Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS

Опубликован выпуск web-браузера Ephemeral 7, развиваемого командой разработчиков elementary OS специально для данного дистрибутива Linux. Для разработки использован язык Vala, GTK3+ и движок WebKitGTK (проект не является ответвлением от Epiphany). Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены только для elementary OS (рекомендованная цена $9, но можно выбрать произвольную сумму, в том числе 0). Из исходных текстов браузер может быть собран и для других дистрибутивов. По умолчанию браузер запускается в режиме инкогнито, в котором блокируются все внешние Cookie, выставляемые рекламными блоками, виджетами социальных сетей и любым внешним JavaScript-кодом. Установленные текущим сайтом Cookie, содержимое локального хранилища и история просмотра сохраняются до закрытия окна, после чего они автоматически очищаются. В интерфейсе также доступна кнопка для быстрой очистки Cookie и другой связанной с сайтом информации. В качестве поисковой системы предлагается DuckDuckGo. Каждое окно в Ephemeral запускается в отдельном процессе. Разные окна полностью изолированы друг от друга и не пересекаются на уровне обработки Cookie (в разных окнах можно подключиться к одному сервису под разными учётными записями). Интерфейс браузера сильно упрощён и является однооконным (вкладки не поддерживаются). Адресная строка совмещена с панелью для отправки поисковых запросов. В интерфейс встроен виджет для быстрого открытия ссылки в других браузерах, установленных в текущей системе. Имеется кнопка для быстрого выключения и включения JavaScript. В новой версии: Реализована возможность вызова инструментов для web-разработчиков, основанных на штатном Web Inspector из состава WebKit, и аналогичных применяемым в GNOME Web и Apple Safari. Для инспектирования элементов страницы в контекстное меню добавлена кнопка "Inspect Element".

Добавлена клавиатурная комбинация Shift+Ctrl+R для полной перезагрузки страницы со сбросом содержимого кэша.

Обеспечена совместимость с находящимся в разработке выпуском elementary OS 6, в том числе добавлена поддержка настроек тёмного стиля оформления.

Расширен список доменов, используемых для вывода рекомендации продолжения ввода при начале набора. В новой версии предложена подборка сайтов, связанных с Linux и elementary OS.

Добавлены файлы с переводом элементов интерфейса на украинский язык.

Осуществлён переход на свежий выпуск движка WebKitGTK.



