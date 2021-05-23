Выпуск полностью перенастраиваемого web-браузера Nyxt 2.0.0

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|2.4, Аноним (4), 13:50, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Он поддерживает как qt, так и gtk. Код бы глянул прежде чем писать. Но видимо тебе некогда на уроках.
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|2.39, Аноним (39), 16:43, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Lisp?!!!
Вот чем Столлман оказывается все это время занимался! (Кроме того, как о женщинах фантазировал.)
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|1.3, Атон (?), 13:45, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А почему нет виндовых бинарников, что это за дискриминация?
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|2.6, Аноним (4), 13:51, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Дискриминация здорового человека.
К тому же они сами во всю горланят о возможности запускать линуксовый софт. Вот пусть пользуются.
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|3.11, Атон (?), 14:08, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дискриминация здорового человека.
Вот, вот! Здорового человека каждый дискриминировать может!
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|3.17, Аноним (17), 14:32, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они теперь скажут: "кому это нужно" и "линуксойды пусть используют". О возможности запускать линуксовый софт они кричат только потому что хотят выставишь вендоз в хорошем свете и "да зачем тебе этот твой линукс?!!??!!?" и про игры ещё что-нибудь добавят.
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|1.7, Аноним (7), 13:53, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кажется, они переизобрели Luakit. Правда, теперь со вкусом Common Lisp-а
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|1.10, Аноним (10), 14:02, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Готовые сборки сформированы для Linux (Alpine, Arch, Guix, Nix, Ubuntu) и macOS."
"Ubuntu 20.04 package (x86-64)
It should work on other distributions based on this version of Ubuntu.It will probably not work on other Debian-based distributions."
Что за игнор/хейт батьки-Дебиана?
Ладно бы они только на хомячковые дистры собирали пакеты, но тут и Alpine и рачик и гуикс и никс, что на нафиг?!
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|2.12, user90 (?), 14:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> и гуикс и никс, что на нафиг?!
Ибо Лисп, бро! Жаль только, что движка на нем мы уже не увидим..
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|3.25, Аноним (25), 15:17, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> и гуикс и никс, что на нафиг?!
> Ибо Лисп, бро! Жаль только, что движка на нем мы уже не
> увидим..
Это не отвечает на вопрос почему авторы принципиально не поддерживают Debian?
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|4.41, Аноним (39), 16:46, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно потому, что Ubuntu пакет общий и для Дебиана. Так иногда бывает...
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|2.14, Аноним (17), 14:26, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для арча вообще бред делать готовые сборки. Пока оно собиралось - уже успело устареть. libC вот недавно обновился, между прочим.
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|3.30, Michael Shigorin (ok), 15:52, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что отвалилось с обновлением [g]libc, осмеюсь поинтересоваться?
PS: или в раче умудряются даже его превратить в веселье именно для пользователей?
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|1.23, Аноним (23), 15:07, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>используя язык Lisp
Сразу на ***. Для полностью перестраиваемого браузера должен использоваться JavaScript - он всё равно необходим и уже очень сильно почти до предела отполирован. Использовать какие-то лиспы - это тащить ещё один интерпретатор. Только не взлетело, даже в firefox большая часть кода написана на C++, иначе жрать до*** будет и тормозить. И так жрёт до***, а мог бы на порядки больше.
Поэтому единственно возможный вариант - впиливть конфигурируемость и архитектуру в браузеры на нативных языках, архитектуру делать так, чтобы можно было фиси добавить и заменить во все ниболее вероятные "слоты расширения" с минимумом усилий без пересборки всего браузера, если надо - прототипируя на JS. Тогда будут и расширяемость, и скорость, и приемлимое потребление ресурсов, а не как сейчас, когда нет ничего из этого, кроме скорости.
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|2.26, Аноним (26), 15:19, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для полностью перестраиваемого браузера должен использоваться JavaScript - он всё равно необходим
А потом ловить странные взаимодействия js-кода броузера и js-кода из интернета?
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|3.34, Аноним (34), 16:05, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Spectre называется. Не запускайте вредоносное ПО на своём компе. Иначе вас ничего не спасёт. Ни отдельный процесс на страничку, ни отдельный процессор.
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|4.38, Аноним (17), 16:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше вообще ничего не запускать, и обновления дефолт ос не качать. Именно так я и словил вирусню на машине, которая два года без дела стояла, даже не была подключена к сети и после свежей установки дефолт ос и её обновления внезаптно проникла вирусня.
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|2.36, Аноним (35), 16:15, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имел ввиду без дополнительных движков, а то с Блинком тот же Яндекс браузер ведь.
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