Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:15, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +18 + / – улыбаемся, машем и переходим на Firefox

3.7 , пох. ( ? ), 11:19, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – улыбаемся, машем, со стула с пиками точеными - перепрыгиваем на тот, соседний. А попрыгав на нем - потом будем точно так же с улыбкой обратно пересаживаться. 4.60 , Аноним ( 60 ), 16:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А попрыгав на нем - потом будем точно так же с улыбкой обратно пересаживаться на Pale Moon.

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Неизвестно будет ли FF жив к 2023, и если будет, то во что трансбраузерное превратится.

4.24 , Аноним ( 24 ), 12:30, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – К 23 будет жив, однозначно. Сейчас уже скоро 22 и нет никаких предпосылок исчезновения.

5.62 , Аноним ( 60 ), 16:02, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сейчас уже скоро 22 и нет никаких предпосылок исчезновения Links. * пофиксил

4.25 , псевдонимус ( ? ), 12:31, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >трансбраузерное Эта 5!

3.12 , Аноним ( 12 ), 11:32, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Данунафиг! На крайняк уже - на Librewolf, GNU/Icecat.

4.30 , Аноним ( 30 ), 13:48, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде написано, что Librefox мэйнтенится, а почему он тогда только для FF64?

5.38 , Аноним ( 12 ), 14:41, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://gitlab.com/librewolf-community/browser/appimage/-/releases

6.55 , Аноним ( 55 ), 15:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ок. А где взять русский язык? Почему оно не сохраняет позицию окна?

4.39 , Вася ( ?? ), 14:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Её же посадили на 10 суток

3.31 , MaDDoG2000 ( ok ), 13:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже давно

3.33 , Урри ( ok ), 14:16, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как будто они не собезьяньят как обычно и не сделают то же самое.

2.4 , пох. ( ? ), 11:15, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – перекатываться с левого боку на правый ты можешь прям щас. А больше нечего ждать особо.

Нехрен вам блокировать правильную рекламу, за нее УГ-ль уже бабла получил.

И за трекинг тоже. А неправильные трекеры он и сам заблокирует, не беспокойтесь.

2.13 , bugmenot ( ok ), 11:47, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На роутере ещё можно блокировать рекламу

3.14 , Жироватт ( ok ), 11:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ой, наш скриптик, подгружающийся с на 3/4 шишечки рекламного китайского CDN не прогрузился... Это печально, что вы не сможете воспользоваться нашим сервисом, как __пох__ - 4shared... 4.17 , пох. ( ? ), 12:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это пох - потому что сможет. Тем же способом - ну не загрузился, отключит ВСЕ свои блокировки (потому что не сможет понять, в чем именно причина). Правда, смысл борьбы с трекингом при этом сведется к нулю, ну так что же с того.

4shared все равно знает за какими лолями он туда пришел. 4.20 , bugmenot ( ok ), 12:21, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не сейчас такого. Скрипт трекинга и ads отдельно (как правило по CDN-у), а кишки сайта отдельно.

5.45 , пох. ( ? ), 15:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – опеннетовские дурачки в своем репертуаре. Им уже и сайт назвали, и только что пальцем не ткнули в точные адреса - но они продолжают. Чего-я-у-мамы-не-слышал-того-нибываит! 6.49 , bugmenot ( ok ), 15:22, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие ссылки, какие адреса? Ты можешь понятно писать, чтобы не нужно было додумывать или угадывать?

7.58 , пох. ( ? ), 15:59, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я же не для т-пых пишу?

И не для одноклеточных. Перечитываешь вдумчиво https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125343.html#14 - идешь на тот сайт, ищешь там видосик с ло...нету там, с конями ищи. И смотришь, откуда он берется и что еще к нему там прилагается. Ну, если умеешь. Что, конечно, навряд ли, ну мож кто умный прочтет и заинтересуется. Там у ублока в кишках оказывается интереееесное происходит. 3.34 , Урри ( ok ), 14:18, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ютубную не блочит (точнее блочит 60%).

так что только устраивать свой прокси, с промежуточным сертификатом и юблоком посередине.