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Выпуск KDE Gear 22.08, набора приложений от проекта KDE

19.08.2022 08:08

Представлено августовское сводное обновление приложений (22.08), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля 2021 года публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 233 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • В файловом менеджере Dolphin появилась поддержка сортировки файлов по их расширениям. В Dolphin и файловых диалогах реализована возможность удаления определённых элементов из списков недавно открытых файлов (Recent Files) и недавно используемых файловых путей (Recent Locations).

  • В музыкальном проигрывателе Elisa реализована полноценная поддержка сенсорных экранов. Для повышения удобства нажатия пальцами на сенсорных экранах увеличена высота элементов в списках. Касание к композиции в списке теперь приводит к её воспроизведению, а не только к выделению. Возвращена возможность навигации по боковой панели со списком воспроизведения при помощи клавиатурных комбинаций. Добавлена опция для отключения сканирования музыкальной коллекции при запуске (вместо этого предлагается кнопка для ручного запуска сканирования когда это необходимо). Добавлен режим сортировки композиций по времени изменения (например, для вывода вверх недавно добавленных композиций). В качестве базового каталога в режиме навигации по файлам теперь выставлен корневой каталог, что упрощает обращение к файлам не в домашнем каталоге.

  • В KWrite, простой текстовый редактор для быстрого редактирования текста, добавлена поддержка вкладок и реализован режим разделения окна на части, позволяющий одновременно просматривать разные документы.
  • В текстовом редакторе Kate, ориентированном в основном на написание и редактирование кода разработчиками программ, обеспечен показ по умолчанию панели инструментов. В меню проведена перегруппировка и добавлена новая секция "Selection" с действиями над выделенными блоками.
  • В текстовых редакторах Kate и KWrite появилась возможность отображения нескольких независимых курсоров и одновременного ввода текста или кода в разные части документа.

  • В календаре-планировщике Kalendar предоставлена возможность работы с адресной книгой. Пользователь может прикрепить к календарю адресную книгу и обращаться к её содержимому из размещаемого в панели или на рабоче столе виджета. Добавлена поддержка генерации QR-кодов для передачи информации о контактных данных на мобильное устройство. Улучшен интерфейс просмотра календаря и модернизирована навигация по задачам - в боковой панели появилась возможность просмотра вложенных и вышестоящих задач.
  • Улучшен ассистент в путешествиях KDE Itinerary, помогающий добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге (расписания движения транспорта, расположение вокзалов и остановок, информация о гостиницах, прогноз погоды, проходящие мероприятия). Реализован встроенный сканер штрих-кодов, при помощи которого можно быстро импортировать информацию о билетах и скидочных картах. Добавлена возможность импорта информации о поездках на автобусе или поезде из online-сервисов, а также импортировать сведения о поездках на мероприятия из календаря-планировшика. Предоставлена возможность определения альтернативных маршрутов для отдельных отрезков путешествия. Прекращена публикация обновлений Android-версии Itinerary в каталоге Google Play Store, для установки свежей версии следует использовать репозиторий F-Droid.

  • В программе для создания скриншотов Spectacle реализована автоматическая подгонка размера окна под изображение при переходе в режим добавления аннотаций и возвращение к исходному размеру после после выхода из него. В выпадающем списке с режимами захвата экрана обеспечен показ подсказок по доступным клавиатурным комбинациям.

  • Изменено оформление Filelight, программы для наглядного анализа распределения дискового пространства и выявления причин расходования свободного места. Код переведён на использование QtQuick и переработан для упрощения сопровождения. Решена проблема с обрезанием текста во всплывающих подсказках.

  • Функции перемещения файлов в режиме drag&drop в различных приложениях, включая Dolphin, Gwenview и Spectacle, переведены на использование механизма порталов Flatpak (XDG Portal) для организации переноса файлов из областей вне изолированного контейнера без открытия полного доступа к домашнему каталогу.
  • В сеансе на базе протокола Wayland при повторном запуске через Kickoff и KRunner уже работающих однооконных программ обеспечен вывод окон уже запущенных экземпляров на передний план.
  • В менеджере архивов Ark перед распаковкой архива добавлена проверка на наличие достаточного свободного места на диске.
  • При клике на уведомления, связанные с определёнными сеансами в Konsole, обеспечен переход на окно, соответствующее этому сеансу.
  • В интерфейс сканирования документов Skanpage добавлена поддержка экспорта в формате PDF, допускающем поиск текста (перед сохранением отсканированное изображение преобразуется в текст при помощи системы оптического распознавания текста).
  • В просмотрщике изображений Gwenview реализована возможность прикрепления аннотаций. Интерфейс для работы с аннотациями такой же как в Spectacle.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.06
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.12, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.04, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57652-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:34, 19/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (1), 08:37, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность сортировки файлов по их расширениям, что например, упрощает удаление определённых типов файлов из списков недавно открытых документов и диалогов работы с файлами

    👏

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 08:38, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    и такие аплодисменты по всему списку, зато "развиваемся", да
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:39, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сортировка по типу файла была ничем не хуже.  
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 09:06, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Вот и выросло поколение вантузятников, для которых тип файла и произвольный набор букв после точки в имени уже есть одно и то же.

    Девочка моя, если для такого привычного тебе проводника шиндошс это одно и то же, то это не значит, что на деле и в более продвинутых ФМ оно так же.

     
     
  • 3.22, Аноним (1), 09:18, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    на доктора Кокса ты не очень похож жироваттишка, не смеши

    насчет продвинутости приходи когда дельфин перестанет падать и зависать на простейших операциях

     
     
  • 4.30, Fracta1L (ok), 09:34, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за простейшие операции такие?
     
  • 3.44, AlexYeCu_not_logged (?), 10:06, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >для которых тип файла и произвольный набор букв

    Сразу видно человека, который не занимался разработкой чего-либо.

     
     
  • 4.52, Аноним (-), 10:11, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато он д^W строчил каменты здесь, это чего-то да стоит, ведь правда?..
     
  • 3.54, Аноним (54), 10:22, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФМ - частотная модуляция?
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 10:55, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FM - частотная модуляция. Или ЧМ, уж коль кириллицей хочется.
     
  • 4.76, Аноним (76), 11:23, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФМ - фазовая модуляция
     
  • 2.32, ryoken (ok), 09:35, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>возможность сортировки файлов по их расширениям

    Так в линуксе ж нет расширений, всё - имя, включая то, что после послденей точки. Не? Книги врут?

     
     
  • 3.46, AlexYeCu_not_logged (?), 10:07, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Книги врут?

    Не врут, просто ты читать не умеешь.

     
  • 3.55, Аноним (54), 10:23, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно смешно так по содержимому, особенно ГНОМЕ )
     
  • 3.70, Аноним (69), 10:58, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж давно пора бы по MIME в расширенных атрибутах. А то расширенные атрибуты давно сделали, а до сих пор практического применения нет.
     

  • 1.3, Аноним (5), 08:38, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последние их обои прямо ту мач, поставил обои от предыдущего выпуска КДЕ.
     
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 09:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как-то Сисадмин спросил:
    – Учитель, не желаете ли красивую картинку для вашего десктопа? У меня есть коллекция "обоев для рабочего стола" со звёздным небом и моральным законом.
    – Почему ты думаешь, что мой нынешний "wallpaper" хуже? – спросил в ответ Инь Фу Во.
    – Я не знаю, какая у вас картинка сейчас. Я никогда не видел вашего десктопа. У вас всегда открыто множество окон.
    – Я тоже его никогда не видел, – сказал почтенный Инь. – Я работаю.

    https://habr.com/ru/post/44450/

     
     
  • 3.25, Герострат (?), 09:21, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянно работает, что даже обоев не видит? Жалкое зрелище. И находятся ж ещё мазохисты,  что считают это примером для подражания
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 10:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же китаец, чего ты удивляешься. Капчи разгадывает.
     
  • 2.75, InuYasha (??), 11:17, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них с цветами всё страшнее и страшнее. Saturtion вкручивают так чтоб выглядело как после сотрясения мозга. Единственно годный, проверенный десятилетиями фон - это FillRect(w,h, RGB(0,0,0))
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:46, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кдешники постоянно сетуют, что в гномоприложениях большие заголовки и много пустого места. Вот смотрю я на Dolphin...
     
     
  • 2.20, Без аргументов (?), 09:11, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и в нем все настраивается
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:53, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Спасибо, скачал)
     
  • 1.10, EuPhobos (ok), 08:55, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в чём суть всякий раз переименовывать Applications -> Apps -> Gears -> ... ?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:00, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том же в чём суть двигать мебель
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 09:02, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ― Не волнуйтесь, товарищ директор, народ хочет разобраться, что к чему.
    ― Это естественно.
    ― Законно.
    ― Дело для нас новое, неосвоенное.
    ― Точно. Неосвоенное.
    ― Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие... или как бы, лучше сказать, операция...
    ― "Ы"! Операция "Ы"!
    ― Почему "Ы"? Почему "Ы"?
    ― Чтоб никто не догадался.
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:05, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде уже перешли на KDE Suit
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что раньше KDE Application можно было запускать где угодно даже в винде. Потом порты на оффтопик перестали делать и приложения превратились просто в шестеренки которые хоть как-то вращают КДЕ.
     

  • 1.17, Fracta1L (ok), 09:08, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность сортировки файлов по их расширениям

    Именно по расширению, не по миме-типу? Потому что на видео - сортировка по миме-типу

    >  В качестве базового каталога в режиме навигации по файлам теперь выставлен корневой каталог, что упрощает обращение к файлам не в домашнем каталоге.

    Не прошло и 10 лет. Теперь можно попробовать попользоваться.

     
     
  • 2.21, Жироватт (ok), 09:12, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот тут непонятно.
    Понимаю, если для все открытого через sudo или kdesu оно сразу ставило в корень - это упрощение жизни, хомяк рута уже атавизм. Но под обычным сеансом? Уже слева в закладках не создать линк на корень, если он так прямо нужен?
     
  • 2.50, AlexYeCu_not_logged (?), 10:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Не прошло и 10 лет. Теперь можно попробовать попользоваться.

    Чаще всего мне требуется именно $HOME, заметно реже — /mnt, и почти никогда корень.

     
     
  • 3.65, Fracta1L (ok), 10:37, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Молодец, а у меня в ~ только профиль пользователя, все данные лежат в /media. И в Elisa невозможно было перейти к /media, только хомяк. Наверное, можно было костыльнуть симлинк, но какого чёрта я должен этим заниматься.
     
     
  • 4.74, InuYasha (??), 11:13, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Настрой себе левую панель вот так и возрадуйся https://ibb.co/Sr0gXGv
     
     
  • 5.78, Fracta1L (ok), 11:27, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про Elisa, при чём тут Dolphin?
     

  • 1.35, Аноним (35), 09:53, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Примерно в это же время:

    > As of Plasma 5.26, all Plasma widgets will be fully compatible and usable with a screen reader…

    https://pointieststick.com/2022/08/12/this-week-in-kde-major-accessibility-imp

     
  • 1.38, Аноним (38), 09:58, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    KDE становится только лучше и лучше!
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:05, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше того его же рано или поздно перепишут на Карбон и он станет просто замечательным.
     
     
  • 3.73, Аноним (69), 11:05, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это не исключено. Но только, если Qt Company свой фреймворк перепишет на Carbon.
     

  • 1.45, Аноним (45), 10:06, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >2022
    >В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность сортировки файлов по их расширениям

    Вау! Такими темпами они скоро реализуют весь функционал команды ls!!! Браво, КДЕ, у тебя здоровский функционал!

     
  • 1.49, Ilya Indigo (ok), 10:09, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://ibb.co/2tB43Cz
    Как в kate редактировать контекстное меню боковой панели документов, в котором пункт "Удалить" выразительнее и выше пункта "Закрыть"?
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 10:14, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Илья за чтоооооооооо моооооииииии глаааазаааааа
     
     
  • 3.56, Ilya Indigo (ok), 10:26, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не виноват что сервис шрифты замыливает, на изначальном скрине всё чётко и выразительно.
     
     
  • 4.60, Голум (?), 10:34, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего сервис не замыливает. Залил туда скрин, скачал его, сравнил хеш с оригиналом - совпадает.
     
     
  • 5.67, InuYasha (??), 10:41, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да норм шрифты. Хотя, оформление в стиле Vista-zverCD улыбнуло, конечно )
    А меню в кедопрогах частенько мусорная свалка всех функций без задней мысли об удобстве. Я KDevelop месяц до ума доводил, редактируя меню, тулбары и хоткеи.
     
     
  • 6.71, Аноним (38), 11:01, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фото в студию)
     
  • 4.68, Fracta1L (ok), 10:44, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаешь, дело в шрифтах? 😁
     
  • 3.58, Аноним (58), 10:28, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глаза не нужны.
     
  • 3.61, Аноним (54), 10:34, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят, тёмныц фон глаза бережёт. А кто способен дотянуться до "Ё"?
     
     
  • 4.79, Аноним (76), 11:32, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тёмныц фон глаза бережёт

    Наоборот, на тёмном фоне светлые буквы - это для глаз как фонариком ночью в себя светить. Фон должен быть серым/светлым.

     
  • 2.63, Аноним (38), 10:34, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мисье знает толк...
     
  • 2.66, Аноним (38), 10:39, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо, что вы не работаете дизайнером.
     

  • 1.62, InuYasha (??), 10:34, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Изменено оформление Filelight

    QDirStat тоже норм. Интегрировали бы их вместе...

     
  • 1.80, Ананям (?), 11:58, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, блеванул
     

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