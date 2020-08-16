Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust

|
|1.1, Аноним (1), 12:27, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Kosmonaut's current implementation is heavily inspired by Servo, sometimes taking code directly from it.
|
|1.5, Im banana man (?), 12:45, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
|
То-то у меня в Firefox в последнем билде на macOS все постоянно крашится. Gmail и другие страницы. Причем не угадаешь что и когда. Приходится обновлять страницу
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 13:11, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
Как твои интимные проблемы с FireFox связаны с разработкой этого проекта?
|
|
|
|3.48, Im banana man (?), 16:31, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Как твои интимные проблемы с FireFox связаны с разработкой этого проекта?
Озверина перепил? ) Что такой злой? Будь проще, диванный воин )
|
|2.39, Аноним (39), 15:29, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня на macOS Firefox не падает. И так как в отличие от остальных платформ, у Apple счетное количество конфигураций предлагаю проверить ОЗУ.
|
|
|
|
|
|4.52, Zampolit (?), 17:11, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1. Вытащить все планки, контакты планок потереть жестким ластиком, затем протереть спиртом. Слоты для планок продуть или пропылесосить.
2. Оставить одну планку в слоте. Менять их поочередно. Пока не выявится на которой вылетают приложения
3. Сбросить настройки BIOS|EFI по умолчанию
4. Не помогло - скачать memtest86 (беплатен, была загрузочный образ), MSDart (платен, но так же легко гуглится), сделать загрузочную флешку, настроить в BIOS флешку первым загрузочным устройством и проверять уже ими.
5. Возможно SSD умирает и повреждена область где установлен FF
П.С. Мак не имею, некоторые моменты могут не работать
|
|1.6, Аноним (6), 12:47, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Печально все с вэб-жвижками нынче - никто не рискует сделать что-то свое, без оглядки на другие проэкты. А те попытки, что были, "находятся в полузаброшенном состоянии". :(
|
|
|
|
|
|3.10, Аноним (9), 13:12, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Так и скажи, что ноешнее поколение программистов ссыкуны и лентяи попивающие смузи лучшее что принесли в жизнь это пару приложений на Electorn.
|
|
|
|4.13, funny.falcon (?), 13:24, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну ты же не ссыкун, правда? Ты вот прям сейчас бросишь работу и сядешь за написание. Убьёшь пару лет, чтобы достичь состоянии CSS-2, потом ещё пять до HTML-5 + CSS-3. И ни чего, что к этому времени CSS и HTML ещё в даа раза вырастет. Зато ты скажешь: «я смог! А вы все - ссыкло!».
|
|
|
|5.18, Аноним (6), 13:35, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> И ни чего, что к этому времени CSS и HTML ещё в даа раза вырастет.
Ты тоже не слышал про обратную совместимость? Ах да, теперь жи так не модно.
|
|3.26, user90 (?), 14:19, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Имхо проблема в излишней "социализации" кодинга, естественно в самом плохом смысле. Вот и наблюдаем результаты.. в новостях на Опеннете в том числе.
|
|
|
|4.41, Ordu (ok), 15:37, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Социализация кодинга -- это не проблема, а решение проблемы: написать что-то большое и сложное в одиночку не выходит. Программисты и рады бы, ан нет.
|
|
|
|5.44, user90 (?), 15:56, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Социализация кодинга -- это не проблема, а решение проблемы
Решение или тенденция - это как раз вопрос.
> написать что-то большое и сложное в одиночку не выходит. Программисты и рады бы, ан нет.
Ну тут можно долго трындеть)) Чего-то сомневаюсь, что если взять среднего современного разраба, то он "и рад бы". Ах пресловутое возрастание сложности? - И с этим тоже вопросы.
|
|
|
|6.47, Ordu (ok), 16:25, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Социализация кодинга -- это не проблема, а решение проблемы
> Решение или тенденция - это как раз вопрос.
Решение и тенденция не являются взаимоисключающими понятиями. Поэтому мне не ясно, чем именно ты озадачен.
>> написать что-то большое и сложное в одиночку не выходит. Программисты и рады бы, ан нет.
> Ну тут можно долго трындеть)) Чего-то сомневаюсь, что если взять среднего современного
> разраба, то он "и рад бы".
Как ты думаешь, почему современные кодеры отличаются от старпёров? Мало родители били? Или мало каши ели? Или может потому, что условия изменились, и старпёрские методы не работают?
> Ах пресловутое возрастание сложности? -
> И с этим тоже вопросы.
Если это вызывает вопросы, я рекомендую проверенный способ: почитай что-нибудь, посмотри на программы, посравнивай, почитай ещё. Хорошенько озадачь свой мозг этими вопросами, а дальше рандомный сёрфинг в интернете даст тебе ответы на эти вопросы года за два. Способ отличный, очень хорош тем, что можно озадачивать свои мозги многими совершенно разными вопросами из разных областей, и они будут собирать информацию по всем вопросам.
|
|
|
|7.50, user90 (?), 16:48, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если это вызывает вопросы, я рекомендую проверенный способ: почитай что-нибудь, посмотри на программы, посравнивай, почитай ещё.
Само собой получается, никакого особенного "возрастания сложности" не заметно. Кривизны может и да, но обязательное усложнение в итоге - это совсем не то.
> Как ты думаешь, почему современные кодеры отличаются от старпёров? .. Или может потому, что условия изменились, и старпёрские методы не работают?
Вот потому и написал: тенденция - или? Но до изменения условий еще далековато)
|
|
|
|8.51, Ordu (ok), 17:06, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это говорит лишь о том, что ты плохо смотришь Есть любимая досовая игруля Отре... текст свёрнут, показать
|
|1.8, Иваня (?), 13:05, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ненужно! Да и не выживет он, 2 челика пилят когда время свободное есть :(
|
|
|
|2.11, Аноним (9), 13:14, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А это проект для души, а не. для широких масс опьяненых зеленым смузи.
|
|2.16, Аноним (6), 13:29, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А тебе сразу второй хром подавай? - Какой же в этом смысл? А "не выживет" он совсем по иным причинам..
|
|1.14, Аноним (6), 13:27, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ну и эта, у пишущих на традиционных языках программирования скорее всего был бы "Spaceman", а на расте, хе-хе, именно "Kosmonaut" ;)
|
|
|
|2.25, n00by (ok), 14:17, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
spaceman
1) астронавт, космонавт
2) инопланетянин; пришелец из космоса, с другой планеты
3) уст. журналист, которому платят построчно
|
|2.33, IRASoldier_registered (ok), 15:07, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>хе-хе, именно "Kosmonaut" ;)
На страничку проекта загляни, там эпиграф:
"The road to the stars is steep and dangerous. But we're not afraid...space flights can't be stopped.
― Yuri Gagarin"
Прочти? осознай, почему именно _Kosmonaut_, и не пиши глупостей.
|
|1.19, Анонимные Аналитики (?), 13:36, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Идея витает в воздухе: выбрать упрощённое подмножество HTML + CSS без лишнего легаси, по типу OpenGL ES, и всем авторам свободных проектов договориться использовать только его. Чтобы браузер снова стал браузером, а не операционной системой, и 100% корректную реализацию можно было написать за год по вечерам, а не за 10 лет * 100 человек. Заодно и проблем с безопасностью меньше будет, если выпилить все всякие Battery Status API и WebRTC.
Рано или поздно неизбежно случится, потому что нынешняя гора костылей уже разваливается под собственной тяжестью, скоро даже гуглу будет не под силу всё это волочь. Flutter же не просто так они придумывают. Правда, он тоже переусложнён от рождения, ибо гугл, но тенденция очевидна.
|
|
|
|2.21, iLex (ok), 13:49, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Просто браузер сейчас остался единственным по-настоящему кроссплатформенным способом свободного распространения приложений.
Если вы делаете нативное приложение, то вам придётся ох как постараться, чтоб оно заработало на всём зоопарке устройств - от десктопов до смартфонов. И даже когда сделаете, то вдруг ВНЕЗАПНО окажется, что для установки вам потребуется получать соизволение вендора. И может статься, что ни Apple, ни Google в свои сторы вашу приложуху не пустят. А если и пустят, то в любой момент могут выкинуть даже без объяснения причин. Тогда как в случае браузера вам не потребуется целовать в задницу каждого владельца очередной проприетарной платформы - вы просто берёте и выкладываете. И любой, у кого есть бразуер, может взять и зайти вне зависимости от того, что по этому поводу думают корпорации.
Поэтому от браузера уже давно требуется быть именно ОС. И те, кто против, льют воду на мельницу корпораций, желая прикрыть разработчикам единственную оставшуюся возможность релизиться в обход этих самых корпораций.
|
|
|
|3.23, user90 (?), 13:58, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> по-настоящему кроссплатформенным способом свободного распространения приложений
Вы только что прочитали мнение еще одного пациента, который чудом умудрился сбежать из своей палаты и получить доступ к компьютеру. -- Нехрен делать из веба неизвестно что! Лично я уже затрахался на каждом втором сайте отрубать жопоскрипт.
|
|
|
|4.31, iLex (ok), 15:04, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Мы только что выслушали мнение диванного эксперта, который по причине хронической безработности не может позволить себе даже RPi 4 и сидит с какого-то калькулятора 95 года выпуска, на котором (кто бы мог подумать!) всё тормозит.
Что, и почту отправлять научились с отключенным JS? И в Google docs с документами работать? Может, вы ещё и Dropbox с отключенным JS смогли запустить? Youtube "нормальному" человеку не из психушки, конечно же, тоже не нужен? Ну так-то да, если вы безработный, то всё это конечно "нинужна". Если для вас весь Интернет сводится к одному только тексту.
|
|
|
|5.37, user90 (?), 15:20, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А я не говорил, что у меня тормозит, дело вообще не в этом. Просто чего-то не люблю ни попытки всучить то, что мне не нужно, ни тем более как-то (незаметно) поиметь меня. А js используется либо для первого - либо для второго! Без исключений.
> Что, и почту отправлять научились с отключенным JS?
Почтовый клиент естественно.
> И в Google docs с документами работать?
Даже за деньги не стал бы юзать)
> Может, вы ещё и Dropbox с отключенным JS смогли запустить?
Альтернатив хватает, да еще и получше сабжа.
> Youtube "нормальному" человеку не из психушки, конечно же, тоже не нужен?
Только для youtube-dl https://www...
|
|5.38, macfaq (?), 15:27, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Мы только что выслушали мнение диванного эксперта, который по причине хронической безработности
Ты сам-то кто?
|
|3.35, Сишник (?), 15:12, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тогда как в случае браузера вам не потребуется целовать в задницу каждого владельца очередной проприетарной платформы - вы просто берёте и выкладываете. И любой, у кого есть бразуер, может взять и зайти вне зависимости от того, что по этому поводу думают корпорации.
Нет, сайт может быть помечен как потенциально вредоносный и пользователи будут его избегать.
|
|1.22, Аноним (22), 13:50, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ай, молодцы. Понатащили кусков с crates.io и склеили вместе - бразер блин готов!
|
|1.30, InuYasha (??), 14:48, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Каждый может стать пилотом,
Чтобы управлять самолётом.
Я согласен прямо завтра
Превратиться в космонавта.
...
Мало-мало места на земле,
Много среди звёзд и на Луне –
Вот почему же прямо завтра
Я хочу стать космонавтом!
|
|1.42, Онаним (?), 15:47, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Лучше бы Alkonaut назвали.
Потому что ползёт на карачках, проблёвываясь на каждый чих, и ничего разумного не делает.
|