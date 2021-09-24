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Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome

24.09.2021 11:07

Компания Google представила график прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome в пользу третьей версии, которая является объектом критики из-за нарушения работы многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. В том числе ко второй версии манифеста привязан популярный блокировщик рекламы uBlock Origin, который не может быть переведён на третью версию манифеста из-за прекращения поддержки блокирующего режима работы API webRequest.

Начиная с 17 января 2022 года в каталог Chrome Web Store перестанут приниматься дополнения, использующие вторую версию манифеста, но разработчики ранее добавленных дополнений, как и раньше, смогут публиковать обновления. В январе 2023 года в Chrome будет прекращена поддержка второй версии манифеста и все привязанные к нему дополнения перестанут работать. Одновременно будет запрещена публикация обновлений для подобных дополнений в Chrome Web Store.

Напомним, что в третьей версии манифеста, определяющем предоставляемые дополнениям возможности и ресурсы, в рамках инициативы по усилению безопасности и конфиденциальности вместо API webRequest предложен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest. В то время как API webRequest позволяет подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик, API declarativeNetRequest лишь предоставляет доступ к встроенному в браузер готовому движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий.

По заявлению компании Google она продолжает работу над реализацией в declarativeNetRequest возможностей, востребованных в дополнениях, использующих webRequest, и намерена привести новый API к виду, полностью отвечающему потребностям разработчиков существующих дополнений. Например, Google уже учёл пожелания сообщества и добавил в API declarativeNetRequest поддержку использования нескольких статических наборов правил, фильтрации по регулярным выражениям, модификации HTTP-заголовков, динамического изменения и добавления правил, удаления и замены параметров запросов, фильтрации с привязкой ко вкладкам и создания специфичных для определённых сеансов наборов правил. В ближайшие месяцы дополнительно планируется реализовать поддержку динамически настраиваемых скриптов обработки контента и возможность хранения данных в оперативной памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.chrome.com/e...)
  2. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  3. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  4. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
  5. OpenNews: Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы
  6. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55862-chrome
Ключевые слова: chrome, manifest
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Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ждем джва года и перекатываемся.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:15, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    улыбаемся, машем и переходим на Firefox
     
     
  • 3.7, пох. (?), 11:19, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    улыбаемся, машем, со стула с пиками точеными - перепрыгиваем на тот, соседний. А попрыгав на нем - потом будем точно так же с улыбкой обратно пересаживаться.

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 16:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А попрыгав на нем - потом будем точно так же с улыбкой обратно пересаживаться

    на Pale Moon.

     
  • 3.8, Аноним (8), 11:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неизвестно будет ли FF жив к 2023, и если будет, то во что трансбраузерное превратится.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:30, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К 23 будет жив, однозначно. Сейчас уже скоро 22 и нет никаких предпосылок исчезновения.
     
     
  • 5.62, Аноним (60), 16:02, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас уже скоро 22 и нет никаких предпосылок исчезновения Links.

    * пофиксил

     
  • 4.25, псевдонимус (?), 12:31, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >трансбраузерное

    Эта 5!

     
  • 3.12, Аноним (12), 11:32, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Данунафиг! На крайняк уже - на Librewolf, GNU/Icecat.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:48, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде написано, что Librefox мэйнтенится, а почему он тогда только для FF64?
     
     
  • 5.38, Аноним (12), 14:41, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://gitlab.com/librewolf-community/browser/appimage/-/releases
     
     
  • 6.55, Аноним (55), 15:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок. А где взять русский язык? Почему оно не сохраняет позицию окна?
     
  • 4.39, Вася (??), 14:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её же посадили на 10 суток
     
  • 3.31, MaDDoG2000 (ok), 13:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно
     
  • 3.33, Урри (ok), 14:16, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как будто они не собезьяньят как обычно и не сделают то же самое.
     
  • 2.4, пох. (?), 11:15, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    перекатываться с левого боку на правый ты можешь прям щас.

    А больше нечего ждать особо.
    Нехрен вам блокировать правильную рекламу, за нее УГ-ль уже бабла получил.
    И за трекинг тоже.

    А неправильные трекеры он и сам заблокирует, не беспокойтесь.


     
  • 2.13, bugmenot (ok), 11:47, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На роутере ещё можно блокировать рекламу
     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 11:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ой, наш скриптик, подгружающийся с на 3/4 шишечки рекламного китайского CDN не прогрузился... Это печально, что вы не сможете воспользоваться нашим сервисом, как __пох__ - 4shared...
     
     
  • 4.17, пох. (?), 12:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это пох - потому что сможет. Тем же способом - ну не загрузился, отключит ВСЕ свои блокировки (потому что не сможет понять, в чем именно причина).

    Правда, смысл борьбы с трекингом при этом сведется к нулю, ну так что же с того.
    4shared все равно знает за какими лолями он туда пришел.

     
  • 4.20, bugmenot (ok), 12:21, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сейчас такого. Скрипт трекинга и ads отдельно (как правило по CDN-у), а кишки сайта отдельно.
     
     
  • 5.45, пох. (?), 15:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опеннетовские дурачки в своем репертуаре. Им уже и сайт назвали, и только что пальцем не ткнули в точные адреса - но они продолжают. Чего-я-у-мамы-не-слышал-того-нибываит!

     
     
  • 6.49, bugmenot (ok), 15:22, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ссылки, какие адреса? Ты можешь понятно писать, чтобы не нужно было додумывать или угадывать?
     
     
  • 7.58, пох. (?), 15:59, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я же не для т-пых пишу?
    И не для одноклеточных.

    Перечитываешь вдумчиво https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125343.html#14 - идешь на тот сайт, ищешь там видосик с ло...нету там, с конями ищи. И смотришь, откуда он берется и что еще к нему там прилагается. Ну, если умеешь. Что, конечно, навряд ли, ну мож кто умный прочтет и заинтересуется. Там у ублока в кишках оказывается интереееесное происходит.

     
  • 3.34, Урри (ok), 14:18, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ютубную не блочит (точнее блочит 60%).
    так что только устраивать свой прокси, с промежуточным сертификатом и юблоком посередине.
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:13, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В том числе ко второй версии манифеста привязан популярный блокировщик рекламы uBlock Origin, который не может быть переведён на третью версию манифеста

    а Google-то невыгодны сторонние блокировщики, ещё чего доброго будут блокировать рекламу за которую ему уплачено

     
     
  • 2.52, Андрей (??), 15:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И окажется, что их встроенный движок кое-какие переданные ему запреты умеет игнорировать, т.к. они у гугла в специальном белом списке.
     
     
  • 3.61, пох. (?), 16:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем же так? Просто окажется что не умеет одному и тому же хосту одновременно и разрешить, и запретить. Гугль щаслив. Неудачники с "неправильной" рекламой с 3d-party сайтов - остаются без денег, закрывают свой немодный сайт и содают страничку в хипстаграме. Там все норм работает.

     
  • 2.63, Аноним (60), 16:04, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а Google-то невыгодны сторонние блокировщики, ещё чего доброго будут блокировать рекламу за которую ему уплачено

    Ребята из CSI и NSA стрепенулись: https://news.ycombinator.com/item?id=28631005

     

  • 1.5, Жироватт (ok), 11:15, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И ведь даже не пикнут...монополия-с, она такая.
    Зборочки перейдут на это сразу же после вырезания v2 в хромиуме
    В итоге имеем фактически полный контроль гулага над рекламой у юзеров.

    Добро пожаловать в дивный новый мир, ребята. Юзера уже поимели

     
     
  • 2.9, пох. (?), 11:27, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кого беспокоит мышиный писк? Трактор едет по полю, как и ехал.

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:19, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для реализации этого плана Гуглу придётся обанкротить/прогнуть Mozilla сначала. Прогнуть нетрудно, в Мозилле же не дураки работают, сами всё поймут и сделают, чтобы банкротить не пришлось.
     
     
  • 2.11, анонище (?), 11:32, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Коллега, все давно прогнуто и наклонено. Существование либрефокса гарантирует это.
     

  • 1.10, pashev.me (?), 11:27, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайты, не работающие по wget, не нужны. Указанный сайт работает по wget
     
  • 1.15, hohax (?), 11:56, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в рамках инициативы по усилению безопасности и конфиденциальности
    > предложен ограниченный по своим возможностям API

    Кого они лечат?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:51, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя.
     

  • 1.16, Аноним (-), 12:04, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    с новым апи слежения за пользователями гуглу пора уже 4 версию манифеста делать. пользователи хром должны раз в час ходить по рекламе гугл клиентов или хром это будет делать автоматически каждые 15 минут
     
     
  • 2.18, adnauseum (?), 12:07, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот нас за эту полезную функцию - зобанили во всех сторах...

     
     
  • 3.47, Аноним (6), 15:07, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем-совсем во всех? https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/adnauseam/
     

  • 1.19, Неджедай (?), 12:16, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закрывающаяся экосистема.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:22, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    День, когда интернет остановился.
    Ах, да, гугль - корпорация добра, хромиум - свободный браузер, мозила и прочие вебкиты не нужны.
     
  • 1.22, ryoken (ok), 12:25, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> По заявлению компании Google она продолжает работу над реализацией в declarativeNetRequest возможностей, востребованных в дополнениях, использующих webRequest, и намерена привести новый API к виду, полностью отвечающему потребностям разработчиков существующих дополнений.

    Кипячение лягвы постепенно, с преднамеренными глюками.

     
  • 1.23, Аноним (23), 12:27, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я же только в прошлом месяце пересел с лисичкиного на хромированный, теперь снова пересаживаться обратно :с
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:16, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну зачем так сразу? Попробуй немного попрыгать на каждом...
     

  • 1.26, Аноним12345 (?), 12:36, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хромой идет в сад со своими ограничениями и сегрегацией
     
  • 1.27, Аноним (30), 12:47, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как сидел на FF, так и сижу. Просто пока не буду обновляться дальше 88й версии. А там посмотрим. Все эти монополии уже зажали людей со всех сторон. Уже деваться некуда.
     
     
  • 2.37, Дегенератор (ok), 14:29, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе пирожок понравился?
     
  • 2.40, Аноним (12), 14:45, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно лет на 5 хватить. Это я экстраполирую опыт заморозки 52-го огнеглиста.
     
     
  • 3.43, Total Anonimus (?), 14:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В клоны на базе 52 постоянно тащили патчи и примочки из релизного фокса . Не будут тащить - загнётся быстро . А таскатели сами уже "устали" .
     

  • 1.32, MaDDoG2000 (ok), 13:58, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже Google в последнее время делает все, чтоб перестали использовать Chrome.    
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:21, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы правда считаете, что статистически существенная часть населения планеты в курсе этих изменений, и им есть до этого хоть какое-то дело? А на гиков всем нас..ть.
     
     
  • 3.42, Total Anonimus (?), 14:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зайдите на большинство сайтов без блокировщика и поймёте - заметит ли "существенная часть" изменения .
     
     
  • 4.50, Аноним (8), 15:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подавляюще существенная часть пользователей браузеров не используют блокировщики и так ходят на сайты. Для них в буквальном смысле ничего не изменится.
     
     
  • 5.59, Урри (ok), 16:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    60% - это подавляющая часть? Ню-ню.

    https://www.affde.com/ru/ad-blockers-users.html

    * 42,7% интернет-пользователей во всем мире (от 16 до 64 лет) используют средства блокировки рекламы не реже одного раза в месяц.

    * 27% американских интернет-пользователей блокируют рекламу.

    * у популярного расширения блокировки AdBlock более 65 миллионов пользователей.

    * Блокировка рекламы наиболее распространена среди пользователей Интернета в возрасте от 16 до 24 лет . Среди этой демографической группы 46,2% пользователей во всем мире признаются в использовании блокировщиков рекламы.

    ...

    По ссылке еще больше статистики (по странам, например).

    А вы думали почему гугл вдруг так озаботился отменой сторонних блокировщиков?

     
  • 2.36, Аноним (36), 14:25, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Гугл по большей части получил монополию на браузеры и поэтому делает все что захочет. А хочет гугл чтобы ползователи смотрели рекламу, много ее и желаетльно только ту, за которую оный гугл получает отчисления.
     
     
  • 3.41, Anto Nimno (?), 14:48, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ширше: все во все времена хотели знать алгоритмы выемки клёвого из чужого кармана.

    Очередное развитие и рост...

     
  • 3.46, пох. (?), 15:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот сейчас гуглю обидно было.

    Баннер размером 1x1 пиксель - ничего не рекламирует. by design.

    А такой вот фигни (причем иногда даже маскируемой под рекламу - он лежит где-нибудь в /ads/banners/promo/, ага, конечно я поверю) - даже больше нынче чем рекламы.

    Потому что хорошо, похоже, товарчик-то продается.

     

  • 1.44, Аноним (44), 15:00, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня ff поставлен по умолчанию, никаких настроек не делал, но рекламу не показывает - только пустые белые прямоугольники на месте рекламы.
     
     
  • 2.53, Аноним (29), 15:36, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пустые белые прямоугольники? Дай угадаю, на белом фоне?! Годный у тебя продукт...!
     

  • 1.48, кек (?), 15:08, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чёт Хром идёт по пути Мозиллы, превращаясь в непригодный кусок *овна, с 92 версии подтормаживает с*ка!
     
     
  • 2.51, Васян (?), 15:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гугловцы и разваливают Mozilla. Инсайдинг менеджмента, далее деструктивизм в долгую. Почему в долгую? Тупо из-за антимонопольных моментов. Да и основная ЦА хавает всё, что дают..
     
     
  • 3.56, кек (?), 15:57, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    БЛМЛГБТКОВИДлоЦифро ГУЛАГ
     

  • 1.54, Андрей (??), 15:47, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и не будет у Файерфокса больше альтернативы. Закопают Chromium окончательно.
     
     
  • 2.57, кек (?), 15:58, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Линукс его и так почти закопали, в снап, а скоро и Мозилла там будет
     
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