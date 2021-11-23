Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.39.0

2.14 , киця ( ? ), 12:26, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Он еще живой?

3.17 , Аноним ( 17 ), 12:34, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Гораздо популярнее юблока . Следует интересоваться о "живости" ubo на фоне гигантов AB и ABP . Особенно на фоне расследования махинаций автора юблока и секты его свидетелей .

4.18 , Аноним ( 18 ), 12:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лол, чёт ты пропустил видимо кто авторы абп и аб.

5.26 , Аноним ( 17 ), 13:19, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос не по авторам , а по честной , а главное законной конкуренции .

6.27 , Аноним ( 18 ), 13:22, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Когда появились вопросы к тем авторам, ублока ещё не было. Так что это имеет значение.

7.28 , Аноним ( 17 ), 13:32, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только к ТЕМ авторам у расследования вопросов что то не возникло . А юблокисты даже на АМО и гуглозине наследили .

8.29 , Аноним ( 18 ), 13:34, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пропагандировать опенсорс это благо Пнятненько ... 9.35 , Аноним ( 17 ), 13:51, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А заваливать конкурентов лживыми отзывами , липовыми жалобами и накрутка рейтинг... 4.20 , abi ( ? ), 12:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А можно подробности? Когда я последний раз интересовался вопросом, то у меня создалось впечатление что автор занимается проектом просто от хорошей жизни и ему ничего от проекта не надо. В отличие, от гигантов АВ и АВР.

5.25 , Аноним ( 17 ), 13:16, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Распространение клеветы на конкурентов , провокации , чёрный пиар итд Если будет доказано что автор подталкивал к подобным действиям - ему грозит судебное преследование .

6.31 , kai3341 ( ok ), 13:40, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну вот пусть сперва докажут

4.21 , kai3341 ( ok ), 12:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Толсто.

4.33 , НяшМяш ( ok ), 13:46, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А нам всем казалось, что ситуация с точностью до наоборот. Что в адблоках есть галочка "показывать рекламу от кого надо". Да и просто он мегатормозной, отчего все и сваливают на божественный ублок.

5.38 , Аноним ( 17 ), 13:57, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только галочка добровольная .

4.46 , VladSh ( ? ), 14:30, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только потому, что ещё на заре он был распиарен, и теперь любая домохозяйка знает, что блокировщик рекламы = адблок, потому и большинство. Лично знаю массу примеров этому.

