Релиз фреймворка Qt 6.4

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|1.1, Аноним (1), 10:00, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен экспериментальный модуль QtHttpServer, позволяющий интегрировать в приложения функциональность HTTP-сервера
Тулкит-переросток
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|2.2, 1 (??), 10:05, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничё - он скоро научится майнить и блю-реи записывать
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|3.8, Аноним (8), 10:14, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Добавлен экспериментальный модуль Qt Quick 3D Physics, предоставляющий API для симуляции физических процессов, который можно использовать вместе с Qt Quick 3D для реалистичного взаимодействия и перемещения объектов в 3D-сценах. Реализация основана на движке PhysX.
> Правильный научный термин - комбайн.
не, ну а как по-другому то назвать? xD
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|4.9, Аноним (8), 10:18, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто если мне нужна будет реалистичная кинематика, то я уж сам заморочусь, зачем это в гуёвый (!) фреймворк пихать?!
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|5.11, Аноним (11), 10:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это -- стандарт индустрии, не огрызок типа буллета же пихать, а физика нужна, если фреймворк позиционируется как что-то посерьёзнее SDL -- сегодня поддержка физического движка должна быть везде.
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|6.21, Аноним (21), 11:23, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а физика нужна
мне хотелось бы смоделировать кинематику в вязкой гидродинамической среде в поле тяжести чёрной дыры под воздействием излучения квазара...
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|7.22, Аноним (21), 11:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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...естественно, что это необходимо для игрушки-арканоида, чтобы всё реалистично выглядело.
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|2.6, Аноним (11), 10:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прекрасно, на самом деле. Если у тебя уже есть кути в проекте, то почему бы не использовать их. Тем более, ты уже понимаешь, как с ними работать и чего ожидать (в том числе, от кроссплатформенности). Чем меньше левых зависимостей, тем лучше, во всех отношениях.
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|3.10, Аноним (8), 10:20, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а можно просто отделить абстракцию от реализации и для каждой платформы использовать её гуй по-умолчанию
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|1.5, Аноним (5), 10:10, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Расширены возможности предоставляемых в Qt Quick типов TableView и TreeView, в которых появилась поддержка навигации при помощи клавиатуры
Интерфейс на QML лучше, говорили, они, виджеты устарели. Ага. А у самих даже с клавиатуры не работало.
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|2.7, Аноним (11), 10:13, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты видел этот QML, то в курсе, что это мерзкие телефонные виджеты.
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|1.14, Роман (??), 10:53, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Linux преобразование текста в речь осуществляется при помощи библиотеки Speech Dispatcher (libspeechd), а на других платформах через штатный API операционной системы.
Хотел пошутить что в на других платформах штатно, в отличии от Linux где отдельный интерфейс и даже на платформе FreeBSD, но внезапно обнаружил что *BSD вообще нет в
> В Qt 6.4 обеспечена поддержка платформ Windows 10+, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 20.04, CentOS 8.2, openSUSE 15.3, SUSE 15 SP2), iOS 14+, Android 6+ (API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY и QNX.
В смешанных чувствах теперь.
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|2.25, Аноним (-), 11:36, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотел пошутить что в на других платформах штатно, в отличии от Linux
> где отдельный интерфейс и даже на платформе FreeBSD, но внезапно обнаружил что *BSD вообще нет в
А еще там нет дебиана, рача, федоры и <100500 других дистров>. Что не мешает иметь культи в репах:
https://www.freshports.org/devel/qt6-base/
Да и не все ли равно современным линуксоидам-WSLщикам?
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|3.19, Аноним (21), 11:17, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как там у растаманов гуй в редохе поживает? Что-то прекратились новости вообще...
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|4.20, Аноним (-), 11:22, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там у растаманов гуй в редохе поживает? Что-то прекратились новости вообще...
Стабильно подрывает пуканчики у местных питонистов.
А как там у питонистов гуй в питончике поживает? Что-то прекратились новости вообще...
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|5.34, Аноним (8), 11:54, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прекрасно поживает
tkinter минималистичен - подойдёт, когда не нужно лишнего
для Qt и прочих GTK есть обвязочки, обмазывайся не хочу
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|1.18, Аноним (21), 11:15, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Приложения, собираемые для платформы WebAssembly, благодаря JIT-копиляции...
fixed: Приложения, собираемые для платформы JavaScript, благодаря JIT-копиляции выполняются с близкой к нативному коду производительностью.
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|1.24, ilowry (?), 11:31, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Download from your IP address is not allowed"
И зачем эта новость здесь?
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|2.29, Nopomuk (?), 11:46, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не запрещает скомпилить из сорцов, насколько я знаю. И не все тут из России наверное. Но негодование ваше полностью разделяю.
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