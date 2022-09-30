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Релиз фреймворка Qt 6.4

30.09.2022 09:53

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.4, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.4 обеспечена поддержка платформ Windows 10+, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 20.04, CentOS 8.2, openSUSE 15.3, SUSE 15 SP2), iOS 14+, Android 6+ (API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.

Основные изменения в Qt 6.4:

  • Реализована полноценная поддержка платформы WebAssembly, позволяющей создавать Qt-приложения, работающие в web-браузере и переносимые между разными аппаратными платформами. Приложения, собираемые для платформы WebAssembly, благодаря JIT-копиляции выполняются с близкой к нативному коду производительностью, могут использовать Qt Quick, Qt Quick 3D и доступные в Qt средства визуализации. Так как приложение на базе WebAssembly выполняется в изолированном окружении браузера, доступ к некоторым API для работы с локальными ресурсами и сервисами операционной системы ограничен, но дополнительно предоставляются API для интеграции с браузером.
  • В основной состав возвращён модуль Qt TextToSpeech, поставлявшийся в Qt 5, но не вошедший в ветку Qt 6. Модуль предоставляет средства для синтеза речи, что может применяться для повышения доступности приложений для людей с ограниченными возможностями или для реализации новых средств фонового информирования пользователя, например, для вывода уведомлений в приложениях для автомобильных информационно-развлекательных систем. В Linux преобразование текста в речь осуществляется при помощи библиотеки Speech Dispatcher (libspeechd), а на других платформах через штатный API операционной системы.
  • Добавлен экспериментальный модуль с реализацией стилевого оформления iOS для Qt Quick. Приложения на базе Qt Quick Controls могут автоматически использовать данный модуль для создания родного оформления интерфейса на платформе iOS, по аналогии с тем, как родное оформление применяется в Windows, macOS и Android.
  • Добавлен экспериментальный модуль QtHttpServer, позволяющий интегрировать в приложения функциональность HTTP-сервера, который поддерживает HTTP/1.1, TLS/HTTPS, WebSockets, обработку ошибок, маршрутизацию запросов на основе параметров в URL (QHttpServerRouter) и REST API.
  • Добавлен экспериментальный модуль Qt Quick 3D Physics, предоставляющий API для симуляции физических процессов, который можно использовать вместе с Qt Quick 3D для реалистичного взаимодействия и перемещения объектов в 3D-сценах. Реализация основана на движке PhysX.
  • В модуль Qt Quick 3D добавлена экспериментальная поддержка глобального освещения с использованием карт освещённости, позволяющих более реалистично имитировать в 3D-сцене свет от разных источников. В Qt Quick 3D также реализована поддержка линейных частиц, глянцевых материалов, расширенных настроек отражения, скайбоксов и собственных материалов и текстур.
  • Расширены возможности предоставляемых в Qt Quick типов TableView и TreeView, в которых появилась поддержка навигации при помощи клавиатуры, выделения строк и столбцов, более полного управления положением ячеек, анимацией, сворачиванием и раскрытием древовидных структур.
  • В Qt Quick предложен новый тип FrameAnimation, позволяющий выполнять код синхронно с кадрами анимации. Для повышения плавности анимации в Qt Quick также обеспечена автоматическая обработка некорректной синхронизации vsync при многопоточной отрисовке.

  • В виджете QQuickWidget, позволяющем создавать интерфейсы, комбинирующие элементы на базе Qt Quick и Qt Widget, реализована полная поддержка прослойки RHI (Rendering Hardware Interface), позволяющей обеспечить работу не только с использованием OpenGL, но и поверх API Vulkan, Metal и Direct 3D.
  • В модуль Qt Network добавлен класс QSslServer, позволяющий создавать эффективные сетевые серверы, использующие TLS для установки защищённого канала связи.
  • В модуль Qt Multimedia добавлен экспериментальный бэкенд, использующий для обработки видео и звука пакет FFmpeg. При воспроизведении видео улучшена обработка цветовых пространств и HDR, добавлена возможность подстановки субтитров через QVideoFrames. Добавлена поддержка пространственного звука, позволяющего создавать сцены с трёхмерным распределением звука и симулировать виртуальные комнаты с характеристиками отражения звука в зависимости расположения слушателя, размера помещения и материалов стен и пола.
  • В модуле Qt Widgets класс QFormLayout расширен средствами для построения интерфейсов для захвата структурированного пользовательского ввода. В классе QWizard, предназначенном для создания многоэтапных интерфейсов, добавлены API для управления видимостью строк в формах и перехода на любую страницу в мастере.
  • В QML улучшена поддержка типов значений, упрощающих передачу структурированных данных из C++ в QML. Подобные типы и списки из данных типов теперь могут использоваться в свойствах без обвязки на базе QObject. Расширены возможности LSP-сервера для интеграции поддержки языка QML в интегрированные среды разработки. Включён по умолчанию QML Type Compiler, позволяющий компилировать QML-представление в код на C++.
  • Расширены возможности для работы со строковыми литералами в коде - в классы QStringEncoder и QStringDecoder добавлена поддержка всех кодировок, доступных в ICU (International Components for Unicode).
  • В классе QTextDocuments добавлена поддержка разметки Markdown.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.4-...)
  2. OpenNews: Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6
  3. OpenNews: Для Debian 11 подготовлены пакеты с Qt6
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
  5. OpenNews: Компания Qt Company представила платформу для встраивания рекламы в Qt-приложения
  6. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57847-qt
Ключевые слова: qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен экспериментальный модуль QtHttpServer, позволяющий интегрировать в приложения функциональность HTTP-сервера

    Тулкит-переросток

     
     
  • 2.2, 1 (??), 10:05, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничё - он скоро научится майнить и блю-реи записывать
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:07, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильный научный термин - комбайн.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:14, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Добавлен экспериментальный модуль Qt Quick 3D Physics, предоставляющий API для симуляции физических процессов, который можно использовать вместе с Qt Quick 3D для реалистичного взаимодействия и перемещения объектов в 3D-сценах. Реализация основана на движке PhysX.
    > Правильный научный термин - комбайн.

    не, ну а как по-другому то назвать? xD

     
     
  • 4.9, Аноним (8), 10:18, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто если мне нужна будет реалистичная кинематика, то я уж сам заморочусь, зачем это в гуёвый (!) фреймворк пихать?!
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 10:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это -- стандарт индустрии, не огрызок типа буллета же пихать, а физика нужна, если фреймворк позиционируется как что-то посерьёзнее SDL -- сегодня поддержка физического движка должна быть везде.
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 11:23, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а физика нужна

    мне хотелось бы смоделировать кинематику в вязкой гидродинамической среде в поле тяжести чёрной дыры под воздействием излучения квазара...

     
     
  • 7.22, Аноним (21), 11:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ...естественно, что это необходимо для игрушки-арканоида, чтобы всё реалистично выглядело.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:08, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это норма, куте -- это фреймворк, а не просто тулкит.
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 11:25, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Куте похож на кучу мусора из мапет-шоу.
     
     
  • 4.26, ryoken (ok), 11:40, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...а не Скалы Фрэгглов?
     
  • 2.6, Аноним (11), 10:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прекрасно, на самом деле. Если у тебя уже есть кути в проекте, то почему бы не использовать их. Тем более, ты уже понимаешь, как с ними работать и чего ожидать (в том числе, от кроссплатформенности). Чем меньше левых зависимостей, тем лучше, во всех отношениях.
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 10:20, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а можно просто отделить абстракцию от реализации и для каждой платформы использовать её гуй по-умолчанию
     
     
  • 4.12, anonymous (??), 10:35, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, осталось только понять что qt то не только гуй
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:49, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, отделяй, у тебя есть моё лично разрешение от Анонима
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:10, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Расширены возможности предоставляемых в Qt Quick типов TableView и TreeView, в которых появилась поддержка навигации при помощи клавиатуры

    Интерфейс на QML лучше, говорили, они, виджеты устарели. Ага. А у самих даже с клавиатуры не работало.

     
     
  • 2.7, Аноним (11), 10:13, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты видел этот QML, то в курсе, что это мерзкие телефонные виджеты.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:43, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я видел этот qml. Похож на gtk css.
     
  • 3.17, Аноним (5), 11:10, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наблюдаю их каждый день в кедах вполне себе на десктопе.
     
  • 3.31, Аноним (30), 11:50, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не умеешь в дизайн, так не берись.
     

  • 1.14, Роман (??), 10:53, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Linux преобразование текста в речь осуществляется при помощи библиотеки Speech Dispatcher (libspeechd), а на других платформах через штатный API операционной системы.

    Хотел пошутить что в на других платформах штатно, в отличии от Linux где отдельный интерфейс и даже на платформе FreeBSD, но внезапно обнаружил что *BSD вообще нет в
    > В Qt 6.4 обеспечена поддержка платформ Windows 10+, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 20.04, CentOS 8.2, openSUSE 15.3, SUSE 15 SP2), iOS 14+, Android 6+ (API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY и QNX.

    В смешанных чувствах теперь.

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 11:36, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотел пошутить что в на других платформах штатно, в отличии от Linux
    > где отдельный интерфейс и даже на платформе FreeBSD, но внезапно обнаружил что *BSD вообще нет в

    А еще там нет дебиана, рача, федоры и <100500 других дистров>. Что не мешает иметь культи в репах:
    https://www.freshports.org/devel/qt6-base/

    Да и не все ли равно современным линуксоидам-WSLщикам?


     
  • 2.28, FireBirdSQLmail.ru (?), 11:43, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    странно, раньше вроде запускалось и на OpenIndiana, и на фрюхе
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:00, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Аааааааа! Но это же не Rust!
     
     
  • 2.16, Без аргументов (?), 11:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тот случай, когда одобряю форкнуть на расте, главное, чтобы команда была адекватная.
     
     
  • 3.19, Аноним (21), 11:17, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там у растаманов гуй в редохе поживает? Что-то прекратились новости вообще...
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 11:22, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как там у растаманов гуй в редохе поживает? Что-то прекратились новости вообще...

    Стабильно подрывает пуканчики у местных питонистов.
    А как там у питонистов гуй в питончике поживает? Что-то прекратились новости вообще...


     
     
  • 5.32, Аноним (30), 11:51, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TKinter идеален в отличи от всего этого вашего редокса.
     
  • 5.34, Аноним (8), 11:54, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прекрасно поживает
    tkinter минималистичен - подойдёт, когда не нужно лишнего
    для Qt и прочих GTK есть обвязочки, обмазывайся не хочу
     

  • 1.18, Аноним (21), 11:15, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Приложения, собираемые для платформы WebAssembly, благодаря JIT-копиляции...

    fixed: Приложения, собираемые для платформы JavaScript, благодаря JIT-копиляции выполняются с близкой к нативному коду производительностью.

     
     
  • 2.27, ryoken (ok), 11:41, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>JIT-копиляции

    ШТА?

     

  • 1.24, ilowry (?), 11:31, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Download from your IP address is not allowed"
    И зачем эта новость здесь?
     
     
  • 2.29, Nopomuk (?), 11:46, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не запрещает скомпилить из сорцов, насколько я знаю. И не все тут из России наверное. Но негодование ваше полностью разделяю.
     
  • 2.33, Аноним (30), 11:52, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого тут должна интересовать твоя личная новость?
     
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