Релиз минималистичного web-браузера links 2.22

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|1.2, Леголас (ok), 08:52, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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<h2>Релиз лучшего web-браузера links 2.22</h2>
> игнорирует CSS и JavaScript
в частности по этой причине
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|2.36, Аноним (36), 11:36, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из elinks надо удалить js и это будет действительно лучший браузер, а то приходится сидеть на версии 2013 года где поддержку js ещё не обязательно компилировать было.
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|1.3, Аноним (3), 08:56, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом.
Смотрю я на свои унгооглед_хрениум и пельмень... И думаю - "Жалко что в линксе нельзя писать комменты на опеннете"
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|2.6, ИмяХ (?), 08:59, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это потому что Опеннет очень жирный и перегруженный сайт.
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|2.52, Аноним (53), 14:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Жалко что в линксе нельзя писать комменты на опеннете
Анонимам нужно вводить капчу, просто её не видно)
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|1.5, lockywolf (ok), 08:57, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не радует плохо реализованная многобуферность (типа вкладки).
Так бы я реально большую часть работы делал в нём, ибо шустро и универсально.
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|2.34, milinsky (ok), 11:24, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, но там нужен специальный ключ, который выдается после того как ты отправишь по ssh копию чека о покупке лицензии на Windows под которой ты запускаешь links.
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|3.45, Аноним (45), 13:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть с предустановленной на ноуте совсем никак не работает? Ой-вей.
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|1.16, Аноним (16), 09:50, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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вот крутая вещь, когда иксы слетали и лень было грузить другой комп что бы нагуглить что то такого софта мне сильно не хватало, спасибо за новость
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|1.17, Аноним (45), 10:01, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Лучший браузер. Жаль, с интернетом не совместим.
> При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом.
*Пустил скупую мужскую слезу* У меня так сейчас только мессенджер умеет (клиент Tox'а на сишечке).
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|1.18, ZyklonB (?), 10:10, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сделать бы хороший графический браузер, в котором будет только HTML/CSS, никакого JS, WebAssembly, DRM и прочих мерзостей, написанных позорным W3C.
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|2.19, kusb (?), 10:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересно, насколько совместимым будет такой браузер, если он будет совместим с html/css.
А если взять вебкит и вытащить лишнее, отучить строить dom, отучить от js.
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|3.21, ZyklonB (?), 10:25, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, насколько совместимым будет такой браузер, если он будет совместим с html/css.
> А если взять вебкит и вытащить лишнее, отучить строить dom, отучить от
> js.
Нормальные сайты будут работать корректно. Проблемы возникнут с реакт-наркоманией и прочей скриптопомойкой.
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|4.42, Lex (??), 12:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потом правда окажется, что есть возможность серверной «отрисовки»
Но очень серьезная доля боли и страданий - это именно css, его разбор и отрисовка на его основе.. а когда «внезапно» окажется, что множество стилей срабатывают ввиду действий со стороны жс...
Хотя я с вебкитом игрался - весело и весьма неплохо, много нового узнал.
Правда, цель была другой - выкинуть все кроме жс/васм двигла и на базе полученного сделать что-то годное для встройщины с пробросом в жс «нативного» функционала с возможностью кодить чисто «логику» на высокоуровневом и простом ЯП
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|2.29, kusb (?), 11:08, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А оно что-нибудь откроет из вэба? :О
Что-нибудь откроет. И это круто. Эх.
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|2.35, Аноним (36), 11:34, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интернет здорового человека! На самом деле, идея не нова, тот же tomshardware и многие прочие помойные сайты уже уже много лет её продвигают. Там, правда, ещё редирект на плашку, и пока ты успеешь добавить правило на отключение, она тебя изнасилует.
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|2.40, Аноним (40), 12:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как без js? Если на странице финтифлюшку прилепить какую-нибудь или что-то динамическое? Какие альтернативы?
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|3.49, Аноним (45), 13:39, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 99% случаев динамика и не нужна (если речь про реальную потребность, а не выпендрёж). Зато не будет жрать гиг памяти во вкладке, будет совместима со всеми браузерами и открываться будет мгновенно.
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|3.50, Аноним (50), 13:48, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Диды с опеннета в начале нулевых остались. Ничего, кроме вырвиглазных бложиков на таблицах и не видели толком, судя по тому что тут пишут. Вангую скоро удивляться начнут куда флеш пропал.
Поднимаю свой бокал смузи за ваше здоровье, граждане! Берегите себя от новых технологий.
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|2.47, Аноним (45), 13:35, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличный сайт, кстати, грузится мгновенно, полгига памяти не жрёт.
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|1.26, Аноним (26), 11:03, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вопрос к автору новости:
в каком это дистрибутиве он уже имеет собранный самый свежий links?
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|1.37, rvs2016 (ok), 11:41, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Линкс в графическом режиме?
Слышал давно о таком, конечно, но только сегодня проверил живьём.
Это интересно.
Даже на некоторых своих сайтах кое-чё подправил, чтобы в линксе смотрелись лучше. :-)
Записал себе небольшой TODO, чтобы в будущем сайты "под линкс" ваять сразу, а не адаптировать их под него потом.
Вот некоторые пункты моего TODO, если кому интересно с намёками на исправления, если для тех пунктов, для которых исправления на скору руку быстро придуманы:
19.03.2021
Что неправильно отображает текстовый браузер
на примере links в графическом режиме:
1. Фон странцы из стиля не отображает.
2. Центрирование, жирность стилями игнорирует.
Спасать явными тегами CENTER, B.
3. Отступы стилями игнририрует.
Спасать заменами типа <DIV ID=delitel_$num><BR></DIV>,
а через JS эти делительные блоки потом можно скрывать.
4. Картинки в виде фоновых изображений не отображает.
По возможности надо рисовать их не фоном, а явным тегом IMG
5. IFRAME отображает только ссылками, которые указаны в их SRC
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|1.48, Аноним (48), 13:38, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Systemd и здесь поднас*ал, в любом DE кроме оконных менеджеров, links2 запускается с лядским крутящимся колёсиком по пол-минуты
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