Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25

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|3.16, Аноним (16), 16:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, но одно дело в changelog строчку добавить, а другое реально протестировать на разном железе
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|4.22, НяшМяш (ok), 17:01, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Временно сижу на Radeon 7770 (который из 2012) на 2К мониторе. 5.24 в X11 бегает на 144Гц лучше, чем на ноутбуке с Novideo 2060 с тем же монитором. Мой вывод - оптимизация моё почтение.
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|1.3, Аноним (3), 15:32, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Там обещали хоткей для истории буфера обмена подвезти, как в венде сделали. Вроде, несколько версий тому назад скриншоты были, и где?
Ещё бы хотелось в консоли увидеть подсказки с реальным адресом у ссылок и чтобы хоткей их выделял. Я так и не понял, есть это уже где-то, или нет, вроде, говорили, что есть.
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|2.7, flexagoon (ok), 15:45, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это уже давно есть, можно кнопку с историей буфера добавить в панель и забиндить на нее шорткат
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|3.13, Аноним (3), 16:17, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так это уже давно есть, можно кнопку с историей буфера добавить в
> панель и забиндить на нее шорткат
Не, там на месте курсора всплывающее окно по-моему. Или что-то такое? Я позабыл, а венду последний раз видел 7 лет назад, но вроде что-то вкусное. И хоткей даже тот же самый, для удобства, т.е. должно появиться автоматически.
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|5.15, Аноним (3), 16:50, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нашёл, спасибо! В плазме Meta+v хоткей. По-умолчанию, почему-то, выключено.
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|4.18, leibniz (??), 16:52, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И хоткей даже тот же самый, для удобства
очевидно чем вдохновляются разрабы кед)
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|5.23, НяшМяш (ok), 17:02, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее кеды задумываются о том, как перетянуть юзеров венды.
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|5.25, Аноним (3), 17:04, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так и плохо, на самом деле. Хорошая проверенная фича, которая уже понравилась людям, и странно было бы заставлять учить несколько вариантов хоткеев для каждого окружения.
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|1.4, Аноним (4), 15:35, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что там с переходом на Qt6, есть какая информация? А то Qt6 уже даже в бэкпорты Дебиана приходит. Хотелось бы понять, стоит ли рассчитывать ко времени следующего релиза или нет.
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|2.6, Аноним (6), 15:45, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KF5/KDE Plasma 5 останутся на Qt 5.
KF6/KDE Plasma 6 перейдут на Qt 6.
// b.
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|3.9, Аноним (9), 15:56, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше сразу именовать плазма 300 на кутэ 300, всё равно толку никакого.
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|3.32, Аноним (4), 17:33, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> For the rest of the Plasma modules it’s mostly down to the following remaining issues:
> * Use of the removed QDesktopWidget, in particular creative uses such as workarounds for old problems that need careful case by case assessment and occasionally some archaeology.
Понравилось :)
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|3.30, Michael Shigorin (ok), 17:16, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы вот сейчас взяли и рассказали всему честному народу, как именно Вы лично собрались обновлять KDE5 из роллинга, не дожидаясь смиренно, пока барин обновит свои погремушки.
(это такая затаённая надежда на то, что с годами взрослеете)
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|1.21, Аноним (20), 16:59, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль что в новостях про выпуск сред рабочего стола нет своего отдельного хештега наподобие #СРС #DE. Помню была новость про СРС конвергентную, мол и на десктопе и на планшете с телефоном можно. Так бы вбил хештег, отсортировал, нашел быстро.
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|1.36, Аноним (36), 18:14, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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можно сделать так, чтобы панель скрывалась по хоткею, или совсем убрать ее?
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