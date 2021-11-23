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Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.39.0

23.11.2021 11:30

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.39, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

  • Во всплывающую панель добавлена кнопка для отправки уведомлений о возникновении проблем при работе с сайтом при использовании uBlock Origin. Кнопка позволяет более оперативно доводить информацию о проблемах до сопровождающих списки с фильтрами.
  • В конфигуратор добавлена панель Support, упрощающая отправку разработчикам технической информации о конфигурации uBlock Origin для диагностики проблем.
  • В браузерах на базе движка Chromium решена проблема с нарушением работы косметических фильтров на многих сайтах при включении в браузере режима "Experimental Web Platform features" в chrome://flags.
  • Добавлена поддержка псевдо-классов CSS.
  • Решена проблема с обходом блокировки рекламы в Twitch.
  • Устранены проблемы с безопасностью:
    • Возможность обхода ограничений по использованию опасных CSS (таких как background:url()) в косметических фильтрах, предназначенных для замены содержимого на странице.
    • Возможность отправки через косметические фильтры фоновых запросов при помощи подстановки CSS-функции image-set() в Firefox, несмотря на запрет использования функций класса url() в правилах для блокирования утечки сведений о пользователям в случае размещения вредоносных правил в списках фильтрации.
    • Присутствовала возможность подстановки URL с кодом JavaScript или перенаправления на другие страницы через манипуляции с параметрами строки запроса. Например, при переходе по ссылкам "https://subscribe.adblockplus.org/?location=javascript:alert(1)&title=EasyList" и "https://subscribe.adblockplus.org/?location=dashboard.html%23about.html&title=EasyList" показывается служебная страница uBlock Origin со ссылкой, при клике на которую будет выполнен JavaScript-код или открыта другая страница.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gorhill/uBl...)
  2. OpenNews: Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.38.0
  3. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
  5. OpenNews: Уязвимость в uBlock Origin, приводящая к краху или исчерпанию ресурсов
  6. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56215-ublock
Ключевые слова: ublock, adv
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дроп бейнов на мейн (?), 11:56, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Решена проблема с обходом блокировки рекламы в Twitch.

    Джва года ждал!

     
     
  • 2.4, E7 (?), 12:07, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    сочувствую
     

  • 1.2, antontony91 (ok), 12:02, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока еще нет в web store
     
  • 1.3, Урри (ok), 12:05, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +31 +/
    Один только uBlock Origin сделал для предотвращения глобального потепления больше, чем все "правительства" вместе взятые.
     
     
  • 2.5, E7 (?), 12:07, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой как тонко!
     
  • 2.7, Аноним (-), 12:13, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это точно, у копрорастов подгорает знатно. Только всеравно холодно, где это долбаное потепление и когда уже настанет ?
     
     
  • 3.12, n00by (ok), 12:21, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. Земля остывает, а Вселенная расширяется. Учите физику.
     
     
  • 4.23, G0Dzilla (??), 13:02, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Четко!
     
     
  • 5.49, n00by (ok), 14:40, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я одного физика-теоретика с дипломом спросил про Демона Максвелла, а он не в курсе...
     
  • 4.44, ы (?), 14:28, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё земля плоская и круглая
     
     
  • 5.51, n00by (ok), 14:41, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если тут написать "Эль Ниньо шалит" - эксперты климатологи полезут искать, чо это за оппонент такой испанский у Гретты.
     
  • 3.37, Урри (ok), 13:55, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только всеравно холодно, где это долбаное потепление и когда уже настанет ?

    В активном процессе. Только это _глобальное_ потепление, а посему не значит что у тебя тоже станет тепло. У тебя, как раз, может сначала станет еще холоднее, и только потом внезапный п-ц.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:13, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зачем ему доступ к истории?
    на продаже инфы зарабатывают?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:30, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Врать нехорошо.
     
     
  • 3.32, Аноним (6), 13:43, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Permissions
    Read your browsing history
    Change your privacy-related settings
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:38, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полный список с AMO:
        Read and modify privacy settings
        Access browser tabs
        Store unlimited amount of client-side data
        Access browser activity during navigation
        Access your data for all websites

    Ничего про историю

     

  • 1.10, Тот самый (?), 12:18, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На GitHub версия 1.39.0 помечена как Pre-release
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:36, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всегда так, пока в каталогах Mozilla и Chrome рецензирование не пройдено.
     

  • 1.11, timur.davletshin (ok), 12:19, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось дождаться публикации в "маркете" расширений Mozilla. В прошлый раз драма была знатная. Mozilla не могла обеспечить ревизию безопасности больше месяца, а менеджер поддержки "окуклилась" в чатике и ушла в молчанку.

    https://discourse.mozilla.org/t/can-anyone-release-extensions-right-now-to-me-

     
  • 1.13, А где же каменты (?), 12:22, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Почему про адблок плюс новостей не делают? - он популярнее!
     
     
  • 2.14, киця (?), 12:26, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он еще живой?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:34, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Гораздо популярнее юблока . Следует интересоваться о "живости" ubo на фоне гигантов AB и ABP . Особенно на фоне расследования махинаций автора юблока и секты его свидетелей .
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лол, чёт ты пропустил видимо кто авторы абп и аб.
     
     
  • 5.26, Аноним (17), 13:19, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос не по авторам , а по честной , а главное законной конкуренции .
     
     
  • 6.27, Аноним (18), 13:22, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда появились вопросы к тем авторам, ублока ещё не было. Так что это имеет значение.
     
     
  • 7.28, Аноним (17), 13:32, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только к ТЕМ авторам у расследования вопросов что то не возникло . А юблокисты даже на АМО и гуглозине наследили .
     
     
  • 8.29, Аноним (18), 13:34, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропагандировать опенсорс это благо Пнятненько ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, Аноним (17), 13:51, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А заваливать конкурентов лживыми отзывами , липовыми жалобами и накрутка рейтинг... текст свёрнут, показать
     
  • 4.20, abi (?), 12:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А можно подробности? Когда я последний раз интересовался вопросом, то у меня создалось впечатление что автор занимается проектом просто от хорошей жизни и ему ничего от проекта не надо. В отличие, от гигантов АВ и АВР.
     
     
  • 5.25, Аноним (17), 13:16, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Распространение клеветы на конкурентов , провокации , чёрный пиар итд Если будет доказано что автор подталкивал к подобным действиям - ему грозит судебное преследование .
     
     
  • 6.31, kai3341 (ok), 13:40, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вот пусть сперва докажут
     
  • 4.21, kai3341 (ok), 12:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толсто.
     
  • 4.33, НяшМяш (ok), 13:46, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А нам всем казалось, что ситуация с точностью до наоборот. Что в адблоках есть галочка "показывать рекламу от кого надо". Да и просто он мегатормозной, отчего все и сваливают на божественный ублок.
     
     
  • 5.38, Аноним (17), 13:57, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только галочка добровольная .
     
  • 4.46, VladSh (?), 14:30, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только потому, что ещё на заре он был распиарен, и теперь любая домохозяйка знает, что блокировщик рекламы = адблок, потому и большинство. Лично знаю массу примеров этому.
     

  • 1.19, macfaq (?), 12:55, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как они в хромне будут обходить ограничения Manifest v3?
     
     
  • 2.34, timur.davletshin (ok), 13:46, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никак, писали же, страдать будут пользователи Хрома.
     
     
  • 3.39, Урри (ok), 13:57, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом, через непродолжительное время, и пользователи файрфокса.

    Придется писать прозрачный прокси с подменой сертификатов и вырезанием рекламы прямо в трафике.

     
     
  • 4.47, timur.davletshin (ok), 14:31, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом, через непродолжительное время, и пользователи файрфокса.
    > Придется писать прозрачный прокси с подменой сертификатов и вырезанием рекламы прямо в
    > трафике.

    Прокси с фильтрацией и подменой сертификатов уже давным-давно есть. А резать по доменному имени умеют большинство роутеров даже от Длинка. Что характерно, для иностранных интернетов этого достаточно, это Яндекс в рунете через одно место так глубоко проник, что ublock без umatrix'а даже не стравляется.

     
  • 2.41, пох. (?), 14:01, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты пробел забыл. Именно так: они не будут обходить ограничения в хроме. Просто останутся только косметические фильтры и не более 3000 на инстанс.

    Рабы гугля должны же ж страдать!

     
     
  • 3.45, Аноним (17), 14:28, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не рабов - в ссылку на заброшенные сайты , где пока работают ископаемые арбузы .
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:58, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни у кого не возникает проблем с открытием https://github.com/... при использовании uBlock Origin и uMatrix в chromium?
     
     
  • 2.24, flexagoon (ok), 13:15, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня норм, даже не смотря на то что очень агрессивные блоклисты стоят. Правда у меня FF, но не думаю, что там блокировка какая-то другая
     
     
  • 3.36, Аноним (22), 13:55, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с firefox тоже всё хорошо, а вот chromium только на этом сайте зависает жёстко вместе со всей системой. Alt+PrintScreen+f два раза помогает только (прибивает вкладки и uBlock Origin с uMatrix).
     
  • 2.40, Урри (ok), 13:59, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было вчера в хроме, длилось где-то час. Снова все нормально.

    Мб майки искали способ обойти адблоки, как вон в твиче сделали.

     
     
  • 3.43, Аноним (17), 14:25, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так обход блокировщиков встраиванием рекламы прямо в страницу давно придумали . Правда пока (только пока) сторонним сервисом .
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:08, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, всё нормально. Там реклама балахонов и квадрокоптеров.
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 14:41, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве ? Мне елдаки предлагает, странный этот ваш гитхаб
     

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