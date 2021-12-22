Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.40.0

|
|1.1, антифрактал (?), 23:42, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ему надо теперь добавить возможность показывать всплывающее окно в Хромах с текстом типа "Гугл вас полюбил, ни один блокировщик теперь в нём рекламу не блочит. Переходите на Файерфокс, если вам нервы дороги"
|
|
|
|
|
|3.5, Anonwrg5 (?), 00:16, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Полуправда хуже лжи. В фоксе будет одновременно и поддержка манифеста (для тех разработчиков, которые хотели бы легко портировать свои хроморасширения в фокс), так и поддержка старых возможностей по блокировке рекламы (для тех разработчиков, которых ограничения манифеста не устраивают).
|
|2.4, BrainFucker (ok), 00:15, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Переходите на Файерфокс, если вам нервы дороги"
В котором который год не могут исправить сохранение страницы в режиме "только html", которое давно игнорируется и всё равно сохраняется в режиме "полностью". Вместо этого приходится тупо вгетом сохранять.
|
|
|
|3.9, Аноним (8), 00:32, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вместо этого приходится тупо вгетом сохранять
я вообще не знал, что браузер умеет страницы сохранять О_о
|
|1.3, hefenud (ok), 23:54, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Частично стабилизирована возможность suspendTabsUntilReady, позволяющая приостановить загрузку вкладок в процессе запуска браузера до момента готовности всех фильтров и правил uBlock.
А вот это прямо радует. А то бывает, что вкладки восстанавливаются и ты со страху прячешься под стол, потому что оказывается там 33 тонны рекламы, которую ты в норме не видишь, а сейчас ublock не успел прогрузить правила
|
|1.6, Аноним (10), 00:18, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
А мне достаточно встроенного в мой нормальный! браузер. Без всяких этих хромых и фаерфоксавых плагинов.
|
|
|
|2.12, а (?), 00:56, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я тоже lynx предпочитаю этим новомодным поделкам
|
|2.13, anonymous (??), 01:00, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
К сожалению опера уже давно сдохла. А так была единственным бразуером, который уважал пользователей больше, а вебмакак вкаку слал.
|
|1.15, Аноним (15), 01:25, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что-то перестал ему доверять. Зашёл на rutracker, а там всё завалено баннерами - ставки спорт, всё вот это. Почему это не в листах?
|