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Выпуск полностью перенастраиваемого web-браузера Nyxt 2.0.0

23.05.2021 12:52

Опубликован выпуск web-браузера Nyxt 2.0.0, рассчитанного на применение продвинутыми пользователями, для которых предоставляются практически безграничные возможности по настройке и изменению поведения любых аспектов работы с браузером. Концептуально Nyxt напоминает Emacs и Vim, и вместо готового набора настроек, даёт возможность менять саму логику работы, используя язык Lisp. Пользователь может переопределить или перенастроить любые классы, методы, переменные и функции. Код проекта написан на языке Lisp и распространяется под лицензией BSD. Интерфейс может быть собран с GTK или Qt. Готовые сборки сформированы для Linux (Alpine, Arch, Guix, Nix, Ubuntu) и macOS.

Для повышения эффективности рабочего процесса браузер оптимизирован для управления с клавиатуры и поддерживает типовые клавиатурные комбинации Emacs, vi и CUA. Проект не привязан к конкретному браузерному движку и использует минимальный API для взаимодействия с web-движками. На базе данного API имеются прослойки для подключения движков WebKit и Blink (по умолчанию применяется WebKitGTK), но при желании браузер можно портировать и на другие движки. В состав входит встроенная система блокирования рекламы. Поддерживается подключение дополнений, написанных на Common Lisp (в планах реализация поддержки WebExtensions, по аналогии с Firefox и Chrome).

Основные возможности:

  • Поддержка вкладок и возможность быстрого переключения между открытыми вкладками, используя встроенный поиск (например, чтобы перейти к вкладке с сайтом www.example.com достаточно начать вводить "exa.." и будут показаны имеющиеся вкладки.
  • Возможность одновременного выделения разных объектов на странице для их использования в качестве аргументов команд. Например, пользователь может одновременно выбрать и совершить действия с несколькими изображениями на странице.
  • Система закладок с поддержкой классификации и группировки по тегам.
  • Возможность поиска по содержимому, охватывая сразу несколько вкладок.
  • Древовидный интерфейс для просмотра истории посещений, позволяющий проследить историю переходов и ветвление.
  • Поддержка тем оформления (например, имеется тёмная тема) и возможность изменения элементов интерфейса через CSS. Режим "dark-mode" позволяющий автоматически применить к текущей странице тёмное оформление, даже если сайт не предоставляет тёмную тему.
  • Строка состояния Nyxt Powerline, через которую можно быстро получить любые данные о состоянии и настройке.
  • Профили данных, дающие возможность изолировать разные типы деятельности, например, в разные профили можно вынести активность, связанную с работой и развлечениями. В каждом профиле используется своя база Cookie, не пересекающаяся с другими профилями.
  • Режим блокировки отслеживания (reduce-tracking-mode), позволяющий ограничить активность различных счётчиков и виджетов, используемых для отслеживания перемещения пользователя между сайтами.
  • По умолчанию включена sandbox-изоляция web-движка - каждая вкладка обрабатывается в отдельном sandbox-окружении.
  • Управление сеансами, пользователь может сохранить часть истории в файл и затем восстановить состояние по этому файлу.
  • Поддержка автозаполнения форм с использованием предопределённого или вычисленного содержимого. Например, можно настроить добавление в поле текущей даты.
  • Возможность загрузки обработчиков, настроек и режимов в зависимости от маски URL. Например, можно настроить включение тёмного режима для Wikipedia при открытии сайта после 10 часов вечера.
  • Возможность вызова внешнего редактора для редактирования определённых полей в web-формах. Например, при необходимости набора объёмного текста можно вызвать текстовый редактор.
  • Режимы принудительного отключения звука и WebGL в выбранных вкладках.
  • Режим визуального выделения текста с использование только клавиатуры.
  • Режим отслеживания изменений (watch-mode), позволяющий автоматически перезагружать страницу через определённое время.
  • Режим визуализации изменений между двумя состояниями страницы.
  • Возможность замены нескольких страниц/вкладок на одну сводную страницу.
  • Поддержка пакетной загрузки по ссылкам на странице (например, разом можно загрузить все изображения).
  • Возможность использования разных цветов для внутренних и внешних ссылок. Поддержка показа URL, на который ведёт ссылка, рядом с текстом ссылки. Поддержка скрытия ссылок для уже ранее открытых URL.
  • Возможность сортировки таблиц на web-страницах по произвольным столбцам.


  1. Главная ссылка к новости (https://nyxt.atlas.engineer/ar...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.32.0
  3. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.22
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера qutebrowser 2.0
  5. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка распределённой сети IPFS
  6. OpenNews: Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55195-nyxt
Ключевые слова: nyxt, browser
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  • 1.1, Аноним (1), 13:40, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    без Qt не взлетит
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:50, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Он поддерживает как qt, так и gtk. Код бы глянул прежде чем писать. Но видимо тебе некогда на уроках.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 14:30, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы абсолютно правы
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:43, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я джва года ждал!
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:43, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lisp?!!!

    Вот чем Столлман оказывается все это время занимался! (Кроме того, как о женщинах фантазировал.)

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 17:17, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lisp лучше женщин.
     

  • 1.3, Атон (?), 13:45, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А почему нет виндовых бинарников, что это за дискриминация?
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 13:51, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь мужиком, собери!
     
  • 2.6, Аноним (4), 13:51, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Дискриминация здорового человека.

    К тому же они сами во всю горланят о возможности запускать линуксовый софт. Вот пусть пользуются.

     
     
  • 3.11, Атон (?), 14:08, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дискриминация здорового человека.

    Вот, вот! Здорового человека каждый дискриминировать может!

     
  • 3.17, Аноним (17), 14:32, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они теперь скажут: "кому это нужно" и "линуксойды пусть используют". О возможности запускать линуксовый софт они кричат только потому что хотят выставишь вендоз в хорошем свете и "да зачем тебе этот твой линукс?!!??!!?" и про игры ещё что-нибудь добавят.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:53, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кажется, они переизобрели Luakit. Правда, теперь со вкусом Common Lisp-а
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:58, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж переизобрели Vimperator
     
  • 2.33, Аноним зеленый (?), 16:00, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не раст, то и не NIH. Зачем перепиливать уже существующее, лучше бы помогли допилить.
     

  • 1.9, user90 (?), 13:56, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для подключения движков WebKit и Blink

    Хромой на одну ногу?))

     
  • 1.10, Аноним (10), 14:02, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Готовые сборки сформированы для Linux (Alpine, Arch, Guix, Nix, Ubuntu) и macOS."
    "Ubuntu 20.04 package (x86-64)
    It should work on other distributions based on this version of Ubuntu.It will probably not work on other Debian-based distributions."
    Что за игнор/хейт батьки-Дебиана?
    Ладно бы они только на хомячковые дистры собирали пакеты, но тут и Alpine и рачик и гуикс и никс, что на нафиг?!
     
     
  • 2.12, user90 (?), 14:24, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > и гуикс и никс, что на нафиг?!

    Ибо Лисп, бро! Жаль только, что движка на нем мы уже не увидим..

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:17, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> и гуикс и никс, что на нафиг?!
    > Ибо Лисп, бро! Жаль только, что движка на нем мы уже не
    > увидим..

    Это не отвечает на вопрос почему авторы принципиально не поддерживают Debian?

     
     
  • 4.41, Аноним (39), 16:46, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно потому, что Ubuntu пакет общий и для Дебиана. Так иногда бывает...
     
  • 2.14, Аноним (17), 14:26, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для арча вообще бред делать готовые сборки. Пока оно собиралось - уже успело устареть. libC вот недавно обновился, между прочим.
     
     
  • 3.30, Michael Shigorin (ok), 15:52, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что отвалилось с обновлением [g]libc, осмеюсь поинтересоваться?

    PS: или в раче умудряются даже его превратить в веселье именно для пользователей?

     
     
  • 4.31, Аноним (17), 15:54, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отвалилась меса, но это в первый раз за 8 лет.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:25, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А экстеншены, экстеншены будут поддерживать?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:35, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все какие ты вкомпилишь.
     
  • 2.20, user90 (?), 14:45, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю тут легко написать самому. А уж как ты это назовешь..
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:48, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ublock поднимет? Если нет - не нужен.
     
  • 1.22, Anonymoustus (ok), 14:50, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да это же браузер моей мечты!

    А когда будет для Windows XP?

     
  • 1.23, Аноним (23), 15:07, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >используя язык Lisp

    Сразу на ***. Для полностью перестраиваемого браузера должен использоваться JavaScript - он всё равно необходим и уже очень сильно почти до предела отполирован. Использовать какие-то лиспы - это тащить ещё один интерпретатор. Только не взлетело, даже в firefox большая часть кода написана на C++, иначе жрать до*** будет и тормозить. И так жрёт до***, а мог бы на порядки больше.

    Поэтому единственно возможный вариант - впиливть конфигурируемость и архитектуру в браузеры на нативных языках, архитектуру делать так, чтобы можно было фиси добавить и заменить во все ниболее вероятные "слоты расширения" с минимумом усилий без пересборки всего браузера, если надо - прототипируя на JS. Тогда будут и расширяемость, и скорость, и приемлимое потребление ресурсов, а не как сейчас, когда нет ничего из этого, кроме скорости.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:19, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для полностью перестраиваемого браузера должен использоваться JavaScript - он всё равно необходим

    А потом ловить странные взаимодействия js-кода броузера и js-кода из интернета?

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:05, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Spectre называется. Не запускайте вредоносное ПО на своём компе. Иначе вас ничего не спасёт. Ни отдельный процесс на страничку, ни отдельный процессор.
     
     
  • 4.38, Аноним (17), 16:31, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше вообще ничего не запускать, и обновления дефолт ос не качать. Именно так я и словил вирусню на машине, которая два года без дела стояла, даже не была подключена к сети и после свежей установки дефолт ос и её обновления внезаптно проникла вирусня.
     
     
  • 5.40, Аноним (26), 16:44, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Появиласть сеть - появились вирусы. Удивительно!
     
  • 2.27, user90 (?), 15:29, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой дилер тебя нае*л и явно подсунул что-то не то)))
     

  • 1.24, paulus (ok), 15:16, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > архив XZ (367 МБ)

    не дофига ли?

     
     
  • 2.37, Аноним84701 (ok), 16:15, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, походу, ВСЕ зависимости code 151,9 MiB g3idjpqsp2p2d163qfz... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.28, Синий попугай (ok), 15:45, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне очень нравится страничка википедии, которая у него открыта
     
  • 1.29, A no Nimu (?), 15:46, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Офигенно. То что нужно
     
  • 1.35, Аноним (35), 16:07, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ublock, youtube могёт?
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 16:15, 23/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имел ввиду без дополнительных движков, а то с Блинком тот же Яндекс браузер ведь.
     

  • 1.42, Аноним (-), 16:57, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер имеет лицензию "BSD 3-Clause License", жаль не копилефт.
     
  • 1.44, lockywolf (ok), 17:17, 23/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не на Scheme?

    Зачем выбирать мёртвый диалект Лиспа?

     

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