Компания Qt Company представила платформу для встраивания рекламы в Qt-приложения

> Besides, if Qt (or any other component) would some day decide to impose terrible things like ads, we and the rest of the open-souroe world would immediately revert to the last usable version, and fork it from there. That happened once with OCCT Yorik van Havre - https://twitter.com/yorikvanhavre/status/1483451106940399628

И как, уже форкнули?

Как Столлман завещал. Делись, дополняй, тысячи глаз и всякое такое. Но действительность, она - с*ка.

1С v8 и v7 давно этой херней страдают...

а теперь и Qt туда-же...

лишь бы не ГТК!!1111

пора расчехлять firewall, минусить -qt флаг, переходить на ncurses, лишь бы не гтк, свобода натурала.

Не в бровь, а в глаз.

Вообще не понимаю настойчивое применение этого стрёмного тулкита. Горбатого могила исправит. Один раз замазавшись, рано или поздно ситуация «лычом в грязь» повторится. Есть GTK и высокоуровневая Vala. Остальное от лукавого.

Проблема GTK в том, что её разработчики ещё сильнее оторваны от реальности чем разработчики Qt

В бубунте сто лет реклама в терминале. Привет адептам терминала.

Вот вроде тулкит - простая, по идее, вещь. Ну нарисовать на экране квадратик окошка, кнопочки свёртывания/закрытия сверху, ну и всякие галочки, текстбоксы, картинки и таблички внутри. 98-я винда, блин, умела в быструю отрисовку, со всякими градиентами, объёмностями и красовостями. Вот удивляюсь, как за четверть века это всё могло превратиться в:

а) примитивную плоскую шляпу, совершенно без лоюъёма и градиентов. Даже рамками окна иногда пренебрегают...

б) сотни мегабайт всякого хлама. Откуда, блин? 98-я винда вся столько не весила!

в) арену для каких-то споров. Это вообще зачем?