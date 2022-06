Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25

2.6 , Аноним ( 6 ), 15:45, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KF5/KDE Plasma 5 останутся на Qt 5. KF6/KDE Plasma 6 перейдут на Qt 6. // b.

3.9 , Аноним ( 9 ), 15:56, 14/06/2022

лучше сразу именовать плазма 300 на кутэ 300, всё равно толку никакого.

2.24 , n00by ( ok ), 17:03, 14/06/2022

Полный список изменений выпуска https://kde.org/announcements/changelogs/plasma/5/5.24.5-5.25.0/ Подстрока Qt6 встречается 175 раз.

2.26 , НяшМяш ( ok ), 17:04, 14/06/2022

Последний пост который видел на эту тему: https://www.volkerkrause.eu/2022/05/14/kf6-plasma-build-progress.html

3.32 , Аноним ( 4 ), 17:33, 14/06/2022

> For the rest of the Plasma modules it's mostly down to the following remaining issues:

> * Use of the removed QDesktopWidget, in particular creative uses such as workarounds for old problems that need careful case by case assessment and occasionally some archaeology. Понравилось :)