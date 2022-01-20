Компания Qt Company представила платформу для встраивания рекламы в Qt-приложения

2.54 , 1 ( ?? ), 13:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ну как раз контингент борщехлебов собирающих по 15 раз на дню очередной плеер или меняющих темы DE, чего еще ожидать?

2.69 , keydon ( ok ), 14:05, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пссс...разработчик, я тебя не заставляю, но вот тут рядом лежит совсем свежий модуль для рекламы. В общем сам смотри, но модуль готов, ждет тебя, в один клик запускается, ароматный, все на мази. В конце концов раз не ты, там кто-нибудь другой им воспользуется. Но если что, я тебе не предлагал, я белый и пушистый. Ну знаешь, мне репутацию надо поддерживать, мы в конце концов уважаемая организация типа. Нисколечки не поддерживаю рекламу, ты сам ее захотел, понял, да?

3.72 , Sluggard ( ok ), 14:10, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно так. И, например, несмотря на предоставление подобного инструментария и рекламной сети Гуглом, я в KDEConnect из гуглоплея рекламы не вижу.

4.108 , keydon ( ok ), 16:17, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Именно так. И, например, несмотря на предоставление подобного инструментария и рекламной

> сети Гуглом, я в KDEConnect из гуглоплея рекламы не вижу. Я в 2003 тоже представить не мог что на торренты придется через тор ходить. Важно не то где сейчас лодка, а в какую сторону ветер дует. А для Qt это уже не первый сигнал.

5.115 , Sluggard ( ok ), 16:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И в какую сторону? Раньше компания не была коммерческой, и не предоставляла различных инструментов для своих клиентов?

6.153 , keydon ( ok ), 18:13, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И в какую сторону? Раньше компания не была коммерческой, и не предоставляла

> различных инструментов для своих клиентов? Тут тонкий момент. Долгое время считалось что она в серой зоне: Qt делает опенсурс, опенсурс комьюнити помогает Qt, корпорации заносят Qt денег (корпорациям в любом случае нужно занести кому-то денег, по-другому они в принципе не работают). Была куча мелких нюансов вроде премиум модулей, но в общем считалось что всем хорошо, все работают на пользу друг другу. Потом Qt решила что ей мало денег и начала потихоньку менять условия и потихоньку напрягать опенсурс. Например сделала LTS только коммерческой. Теперь по сути Qt предлагает сделать из десктопа помойку как в андройде (конечно это подается под соусом "если вы сами хотите, мы никого не заставляем, все вопросы к разработчикам", но например соцсети, мессенджеры, виндовс, ютуб тоже "никого не заставляли", в современном мире вполне работают и более тонкие манипуляции)

7.155 , Sluggard ( ok ), 18:24, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Контора не предлагает ничего нового (приложения с рекламой есть и на десктопе, и, ясен пень, на мобилах), и, скорее всего, её волнует мобильный рынок, с его практикой встраивания.

Нам-то какое дело, что проприетарщики будут в свой софт встраивать, чтоб лицуху на Qt отбить? Это модуль для коммерсов.

2.95 , Сталин Жив ( ? ), 15:46, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дурдом в голове у тех кто такие аватарки использует.

2.133 , Аноним ( 133 ), 16:55, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так еще постепенно, не всё сразу.

