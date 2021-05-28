The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome

28.05.2021 17:15

Компания Mozilla опубликовала план реализации в Firefox третьей версии манифеста Chrome, определяющем предоставляемые дополнениям возможности и ресурсы. Третья версия манифеста стала объектом критики из-за нарушения работы многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности.

В Firefox намерены реализовать почти все возможности и ограничения нового манифеста, в том числе декларативный API для фильтрации контента (declarativeNetRequest), но в отличие от Chrome в Firefox не будет прекращена поддержка старого блокирующего режима работы API webRequest, по крайней мере до тех пор, пока новый API не станет полностью отвечать потребностям разработчиков дополнений, использующих API webRequest. Такой подход позволит обеспечить совместимость с дополнениями Chrome без нарушения совместимости с дополнениями, завязанными на API webRequest.

Напомним, что основное недовольство новым манифестом связано с переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. Указанный API применяется в uBlock Origin и многих других дополнениях для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. Вместо API webRequest предложен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий.

В Firefox поддержку третьей версии манифеста Chrome планируется предоставить для тестирования в конце 2021 года, а внедрение нового манифеста намечено на начало 2022 года. Из особенностей реализации нового манифеста в Firefox выделяется:

  • Предоставление API declarativeNetRequest, но с сохранением возможности использования старого API webRequest.
  • Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Часть связанных с ограничениями сross-origin запросов изменений уже доступна для тестирования в ночных сборках Firefox (развивается, как часть проекта Fission, который можно включить в about:preferences#experimental) и планируется для повсеместного внедрения в третьем квартале 2021 года.
  • Фоновые страницы будут заменены на Service workers, работающие в форме фоновых процессов. Изменение пока не готово для начала тестирования.
  • API на основе Promise. Firefox уже поддерживает данный тип API в пространстве имён "browser.*" и для третьей версии манифеста перенесёт его в пространство имён "chrome.*".
  • Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта. Компания Mozilla работает над усилением контроля доступа, но намерена предоставить пользователям возможность самим принимать решения, позволять ли дополнениям работать с разными вкладками.
  • Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). В Firefox уже применяется блокировка внешнего кода и разработчики Mozilla готовы добавить дополнительные техники отслеживания загрузок кода, предлагаемые в третьей версии манифеста. Для скриптов обработки контента будет представлена отдельная политика ограничения доступа к контенту (CSP, Content Security Policy), а существующие API userScripts и contentScripts будут переработаны для поддержки расширений на базе Service worker.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  3. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
  4. OpenNews: Mozilla не станет переносить все ограничения API WebExtensions из нового манифеста Chrome
  5. OpenNews: Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы
  6. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55224-firefox
Ключевые слова: firefox, chrome, manifest
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:11, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Мы им покажем, что мы независимые... Три недели подождем, и только потом сделаем точно как Хром!
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 17:34, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Я сильная и независимая... Это не ты меня заставил похудеть, это я сама решила!"
    Ага. Впрочем, это было предсказуемо - убив свои расширения и перейдя точку невозврата к старому XUL API она теперь вынуждена бежать за хромостором, иначе посыпятся дополнения.
    Просто интересно,Ю через сколько libxul.so станет простой мягкой ссылкорй на libgoogleblink.so?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 17:37, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вэб сейчас в руках одной конторы. Так что движок от хромого тащить только и остаётся. Других вариантов не предвидится. Тут только жахнуть антимонопольным законодательством и заставить все стандарты заморозить.
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:08, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Точно как хром

    Показывай в хроме webRequest api, Ыкспиерт, крайне внимательно читающий новости

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:12, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox → Chrome
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:14, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта.

    Всю жизнь мечтал после открытия сайта прокликивать десяток кнопочек, разрешающих работу расширениям, которые я сам же и установил. Спасибо, дятлы, от души.

     
     
  • 2.13, Имя (?), 17:39, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как жить с vimium'ом?
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокировщик рекламы, который по умолчанию отключен на каждом сайте. Конечно же для вашей приватности.. эх, дивный новый мир.
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:34, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетчики плакали но продолжали жрать гавно...
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:26, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если так пойдут дела из реально независимых только Netsurf и текстовые браузеры останутся
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 17:31, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или форки, вроде палемунов/ватерфоксов
     

  • 1.6, Жироватт (ok), 17:31, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох, Мразилла, постой, ты почему новость за новостью себе в голову стреляешь?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:40, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что мозг уже давно убит, палец просто конвульсией свело.
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:00, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так надо. Просто так было задумано.
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:31, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TL;DR

    Разработчики дополнений для Firefox смогут выбирать сами - использовать урезанный API, не позволяющий эффективно фильтровать рекламу, или неурезанный.

    По-моему, идеально, это и есть свобода. Если разработчик хочет портировать своё расширение с Хрома, то он сможет сделать это быстро и без затрат ресурсов, используя новое API. А uBlock Origin и прочие дополнения смогут сохранить эффективность, используя старый API.

     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 17:37, 28/05/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:55, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> по крайней мере до тех пор, пока новый API не станет полностью отвечать потребностям разработчиков дополнений, использующих API webRequest.

    Ну то есть не сегодня завтра старый API отключат Не будут его держать из-за 5-6 дополнений.

     
  • 2.23, Lex (??), 18:27, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не говорит, что «старый» апи собираются долго поддерживать.
    Его оставили на время, чтобы разрабы успели перевести дополнения на новый апи
     

  • 1.10, Тов Майор (?), 17:34, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что животворящая толпа СЖВ в комманде делает.....
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 17:42, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрен с ней мозилой.
    Они такое же со странами проворачивают)))
     
     
  • 3.22, OpenEcho (?), 18:13, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они ???
    А разве шипл не сам себя не загоняет в стойло?
    Ложишь сыр. Бесплатный. Мыши забегают, стойло закрывается.
    Обычная рыбалка.
     

  • 1.19, acroobat (ok), 18:07, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Урааа, наконец-то
     
  • 1.21, Аноним (21), 18:11, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуясь случаем, как в FF 89 вернуть нормальные вкладки?
     
  • 1.24, Аноним (25), 18:32, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзеры: Аааа хачю бизапазтнасть!!1
    Юзеры дают полный доступ к трафику: Бизапаснасть прежди всиго1
    Юзерам заботливо ограничивают возможность прелоставлять полный доступ к трафику: Аааа прова ущимляють!11
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру