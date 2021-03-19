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Релиз минималистичного web-браузера links 2.22

19.03.2021 08:44

Состоялся релиз минималистичного web-браузера links 2.22, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе в консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена возможность сохранения и восстановление состояния консоли (можно переключаться между браузером и содержимым консоли) при помощи обработчика "cons.saver" от проекта Midnight Commander.
  • Добавлена возможность сохранения и восстановление состояния терминала при помощи escape-кодов xterm.
  • Добавлена поддержка символов рамок UTF-8.
  • Устранена проблема с отображением непечатных символов.


  1. Главная ссылка к новости (http://links.twibright.com/dow...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.20
  3. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
  5. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54783-links
Ключевые слова: links
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Соня Мармеладова (?), 08:52, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Даёшь поддержку html5 video через ascii art!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:13, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сонечка, займись делом.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:07, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так себе ЧСВ. Можно сказать совсем никак.
     

  • 1.2, Леголас (ok), 08:52, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    <h2>Релиз лучшего web-браузера links 2.22</h2>

    > игнорирует CSS и JavaScript

    в частности по этой причине

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:36, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из elinks надо удалить js и это будет действительно лучший браузер, а то приходится сидеть на версии 2013 года где поддержку js ещё не обязательно компилировать было.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:56, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом.

    Смотрю я на свои унгооглед_хрениум и пельмень... И думаю - "Жалко что в линксе нельзя писать комменты на опеннете"

     
     
  • 2.6, ИмяХ (?), 08:59, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это потому что Опеннет очень жирный и перегруженный сайт.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По виду не скажешь.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 14:30, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ирония

    КО

     
  • 2.7, lockywolf (ok), 09:06, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я написал этот комментарий через links.
     
  • 2.52, Аноним (53), 14:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Жалко что в линксе нельзя писать комменты на опеннете

    Анонимам нужно вводить капчу, просто её не видно)

     

  • 1.5, lockywolf (ok), 08:57, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не радует плохо реализованная многобуферность (типа вкладки).

    Так бы я реально большую часть работы делал в нём, ибо шустро и универсально.

     
  • 1.10, Любитель Монеточки (?), 09:15, 19/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.33, Залупа (?), 11:23, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:24, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ждём тематический релиз links 2.34
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:37, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    под дос будет?
     
     
  • 2.15, аноним2 (?), 09:43, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://links.twibright.com/download/binaries/dos/
     

  • 1.14, msgod (ok), 09:40, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть сборочка под шиндошсы?
     
     
  • 2.30, my_name_is_Mud (ok), 11:10, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, но по зависимостям тянет WSL (шутка, если что)
     
  • 2.34, milinsky (ok), 11:24, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, но там нужен специальный ключ, который выдается после того как ты отправишь по ssh копию чека о покупке лицензии на Windows под которой ты запускаешь links.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть с предустановленной на ноуте совсем никак не работает? Ой-вей.
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:50, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот крутая вещь, когда иксы слетали и лень было грузить другой комп что бы нагуглить что то такого софта мне сильно не хватало, спасибо за новость
     
  • 1.17, Аноним (45), 10:01, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучший браузер. Жаль, с интернетом не совместим.

    > При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом.

    *Пустил скупую мужскую слезу* У меня так сейчас только мессенджер умеет (клиент Tox'а на сишечке).

     
     
  • 2.41, Растаман (?), 12:53, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на сишечке

    Не течет?

     
     
  • 3.46, Аноним (45), 13:31, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не течет?

    Таки нет.

     

  • 1.18, ZyklonB (?), 10:10, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сделать бы хороший графический браузер, в котором будет только HTML/CSS, никакого JS, WebAssembly, DRM и прочих мерзостей, написанных позорным W3C.
     
     
  • 2.19, kusb (?), 10:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, насколько совместимым будет такой браузер, если он будет совместим с html/css.
    А если взять вебкит и вытащить лишнее, отучить строить dom, отучить от js.
     
     
  • 3.21, ZyklonB (?), 10:25, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, насколько совместимым будет такой браузер, если он будет совместим с html/css.
    > А если взять вебкит и вытащить лишнее, отучить строить dom, отучить от
    > js.

    Нормальные сайты будут работать корректно. Проблемы возникнут с реакт-наркоманией и прочей скриптопомойкой.

     
     
  • 4.42, Lex (??), 12:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом правда окажется, что есть возможность серверной «отрисовки»

    Но очень серьезная доля боли и страданий - это именно css, его разбор и отрисовка на его основе.. а когда «внезапно» окажется, что множество стилей срабатывают ввиду действий со стороны жс...

    Хотя я с вебкитом игрался - весело и весьма неплохо, много нового узнал.
    Правда, цель была другой - выкинуть все кроме жс/васм двигла и на базе полученного сделать что-то годное для встройщины с пробросом в жс «нативного» функционала с возможностью кодить чисто «логику» на высокоуровневом и простом ЯП

     
  • 3.22, InuYasha (??), 10:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Надо быдлодизайнеров отучить строить сайты из 100%ного JS.
     
  • 2.27, lockywolf (ok), 11:06, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее позорным whatwg.

     

  • 1.23, Аноним (28), 10:57, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оно что-нибудь откроет из вэба? :О
     
     
  • 2.24, Аноним (28), 10:58, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или оно не для тырнета?
     
  • 2.29, kusb (?), 11:08, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А оно что-нибудь откроет из вэба? :О

    Что-нибудь откроет. И это круто. Эх.

     

  • 1.25, Аноним (25), 11:01, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    На днях Alexandre Oliva, лидер Латиноамериканского Фонда СПО и проекта Linux-Libre, предложил бороться с JavaScript изнутри, добавляя на свои сайты "document.body.textContent = 'Please disable JavaScript to view this site.'".

    https://www.fsfla.org/ikiwiki/blogs/lxo/pub/wwworst-app-store.en.html

     
     
  • 2.32, ZyklonB (?), 11:14, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отличная идея!
     
  • 2.35, Аноним (36), 11:34, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет здорового человека! На самом деле, идея не нова, тот же tomshardware и многие прочие помойные сайты уже уже много лет её продвигают. Там, правда, ещё редирект на плашку, и пока ты успеешь добавить правило на отключение, она тебя изнасилует.
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как без js? Если на странице финтифлюшку прилепить какую-нибудь или что-то динамическое? Какие альтернативы?
     
     
  • 3.49, Аноним (45), 13:39, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 99% случаев динамика и не нужна (если речь про реальную потребность, а не выпендрёж). Зато не будет жрать гиг памяти во вкладке, будет совместима со всеми браузерами и открываться будет мгновенно.
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:48, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Диды с опеннета в начале нулевых остались. Ничего, кроме вырвиглазных бложиков на таблицах и не видели толком, судя по тому что тут пишут. Вангую скоро удивляться начнут куда флеш пропал.

    Поднимаю свой бокал смузи за ваше здоровье, граждане! Берегите себя от новых технологий.

     
  • 2.47, Аноним (45), 13:35, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный сайт, кстати, грузится мгновенно, полгига памяти не жрёт.
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:03, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос к автору новости:
    в каком это дистрибутиве он уже имеет собранный самый свежий links?
     
     
  • 2.31, lockywolf (ok), 11:11, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://repology.org/project/links/versions
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:18, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://repology.org/project/links/versions

    Это не ответ и я спрашивал автора статьи.

     
  • 2.44, Аноним (44), 13:25, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackel 7.4, links 2.22
     

  • 1.37, rvs2016 (ok), 11:41, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Линкс в графическом режиме?
    Слышал давно о таком, конечно, но только сегодня проверил живьём.
    Это интересно.
    Даже на некоторых своих сайтах кое-чё подправил, чтобы в линксе смотрелись лучше. :-)

    Записал себе небольшой TODO, чтобы в будущем сайты "под линкс" ваять сразу, а не адаптировать их под него потом.

    Вот некоторые пункты моего TODO, если кому интересно с намёками на исправления, если для тех пунктов, для которых исправления на скору руку быстро придуманы:

    19.03.2021
    Что неправильно отображает текстовый браузер
    на примере links в графическом режиме:

    1. Фон странцы из стиля не отображает.

    2. Центрирование, жирность стилями игнорирует.
       Спасать явными тегами CENTER, B.

    3. Отступы стилями игнририрует.
       Спасать заменами типа <DIV ID=delitel_$num><BR></DIV>,
       а через JS эти делительные блоки потом можно скрывать.

    4. Картинки в виде фоновых изображений не отображает.
       По возможности надо рисовать их не фоном, а явным тегом IMG

    5. IFRAME отображает только ссылками, которые указаны в их SRC

     
  • 1.39, Аноним (39), 12:02, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    w3m жи, отличная штука)
     
     
  • 2.51, lockywolf (ok), 14:27, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    w3m тормоз
     

  • 1.48, Аноним (48), 13:38, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Systemd и здесь поднас*ал, в любом DE кроме оконных менеджеров, links2 запускается с лядским крутящимся колёсиком по пол-минуты
     

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