dolphin...
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|1.10, EuPhobos (ok), 08:55, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А в чём суть всякий раз переименовывать Applications -> Apps -> Gears -> ... ?
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|2.12, Жироватт (ok), 09:02, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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― Не волнуйтесь, товарищ директор, народ хочет разобраться, что к чему.
― Это естественно.
― Законно.
― Дело для нас новое, неосвоенное.
― Точно. Неосвоенное.
― Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие... или как бы, лучше сказать, операция...
― "Ы"! Операция "Ы"!
― Почему "Ы"? Почему "Ы"?
― Чтоб никто не догадался.
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|2.19, Аноним (19), 09:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что раньше KDE Application можно было запускать где угодно даже в винде. Потом порты на оффтопик перестали делать и приложения превратились просто в шестеренки которые хоть как-то вращают КДЕ.
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|1.17, Fracta1L (ok), 09:08, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность сортировки файлов по их расширениям
Именно по расширению, не по миме-типу? Потому что на видео - сортировка по миме-типу
> В качестве базового каталога в режиме навигации по файлам теперь выставлен корневой каталог, что упрощает обращение к файлам не в домашнем каталоге.
Не прошло и 10 лет. Теперь можно попробовать попользоваться.
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|2.21, Жироватт (ok), 09:12, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот тут непонятно.
Понимаю, если для все открытого через sudo или kdesu оно сразу ставило в корень - это упрощение жизни, хомяк рута уже атавизм. Но под обычным сеансом? Уже слева в закладках не создать линк на корень, если он так прямо нужен?
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|2.50, AlexYeCu_not_logged (?), 10:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Не прошло и 10 лет. Теперь можно попробовать попользоваться.
Чаще всего мне требуется именно $HOME, заметно реже — /mnt, и почти никогда корень.
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|3.65, Fracta1L (ok), 10:37, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Молодец, а у меня в ~ только профиль пользователя, все данные лежат в /media. И в Elisa невозможно было перейти к /media, только хомяк. Наверное, можно было костыльнуть симлинк, но какого чёрта я должен этим заниматься.
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|2.43, Аноним (43), 10:05, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Больше того его же рано или поздно перепишут на Карбон и он станет просто замечательным.
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|3.73, Аноним (69), 11:05, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот это не исключено. Но только, если Qt Company свой фреймворк перепишет на Carbon.
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|1.45, Аноним (45), 10:06, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>2022
>В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность сортировки файлов по их расширениям
Вау! Такими темпами они скоро реализуют весь функционал команды ls!!! Браво, КДЕ, у тебя здоровский функционал!
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|3.56, Ilya Indigo (ok), 10:26, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не виноват что сервис шрифты замыливает, на изначальном скрине всё чётко и выразительно.
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|4.60, Голум (?), 10:34, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего сервис не замыливает. Залил туда скрин, скачал его, сравнил хеш с оригиналом - совпадает.
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|5.67, InuYasha (??), 10:41, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да норм шрифты. Хотя, оформление в стиле Vista-zverCD улыбнуло, конечно )
А меню в кедопрогах частенько мусорная свалка всех функций без задней мысли об удобстве. Я KDevelop месяц до ума доводил, редактируя меню, тулбары и хоткеи.
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|3.61, Аноним (54), 10:34, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Говорят, тёмныц фон глаза бережёт. А кто способен дотянуться до "Ё"?
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|4.79, Аноним (76), 11:32, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тёмныц фон глаза бережёт
Наоборот, на тёмном фоне светлые буквы - это для глаз как фонариком ночью в себя светить. Фон должен быть серым/светлым.
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|1.62, InuYasha (??), 10:34, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Изменено оформление Filelight
QDirStat тоже норм. Интегрировали бы их вместе...
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