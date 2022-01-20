Компания Qt Company представила платформу для встраивания рекламы в Qt-приложения

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|4.140, какработать (?), 17:07, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как Столлман завещал. Делись, дополняй, тысячи глаз и всякое такое. Но действительность, она - с*ка.
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|2.75, trdm (ok), 14:22, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1С v8 и v7 давно этой херней страдают...
а теперь и Qt туда-же...
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|2.79, ЖруКуТе (?), 14:48, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лишь бы не ГТК!!1111
пора расчехлять firewall, минусить -qt флаг, переходить на ncurses, лишь бы не гтк, свобода натурала.
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|2.104, Аноним (-), 16:13, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще не понимаю настойчивое применение этого стрёмного тулкита. Горбатого могила исправит. Один раз замазавшись, рано или поздно ситуация «лычом в грязь» повторится.
Есть GTK и высокоуровневая Vala. Остальное от лукавого.
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|3.141, Аноним (141), 17:09, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема GTK в том, что её разработчики ещё сильнее оторваны от реальности чем разработчики Qt
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|2.151, Аноним (151), 17:57, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот вроде тулкит - простая, по идее, вещь. Ну нарисовать на экране квадратик окошка, кнопочки свёртывания/закрытия сверху, ну и всякие галочки, текстбоксы, картинки и таблички внутри. 98-я винда, блин, умела в быструю отрисовку, со всякими градиентами, объёмностями и красовостями. Вот удивляюсь, как за четверть века это всё могло превратиться в:
а) примитивную плоскую шляпу, совершенно без лоюъёма и градиентов. Даже рамками окна иногда пренебрегают...
б) сотни мегабайт всякого хлама. Откуда, блин? 98-я винда вся столько не весила!
в) арену для каких-то споров. Это вообще зачем?
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|1.2, Аноним (2), 12:32, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+30 +/–
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Ну всё, надо будет qBlock запилить для кутёвых приложений, по аналогии с uBlock для браузера.
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|3.33, Аноним (33), 13:09, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Trinity Desktop Environment есть же свой форк TQt3. Пишите ПО на нём и будет вам счастье и не будет рекламы.
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|4.157, Аноним (157), 18:34, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На TQt будут писать только если кому-то интересна Тринити.
Я что-то не понял — что, в те же Кедовые программы будут встраивать рекламу только потому, что так можно? То, что возможность есть не значит, что все пойдут её внедрять?
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|1.4, Аноним (4), 12:32, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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луший тулкит! реклама эта двигател прогреса, а в другим тулкитах этого не понять
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|2.29, Жироватт (ok), 13:06, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ну знаешь...
12.05.2023, опеннет:
"Компания Qt Company опубликовала первый выпуск платформы Qt Coin Reward для упрощения монетизации разработки приложений на основе библиотеки Qt. Платформа предоставляет одноимённый кроссплатформенный Qt-модуль для встраивания модуля вознаграждения разрабочика мощностями в базовое ядро приложений и организации контроля потребления мощности и процента загрузки CPU и GPU. Интерфейс для упрощения вставки заранее подготовленных шаблонов для BTC|BTCC, эфириум, монеро оформлен в виде плагина для Qt Creator.
Ключевой целью проекта является предоставление разработчикам настольных и мобильных Qt-приложений ещё одной бизнес-модели, позволяющей получить финансирование за счёт вознаграждения труда разработчика использованием простаивающих ресурсов устройства конечного пользователя, не прибегая к продаже платных версий. Гарантируется использование не более 30% доступных мощностей, но для пользователей коммерческих лицензий порого может быть повышен и до 70%. Платформа также может оказаться полезной для создателей специализированных встраиваемых решений, например, майнинг криптовалюты может быть встроен в IoT-решения, по данным годичного сбора данных компанией QAnalytics большую часть времени простаивающих в ожидания событий, ожидающие ввода пользователя специализированные игровые автоматы и информационные стенды с интерфейсом на базе Qt. Управление кампаниями по майнингу может производиться как через прямое взаимодействие с показателями текущей стоимости валют, так и через ручные решения специализированных брокерных агентов"
Хм... Если правильно подать, да ещё и заинтересовать правильно нужных людей...
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|3.41, Минона (ok), 13:19, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Привет тебе, Алиса Селезнёва, давно не виделись!
Как профессор, как сама?
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|4.51, Жироватт (ok), 13:41, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И тебе привет, Коля.
Нормально все. На Вертера андроид и сейлфиш.ру накатывали, так тормозить и дергаться стал, пришлось обратно откатывать, на линукс 5.12, как у Т800, обидно. Миелофон опять в ремонт отдали. Пираты как обычно балуются. Как обычно все, короче.
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|4.58, keydon (ok), 13:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С оперой стало все когда они отказались от presto, но и до этого были проприетаришиками, так что к светлой стороне они имеют опосредованное отношение.
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|4.63, Аноним (63), 13:56, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Видимо их mail.ru укусил, в какой-то комбайн browser превращают
Не mail.ru, а Brave.
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|3.66, Аноним (63), 13:57, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В отличие от рекламы и шпионажа, майнинг на мощностях пользователей с их согласия - это честно.
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|3.18, Аноним (18), 12:44, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нужно и туда рекламу встроить, а правила применять только после клика.
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|3.23, Аноним (22), 12:54, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Фильтры в iptables никто не запрещал
Сначала надо разлочить смарт.
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|1.13, Тинус Лорвальдс (ok), 12:40, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Так а чего переживать - что, раньше нельзя было рекламы напихать в приложения? Можно. Что мешало? Ничего. Теперь просто сделали жизнь тем, кто пихал рекламу, проще. Но воя же будет сейчас...
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|2.16, Аноним (9), 12:44, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну если проще то может и в твои любимые кеды завезут, а что, просто же теперь!
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|2.88, ИмяХ (?), 15:23, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше это было на уровне приложений. Сейчас это уже на уровне библиотеки. Пройдёт ещё немного времени и рекламу будут встраивать в libc, потом в ядро операционки, а затем и в биос.
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|3.158, Аноним (157), 18:36, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Биос — трудно, и уже не актульно. А в Uefi — пожалуйста! Как для этого и создавали.
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|1.15, Аноним (15), 12:43, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Реклама в любой программе это причина, чтобы её удалить и никогда больше не устанавливать.
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|4.35, Аноним (33), 13:11, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Единственно правильный вариант. Начинающий разработчик ПО Бил Гейтс это давно понял.
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|4.109, VZ (??), 16:18, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, сейчас модно покупать подписку на неё, в простонародье - донатная помойка.
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|3.36, Аноним (36), 13:14, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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зачем поддерживать того кто без спросу суёт свою рекламу тебе в мозг?
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|3.62, keydon (ok), 13:55, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оформить подписку на патреоне/автоперевод на счет разраба (почти все банки в это умеют)/закинуть ему разок сумму на пару лет, чтобы пару лет не приходилось вспоминать.
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|3.101, rshadow (ok), 16:07, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживать можно и нужно. Но только хорошие программы! Программа с рекламой - априори уг.
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|3.118, Аноним (-), 16:36, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а как поддержать разработчика, если постоянно забываешь это делать?
ты похоже единственный кто этим вопросом задался, но реально поддерживать никто не будет и не собирался. реклама гугола - это деньги гугола которые мы все ему должны
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|3.156, Аноним (156), 18:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а как поддержать разработчика, если постоянно забываешь это делать?
Морально, конечно же. Посылаешь ему мысленно лучи добра когда вспомнишь - этого для него достаточно.
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|1.19, YetAnotherOnanym (ok), 12:45, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не, ну а чо, дело нужное, фигле...
Не очень понимаю, как они будут бороться с производителями "интернет-киосков" с подпиленным софтом, который показывает рекламу в карман своего создателя. Впрочем, если в помнить, что большая часть подобной продукции делается по принципу хоп-хоп и в продакшон, есть надежда, что код, приносящий прибыль, таки имеет шанс добраться до конечного потребителя в неизменном виде.
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|1.26, Аноним (26), 12:55, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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QT сдох. Реклама - зло. Вся эта ботва про могетизацию - наглая ложь. QT сливает конкурентам, а посему перешел на темную сторону.
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|1.27, Аноним (27), 12:56, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Рекламу можно куда угодно засунуть. Это ни о чем не говорит. Просто сделали. Сами пользователи последнее слово скажут. Никто не заставляет пользоваться ПО с рекламой.
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|4.152, Аноним (152), 18:04, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага что там может жрать в три горла студент который придумал микротулзу ака стартап. Пиво только если жрать в три горла и то самого дешевого. С рекламы больше и не заработать ему.
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|2.91, VZ (??), 15:37, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну типа, раньше в About была ссылка на Donations, теперь можно всунуть рекламу, может быть и таргетированную.
Не хотят помогать, смотрите рекламу или не ставьте, а в репы с вырезанной рекламой не пустят, вы наложили свои грязные заплатки - убирайте торговую марку или оригинальное название, сборка от Васяна, ждём форков (сарказм).
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|2.103, VZ (??), 16:11, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Рекламу можно куда угодно засунуть.
Да, собрать без рекламы из исходников самому или пользоваться бинарником с рекламой или после оплаты (как у Ardour).
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|2.112, Аноним (26), 16:23, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Намек на задницы разработчиков и куда им следует засунуть их рекламу?
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|2.119, Аноним (119), 16:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К счастью, гтк - не божественный объект. Делает ровно то, что надо, а не всё подряд.
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|1.32, НяшМяш (ok), 13:08, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто захочет, рекламу вставит куда угодно. Другой вопрос это как эта рекламная борода реализована. Если как в мобильных SDK - вся реклама крутится в вебвью со всеми вытекающими - то даром не надо. Вон Авито статью недавно накатали на хабр про это. Если нативно - то хотя бы оно не будет так жрать ресурсы.
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|1.37, Аноним (37), 13:16, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У каждой программы с рекламой возникнет форк её же без рекламы.
Поэтому вангую внедрение в свободные лицензии запретов на удаление части кода в форках.
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|4.121, Аноним (119), 16:40, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты свободно можешь смотреть рекламу, никто не может её удалить или запретить.
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|5.124, VZ (??), 16:44, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты свободно можешь смотреть рекламу, никто не может её удалить или запретить.
Т.е. реклама становится частью кода, который нельзя удалять, изменять и как-то ещё использовать?
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|6.150, Аноним (119), 17:44, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как с альтернативными ориентациями, ты не можешь их запретить, они обязаны быть в твоей компании...
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|3.127, Аноним (127), 16:48, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А то в gpl запретов не насовано, ага. Что совершенно не мешает его фанатом объявлять эту штуку единственно свободной и смотреть на BSD как православному попу на иеговистов
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|2.114, Аноним (26), 16:25, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даешь рекламу в биосе!
Надо больше рекламы!
Больше таргетированной рекламы порно!
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|3.132, Аноним (130), 16:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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рекламировать порно в интернете это как рекламировать водку в россии
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|1.45, Sluggard (ok), 13:29, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Плачь в комментах, как будто Qt Company не предоставляет возможности разработчикам встраивать рекламу, а сама собирается везде её встроить и крутить.
Дурдом какой-то.
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|2.54, 1 (??), 13:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну как раз контингент борщехлебов собирающих по 15 раз на дню очередной плеер или меняющих темы DE, чего еще ожидать?
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|2.69, keydon (ok), 14:05, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пссс...разработчик, я тебя не заставляю, но вот тут рядом лежит совсем свежий модуль для рекламы. В общем сам смотри, но модуль готов, ждет тебя, в один клик запускается, ароматный, все на мази. В конце концов раз не ты, там кто-нибудь другой им воспользуется. Но если что, я тебе не предлагал, я белый и пушистый. Ну знаешь, мне репутацию надо поддерживать, мы в конце концов уважаемая организация типа. Нисколечки не поддерживаю рекламу, ты сам ее захотел, понял, да?
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|3.72, Sluggard (ok), 14:10, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно так. И, например, несмотря на предоставление подобного инструментария и рекламной сети Гуглом, я в KDEConnect из гуглоплея рекламы не вижу.
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|4.108, keydon (ok), 16:17, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Именно так. И, например, несмотря на предоставление подобного инструментария и рекламной
> сети Гуглом, я в KDEConnect из гуглоплея рекламы не вижу.
Я в 2003 тоже представить не мог что на торренты придется через тор ходить. Важно не то где сейчас лодка, а в какую сторону ветер дует. А для Qt это уже не первый сигнал.
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|5.115, Sluggard (ok), 16:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И в какую сторону? Раньше компания не была коммерческой, и не предоставляла различных инструментов для своих клиентов?
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|6.153, keydon (ok), 18:13, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И в какую сторону? Раньше компания не была коммерческой, и не предоставляла
> различных инструментов для своих клиентов?
Тут тонкий момент. Долгое время считалось что она в серой зоне: Qt делает опенсурс, опенсурс комьюнити помогает Qt, корпорации заносят Qt денег (корпорациям в любом случае нужно занести кому-то денег, по-другому они в принципе не работают). Была куча мелких нюансов вроде премиум модулей, но в общем считалось что всем хорошо, все работают на пользу друг другу.
Потом Qt решила что ей мало денег и начала потихоньку менять условия и потихоньку напрягать опенсурс. Например сделала LTS только коммерческой. Теперь по сути Qt предлагает сделать из десктопа помойку как в андройде (конечно это подается под соусом "если вы сами хотите, мы никого не заставляем, все вопросы к разработчикам", но например соцсети, мессенджеры, виндовс, ютуб тоже "никого не заставляли", в современном мире вполне работают и более тонкие манипуляции)
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|7.155, Sluggard (ok), 18:24, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Контора не предлагает ничего нового (приложения с рекламой есть и на десктопе, и, ясен пень, на мобилах), и, скорее всего, её волнует мобильный рынок, с его практикой встраивания.
Нам-то какое дело, что проприетарщики будут в свой софт встраивать, чтоб лицуху на Qt отбить? Это модуль для коммерсов.
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|1.50, Аноним (50), 13:40, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"Ключевой целью проекта является предоставление разработчикам настольных и мобильных Qt-приложений ещё одной бизнес-модели, позволяющей получить финансирование за счёт показа рекламы, не прибегая к продаже платных версий"
Ну и сразу полетят в сторону сельского сортира настольные Qt-приложения, клянчащие финансирование за счёт показа рекламы. Такое не пройдёт у пингвиноюзеров.
Разве что, говн... непритязательные пользователи винды такое схавают?!
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|2.52, Sluggard (ok), 13:42, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве что, говн... непритязательные пользователи винды такое схавают?!
Ну, uTorrent с рекламой (отключаемой) они ведь уже используют.
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|2.61, Аноним (63), 13:55, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Такое не пройдёт у пингвиноюзеров
Уже прошло. См. Ubuntu. P.S. Пишу с неё.
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|1.55, 1 (??), 13:47, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Модуль вестимо телеметрию собирать какую-то будет или реклама не персонифицируемая предполагается?
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|2.71, Аноним (71), 14:08, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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чай не девяностые на дворе, какая реклама без анального зондирования
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|3.144, Andrey (??), 17:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В нативных android-приложениях реклама уже есть, если наличие движка для показа рекламы поспособствует популяризации Qt/QML для мобильной разработки - то это во благо.
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|1.64, псевдонимус (?), 13:56, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственный мейнстримный тулкит под никсы окончательно скатился. Цель ясна -- мобильные платформы.
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|3.123, Аноним (119), 16:44, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помер как раз из-за кутэ, как только появились вменяемые платформы без кутэ.
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|1.74, Аноним (74), 14:22, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мммм вы же помните все эти телевизоры со встроенной рекламой, да? Не нравится реклама, прекратите поощрять и спонсировать.
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|1.76, Аноним (76), 14:27, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Забавные боли. Ну а что вы хотите, если мотивация разработки подобных открытых проектов строится по принципу "напишем, все начнут использовать, а потом мы как-нибудь денег заработаем".
Не нравится что-то? Форкайте и поддерживайте, сколько душе угодно.
Если рядом с открытым проектом фигурируют менеджеры и маркетологи, значит вместо проекта с открытым кодом рано или поздно будет продукт, потребителем которого являетесь вот вы. Не мытьем, так катанием, продуктом станет либо программный код, либо пользовательская база. Ничего другого тут просто не может быть.
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|2.125, псевдонимус (?), 16:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Забавные боли. Ну а что вы хотите, если мотивация разработки подобных открытых
> проектов строится по принципу "напишем, все начнут использовать, а потом мы
> как-нибудь денег заработаем".
> Не нравится что-то? Форкайте и поддерживайте, сколько душе угодно.
> Если рядом с открытым проектом фигурируют менеджеры и маркетологи, значит вместо проекта
> с открытым кодом рано или поздно будет продукт, потребителем которого являетесь
> вот вы. Не мытьем, так катанием, продуктом станет либо программный код,
> либо пользовательская база. Ничего другого тут просто не может быть.
Ну, херня какая! Взял да и форкнул культю.
Жыротулкиты не нужны.
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|3.131, VZ (??), 16:52, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, херня какая! Взял да и форкнул культю.
> Жыротулкиты не нужны.
И кто же такую страхолюдину форкнет? Желающих полно?
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|4.139, псевдонимус (?), 17:01, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Ну, херня какая! Взял да и форкнул культю.
>> Жыротулкиты не нужны.
> И кто же такую страхолюдину форкнет? Желающих полно?
Эта не лучше. Оба заслуживают гореть в аду, но туда жтка без очереди пустят.
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|5.148, VZ (??), 17:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Ну, херня какая! Взял да и форкнул культю.
>>> Жыротулкиты не нужны.
>> И кто же такую страхолюдину форкнет? Желающих полно?
> Эта не лучше. Оба заслуживают гореть в аду, но туда жтка без
> очереди пустят.
Прежде чем пилить сук, надо хотя бы одной ногой на другой встать.
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|1.78, мое правило (?), 14:47, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Забавно читать комментарии тут. Главная цель - засрать. Это просто виджет, который разраб должен еще втулить в свою аппликуху. Кто хотел добавить рекламу на Qt приложениях уже это и так давно сделал без специальных виджетов. Для любителей ничего не платить(по коментам таких видимо много, если даже не инвестировали время что бы научится читать и думать) ничего не поменялось, вы как смотрели рекламу так и будете, что с вас еще взять.
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|2.82, vitalif (ok), 15:08, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вы как смотрели
мы как не смотрели, так и не будем
а платный софт нинужен
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|3.86, 1 (??), 15:13, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а платный софт нинужен
ну вот поэтому нормального десктопного линукса нет и не будет, такие пользователи и даром никому не нужны.
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|4.107, Аноним (102), 16:15, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Десктопный линукс уже не первое десятилетие нормальный. Другое дело, что для таких как ты, слова "нормальное" и "пераццкая венда" означают одно и то же... Но специально для вас существует (и местами работает) ReactOS.
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|4.128, псевдонимус (?), 16:48, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>
> ну вот поэтому нормального десктопного линукса нет и не будет
Потому что он не годится для десктопа. Маргинальная гайка десктопнее. Колибри десктопнее. Неужели за 30 лет не осилил это понять?
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|2.94, Сталин Жив (?), 15:42, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лет 10 рекламы нигде не видел, после того как узнал о существовании адблока 👍
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|2.110, keydon (ok), 16:18, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Забавно читать комментарии тут. Главная цель - засрать. Это просто виджет, который
> разраб должен еще втулить в свою аппликуху. Кто хотел добавить рекламу
> на Qt приложениях уже это и так давно сделал без специальных
> виджетов. Для любителей ничего не платить(по коментам таких видимо много, если
> даже не инвестировали время что бы научится читать и думать) ничего
> не поменялось, вы как смотрели рекламу так и будете, что с
> вас еще взять.
Да всем плевать на модуль. Главное что Qt говорит что мы это поддерживаем.
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|1.85, Аноним (85), 15:13, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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пост из будущего: "чтобы Qt-приложение не тормозило на вашем 8-ми ядерном проце используйте qtBlock Origin"
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|2.137, Аноним (137), 16:58, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсую, кстати.
По некоторым параметрам qt3 просто топ. Как пример - скорость отрисовки текста в виджетах. В qt4 и последующих отрисовка текста тормозит жутко в сравнении с qt3.
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|2.147, VZ (??), 17:36, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть божественный qt3.
Запилите фонд поддержки, пригласите или наймите людей, будет вам божественный.
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|1.100, Аноним (96), 16:03, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Qt подтвердил статус паршивого и дрянного фреймворка — вне зависимости от того, будет ли модуль встраиваться программистом или он будет подгружаться автоматически.
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|1.111, Аноним (119), 16:20, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для встраивания рекламы в Qt-приложения
Кто б сомневался, что кутятки решатся на этот шаг... Засовывать рекламу на уровне тулкита...
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|1.120, Аноним (137), 16:40, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не взлетит. Digia и свой маркет давно уже запилила, но оказался никому не нужен.
С этой хренью будет тоже самое.
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|2.126, Аноним (119), 16:46, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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История симбиана показала, что на кутэ писать нельзя - скурвиться можно.
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|1.129, Аноним (33), 16:49, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Андроид уже давно номер один в мире по количеству устройств и реклама в приложениях там это норма. Ваш несчастный десктоп линукс никому не нужен, можете не страдать.
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|2.135, VZ (??), 16:56, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Андроид уже давно номер один в мире по количеству устройств и реклама
> в приложениях там это норма. Ваш несчастный десктоп линукс никому не
> нужен, можете не страдать.
Мобильные системы с привязкой к IMEI и приложений к номеру телефона не нужны.
> номер один в мире
После condom, может быть.
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|1.136, Аноним (133), 16:57, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если пользователи приложения дибилы, то можно впихнуть рекламу. Т.к. нормальные на неё не ведутся и импульснивно-компульсивными расстройствами не страдают.
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|1.138, Аноним (138), 16:59, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отключил временно uBlock на этом сайте и вуаля.. сразу банки всякие..так, отключаем для youtube: реклама какой-то online-игры, которая, понятно дело, основана на какой нить валюте.
Если отрубить uBlock вообще, то интересно, сколько процентов ресурса и трафика будет тратить моя система?
Думаю, что говнопараша черпается из одной помойки. Так вот: Qt вы серьёзно?
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|2.142, VZ (??), 17:14, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня для этого сайта отключена, пока что рекламы трусов и знакомств, не видел, это же не ЖЖ.
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|4.146, VZ (??), 17:34, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> свободный донат тащит
> чё смотреть через силу и тратить ресурс?
Там баннер только сбоку и всё, не мешает, он не контексте, если б в контексте, тогда включил.
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|1.145, Kuromi (ok), 17:28, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О боги, только не говорите что приложения станут как софт на андроиде, обвешаны рекламными баннерами и будут выдавать полноэкранные рекламные ролики в самый неподходящий момент?
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