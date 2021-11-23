Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.39.0

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|1.3, Урри (ok), 12:05, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+31 +/–
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Один только uBlock Origin сделал для предотвращения глобального потепления больше, чем все "правительства" вместе взятые.
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|2.7, Аноним (-), 12:13, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это точно, у копрорастов подгорает знатно. Только всеравно холодно, где это долбаное потепление и когда уже настанет ?
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|3.12, n00by (ok), 12:21, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда. Земля остывает, а Вселенная расширяется. Учите физику.
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|5.49, n00by (ok), 14:40, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я одного физика-теоретика с дипломом спросил про Демона Максвелла, а он не в курсе...
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|5.51, n00by (ok), 14:41, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если тут написать "Эль Ниньо шалит" - эксперты климатологи полезут искать, чо это за оппонент такой испанский у Гретты.
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|3.37, Урри (ok), 13:55, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только всеравно холодно, где это долбаное потепление и когда уже настанет ?
В активном процессе. Только это _глобальное_ потепление, а посему не значит что у тебя тоже станет тепло. У тебя, как раз, может сначала станет еще холоднее, и только потом внезапный п-ц.
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|3.32, Аноним (6), 13:43, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Permissions
Read your browsing history
Change your privacy-related settings
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|4.48, Аноним (48), 14:38, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полный список с AMO:
Read and modify privacy settings
Access browser tabs
Store unlimited amount of client-side data
Access browser activity during navigation
Access your data for all websites
Ничего про историю
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|2.30, Аноним (30), 13:36, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так всегда так, пока в каталогах Mozilla и Chrome рецензирование не пройдено.
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|3.17, Аноним (17), 12:34, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Гораздо популярнее юблока . Следует интересоваться о "живости" ubo на фоне гигантов AB и ABP . Особенно на фоне расследования махинаций автора юблока и секты его свидетелей .
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|5.26, Аноним (17), 13:19, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос не по авторам , а по честной , а главное законной конкуренции .
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|6.27, Аноним (18), 13:22, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда появились вопросы к тем авторам, ублока ещё не было. Так что это имеет значение.
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|7.28, Аноним (17), 13:32, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только к ТЕМ авторам у расследования вопросов что то не возникло . А юблокисты даже на АМО и гуглозине наследили .
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|9.35, Аноним (17), 13:51, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А заваливать конкурентов лживыми отзывами , липовыми жалобами и накрутка рейтинг... текст свёрнут, показать
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|4.20, abi (?), 12:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А можно подробности? Когда я последний раз интересовался вопросом, то у меня создалось впечатление что автор занимается проектом просто от хорошей жизни и ему ничего от проекта не надо. В отличие, от гигантов АВ и АВР.
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|5.25, Аноним (17), 13:16, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Распространение клеветы на конкурентов , провокации , чёрный пиар итд Если будет доказано что автор подталкивал к подобным действиям - ему грозит судебное преследование .
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|4.33, НяшМяш (ok), 13:46, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А нам всем казалось, что ситуация с точностью до наоборот. Что в адблоках есть галочка "показывать рекламу от кого надо". Да и просто он мегатормозной, отчего все и сваливают на божественный ублок.
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|4.46, VladSh (?), 14:30, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только потому, что ещё на заре он был распиарен, и теперь любая домохозяйка знает, что блокировщик рекламы = адблок, потому и большинство. Лично знаю массу примеров этому.
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|3.39, Урри (ok), 13:57, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом, через непродолжительное время, и пользователи файрфокса.
Придется писать прозрачный прокси с подменой сертификатов и вырезанием рекламы прямо в трафике.
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|4.47, timur.davletshin (ok), 14:31, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А потом, через непродолжительное время, и пользователи файрфокса.
> Придется писать прозрачный прокси с подменой сертификатов и вырезанием рекламы прямо в
> трафике.
Прокси с фильтрацией и подменой сертификатов уже давным-давно есть. А резать по доменному имени умеют большинство роутеров даже от Длинка. Что характерно, для иностранных интернетов этого достаточно, это Яндекс в рунете через одно место так глубоко проник, что ublock без umatrix'а даже не стравляется.
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|2.41, пох. (?), 14:01, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты пробел забыл. Именно так: они не будут обходить ограничения в хроме. Просто останутся только косметические фильтры и не более 3000 на инстанс.
Рабы гугля должны же ж страдать!
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|3.45, Аноним (17), 14:28, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не рабов - в ссылку на заброшенные сайты , где пока работают ископаемые арбузы .
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|2.24, flexagoon (ok), 13:15, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня норм, даже не смотря на то что очень агрессивные блоклисты стоят. Правда у меня FF, но не думаю, что там блокировка какая-то другая
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|3.36, Аноним (22), 13:55, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня с firefox тоже всё хорошо, а вот chromium только на этом сайте зависает жёстко вместе со всей системой. Alt+PrintScreen+f два раза помогает только (прибивает вкладки и uBlock Origin с uMatrix).
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|2.40, Урри (ok), 13:59, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было вчера в хроме, длилось где-то час. Снова все нормально.
Мб майки искали способ обойти адблоки, как вон в твиче сделали.
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|3.43, Аноним (17), 14:25, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так обход блокировщиков встраиванием рекламы прямо в страницу давно придумали . Правда пока (только пока) сторонним сервисом .
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