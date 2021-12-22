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Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.40.0

22.12.2021 23:35

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.40, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

  • Улучшена поддержка автодополнения ввода в редакторе собственных фильтров.
  • Частично стабилизирована возможность suspendTabsUntilReady, позволяющая приостановить загрузку вкладок в процессе запуска браузера до момента готовности всех фильтров и правил uBlock.
  • Проведена оптимизация движка для обработки статических сетевых фильтров.
  • Добавлен scriptlet для вызова window.close, позволяющий закрывать отдельно открываемые окна с рекламой, для которых не срабатывает обработчик popup.
  • Обеспечено хранение regex-шаблонов фильтра и строковых масок в буфере BidiTrie.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gorhill/uBl...)
  2. OpenNews: Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.39.0
  3. OpenNews: В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS
  4. OpenNews: Уязвимость в uBlock Origin, приводящая к краху или исчерпанию ресурсов
  5. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  6. OpenNews: В uBlock Origin добавлена блокировка скриптов для сканирования сетевых портов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56395-ublock
Ключевые слова: ublock
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, антифрактал (?), 23:42, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ему надо теперь добавить возможность показывать всплывающее окно в Хромах с текстом типа "Гугл вас полюбил, ни один блокировщик теперь в нём рекламу не блочит. Переходите на Файерфокс, если вам нервы дороги"
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:49, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да потерпите немного - будет вам и в фоксе манифест!
     
     
  • 3.5, Anonwrg5 (?), 00:16, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полуправда хуже лжи. В фоксе будет одновременно и поддержка манифеста (для тех разработчиков, которые хотели бы легко портировать свои хроморасширения в фокс), так и поддержка старых возможностей по блокировке рекламы (для тех разработчиков, которых ограничения манифеста не устраивают).
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:30, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    XUL смотрит на тебя, как на глупенького
     
  • 2.4, BrainFucker (ok), 00:15, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Переходите на Файерфокс, если вам нервы дороги"

    В котором который год не могут исправить сохранение страницы в режиме "только html", которое давно игнорируется и всё равно сохраняется в режиме "полностью". Вместо этого приходится тупо вгетом сохранять.

     
     
  • 3.7, VINRARUS (ok), 00:25, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня сохраняет 1 html файл.
     
  • 3.9, Аноним (8), 00:32, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо этого приходится тупо вгетом сохранять

    я вообще не знал, что браузер умеет страницы сохранять О_о

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:32, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    вот оно, поколенице вебней
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:46, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По ошибке попал на этот сайт?
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:00, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь Хозяин Магазина это терпеть будет?
     

  • 1.3, hefenud (ok), 23:54, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Частично стабилизирована возможность suspendTabsUntilReady, позволяющая приостановить загрузку вкладок в процессе запуска браузера до момента готовности всех фильтров и правил uBlock.

    А вот это прямо радует. А то бывает, что вкладки восстанавливаются и ты со страху прячешься под стол, потому что оказывается там 33 тонны рекламы, которую ты в норме не видишь, а сейчас ublock не успел прогрузить правила

     
  • 1.6, Аноним (10), 00:18, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А мне достаточно встроенного в мой нормальный! браузер. Без всяких этих хромых и фаерфоксавых плагинов.
     
     
  • 2.12, а (?), 00:56, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже lynx предпочитаю этим новомодным поделкам
     
  • 2.13, anonymous (??), 01:00, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению опера уже давно сдохла. А так была единственным бразуером, который уважал пользователей больше, а вебмакак вкаку слал.
     
     
  • 3.16, Самый Лучший Гусь (?), 01:26, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Otter
     

  • 1.15, Аноним (15), 01:25, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то перестал ему доверять. Зашёл на rutracker, а там всё завалено баннерами - ставки спорт, всё вот это. Почему это не в листах?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:55, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня всё нормально. Это в лисе или в хроме?
     
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