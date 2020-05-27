Выпуск web-браузера NetSurf 3.10

Состоялся выпуск минималистичного многоплатформенного web-браузера NetSurf 3.10, способного работать на системах с несколькими десятками мегабайт ОЗУ. Выпуск подготовлен для Linux, Windows, Haiku, AmigaOS, RISC OS и различных Unix-подобных систем. Код браузера написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Браузером поддерживаются вкладки, закладки, отображение эскизов страниц, автодополнение URL в адресной строке, масштабирование страниц, HTTPS, SVG, интерфейс для управления Cookie, режим сохранения страниц с изображениями, стандарты HTML 4.01, CSS 2.1 и частично HTML5. Предоставляется ограниченная поддержка JavaScript, которая по умолчанию отключена. Страницы отображаются при помощи собственного браузерного движка, основу которого составляют библиотеки Hubbub, LibCSS и LibDOM. Для обработки JavaScript применяется движок Duktape.

В новой версии значительно переработан интерфейс на основе библиотеки GTK. Проведена работа по увеличению производитедльности. Внесены улучшения, связанные с обработкой аутентификации, сертификатами и унификацией сообщений об ошибках.