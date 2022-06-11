Для Debian 11 подготовлены пакеты с Qt6

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|1.1, Аноним (1), 09:23, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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мммм, объедки с барского стола... приятного аппетита, свободные кутэшники
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|4.37, Без аргументов (?), 12:43, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как-то ставил TeamViewer, а оно оказалось на альфа-версиях Qt сделано. очень безопасный удаленный доступ.
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|5.48, Аноним (48), 13:31, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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тем временем на opennet:
> как-то ставил TeamViewer...
Ну, вы поняли.
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|3.14, Без аргументов (?), 11:11, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что нужно уважать права любителей чертей в заднице, а до вашего GNU и прочего СПО некогда
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|1.6, Попандопала (?), 09:49, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Кутята учатся летать.D В Сид значит теперь останутся хорошие люди с ГТК,а на стабиле эти самые... Хм,поддерживаю.XD
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|3.12, Аноним (1), 11:08, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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её и у кутей нет, только вслушайся в это слово: кути... априори что-то поломанное)
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|6.51, Без аргументов (?), 13:53, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты просто залез не свою тему комментить. Иди в JSраку.
Qt (МФА [ˈkjuːt], произносится (кьют) как «cute»
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|1.11, Аноним (11), 11:01, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Граждане дебианщики!
А есть ли где на старые дебианы свежие культяпки?
Например, на d9...
Ну как в убунте PPA от Stephan Binner (типа qt 5.10 на 14.04) ?
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|2.41, Zenitur (ok), 12:52, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Берёшь DEB-SRC и пересобираешь. Возможно потребуется что-то обновить в самой системе. Например libxcb или xcb-util. Или GCC.
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|1.13, thhh (?), 11:09, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Огласите весь список. Желательно по каждому пакету и для какого релиза отдельной новостью. Какие пакеты еще добавлены в дебиан?
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|1.15, InuYasha (??), 11:19, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Претензии к лицензии - пока в сторону. А вот бинарная совместимость там отсутствует же? Т.е. ради какой-нибудь ультра-модной приложухи на 6ой мне придётся весь тулкит за собой тащить? Не хочу такого.
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|2.18, Аноним (18), 11:33, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не весь тулкит, а только компоненты, использованные в приложухе. Ну чё там, весь тулкит 100 метров суммарно примерно, тебе жалко? Иные программы имеют бинарь больше, а умеют меньше.
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|3.23, Аноним (17), 11:56, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вмдать... Как только продукт готов - его надо срочно менять архитектурно и переписывать весь зависимый софт.
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|4.53, Ан (??), 14:30, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, это называется капитализм. Им надо деньги зарабатывать, а не совершенство создавать.
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|2.21, Аноним (-), 11:49, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Какая задача решена переходом на Qt6?
Стало модней, молодёжней и прогрессивней.
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|2.22, Аноним (18), 11:49, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задача исправления багов.
В теории, эволюционная задача -- теперь qml будут превращать в плюсы, и уже их использовать в рантайме. В то время, как конкуренты продолжают обмазываться жаваскриптом. Это является преимуществом.
Улучшена поддержка вейланда и качество унифицированных компонентов для различных устройств, часть устаревших и неэффективных решений выкинута.
Не просите слишком много, кути на сегодня единственная и достаточно удобная альтернатива вендузячьему хламу, и, при этом, они, в отличие от альтернатив, по-настоящему кроссплатформенные.
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|3.24, Аноним (17), 12:05, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. ни одной задачи не решено, а что ты перечислил - это просто ковыряния палочкой внутри. У тебя даже предложения противоречат друг другу:
> qml будут превращать в плюсы
> для различных устройств ... кроссплатформенные
Чего?! Откуда ты знаешь, какой плюсовый класс будет стоять за конкретной qml-иной? Ты же понимаешь (наверно), что нет однозначного сопоставления, для того и делали qml, что класс++ заранее _неизвестен_.
> обмазываться жаваскриптом
Ты, наверно, от браузеров уже отказался?
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|4.25, Аноним (18), 12:08, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь будет известен. Плюсы вполне себе кроссплатформенные, а вот тулкиты не очень.
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|5.30, n00by (ok), 12:23, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там уже заменили велосипед вокруг dynamic_cast<>, реализованный через dynamic_cast<>, на просто dynamic_cast<> или всё ещё нет?
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|7.42, n00by (ok), 12:55, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ярик, ну не пались ты так. Подумаешь, кинула тебя Qt. Всё твоё к тебе возвращается. ;)
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|2.28, n00by (ok), 12:20, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подумайте об истории всевозможных стратегий доступа к данным, разработанным Microsoft. ODBC, RDO, DAO, ADO, OLEDB, теперь вот ADO.NET - И все абсолютно новые! Может это было вызвано технологической необходимостью? Может это результат некомпетентной группы проектирования, которой необходимо придумывать по-новой доступ к данным каждый чертов год? (Возможно, это в самом деле так.) Но конечный результат - всего лишь огонь для прикрытия. Конкуренты не имеют никакого другого выбора, кроме как тратить своё время, переписывая код под новые библиотеки и поспевая за лидером - время, которое они не могут использовать для создания новых возможностей.
https://rtfm.wiki/underground/fire_and_motion
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|4.31, n00by (ok), 12:24, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит почитать всё статью, там указано, почему вышеупомянутая ОС уже мертва.
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|6.34, n00by (ok), 12:29, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О статье Джоэля Спольски "Огонь и движение". Цитата и ссылка выше (в том сообщении, где я молодец).
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|1.39, Аноним (-), 12:51, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Qt 6 же свежак, что ему в дебиане делать? Был бы тухлятиной - дело другое
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|2.45, Аноним (44), 13:00, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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правильно, нужно программировать сразу на субатомных частицах
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|2.56, Аноним (57), 15:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Тулкиты и фреймворки не нужны!
Это всего лишь твоё мнение.
Фреймворки существуют и на них пишут софт не зависимо от твоего мнения.
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|3.58, Аноним (18), 16:26, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что этот дурачок никогда не занимался разработкой софта. Да, видимо, и не встречал софт "без тулкитов и фреймворков", иначе бы знал, к чему такие начинания приводят. Просто игнорируйте местных юродивых.
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|3.59, Аноним (59), 17:24, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обращай внимания, это местный клоун, судя по стилю сообщений - несовершеннолетний.
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