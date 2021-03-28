Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.32.0

1, Аноним ( 1 ), 10:57, 28/03/2021 [ответить] + / – Жалко, что Midori уже года два не обновлялся.

2, Леголас ( ok ), 11:02, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу, помню, что в ламповом Gentoo-based SystemRescueCD до лисы именно его собирали как основной браузер — для админских целей хватало с головой

3, lockywolf ( ok ), 11:24, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Браузер на вебките с интерфейсом на Электроне не жалко совершенно.

4, Аноним ( 4 ), 11:35, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет там никакого электрона. Не знаешь, так уже бы рот не открывал, воздух не портил.

5, Аноним ( 5 ), 11:36, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Недавно обновлялся. Но толку никакого. Кривое нерабочее поделие.

Кое и браузером сейчас назвать трудно. Как и большинство нерадивых неудобных нерасширяемых поделий, которые созданы разрабами, чтобы почесать своё ЧСВ. не более того.

