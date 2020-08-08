Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.7

Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1.7, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon.

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 5.1.x совместим с Ubuntu 18.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary).

Ключевые новшества Elementary OS 5.1.7:

В интерфейс настройки клавиатуры добавлена новая секция для управления методами ввода (Input Method).

Обновлён индикатор для управления воспроизведением музыки из основной панели. В индикаторе, когда в системе не воспроизводится музыка, реализовано отображение кнопки запуска используемого по умолчанию музыкального проигрывателя (System Settings → Applications → Default).

В центре установки приложений обеспечено сохранение и восстановление позиции окна. Добавлена возможность клика на счётчике в заголовке для перехода на страницу установки обновлений.

Устранена уязвимость Boothole в GRUB2.

Отмечается, что команда разработчиков переводит ветку Elementary OS 5.1.x в режим сопровождения и приступает к разработке нового значительного выпуска Elementary OS 6, построенного на базе Ubuntu 20.04. Для доступа к экспериментальным сборкам Elementary OS 6 запущен сайт builds.elementary.io. К сожалению доступ к данным сборкам ограничен только для OEM-производителей, разработчиков проекта и пользователей GitHub, которые входят в список спонсоров, перечисляющих на развитие проекта от $10 в месяц.

Из изменений в Elementary OS 6 отмечается улучшенная типографика и переработка стиля, например, реализация скруглённых нижних краёв окна в терминале и конфигураторе, подготовка тёмных стилей для панелей, индикаторов и системных диалогов, предоставление возможности выбора цветового оттенка стиля. Также упоминается задействование нового более быстрого инсталлятора, расширение поддержки мультитач, значительная переработка почтового клиента, замена почтового движка Geary на сервер Evolution и добавление нового приложения для ведения списка задач.



