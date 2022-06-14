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Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25

14.06.2022 15:24

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.25, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • В конфигураторе переработана страница для настройки общей темы оформления. Предоставлена возможность выборочного применения элементов темы, таких как стиль приложений и рабочего стола, шрифты, цвета, тип обрамления окон, пиктограммы и курсоры, а также отдельного применения темы к заставке и интерфейсу блокировки экрана.
  • Добавлен отдельный анимационный эффект, применяемый при вводе неверного пароля.
  • Добавлен диалог для управления группами виджетов (Containment) на экране в режиме редактирования, позволяющий наглядно управлять расположением панелей и апплетов в привязке к разным мониторам.
  • Добавлена возможность применения цвета выделения активных элементов (accent) в привязке к обоям рабочего стола, а также использования акцентного цвета для заголовков и изменения тона всей цветовой схемы. В тему Breeze Classic интегрирована поддержка раскраски заголовков акцентным цветом.
  • Добавлен затухающий эффект для плавной смены между старой и новой цветовыми схемами.
  • Добавлена настройка для управления включением режима управления с сенсорного экрана (на системах с x11 можно только включить или выключить по умолчанию режим сенсорного экрана, а при использовании Wayland дополнительно можно автоматически переводить рабочий стол в режим сенсорного экрана при поступлении от устройства специального события, например, при развороте крышки на 360 градусов или отсоединении клавиатуры). При включении режима сенсорного экрана обеспечено автоматическое увеличение отступов между пиктограммами в панели задач.
  • Для тем оформления предоставлена поддержка плавающих панелей.
  • Обеспечено сохранение позиции пиктограмм в режиме Folder View с привязкой к экранному разрешению.
  • В списке недавно открытых документов в контекстном меню менеджера задач разрешено отображение элементов не связанных с файлами, например, могут показываться недавние подключения к удалённым рабочим столам.
  • В оконном менеджере KWin реализована поддержка применения шейдеров в скриптах с реализацией эффектов. KWin-скрипты KCM переведены на QML. Добавлен новый эффект смешивания и улучшены эффекты сдвига. Переделана страница настройки скриптов для KWin.
  • В панелях и в системном лотке включена навигация при помощи клавиатуры.
  • Улучшена поддержка управления через экранные жесты. Добавлены возможность использования привязанных к краям экрана жестов в скриптовых эффектах. Для входа в обзорный режим можно нажать "W", удерживая клавишу Meta ("Windows"), или использовать на тачпаде или сенсорном экране жест в форме щипка четырьмя пальцами. Для перехода между виртуальными рабочими столами можно использовать жест, сдвигающий содержимое вбок тремя пальцами. Для просмотра открытых окон и содержимого рабочих столов можно исопльзовать жест, сдвигающий содержимое вверх или вниз четырьмя пальцами.

  • В Центре управления программами (Discover) обеспечено отображение полномочий для приложений в формате Flatpak. В боковой панели реализован показ всех подкатегорий из выбранной категории приложений.

    Полностью переделана страница с информацией о приложении.

  • В настройках добавлен показ информации о выбранных обоях рабочего стола (название, автор).
  • На странице с информацией о системе (Info Center) расширена общая информация в блоке "About This System" и добавлена новая страница "Firmware Security", на которой, например, показано включён ли режим UEFI Secure Boot.
  • Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.24
  3. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.2.0, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.04, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.12, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57353-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 15:26, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, у кого ещё заголовок перекликнулся с http://opennet.ru/57350 :)
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:27, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё это прекрасно, только оптимизации не бывает.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Часто вижу изменения связанные с оптимизацией
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    да, но одно дело в changelog строчку добавить, а другое реально протестировать на разном железе
     
     
  • 4.22, НяшМяш (ok), 17:01, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Временно сижу на Radeon 7770 (который из 2012) на 2К мониторе. 5.24 в X11 бегает на 144Гц лучше, чем на ноутбуке с Novideo 2060 с тем же монитором. Мой вывод - оптимизация моё почтение.
     
  • 4.29, n00by (ok), 17:15, 14/06/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:32, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там обещали хоткей для истории буфера обмена подвезти, как в венде сделали. Вроде, несколько версий тому назад скриншоты были, и где?

    Ещё бы хотелось в консоли увидеть подсказки с реальным адресом у ссылок и чтобы хоткей их выделял. Я так и не понял, есть это уже где-то, или нет, вроде, говорили, что есть.

     
     
  • 2.7, flexagoon (ok), 15:45, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это уже давно есть, можно кнопку с историей буфера добавить в панель и забиндить на нее шорткат
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 16:17, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это уже давно есть, можно кнопку с историей буфера добавить в
    > панель и забиндить на нее шорткат

    Не, там на месте курсора всплывающее окно по-моему. Или что-то такое? Я позабыл, а венду последний раз видел 7 лет назад, но вроде что-то вкусное. И хоткей даже тот же самый, для удобства, т.е. должно появиться автоматически.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 16:35, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть такое, ищи в настройках хоткеев
     
     
  • 5.15, Аноним (3), 16:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашёл, спасибо! В плазме Meta+v хоткей. По-умолчанию, почему-то, выключено.
     
  • 4.18, leibniz (??), 16:52, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И хоткей даже тот же самый, для удобства

    очевидно чем вдохновляются разрабы кед)

     
     
  • 5.19, leibniz (??), 16:54, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и кдешную хомяту характеризует массовым синдромом утёнка
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 16:56, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гном неумело косит под макось.
     
  • 5.23, НяшМяш (ok), 17:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее кеды задумываются о том, как перетянуть юзеров венды.
     
  • 5.25, Аноним (3), 17:04, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не так и плохо, на самом деле. Хорошая проверенная фича, которая уже понравилась людям, и странно было бы заставлять учить несколько вариантов хоткеев для каждого окружения.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что там с переходом на Qt6, есть какая информация? А то Qt6 уже даже в бэкпорты Дебиана приходит. Хотелось бы понять, стоит ли рассчитывать ко времени следующего релиза или нет.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:45, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KF5/KDE Plasma 5 останутся на Qt 5.

    KF6/KDE Plasma 6 перейдут на Qt 6.

    // b.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:56, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше сразу именовать плазма 300 на кутэ 300, всё равно толку никакого.
     
  • 2.24, n00by (ok), 17:03, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полный список изменений выпуска https://kde.org/announcements/changelogs/plasma/5/5.24.5-5.25.0/

    Подстрока Qt6 встречается 175 раз.

     
  • 2.26, НяшМяш (ok), 17:04, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Последний пост который видел на эту тему:

    https://www.volkerkrause.eu/2022/05/14/kf6-plasma-build-progress.html

     
     
  • 3.32, Аноним (4), 17:33, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > For the rest of the Plasma modules it’s mostly down to the following remaining issues:
    > * Use of the removed QDesktopWidget, in particular creative uses such as workarounds for old problems that need careful case by case assessment and occasionally some archaeology.

    Понравилось :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:39, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И пройдет тысяча лет, когда этот релиз завезут в стабильные ветки.
     
     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 15:54, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почтенные роллингобояре удивляются страданиям релизохолопов
     
     
  • 3.30, Michael Shigorin (ok), 17:16, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы вот сейчас взяли и рассказали всему честному народу, как именно Вы лично собрались обновлять KDE5 из роллинга, не дожидаясь смиренно, пока барин обновит свои погремушки.

    (это такая затаённая надежда на то, что с годами взрослеете)

     
  • 2.28, Michael Shigorin (ok), 17:14, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://packages.altlinux.org/plasma5-workspace -> в p10 недавно завезли 5.24 после тестирования в нестабильной ветке (в крабочую станцию 10.0 попала 5.23)
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:57, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чё обои такие скучные?
     
  • 1.11, Аноним (20), 16:02, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё тап по сборка Plasm Mobile x86?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:36, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они отдельно собираются и UX у них разный.  
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:51, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё ваще чё?
     
  • 1.21, Аноним (20), 16:59, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль что в новостях про выпуск сред рабочего стола нет своего отдельного хештега наподобие #СРС #DE. Помню была новость про СРС конвергентную, мол и на десктопе и на планшете с телефоном можно. Так бы вбил хештег, отсортировал, нашел быстро.
     
     
  • 2.31, Michael Shigorin (ok), 17:17, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://opennet.ru/contact.shtml -- можно ещё и денег Максиму прибавить, чтоб удобней было до реализации предложения добраться.
     

  • 1.27, Аноним (27), 17:07, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland уже готов или еще глючненько?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:34, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Fedora 36 пробовал недавно с экраном 4K и масштабировании 200%. В целом норм, но есть глюки с отрисовкой пиктограмм в приложениях на Eclipse. В DBeaver, например
    https://github.com/dbeaver/dbeaver/issues/5095
    https://github.com/dbeaver/dbeaver/issues/6581
    https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=553486
    https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=549504
    Хотя это скорее проблемы самого Eclipse
     

  • 1.34, Аноним (35), 17:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо будем юзать.  
     
  • 1.36, Аноним (36), 18:14, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно сделать так, чтобы панель скрывалась по хоткею, или совсем убрать ее?
     

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