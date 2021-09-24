Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome

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|3.7, пох. (?), 11:19, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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улыбаемся, машем, со стула с пиками точеными - перепрыгиваем на тот, соседний. А попрыгав на нем - потом будем точно так же с улыбкой обратно пересаживаться.
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|4.60, Аноним (60), 16:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А попрыгав на нем - потом будем точно так же с улыбкой обратно пересаживаться
на Pale Moon.
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|3.8, Аноним (8), 11:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неизвестно будет ли FF жив к 2023, и если будет, то во что трансбраузерное превратится.
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|4.24, Аноним (24), 12:30, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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К 23 будет жив, однозначно. Сейчас уже скоро 22 и нет никаких предпосылок исчезновения.
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|5.62, Аноним (60), 16:02, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас уже скоро 22 и нет никаких предпосылок исчезновения Links.
* пофиксил
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|4.30, Аноним (30), 13:48, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде написано, что Librefox мэйнтенится, а почему он тогда только для FF64?
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|6.55, Аноним (55), 15:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ок. А где взять русский язык? Почему оно не сохраняет позицию окна?
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|3.33, Урри (ok), 14:16, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как будто они не собезьяньят как обычно и не сделают то же самое.
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|2.4, пох. (?), 11:15, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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перекатываться с левого боку на правый ты можешь прям щас.
А больше нечего ждать особо.
Нехрен вам блокировать правильную рекламу, за нее УГ-ль уже бабла получил.
И за трекинг тоже.
А неправильные трекеры он и сам заблокирует, не беспокойтесь.
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|3.14, Жироватт (ok), 11:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой, наш скриптик, подгружающийся с на 3/4 шишечки рекламного китайского CDN не прогрузился... Это печально, что вы не сможете воспользоваться нашим сервисом, как __пох__ - 4shared...
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|4.17, пох. (?), 12:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это пох - потому что сможет. Тем же способом - ну не загрузился, отключит ВСЕ свои блокировки (потому что не сможет понять, в чем именно причина).
Правда, смысл борьбы с трекингом при этом сведется к нулю, ну так что же с того.
4shared все равно знает за какими лолями он туда пришел.
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|4.20, bugmenot (ok), 12:21, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не сейчас такого. Скрипт трекинга и ads отдельно (как правило по CDN-у), а кишки сайта отдельно.
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|5.45, пох. (?), 15:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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опеннетовские дурачки в своем репертуаре. Им уже и сайт назвали, и только что пальцем не ткнули в точные адреса - но они продолжают. Чего-я-у-мамы-не-слышал-того-нибываит!
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|6.49, bugmenot (ok), 15:22, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие ссылки, какие адреса? Ты можешь понятно писать, чтобы не нужно было додумывать или угадывать?
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|7.58, пох. (?), 15:59, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я же не для т-пых пишу?
И не для одноклеточных.
Перечитываешь вдумчиво https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125343.html#14 - идешь на тот сайт, ищешь там видосик с ло...нету там, с конями ищи. И смотришь, откуда он берется и что еще к нему там прилагается. Ну, если умеешь. Что, конечно, навряд ли, ну мож кто умный прочтет и заинтересуется. Там у ублока в кишках оказывается интереееесное происходит.
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|3.34, Урри (ok), 14:18, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ютубную не блочит (точнее блочит 60%).
так что только устраивать свой прокси, с промежуточным сертификатом и юблоком посередине.
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|1.2, Аноним (3), 11:13, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В том числе ко второй версии манифеста привязан популярный блокировщик рекламы uBlock Origin, который не может быть переведён на третью версию манифеста
а Google-то невыгодны сторонние блокировщики, ещё чего доброго будут блокировать рекламу за которую ему уплачено
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|2.52, Андрей (??), 15:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И окажется, что их встроенный движок кое-какие переданные ему запреты умеет игнорировать, т.к. они у гугла в специальном белом списке.
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|3.61, пох. (?), 16:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зачем же так? Просто окажется что не умеет одному и тому же хосту одновременно и разрешить, и запретить. Гугль щаслив. Неудачники с "неправильной" рекламой с 3d-party сайтов - остаются без денег, закрывают свой немодный сайт и содают страничку в хипстаграме. Там все норм работает.
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|1.5, Жироватт (ok), 11:15, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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И ведь даже не пикнут...монополия-с, она такая.
Зборочки перейдут на это сразу же после вырезания v2 в хромиуме
В итоге имеем фактически полный контроль гулага над рекламой у юзеров.
Добро пожаловать в дивный новый мир, ребята. Юзера уже поимели
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|2.9, пох. (?), 11:27, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да кого беспокоит мышиный писк? Трактор едет по полю, как и ехал.
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|1.6, Аноним (6), 11:19, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для реализации этого плана Гуглу придётся обанкротить/прогнуть Mozilla сначала. Прогнуть нетрудно, в Мозилле же не дураки работают, сами всё поймут и сделают, чтобы банкротить не пришлось.
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|2.11, анонище (?), 11:32, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Коллега, все давно прогнуто и наклонено. Существование либрефокса гарантирует это.
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|1.15, hohax (?), 11:56, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в рамках инициативы по усилению безопасности и конфиденциальности
> предложен ограниченный по своим возможностям API
Кого они лечат?
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|1.16, Аноним (-), 12:04, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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с новым апи слежения за пользователями гуглу пора уже 4 версию манифеста делать. пользователи хром должны раз в час ходить по рекламе гугл клиентов или хром это будет делать автоматически каждые 15 минут
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|1.21, Аноним (21), 12:22, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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День, когда интернет остановился.
Ах, да, гугль - корпорация добра, хромиум - свободный браузер, мозила и прочие вебкиты не нужны.
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|1.22, ryoken (ok), 12:25, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> По заявлению компании Google она продолжает работу над реализацией в declarativeNetRequest возможностей, востребованных в дополнениях, использующих webRequest, и намерена привести новый API к виду, полностью отвечающему потребностям разработчиков существующих дополнений.
Кипячение лягвы постепенно, с преднамеренными глюками.
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|1.23, Аноним (23), 12:27, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я же только в прошлом месяце пересел с лисичкиного на хромированный, теперь снова пересаживаться обратно :с
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|1.27, Аноним (30), 12:47, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как сидел на FF, так и сижу. Просто пока не буду обновляться дальше 88й версии. А там посмотрим. Все эти монополии уже зажали людей со всех сторон. Уже деваться некуда.
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|2.40, Аноним (12), 14:45, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Должно лет на 5 хватить. Это я экстраполирую опыт заморозки 52-го огнеглиста.
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|3.43, Total Anonimus (?), 14:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В клоны на базе 52 постоянно тащили патчи и примочки из релизного фокса . Не будут тащить - загнётся быстро . А таскатели сами уже "устали" .
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|2.35, Аноним (35), 14:21, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы правда считаете, что статистически существенная часть населения планеты в курсе этих изменений, и им есть до этого хоть какое-то дело? А на гиков всем нас..ть.
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|3.42, Total Anonimus (?), 14:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зайдите на большинство сайтов без блокировщика и поймёте - заметит ли "существенная часть" изменения .
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|4.50, Аноним (8), 15:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подавляюще существенная часть пользователей браузеров не используют блокировщики и так ходят на сайты. Для них в буквальном смысле ничего не изменится.
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|5.59, Урри (ok), 16:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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60% - это подавляющая часть? Ню-ню.
https://www.affde.com/ru/ad-blockers-users.html
* 42,7% интернет-пользователей во всем мире (от 16 до 64 лет) используют средства блокировки рекламы не реже одного раза в месяц.
* 27% американских интернет-пользователей блокируют рекламу.
* у популярного расширения блокировки AdBlock более 65 миллионов пользователей.
* Блокировка рекламы наиболее распространена среди пользователей Интернета в возрасте от 16 до 24 лет . Среди этой демографической группы 46,2% пользователей во всем мире признаются в использовании блокировщиков рекламы.
...
По ссылке еще больше статистики (по странам, например).
А вы думали почему гугл вдруг так озаботился отменой сторонних блокировщиков?
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|2.36, Аноним (36), 14:25, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Гугл по большей части получил монополию на браузеры и поэтому делает все что захочет. А хочет гугл чтобы ползователи смотрели рекламу, много ее и желаетльно только ту, за которую оный гугл получает отчисления.
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|3.41, Anto Nimno (?), 14:48, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ширше: все во все времена хотели знать алгоритмы выемки клёвого из чужого кармана.
Очередное развитие и рост...
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|3.46, пох. (?), 15:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот сейчас гуглю обидно было.
Баннер размером 1x1 пиксель - ничего не рекламирует. by design.
А такой вот фигни (причем иногда даже маскируемой под рекламу - он лежит где-нибудь в /ads/banners/promo/, ага, конечно я поверю) - даже больше нынче чем рекламы.
Потому что хорошо, похоже, товарчик-то продается.
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|1.44, Аноним (44), 15:00, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня ff поставлен по умолчанию, никаких настроек не делал, но рекламу не показывает - только пустые белые прямоугольники на месте рекламы.
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|2.53, Аноним (29), 15:36, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пустые белые прямоугольники? Дай угадаю, на белом фоне?! Годный у тебя продукт...!
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|1.48, кек (?), 15:08, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чёт Хром идёт по пути Мозиллы, превращаясь в непригодный кусок *овна, с 92 версии подтормаживает с*ка!
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|2.51, Васян (?), 15:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гугловцы и разваливают Mozilla. Инсайдинг менеджмента, далее деструктивизм в долгую. Почему в долгую? Тупо из-за антимонопольных моментов. Да и основная ЦА хавает всё, что дают..
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|1.54, Андрей (??), 15:47, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и не будет у Файерфокса больше альтернативы. Закопают Chromium окончательно.
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|2.57, кек (?), 15:58, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Линукс его и так почти закопали, в снап, а скоро и Мозилла там будет
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