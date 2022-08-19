Выпуск KDE Gear 22.08, набора приложений от проекта KDE

Представлено августовское сводное обновление приложений (22.08), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля 2021 года публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 233 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: В файловом менеджере Dolphin появилась поддержка сортировки файлов по их расширениям. В Dolphin и файловых диалогах реализована возможность удаления определённых элементов из списков недавно открытых файлов (Recent Files) и недавно используемых файловых путей (Recent Locations).





В музыкальном проигрывателе Elisa реализована полноценная поддержка сенсорных экранов. Для повышения удобства нажатия пальцами на сенсорных экранах увеличена высота элементов в списках. Касание к композиции в списке теперь приводит к её воспроизведению, а не только к выделению. Возвращена возможность навигации по боковой панели со списком воспроизведения при помощи клавиатурных комбинаций. Добавлена опция для отключения сканирования музыкальной коллекции при запуске (вместо этого предлагается кнопка для ручного запуска сканирования когда это необходимо). Добавлен режим сортировки композиций по времени изменения (например, для вывода вверх недавно добавленных композиций). В качестве базового каталога в режиме навигации по файлам теперь выставлен корневой каталог, что упрощает обращение к файлам не в домашнем каталоге.





В KWrite, простой текстовый редактор для быстрого редактирования текста, добавлена поддержка вкладок и реализован режим разделения окна на части, позволяющий одновременно просматривать разные документы.

В текстовом редакторе Kate, ориентированном в основном на написание и редактирование кода разработчиками программ, обеспечен показ по умолчанию панели инструментов. В меню проведена перегруппировка и добавлена новая секция "Selection" с действиями над выделенными блоками.

В текстовых редакторах Kate и KWrite появилась возможность отображения нескольких независимых курсоров и одновременного ввода текста или кода в разные части документа.





В календаре-планировщике Kalendar предоставлена возможность работы с адресной книгой. Пользователь может прикрепить к календарю адресную книгу и обращаться к её содержимому из размещаемого в панели или на рабоче столе виджета. Добавлена поддержка генерации QR-кодов для передачи информации о контактных данных на мобильное устройство. Улучшен интерфейс просмотра календаря и модернизирована навигация по задачам - в боковой панели появилась возможность просмотра вложенных и вышестоящих задач.

Улучшен ассистент в путешествиях KDE Itinerary, помогающий добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге (расписания движения транспорта, расположение вокзалов и остановок, информация о гостиницах, прогноз погоды, проходящие мероприятия). Реализован встроенный сканер штрих-кодов, при помощи которого можно быстро импортировать информацию о билетах и скидочных картах. Добавлена возможность импорта информации о поездках на автобусе или поезде из online-сервисов, а также импортировать сведения о поездках на мероприятия из календаря-планировшика. Предоставлена возможность определения альтернативных маршрутов для отдельных отрезков путешествия. Прекращена публикация обновлений Android-версии Itinerary в каталоге Google Play Store, для установки свежей версии следует использовать репозиторий F-Droid.





В программе для создания скриншотов Spectacle реализована автоматическая подгонка размера окна под изображение при переходе в режим добавления аннотаций и возвращение к исходному размеру после после выхода из него. В выпадающем списке с режимами захвата экрана обеспечен показ подсказок по доступным клавиатурным комбинациям.





Изменено оформление Filelight, программы для наглядного анализа распределения дискового пространства и выявления причин расходования свободного места. Код переведён на использование QtQuick и переработан для упрощения сопровождения. Решена проблема с обрезанием текста во всплывающих подсказках.





Функции перемещения файлов в режиме drag&drop в различных приложениях, включая Dolphin, Gwenview и Spectacle, переведены на использование механизма порталов Flatpak (XDG Portal) для организации переноса файлов из областей вне изолированного контейнера без открытия полного доступа к домашнему каталогу.

В сеансе на базе протокола Wayland при повторном запуске через Kickoff и KRunner уже работающих однооконных программ обеспечен вывод окон уже запущенных экземпляров на передний план.

В менеджере архивов Ark перед распаковкой архива добавлена проверка на наличие достаточного свободного места на диске.

При клике на уведомления, связанные с определёнными сеансами в Konsole, обеспечен переход на окно, соответствующее этому сеансу.

В интерфейс сканирования документов Skanpage добавлена поддержка экспорта в формате PDF, допускающем поиск текста (перед сохранением отсканированное изображение преобразуется в текст при помощи системы оптического распознавания текста).

В просмотрщике изображений Gwenview реализована возможность прикрепления аннотаций. Интерфейс для работы с аннотациями такой же как в Spectacle.



