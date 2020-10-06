Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS

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|1.1, Kuromi (ok), 22:20, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"движок WebKitGTK" - ясно, еще один
"Готовые сборки подготовлены только для elementary OS и поставляются платно"
WHATTTTT?????? Нет, серьезно, 9$...
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|2.2, Аноним (2), 22:22, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну платно, и что? Сам же сказал вначале "ясно, еще один". Имхо, оригинальный хромиум будет получше и бесплатный, так что на платность сабжа пофиг.
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|3.5, Kuromi (ok), 22:29, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да просто по моему линуксовому опыту все эти обертки над Вэбкитом это такая...
Мидори, Eolie, Эпифани - все это в той или иной степени 1) глючно - падает либо на ровном месте либо виснет илибо "Движек остановлен" 2) Очень прожорливо так как порождает по цельному webkit процессу на каждую вкладку 3) Исходят из пункта 2 - еще и тормознуто 4) Весьма так себе поддерживает вэб стандарты 5) Просто малофункционально само по себе. Не умеет (или только анучилось) блокировать автовоспроизведение напрмиер, не может то и это, очень слабо настраивается.
На фоне всего этого понимаешь что либо круглое зло от Гугла либо рыжее зло от Мозиллы. Все остальное это просто поделки.
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|1.6, Аноним (6), 22:30, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему нет бразуер на движке геко? Раньше conkeror был, например. А счас только быдлокиты и блынки.
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|2.10, Денис (??), 22:33, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gecko плохо документирован и плохо подходит для встраивания.
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|1.9, Денис (??), 22:32, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зонды присутствуют?
> libwebkit2gtk-4.0
На каком он уровне поддержки веб стандартов и как долго собирается?
> Добавлены файлы с переводом элементов интерфейса на украинский язык
Можно поставить для изучения.
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|2.12, Имя (?), 22:38, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Pay what you want. Можешь не платить, если не хочешь. Или заплатить, чтобы поддержать разработчиков.
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|2.18, Денис (??), 22:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Году в 2005 еще была платная Opera 7.
А еще были платные линуксовые драйвера для диалап модема (на free скорость ограничена). Поставлялись в Mandriva.
Но это все легко обходилось, конечно.
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|1.13, IRASoldier_registered (ok), 22:40, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Готовые сборки подготовлены только для elementary OS и поставляются платно
> (...)
> является однооконным (вкладки не поддерживаются)
Бизнес-модель "Слабоумие и Отвага".
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|1.16, Kuromi (ok), 22:41, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любопытная вещь эта Elementary OS - на их оновном сайте даже в общем-то и упоминания Линукса нет. Пока в раздел https://elementary.io/ru/open-source не зайдешь можно подумать это что-то само по себе. Их условный "магазин" приложений тоже занятен.
Прям даже захотелось собрать этот браузер и пощупать.
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|2.23, IRASoldier_registered (ok), 23:08, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на их оновном сайте даже в общем-то и упоминания Линукса нет
Прямо на глагне буквами по экрану:
"Сама наша платформа имеет полностью открытый исходный код и построена на прочном фундаменте бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом (например, GNU / Linux)."
Не читай, критикуй! (@ирония)
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|1.25, niger (??), 23:16, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередное GTK'шное уродства. Небось CSD и гамбургеры.
Нафига оно если есть нормальные браузеры без всего вот этого.
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