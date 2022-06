Для Debian 11 подготовлены пакеты с Qt6

2.20 , Попандопала ( ? ), 11:42, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кажется Куте5 близка к идеалу - можно выкидывать. Кодеры умиляют. :)

3.23 , Аноним ( 17 ), 11:56, 11/06/2022 Вмдать... Как только продукт готов - его надо срочно менять архитектурно и переписывать весь зависимый софт.

4.53 , Ан ( ?? ), 14:30, 11/06/2022 Да, это называется капитализм. Им надо деньги зарабатывать, а не совершенство создавать.

5.57 , Аноним ( 57 ), 15:36, 11/06/2022 Совершенство уже создано, называется TQt https://wiki.trinitydesktop.org/How_to_Build_TDE_Core_Modules#About_QT3

2.21 , Аноним ( - ), 11:49, 11/06/2022 >Какая задача решена переходом на Qt6? Стало модней, молодёжней и прогрессивней.

2.22 , Аноним ( 18 ), 11:49, 11/06/2022 Задача исправления багов. В теории, эволюционная задача -- теперь qml будут превращать в плюсы, и уже их использовать в рантайме. В то время, как конкуренты продолжают обмазываться жаваскриптом. Это является преимуществом. Улучшена поддержка вейланда и качество унифицированных компонентов для различных устройств, часть устаревших и неэффективных решений выкинута. Не просите слишком много, кути на сегодня единственная и достаточно удобная альтернатива вендузячьему хламу, и, при этом, они, в отличие от альтернатив, по-настоящему кроссплатформенные.

3.24 , Аноним ( 17 ), 12:05, 11/06/2022 Т.е. ни одной задачи не решено, а что ты перечислил - это просто ковыряния палочкой внутри. У тебя даже предложения противоречат друг другу: > qml будут превращать в плюсы

> для различных устройств ... кроссплатформенные Чего?! Откуда ты знаешь, какой плюсовый класс будет стоять за конкретной qml-иной? Ты же понимаешь (наверно), что нет однозначного сопоставления, для того и делали qml, что класс++ заранее _неизвестен_. > обмазываться жаваскриптом Ты, наверно, от браузеров уже отказался?

4.25 , Аноним ( 18 ), 12:08, 11/06/2022 Теперь будет известен. Плюсы вполне себе кроссплатформенные, а вот тулкиты не очень.

5.30 , n00by ( ok ), 12:23, 11/06/2022 Там уже заменили велосипед вокруг dynamic_cast<>, реализованный через dynamic_cast<>, на просто dynamic_cast<> или всё ещё нет?

6.40 , Аноним ( 40 ), 12:51, 11/06/2022 тебе, дегенерату, не объяснили, что такое moc?

7.42 , n00by ( ok ), 12:55, 11/06/2022 Ярик, ну не пались ты так. Подумаешь, кинула тебя Qt. Всё твоё к тебе возвращается. ;)

3.54 , Ан ( ?? ), 14:30, 11/06/2022 Багов стало только больше, судя по трекеру.

2.28 , n00by ( ok ), 12:20, 11/06/2022 Подумайте об истории всевозможных стратегий доступа к данным, разработанным Microsoft. ODBC, RDO, DAO, ADO, OLEDB, теперь вот ADO.NET - И все абсолютно новые! Может это было вызвано технологической необходимостью? Может это результат некомпетентной группы проектирования, которой необходимо придумывать по-новой доступ к данным каждый чертов год? (Возможно, это в самом деле так.) Но конечный результат - всего лишь огонь для прикрытия. Конкуренты не имеют никакого другого выбора, кроме как тратить своё время, переписывая код под новые библиотеки и поспевая за лидером - время, которое они не могут использовать для создания новых возможностей. https://rtfm.wiki/underground/fire_and_motion

3.29 , Попандопала ( ? ), 12:22, 11/06/2022 По-моему речь о стандартах,но вы молодец - не слова о Росе.XDD

4.31 , n00by ( ok ), 12:24, 11/06/2022 Стоит почитать всё статью, там указано, почему вышеупомянутая ОС уже мертва.

5.33 , Попандопала ( ? ), 12:27, 11/06/2022 Плохо понимаю о какой статье вы говорите,но с удовольствием бы её прочитал.%

6.34 , n00by ( ok ), 12:29, 11/06/2022 О статье Джоэля Спольски "Огонь и движение". Цитата и ссылка выше (в том сообщении, где я молодец).