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Для Debian 11 подготовлены пакеты с Qt6

11.06.2022 09:19

Сопровождающий пакеты с фреймворком Qt в Debian объявил о формировании пакетов с веткой Qt6 для Debian 11. В состав набора вошло 29 пакетов с различными компонентами Qt 6.2.4 и пакет с библиотекой libassimp с поддержкой форматов 3D-моделей. Пакеты доступны для установки через систему бэкпортов (репозиторий bullseye-backports).

Изначально для Debian 11 не планировалось сопровождать пакеты с Qt6 из-за нехватки ресурсов, но, в конечном счёте, Qt6 стал доступен для стабильной ветки Debian. Отмечается, что подготовка пакетов была личной инициативой сопровождающего, но желание содействовать продвижению проекта также выразила компания The Qt Company.

  1. Главная ссылка к новости (https://perezmeyer.com.ar/blog...)
  2. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.2
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
  5. OpenNews: Технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект
  6. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57331-qt
Ключевые слова: qt, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    мммм, объедки с барского стола... приятного аппетита, свободные кутэшники
     
     
  • 2.16, ne_gtk (?), 11:27, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что не так с qt?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:32, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > не так с qt

    ... всё.

     
     
  • 4.52, ne_gtk (?), 14:20, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме инопланетного вида, конечно. Нужна конкретика.
     
  • 3.32, Ан (??), 12:26, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTS-патчи только за бабки или ждать полгода
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:37, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И на кой чорт они тебе нужны, Меченый?
    Вот пачеснаку, а?
     
  • 4.37, Без аргументов (?), 12:43, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как-то ставил TeamViewer, а оно оказалось на альфа-версиях Qt сделано. очень безопасный удаленный доступ.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 13:31, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    тем временем на opennet:
    > как-то ставил TeamViewer...

    Ну, вы поняли.

     
     
  • 6.49, Ан (??), 13:47, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он так-то и под линь есть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:25, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и отлично.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:36, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший дистрибутив стал ещё лучше.
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 09:57, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в связи с чем?
     

  • 1.4, FreeStyler (ok), 09:47, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    as simp
    l0l
     
     
  • 2.7, Попандопала (?), 09:51, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Твитч это запрещенное слово.:)
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:22, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ass imp
     
     
  • 3.14, Без аргументов (?), 11:11, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нужно уважать права любителей чертей в заднице, а до вашего GNU и прочего СПО некогда
     

  • 1.6, Попандопала (?), 09:49, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кутята учатся летать.D В Сид значит теперь останутся хорошие люди с ГТК,а на стабиле эти самые... Хм,поддерживаю.XD
     
     
  • 2.10, Отражение луны (ok), 10:44, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это потому что стабилки у ГТК все равно нет
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 11:08, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    её и у кутей нет, только вслушайся в это слово: кути... априори что-то поломанное)
     
     
  • 4.38, Без аргументов (?), 12:46, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пи.3дaбoлка-сочинялка не кути, а кьют, тyпицa
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 12:59, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учи азбуку, как буквы читаются
     
     
  • 6.50, Ан (??), 13:49, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дальше алфавита ты в своём развитии не продвинулся, это печально.

    https://news.ycombinator.com/item?id=24686290

     
  • 6.51, Без аргументов (?), 13:53, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто залез не свою тему комментить. Иди в JSраку.
    Qt (МФА [ˈkjuːt], произносится (кьют) как «cute»
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:01, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Граждане дебианщики!

    А есть ли где на старые дебианы свежие культяпки?
    Например, на d9...

    Ну как в убунте PPA от Stephan Binner (типа qt 5.10 на 14.04)  ?

     
     
  • 2.41, Zenitur (ok), 12:52, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Берёшь DEB-SRC и пересобираешь. Возможно потребуется что-то обновить в самой системе. Например libxcb или xcb-util. Или GCC.
     

  • 1.13, thhh (?), 11:09, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огласите весь список. Желательно по каждому пакету и для какого релиза отдельной новостью. Какие пакеты еще добавлены в дебиан?
     
  • 1.15, InuYasha (??), 11:19, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Претензии к лицензии - пока в сторону. А вот бинарная совместимость там отсутствует же? Т.е. ради какой-нибудь ультра-модной приложухи на 6ой мне придётся весь тулкит за собой тащить? Не хочу такого.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:33, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не весь тулкит, а только компоненты, использованные в приложухе. Ну чё там, весь тулкит 100 метров суммарно примерно, тебе жалко? Иные программы имеют бинарь больше, а умеют меньше.
     

  • 1.19, Аноним (17), 11:36, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какая задача решена переходом на Qt6?
     
     
  • 2.20, Попандопала (?), 11:42, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется Куте5 близка к идеалу - можно выкидывать. Кодеры умиляют. :)
     
     
  • 3.23, Аноним (17), 11:56, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вмдать... Как только продукт готов - его надо срочно менять архитектурно и переписывать весь зависимый софт.
     
     
  • 4.53, Ан (??), 14:30, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это называется капитализм. Им надо деньги зарабатывать, а не совершенство создавать.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 15:36, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенство уже создано, называется TQt https://wiki.trinitydesktop.org/How_to_Build_TDE_Core_Modules#About_QT3
     
  • 2.21, Аноним (-), 11:49, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какая задача решена переходом на Qt6?

    Стало модней, молодёжней и прогрессивней.

     
  • 2.22, Аноним (18), 11:49, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача исправления багов.

    В теории, эволюционная задача -- теперь qml будут превращать в плюсы, и уже их использовать в рантайме. В то время, как конкуренты продолжают обмазываться жаваскриптом. Это является преимуществом.

    Улучшена поддержка вейланда и качество унифицированных компонентов для различных устройств, часть устаревших и неэффективных решений выкинута.

    Не просите слишком много, кути на сегодня единственная и достаточно удобная альтернатива вендузячьему хламу, и, при этом, они, в отличие от альтернатив, по-настоящему кроссплатформенные.

     
     
  • 3.24, Аноним (17), 12:05, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ни одной задачи не решено, а что ты перечислил - это просто ковыряния палочкой внутри. У тебя даже предложения противоречат друг другу:

    > qml будут превращать в плюсы
    > для различных устройств ... кроссплатформенные

    Чего?! Откуда ты знаешь, какой плюсовый класс будет стоять за конкретной qml-иной? Ты же понимаешь (наверно), что нет однозначного сопоставления, для того и делали qml, что класс++ заранее _неизвестен_.

    > обмазываться жаваскриптом

    Ты, наверно, от браузеров уже отказался?

     
     
  • 4.25, Аноним (18), 12:08, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь будет известен. Плюсы вполне себе кроссплатформенные, а вот тулкиты не очень.
     
     
  • 5.30, n00by (ok), 12:23, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже заменили велосипед вокруг dynamic_cast<>, реализованный через dynamic_cast<>, на просто dynamic_cast<> или всё ещё нет?
     
     
  • 6.40, Аноним (40), 12:51, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе, дегенерату, не объяснили, что такое moc?
     
     
  • 7.42, n00by (ok), 12:55, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ярик, ну не пались ты так. Подумаешь, кинула тебя Qt. Всё твоё к тебе возвращается. ;)
     
  • 3.54, Ан (??), 14:30, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Багов стало только больше, судя по трекеру.
     
  • 2.28, n00by (ok), 12:20, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подумайте об истории всевозможных стратегий доступа к данным, разработанным Microsoft. ODBC, RDO, DAO, ADO, OLEDB, теперь вот ADO.NET - И все абсолютно новые! Может это было вызвано технологической необходимостью? Может это результат некомпетентной группы проектирования, которой необходимо придумывать по-новой доступ к данным каждый чертов год? (Возможно, это в самом деле так.) Но конечный результат - всего лишь огонь для прикрытия. Конкуренты не имеют никакого другого выбора, кроме как тратить своё время, переписывая код под новые библиотеки и поспевая за лидером - время, которое они не могут использовать для создания новых возможностей.

    https://rtfm.wiki/underground/fire_and_motion

     
     
  • 3.29, Попандопала (?), 12:22, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По-моему речь о стандартах,но вы молодец - не слова о Росе.XDD
     
     
  • 4.31, n00by (ok), 12:24, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит почитать всё статью, там указано, почему вышеупомянутая ОС уже мертва.
     
     
  • 5.33, Попандопала (?), 12:27, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо понимаю о какой статье вы говорите,но с удовольствием бы её прочитал.%
     
     
  • 6.34, n00by (ok), 12:29, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О статье Джоэля Спольски "Огонь и движение". Цитата и ссылка выше (в том сообщении, где я молодец).
     

  • 1.39, Аноним (-), 12:51, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Qt 6 же свежак, что ему в дебиане делать? Был бы тухлятиной - дело другое
     
     
  • 2.46, Zenitur (ok), 13:06, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь про Debian 11 - вполне себе свежая пакетная база
     

  • 1.43, Robin Hood (?), 12:59, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тулкиты и фреймворки не нужны!
     
     
  • 2.45, Аноним (44), 13:00, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    правильно, нужно программировать сразу на субатомных частицах
     
     
  • 3.47, Robin Hood (?), 13:29, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИДИOT.
     
     
  • 4.55, Аноним (57), 15:11, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним , приятно познакомиться.
     
  • 2.56, Аноним (57), 15:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тулкиты и фреймворки не нужны!

    Это всего лишь твоё мнение.
    Фреймворки существуют и на них пишут софт не зависимо от твоего мнения.

     
     
  • 3.58, Аноним (18), 16:26, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что этот дурачок никогда не занимался разработкой софта. Да, видимо, и не встречал софт "без тулкитов и фреймворков", иначе бы знал, к чему такие начинания приводят. Просто игнорируйте местных юродивых.
     
  • 3.59, Аноним (59), 17:24, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращай внимания, это местный клоун, судя по стилю сообщений - несовершеннолетний.
     

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