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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.32.0

28.03.2021 10:55

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.32.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • Прекращена поддержка плагинов NPAPI.
  • Обеспечено корректное применение системных параметров масштабирования шрифтов.
  • Добавлен запрос полномочий при обращении к API MediaKeySystem.
  • Предложен API для удаления отдельных скриптов и стилей через WebKitUserContentManager.
  • В режиме инспектирования обеспечен показ детальной информации о кадрах, формируемых в основном цикле обработки событий.
  • Повышены требования к версии GStreamer (1.14+). Инициализация GStreamer теперь производится только при появлении необходимости в данном фреймворке.
  • Улучшена поддержка WebAudio (WebAudio->MediaStream, Worklet, Multi-channel).
  • На платформах i.MX8 реализована поддержка аппаратного ускорения отрисовки видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38
  3. OpenNews: Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS
  4. OpenNews: Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54852-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, webkit, gtk
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:57, 28/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Жалко, что Midori уже года два не обновлялся.
     
     
  • 2, Леголас (ok), 11:02, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, помню, что в ламповом Gentoo-based SystemRescueCD до лисы именно его собирали как основной браузер — для админских целей хватало с головой
     
  • 3, lockywolf (ok), 11:24, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Браузер на вебките с интерфейсом на Электроне не жалко совершенно.
     
     
  • 4, Аноним (4), 11:35, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там никакого электрона. Не знаешь, так уже бы рот не открывал, воздух не портил.
     
  • 5, Аноним (5), 11:36, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно обновлялся. Но толку никакого. Кривое нерабочее поделие.
    Кое и браузером сейчас назвать трудно. Как и большинство нерадивых неудобных нерасширяемых поделий, которые созданы разрабами, чтобы почесать своё ЧСВ. не более того.
     
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