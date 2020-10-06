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Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS

06.10.2020 22:16

Опубликован выпуск web-браузера Ephemeral 7, развиваемого командой разработчиков elementary OS специально для данного дистрибутива Linux. Для разработки использован язык Vala, GTK3+ и движок WebKitGTK (проект не является ответвлением от Epiphany). Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены только для elementary OS (рекомендованная цена $9, но можно выбрать произвольную сумму, в том числе 0). Из исходных текстов браузер может быть собран и для других дистрибутивов.

По умолчанию браузер запускается в режиме инкогнито, в котором блокируются все внешние Cookie, выставляемые рекламными блоками, виджетами социальных сетей и любым внешним JavaScript-кодом. Установленные текущим сайтом Cookie, содержимое локального хранилища и история просмотра сохраняются до закрытия окна, после чего они автоматически очищаются. В интерфейсе также доступна кнопка для быстрой очистки Cookie и другой связанной с сайтом информации. В качестве поисковой системы предлагается DuckDuckGo.

Каждое окно в Ephemeral запускается в отдельном процессе. Разные окна полностью изолированы друг от друга и не пересекаются на уровне обработки Cookie (в разных окнах можно подключиться к одному сервису под разными учётными записями). Интерфейс браузера сильно упрощён и является однооконным (вкладки не поддерживаются). Адресная строка совмещена с панелью для отправки поисковых запросов. В интерфейс встроен виджет для быстрого открытия ссылки в других браузерах, установленных в текущей системе. Имеется кнопка для быстрого выключения и включения JavaScript.

В новой версии:

  • Реализована возможность вызова инструментов для web-разработчиков, основанных на штатном Web Inspector из состава WebKit, и аналогичных применяемым в GNOME Web и Apple Safari. Для инспектирования элементов страницы в контекстное меню добавлена кнопка "Inspect Element".
  • Добавлена клавиатурная комбинация Shift+Ctrl+R для полной перезагрузки страницы со сбросом содержимого кэша.
  • Обеспечена совместимость с находящимся в разработке выпуском elementary OS 6, в том числе добавлена поддержка настроек тёмного стиля оформления.
  • Расширен список доменов, используемых для вывода рекомендации продолжения ввода при начале набора. В новой версии предложена подборка сайтов, связанных с Linux и elementary OS.
  • Добавлены файлы с переводом элементов интерфейса на украинский язык.
  • Осуществлён переход на свежий выпуск движка WebKitGTK.


  1. Главная ссылка к новости (https://cassidyjames.com/blog/...)
  2. OpenNews: Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral
  3. OpenNews: Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки
  4. OpenNews: Дистрибутив elementary OS представил OEM-сборки и договорился о предустановке на ноутбуки
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.7
  6. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53838-ephemeral
Ключевые слова: ephemeral, elementaryos
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  • 1.1, Kuromi (ok), 22:20, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "движок WebKitGTK" - ясно, еще один

    "Готовые сборки подготовлены только для elementary OS и поставляются платно"

    WHATTTTT?????? Нет, серьезно, 9$...

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:22, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну платно, и что? Сам же сказал вначале "ясно, еще один". Имхо, оригинальный хромиум будет получше и бесплатный, так что на платность сабжа пофиг.
     
     
  • 3.5, Kuromi (ok), 22:29, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да просто по моему линуксовому опыту все эти обертки над Вэбкитом это такая...
    Мидори, Eolie, Эпифани - все это в той или иной степени 1) глючно - падает либо на ровном месте либо виснет илибо "Движек остановлен" 2) Очень прожорливо так как порождает по цельному webkit процессу на каждую вкладку 3) Исходят из пункта 2 - еще и тормознуто 4) Весьма так себе поддерживает вэб стандарты 5) Просто малофункционально само по себе. Не умеет (или только анучилось) блокировать автовоспроизведение напрмиер, не может то и это, очень слабо настраивается.

    На фоне всего этого понимаешь что либо круглое зло от Гугла либо рыжее зло от Мозиллы. Все остальное это просто поделки.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:24, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там можно поставить 0 при загрузке
     
  • 1.4, user90 (?), 22:27, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *Поговорка про собаку, которой нечего делать*
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:30, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нет бразуер на движке геко? Раньше conkeror был, например. А счас только быдлокиты и блынки.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:30, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    браузеров*
     
  • 2.10, Денис (??), 22:33, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gecko плохо документирован и плохо подходит для встраивания.
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:03, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайновский ie на gecko
     
  • 2.27, Аноним84701 (ok), 23:30, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нет бразуер на движке геко? Раньше conkeror был, например. А счас только быдлокиты и блынки.

    Потому что мозилловцы выпилили возможность встройки. Где-то в 2012. С разморозкой!
    https://lwn.net/Articles/436412/

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:31, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    толку мало, но красиво
     
     
  • 2.26, niger (??), 23:20, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где оно красиво?
     

  • 1.9, Денис (??), 22:32, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зонды присутствуют?

    > libwebkit2gtk-4.0

    На каком он уровне поддержки веб стандартов и как долго собирается?

    > Добавлены файлы с переводом элементов интерфейса на украинский язык

    Можно поставить для изучения.

     
  • 1.11, Fracta1L (ok), 22:34, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Платные браузеры, офигеть. Вернули мне мой 1998-ой.
     
     
  • 2.12, Имя (?), 22:38, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pay what you want. Можешь не платить, если не хочешь. Или заплатить, чтобы поддержать разработчиков.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:42, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хочу убивать, но я же этого не делаю.
     
     
  • 4.28, niger (??), 23:32, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может и зря.
     
  • 2.18, Денис (??), 22:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Году в 2005 еще была платная Opera 7.
    А еще были платные линуксовые драйвера для диалап модема (на free скорость ограничена). Поставлялись в Mandriva.
    Но это все легко обходилось, конечно.
     

  • 1.13, IRASoldier_registered (ok), 22:40, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Готовые сборки подготовлены только для elementary OS и поставляются платно
    > (...)
    > является однооконным (вкладки не поддерживаются)

    Бизнес-модель "Слабоумие и Отвага".

     
  • 1.14, Аноним (17), 22:41, 06/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.16, Kuromi (ok), 22:41, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытная вещь эта Elementary OS - на их оновном сайте даже в общем-то и упоминания Линукса нет. Пока в раздел https://elementary.io/ru/open-source не зайдешь можно подумать это что-то само по себе. Их условный "магазин" приложений тоже занятен.

    Прям даже захотелось собрать этот браузер и пощупать.

     
     
  • 2.23, IRASoldier_registered (ok), 23:08, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на их оновном сайте даже в общем-то и упоминания Линукса нет

    Прямо на глагне буквами по экрану:

    "Сама наша платформа имеет полностью открытый исходный код и построена на прочном фундаменте бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом (например, GNU / Linux)."

    Не читай, критикуй! (@ирония)

     

  • 1.21, Annoynymous (ok), 22:52, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А эти ребята умеют в прон.
     
  • 1.24, kknight (ok), 23:13, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто из них заднеприводный: Кэссиди или Даня?
     
  • 1.25, niger (??), 23:16, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередное GTK'шное уродства. Небось CSD и гамбургеры.

    Нафига оно если есть нормальные браузеры без всего вот этого.

     
     
  • 2.30, Аноним (6), 00:14, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть браузеры без гамбургерного меню?
     

  • 1.29, Аноним (29), 23:38, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вижу клон IE, без строки с заголовком
     

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