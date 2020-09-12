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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38

12.09.2020 08:52

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.30.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • Добавлена поддержка механизма ITP (Intelligent Tracking Prevention) для противодействия отслеживанию перемещений пользователя между сайтами. ITP блокирует установку сторонних Cookie и HSTS, урезает передачу сведений в заголовке Referrer, ограничивает 7 днями Cookie, выставленные через JavaScript, и блокирует типовые приёмы обхода блокировки отслеживания перемещений.
  • Добавлена поддержка CSS-свойства backdrop-filter для наложения графических эффектов к области за элементом.
  • Прекращено использование GTK-тем для отрисовки элементов web-форм. Добавлен API для отключения использования GTK для полос прокрутки.
  • В элементе "img" добавлена поддержка форматов видео.
  • По умолчанию отключено автовоспроизведение видео и звука. Добавлен API для задания правил автоматического воспроизведения видео.
  • Добавлен API для отключения звука для определённого web-представления.
  • В контекстное меню добавлена опция для извлечения из буфера обмена голого текста, даже если в буфер помещён текст с форматированием.



На базе WebKitGTK 2.30.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 3.38 (Epiphany), в котором:

  • Включена по умолчанию защита от отслеживания перемещений пользователя между сайтами.
  • В настройки добавлена возможность блокирования хранения сайтами данных в локальных хранилищах.
  • Реализована поддержка импорта паролей и закладок из браузера Google Chrome.
  • Переработан встроенный менеджер паролей.
  • Добавлены кнопки для отключения/включения звука в выбранных вкладках.
  • Переработаны диалоги с настройками и историей посещений.
  • По умолчанию запрещено автоматическое воспроизведение видео со звуком.
  • Добавлена возможность настройки автовоспроизведения видео в привязке к отдельным сайтам.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.28.0 и web-браузера Epiphany 3.36
  3. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
  4. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53700-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, webkit, epiphany, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:06, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Epiphany

    Этим кто-то пользуется?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:10, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эпифания и мидори - это "запасные" браузеры. На случай полного озверина хрениума и издоха огнеглиста.

    А пока-что там не хватает uBlockOrigin и Dark Reader.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:17, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там отлично и без ориджин любые адблок фильтры поддерживаются ужэ очень давно и все работает.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:04, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда включаю, чтобы посмотреть как сайт будет выглядеть на Safari, ибо глючного недоослика от apple в лине нет.
     
  • 2.10, Аноним (2), 11:33, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом мире остаётся не так уже и много браузеров:

    С вебтулсами и плагинами:
    - Ungoogled Chromium

    С минимально-необходимым мне набором плагинов:
    - Ungoogled Chromium
    - Палёный шерстяной браузер(там нужно отключить какую-то гадость в настройках)

    Всё ещё работающие в современном вебе и всё ещё развиваемые сообществом:
    - Midori
    - Epiphany
    Отнесу их в категорию "перспективные".

    И всё... Остальные - льют телеметрию как бешеные, открывая пару десятков соединений к себе и в гулаг-анал, при том даже не закрывая несколько.

    Netsurf, Links, Lynx - ниасилел ни для чего, кроме чтения новостей.

     
  • 2.12, б.б. (?), 12:10, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во втором гноме и до гнома где-то 3.6 у них была такая классная вещь, как кнопки изменения масштаба на панели по умолчанию. потом удалили, после чего смысл пользоваться пропал. раньше пользовался.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:49, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    uBO еще не прикрутили?
     
  • 1.7, OperaPrestoFan (?), 10:53, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Midori уже не GTK'шный увы (((
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:03, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, на Vala и не GTKшный))
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:08, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как был им, так и остался. Недавно под крыло Xfce перешли.
     

  • 1.8, Аноним (9), 11:00, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все жду в WebkitGTK плавный скроллинг адекватный, хотя бы как в хромом, а лучше как в лисе (он там самый бесшовный субъективно). Тогда в принципе можно будет серьезно переходить на Epiphany назло гуглу.
     

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