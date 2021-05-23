Выпуск полностью перенастраиваемого web-браузера Nyxt 2.0.0

Опубликован выпуск web-браузера Nyxt 2.0.0, рассчитанного на применение продвинутыми пользователями, для которых предоставляются практически безграничные возможности по настройке и изменению поведения любых аспектов работы с браузером. Концептуально Nyxt напоминает Emacs и Vim, и вместо готового набора настроек, даёт возможность менять саму логику работы, используя язык Lisp. Пользователь может переопределить или перенастроить любые классы, методы, переменные и функции. Код проекта написан на языке Lisp и распространяется под лицензией BSD. Интерфейс может быть собран с GTK или Qt. Готовые сборки сформированы для Linux (Alpine, Arch, Guix, Nix, Ubuntu) и macOS. Для повышения эффективности рабочего процесса браузер оптимизирован для управления с клавиатуры и поддерживает типовые клавиатурные комбинации Emacs, vi и CUA. Проект не привязан к конкретному браузерному движку и использует минимальный API для взаимодействия с web-движками. На базе данного API имеются прослойки для подключения движков WebKit и Blink (по умолчанию применяется WebKitGTK), но при желании браузер можно портировать и на другие движки. В состав входит встроенная система блокирования рекламы. Поддерживается подключение дополнений, написанных на Common Lisp (в планах реализация поддержки WebExtensions, по аналогии с Firefox и Chrome). Основные возможности: Поддержка вкладок и возможность быстрого переключения между открытыми вкладками, используя встроенный поиск (например, чтобы перейти к вкладке с сайтом www.example.com достаточно начать вводить "exa.." и будут показаны имеющиеся вкладки.

Возможность одновременного выделения разных объектов на странице для их использования в качестве аргументов команд. Например, пользователь может одновременно выбрать и совершить действия с несколькими изображениями на странице.

Система закладок с поддержкой классификации и группировки по тегам.

Возможность поиска по содержимому, охватывая сразу несколько вкладок.

Древовидный интерфейс для просмотра истории посещений, позволяющий проследить историю переходов и ветвление.

Поддержка тем оформления (например, имеется тёмная тема) и возможность изменения элементов интерфейса через CSS. Режим "dark-mode" позволяющий автоматически применить к текущей странице тёмное оформление, даже если сайт не предоставляет тёмную тему.

Строка состояния Nyxt Powerline, через которую можно быстро получить любые данные о состоянии и настройке.

Профили данных, дающие возможность изолировать разные типы деятельности, например, в разные профили можно вынести активность, связанную с работой и развлечениями. В каждом профиле используется своя база Cookie, не пересекающаяся с другими профилями.

Режим блокировки отслеживания (reduce-tracking-mode), позволяющий ограничить активность различных счётчиков и виджетов, используемых для отслеживания перемещения пользователя между сайтами.

По умолчанию включена sandbox-изоляция web-движка - каждая вкладка обрабатывается в отдельном sandbox-окружении.

Управление сеансами, пользователь может сохранить часть истории в файл и затем восстановить состояние по этому файлу.

Поддержка автозаполнения форм с использованием предопределённого или вычисленного содержимого. Например, можно настроить добавление в поле текущей даты.

Возможность загрузки обработчиков, настроек и режимов в зависимости от маски URL. Например, можно настроить включение тёмного режима для Wikipedia при открытии сайта после 10 часов вечера.

Возможность вызова внешнего редактора для редактирования определённых полей в web-формах. Например, при необходимости набора объёмного текста можно вызвать текстовый редактор.

Режимы принудительного отключения звука и WebGL в выбранных вкладках.

Режим визуального выделения текста с использование только клавиатуры.

Режим отслеживания изменений (watch-mode), позволяющий автоматически перезагружать страницу через определённое время.

Режим визуализации изменений между двумя состояниями страницы.

Возможность замены нескольких страниц/вкладок на одну сводную страницу.

Поддержка пакетной загрузки по ссылкам на странице (например, разом можно загрузить все изображения).

Возможность использования разных цветов для внутренних и внешних ссылок. Поддержка показа URL, на который ведёт ссылка, рядом с текстом ссылки. Поддержка скрытия ссылок для уже ранее открытых URL.

Возможность сортировки таблиц на web-страницах по произвольным столбцам.



