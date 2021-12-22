Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.40.0

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:49, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да потерпите немного - будет вам и в фоксе манифест!

3.5 , Anonwrg5 ( ? ), 00:16, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полуправда хуже лжи. В фоксе будет одновременно и поддержка манифеста (для тех разработчиков, которые хотели бы легко портировать свои хроморасширения в фокс), так и поддержка старых возможностей по блокировке рекламы (для тех разработчиков, которых ограничения манифеста не устраивают).

4.8 , Аноним ( 8 ), 00:30, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – XUL смотрит на тебя, как на глупенького

2.4 , BrainFucker ( ok ), 00:15, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Переходите на Файерфокс, если вам нервы дороги" В котором который год не могут исправить сохранение страницы в режиме "только html", которое давно игнорируется и всё равно сохраняется в режиме "полностью". Вместо этого приходится тупо вгетом сохранять.

3.7 , VINRARUS ( ok ), 00:25, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня сохраняет 1 html файл.

3.9 , Аноним ( 8 ), 00:32, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вместо этого приходится тупо вгетом сохранять я вообще не знал, что браузер умеет страницы сохранять О_о

4.10 , Аноним ( 10 ), 00:32, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – вот оно, поколенице вебней

4.11 , Аноним ( 11 ), 00:46, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По ошибке попал на этот сайт?

2.14 , Аноним ( 14 ), 01:00, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаешь Хозяин Магазина это терпеть будет?

