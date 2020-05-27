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Выпуск web-браузера NetSurf 3.10

27.05.2020 22:09

Состоялся выпуск минималистичного многоплатформенного web-браузера NetSurf 3.10, способного работать на системах с несколькими десятками мегабайт ОЗУ. Выпуск подготовлен для Linux, Windows, Haiku, AmigaOS, RISC OS и различных Unix-подобных систем. Код браузера написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Браузером поддерживаются вкладки, закладки, отображение эскизов страниц, автодополнение URL в адресной строке, масштабирование страниц, HTTPS, SVG, интерфейс для управления Cookie, режим сохранения страниц с изображениями, стандарты HTML 4.01, CSS 2.1 и частично HTML5. Предоставляется ограниченная поддержка JavaScript, которая по умолчанию отключена. Страницы отображаются при помощи собственного браузерного движка, основу которого составляют библиотеки Hubbub, LibCSS и LibDOM. Для обработки JavaScript применяется движок Duktape.

В новой версии значительно переработан интерфейс на основе библиотеки GTK. Проведена работа по увеличению производитедльности. Внесены улучшения, связанные с обработкой аутентификации, сертификатами и унификацией сообщений об ошибках.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.netsurf-browser.org...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.9
  3. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
  4. OpenNews: Представлен Fifth, минималистичный web-браузер с интерфейсом на основе FLTK
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного web-браузера qutebrowser 0.7.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.20
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53035-netsurf
Ключевые слова: netsurf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:41, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что, ты, такое?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:55, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше бы Dillo делали.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:57, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы ты помог делать Dillo.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 23:07, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы готовы достойно оплатить?
     
  • 4.10, Celcion (ok), 23:13, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он умеет только dildo, не требуйте от него невозможного...
     

  • 1.2, он не ест 3GB вкладкой (?), 22:43, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в отличие от firecucks и chrome
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:43, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    opennet.ru через него по-прежнему неюзабельный.
     
     
  • 2.6, anonymous yet another (?), 22:58, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не трынди. OpenNet и без js вполне читаем. В отличие от других.
     

  • 1.7, user90 (?), 23:00, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Стабильно по релизу в год ;)
    Я даже когда-то его собирал напосмотреть, но не помню уже, чем кончилось.
     
  • 1.8, anonymous yet another (?), 23:05, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос по теме (я надеюсь на ответ от тех, кто пользовался subj): как впечатление/работоспособность от страниц характерных поисковиков (yandex, google, duckduckgo) и чего-нибудь вроде tutu.ru при включённом js?

    Спасибо.

     
  • 1.11, Аноним (1), 23:17, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь и моя микроволновка может серфить ютубчиг
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:18, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что кроме изрядно офигевших гугла и лисы, есть хоть какие-то альтернативы.
     
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