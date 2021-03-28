Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.32.0

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Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.32.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).
Ключевые изменения:
- Прекращена поддержка плагинов NPAPI.
- Обеспечено корректное применение системных параметров масштабирования шрифтов.
- Добавлен запрос полномочий при обращении к API MediaKeySystem.
- Предложен API для удаления отдельных скриптов и стилей через WebKitUserContentManager.
- В режиме инспектирования обеспечен показ детальной информации о кадрах, формируемых в основном цикле обработки событий.
- Повышены требования к версии GStreamer (1.14+). Инициализация GStreamer теперь производится только при появлении необходимости в данном фреймворке.
- Улучшена поддержка WebAudio (WebAudio->MediaStream, Worklet,
Multi-channel).
- На платформах i.MX8 реализована поддержка аппаратного ускорения отрисовки видео.