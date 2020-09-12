Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38

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|2.2, Аноним (2), 09:10, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эпифания и мидори - это "запасные" браузеры. На случай полного озверина хрениума и издоха огнеглиста.
А пока-что там не хватает uBlockOrigin и Dark Reader.
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|3.3, Аноним (3), 09:17, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там отлично и без ориджин любые адблок фильтры поддерживаются ужэ очень давно и все работает.
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|2.4, Аноним (4), 10:04, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иногда включаю, чтобы посмотреть как сайт будет выглядеть на Safari, ибо глючного недоослика от apple в лине нет.
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|2.10, Аноним (2), 11:33, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом мире остаётся не так уже и много браузеров:
С вебтулсами и плагинами:
- Ungoogled Chromium
С минимально-необходимым мне набором плагинов:
- Ungoogled Chromium
- Палёный шерстяной браузер(там нужно отключить какую-то гадость в настройках)
Всё ещё работающие в современном вебе и всё ещё развиваемые сообществом:
- Midori
- Epiphany
Отнесу их в категорию "перспективные".
И всё... Остальные - льют телеметрию как бешеные, открывая пару десятков соединений к себе и в гулаг-анал, при том даже не закрывая несколько.
Netsurf, Links, Lynx - ниасилел ни для чего, кроме чтения новостей.
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|2.12, б.б. (?), 12:10, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во втором гноме и до гнома где-то 3.6 у них была такая классная вещь, как кнопки изменения масштаба на панели по умолчанию. потом удалили, после чего смысл пользоваться пропал. раньше пользовался.
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|1.8, Аноним (9), 11:00, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все жду в WebkitGTK плавный скроллинг адекватный, хотя бы как в хромом, а лучше как в лисе (он там самый бесшовный субъективно). Тогда в принципе можно будет серьезно переходить на Epiphany назло гуглу.
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