Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS

2.12 , Имя ( ? ), 22:38, 06/10/2020
Pay what you want. Можешь не платить, если не хочешь. Или заплатить, чтобы поддержать разработчиков.

3.17 , Аноним ( 17 ), 22:42, 06/10/2020
Я хочу убивать, но я же этого не делаю.

4.28 , niger ( ?? ), 23:32, 06/10/2020
А может и зря.

2.18 , Денис ( ?? ), 22:47, 06/10/2020
Году в 2005 еще была платная Opera 7.

А еще были платные линуксовые драйвера для диалап модема (на free скорость ограничена). Поставлялись в Mandriva.

Но это все легко обходилось, конечно.