Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:54, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Потому что там работы не для двух программистов

3.10 , Аноним ( 9 ), 13:12, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Так и скажи, что ноешнее поколение программистов ссыкуны и лентяи попивающие смузи лучшее что принесли в жизнь это пару приложений на Electorn.

4.13 , funny.falcon ( ? ), 13:24, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну ты же не ссыкун, правда? Ты вот прям сейчас бросишь работу и сядешь за написание. Убьёшь пару лет, чтобы достичь состоянии CSS-2, потом ещё пять до HTML-5 + CSS-3. И ни чего, что к этому времени CSS и HTML ещё в даа раза вырастет. Зато ты скажешь: «я смог! А вы все - ссыкло!».

5.18 , Аноним ( 6 ), 13:35, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > И ни чего, что к этому времени CSS и HTML ещё в даа раза вырастет. Ты тоже не слышал про обратную совместимость? Ах да, теперь жи так не модно.

3.12 , Аноним ( 6 ), 13:22, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ващет подразумевал одного))

3.26 , user90 ( ? ), 14:19, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Имхо проблема в излишней "социализации" кодинга, естественно в самом плохом смысле. Вот и наблюдаем результаты.. в новостях на Опеннете в том числе.

4.36 , Инкогнито ( ? ), 15:16, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно подробнее, что за социализация кода?

5.40 , user90 ( ? ), 15:29, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не "кода", а кодинга, LOL!

4.41 , Ordu ( ok ), 15:37, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Социализация кодинга -- это не проблема, а решение проблемы: написать что-то большое и сложное в одиночку не выходит. Программисты и рады бы, ан нет.

5.44 , user90 ( ? ), 15:56, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Социализация кодинга -- это не проблема, а решение проблемы Решение или тенденция - это как раз вопрос. > написать что-то большое и сложное в одиночку не выходит. Программисты и рады бы, ан нет. Ну тут можно долго трындеть)) Чего-то сомневаюсь, что если взять среднего современного разраба, то он "и рад бы". Ах пресловутое возрастание сложности? - И с этим тоже вопросы.

6.47 , Ordu ( ok ), 16:25, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Социализация кодинга -- это не проблема, а решение проблемы

> Решение или тенденция - это как раз вопрос. Решение и тенденция не являются взаимоисключающими понятиями. Поэтому мне не ясно, чем именно ты озадачен. >> написать что-то большое и сложное в одиночку не выходит. Программисты и рады бы, ан нет.

> Ну тут можно долго трындеть)) Чего-то сомневаюсь, что если взять среднего современного

> разраба, то он "и рад бы". Как ты думаешь, почему современные кодеры отличаются от старпёров? Мало родители били? Или мало каши ели? Или может потому, что условия изменились, и старпёрские методы не работают? > Ах пресловутое возрастание сложности? -

> И с этим тоже вопросы. Если это вызывает вопросы, я рекомендую проверенный способ: почитай что-нибудь, посмотри на программы, посравнивай, почитай ещё. Хорошенько озадачь свой мозг этими вопросами, а дальше рандомный сёрфинг в интернете даст тебе ответы на эти вопросы года за два. Способ отличный, очень хорош тем, что можно озадачивать свои мозги многими совершенно разными вопросами из разных областей, и они будут собирать информацию по всем вопросам.

7.50 , user90 ( ? ), 16:48, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если это вызывает вопросы, я рекомендую проверенный способ: почитай что-нибудь, посмотри на программы, посравнивай, почитай ещё. Само собой получается, никакого особенного "возрастания сложности" не заметно. Кривизны может и да, но обязательное усложнение в итоге - это совсем не то. > Как ты думаешь, почему современные кодеры отличаются от старпёров? .. Или может потому, что условия изменились, и старпёрские методы не работают? Вот потому и написал: тенденция - или? Но до изменения условий еще далековато)

8.51 , Ordu ( ok ), 17:06, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это говорит лишь о том, что ты плохо смотришь Есть любимая досовая игруля Отре...