Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38

С вебтулсами и плагинами:

- Ungoogled Chromium

С минимально-необходимым мне набором плагинов:

- Ungoogled Chromium

- Палёный шерстяной браузер(там нужно отключить какую-то гадость в настройках)

Всё ещё работающие в современном вебе и всё ещё развиваемые сообществом:

- Midori

- Epiphany

Отнесу их в категорию "перспективные".

И всё... Остальные - льют телеметрию как бешеные, открывая пару десятков соединений к себе и в гулаг-анал, при том даже не закрывая несколько.

Netsurf, Links, Lynx - ниасилел ни для чего, кроме чтения новостей.

