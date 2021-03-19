Релиз минималистичного web-браузера links 2.22

Линкс в графическом режиме?

Слышал давно о таком, конечно, но только сегодня проверил живьём.

Это интересно.

Даже на некоторых своих сайтах кое-чё подправил, чтобы в линксе смотрелись лучше. :-) Записал себе небольшой TODO, чтобы в будущем сайты "под линкс" ваять сразу, а не адаптировать их под него потом. Вот некоторые пункты моего TODO, если кому интересно с намёками на исправления, если для тех пунктов, для которых исправления на скору руку быстро придуманы: 19.03.2021

Что неправильно отображает текстовый браузер

на примере links в графическом режиме: 1. Фон странцы из стиля не отображает. 2. Центрирование, жирность стилями игнорирует.

Спасать явными тегами CENTER, B. 3. Отступы стилями игнририрует.

Спасать заменами типа <DIV ID=delitel_$num><BR></DIV>,

а через JS эти делительные блоки потом можно скрывать. 4. Картинки в виде фоновых изображений не отображает.

По возможности надо рисовать их не фоном, а явным тегом IMG 5. IFRAME отображает только ссылками, которые указаны в их SRC

