В браузер Brave встроена поддержка распределённой сети IPFS

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|1.1, Аноним (1), 10:24, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей
логическая нестыковка
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|2.2, Аноним (2), 10:32, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В нём ещё встроенный майнер имеется. Видимо, для снижения нагрузки на CPU/GPU.
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|4.11, Аноним (11), 10:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Никогда бы не стал пользоваться таким "браузером" Посмотрел, поплевался, стёр.
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|3.16, Аноним (16), 11:07, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не майнер, а криптовалюта и кошелёк. Причём это всё opt-in. Тем не менее это - ненужный хлам.
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|5.27, ryoken (ok), 11:38, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы уверены, что эти клики действительно отключают что-то? А то ведь были новости про всякие гадости от этого браузера... Вот если б они из кодовой базы сносили, это было бы интересно :).
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|6.51, жирный (?), 12:47, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это тебе не закрытые жопера или вивальди - опенсорс в действии, возьми да посмотри.
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|4.24, Аноним (24), 11:27, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не просто ненужный. Пользователям предлагается поддержать этой криптовалютой практически каждый посещаемый ими сайт. Причем владельцы этих сайтов не в курсе, что некий браузер от их имени собирает пожертвования. Откровенное мошенничество.
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|5.25, Аноним (25), 11:33, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не любой, а только те, кто в программе. Это не отменяет того, что эта программа не взлетит.
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|6.33, Аноним (24), 11:53, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как Михалков за авторов собирает, он их в свою "программу" сам включил.
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|2.9, nekto (?), 10:49, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей
> логическая нестыковка
все верно - подвоха нет, движком же не только в домохозяйствах пользуются, но и различные лица юридических национальностей
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|5.32, Dzen Python (ok), 11:52, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юрик - это имя такое. Ну или ваша колхозная феня.
"Юридическое лицо" можно сокращать как "Юр.лицо" или "Юрлицо".
Dixi
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|2.13, Аноним (13), 10:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему? Ungoogled Chromium после сотен патчей таки стал единственным в этом мире полноценным/полновесным браузырем, не сливающим телеметрию. Со свободным кодом можно сделать многое.
Вот только всё выше сказанное мной - к ванильному хромиуму и браве - не относится.
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|4.30, Аноним (13), 11:48, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Моя проверка начинается с tcptracer-ebpf по пустому профилю и без плагинов дадад... большой текст свёрнут, показать
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|5.40, ДК (?), 12:03, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот случай, когда оратор настолько "крут", что не удаётся проследить за полётом его мысли.
Если вы думаете, что использование странных названий вместо общепонятных, делает вас умным, то это не так. Обычно подобным страдают ламеры, пытающиеся показать свою "крутость". Позор, одним словом.
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|6.52, Аноним (13), 12:49, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пытающиеся показать свою "крутость". Позор, одним словом.
Сейчас надену галстук, чёрные очки и сразу стану настоящим крутым хакиром. И ты уже сможешь полностью мне доверять.
> что не удаётся проследить за полётом его мысли.
Тебе не удаётся, но это не моя проблема. Кто хочет - сможет повторить описанные мною действия и подтвердить и опровергнуть мною написанное. К вере никого не взываю, ибо это делать мне тоже лень.
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|3.28, ryoken (ok), 11:40, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу. В своё время писали про GRUB2, что он уже полОСи заменяет. Не хватало только emacs-а. Сейчас надо всё это скрестить: GRUB2+browser+emacs и готово место :D.
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|4.34, Dzen Python (ok), 11:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фу. Скрещивать надо по другому:
systemd = systemd-grubd + systemd-kerneld + systemd-gnome4kd + systemd-browserd + systemd-fused + systemd-msofficed
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|1.4, Аноним (11), 10:34, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Более того. Очень жирный браузер, с невозможностью удаления ненужного врезанного хлама. Который бадяжет с рекламой, со свиньёй-копилкой внутри. И уличённый в заталкивании зондов юзерам де-факто.
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|2.23, Школьник (ok), 11:25, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И уличённый в заталкивании зондов юзерам де-факто.
Кем уличенный? Где доказательства?
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|1.5, Аноним (11), 10:36, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бывший руководитель мазилы покатился по наклонной.
Видимо в нём говорит месть.
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|1.10, Аноним (11), 10:53, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тот факт, что сайт не может хранить файлы cookie, не означает, что он не может однозначно идентифицировать вас. Посетите этот веб-сайт, чтобы узнать, какую информацию может обрабатывать JavaScript.
https://coveryourtracks.eff.org/
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|2.38, Dzen Python (ok), 11:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие пользователи - такой и опенсорц. Закон спроса-предложения самозарождающийся, универсальный и самозаводимый.
А то, что обыдлился пользователь опенсорца, это да. В свое время за схему "опенсорцности" вивальди кормили бы х....ми его разрабов все кто не лень, а сейчас схавали свитчеры с прошивки для игор и фотошопы.
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|1.14, Аноним (14), 11:01, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>сосредоточен на оберегании приватности пользователей
😄 Стадо проглотит
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|1.45, Аноним (45), 12:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как в этом гребаном брейве остановить gif анимацию. Extensions не работает даже Animation Policy
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|2.47, Аноним (46), 12:20, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не для того сделано. Нельзя останавливать деградацию от анимированных гифок.
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