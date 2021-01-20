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В браузер Brave встроена поддержка распределённой сети IPFS

20.01.2021 09:24

Разработчики web-браузера Brave объявили об интеграции поддержки децентрализованной файловой системы IPFS (InterPlanetary File System), образующей глобальное версионированное хранилище файлов, функционирующее в форме P2P-сети, образованной из систем участников. Пользователи Brave теперь могут напрямую обращаться к ресурсам IPFS, используя схемы ipfs:// и ipns://. Новая возможность доступна в Brave для настольных систем (Linux, macOS и Windows), начиная с выпуска 1.19.

При определении попытки обращения по адресу IPFS или обнаружении перехода по ссылке на HTTP-шлюз к IPFS, браузер предложит пользователю запустить собственный узел IPFS или воспользоваться шлюзом для доступа к IPFS поверх HTTP. По умолчанию предлагается шлюз dweb.link, поддерживаемый компанией Protocol Labs, курирующей разработку IPFS. Пои выборе установки собственного локального узла на систему будет загружен пакет go-ipfs, для последующего поддержания которого в актуальном состоянии задействован тот же механизм, что используется для обновления дополнений.

Для управления доступом к IPFS в Brave реализована служебная страница brave://ipfs, а также специальная кнопка в меню (My Node). Дополнительно пользователь может установить дополнение IPFS Companion для управления локальным узлом IPFS. Для обеспечения конфиденциальности обработка IPFS отключается в приватном режиме и при работе через Tor. Размер кэша локального узла IPFS ограничивается 1 ГБ, при заполнении кэша на 90% каждый час начинает запускаться сборщик мусора.

В текущем виде поддержка IPFS в браузере реализует функциональность для поддержания узла IPFS, но не все планы пока воплощены в жизнь и в будущем ожидается встроенная поддержка web-приложений IPFS, эксперименты с Filecoin, возможности для публикации, совместного хранения, управления ревизиями и обмена контентом через IPFS, интеграция IPFS в версию для Android, закрепление контента на локальном узле, визуальное выделение работы с IPFS в адресной строке, возможность использования Tor в качестве транспорта для IPFS.

IPFS помогает решить такие задачи как надёжность хранения (если исходное хранилище будет выведено из строя, файл можно загрузить с систем других пользователей), противостояние цензурированию контента (для блокировки потребуется заблокировать все системы пользователей, на которых имеется копия данных) и организация доступа при отсутствии прямого соединения к интернету или при плохом качестве канала связи (можно загрузить данные через ближайших участников в локальной сети). Кроме хранения файлов и обмена данными IPFS может использоваться как основа для создания новых сервисов, например, для организации работы сайтов, не привязанных к серверам, или для создания распределённых приложений.

Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2.

Децентрализованная файловая система IPFS примечательна адресацией по содержимому, а не месту размещения и произвольным именам, - в IPFS ссылка для доступа к файлу непосредственно связана с его содержимым и включает криптографический хэш содержимого. Адрес файла невозможно произвольно переименовать, он может измениться только после изменения содержимого. Аналогично невозможно внести изменение в файл без изменения адреса (старый вариант останется на прежнем адресе, а новый будет доступен через другой адрес, так как хэш от содержимого файла изменится). Учитывая то, что идентификатор файла меняется при каждом изменении, чтобы каждый раз не передавать новые ссылки предоставляются сервисы для привязки постоянных адресов, учитывающих разные версии файла (IPNS), или закрепления псевдонима по аналогии с традиционными ФС и DNS (MFS (Mutable File System) и DNSLink).

По аналогии с BitTorrent данные непосредственно хранятся на системах участников, которые обмениваются информацией в режиме P2P, без привязки к централизованным узлам. При необходимости получить файл с определённым содержимым система находит участников, у которых имеется данный файл и отдаёт его с их систем частями в несколько потоков. После загрузки файла на свою систему участник автоматически становится одной из точек по его раздаче. Для определения участников сети на узлах которых присутствует интересующий контент используется распределённая хэш таблица (DHT).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ipfs.io/2021-01-1...)
  2. OpenNews: В браузере Brave выявлена подстановка реферального кода при открытии некоторых сайтов
  3. OpenNews: Представлен браузер Beaker 1.0 с P2P-платформой для децентрализованных сайтов
  4. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  5. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка Tor
  6. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54435-ipfs
Ключевые слова: ipfs, brave
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  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей

    логическая нестыковка

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:32, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нём ещё встроенный майнер имеется. Видимо, для снижения нагрузки на CPU/GPU.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:41, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вранье.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Никогда бы не стал пользоваться таким "браузером" Посмотрел, поплевался, стёр.
     
     
  • 5.21, Школьник (ok), 11:21, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Держи нас в курсе.
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:07, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не майнер, а криптовалюта и кошелёк. Причём это всё opt-in. Тем не менее это - ненужный хлам.
     
     
  • 4.20, жирный (?), 11:20, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вранье, все там отключается в два клика в настройках.
     
     
  • 5.27, ryoken (ok), 11:38, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы уверены, что эти клики действительно отключают что-то? А то ведь были новости про всякие гадости от этого браузера... Вот если б они из кодовой базы сносили, это было бы интересно :).
     
     
  • 6.51, жирный (?), 12:47, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это тебе не закрытые жопера или вивальди - опенсорс в действии, возьми да посмотри.
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:27, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто ненужный. Пользователям предлагается поддержать этой криптовалютой практически каждый посещаемый ими сайт. Причем владельцы этих сайтов не в курсе, что некий браузер от их имени собирает пожертвования. Откровенное мошенничество.
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 11:33, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не любой, а только те, кто в программе. Это не отменяет того, что эта программа не взлетит.
     
     
  • 6.33, Аноним (24), 11:53, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как Михалков за авторов собирает, он их в свою "программу" сам включил.
     
  • 5.41, мамкин криптоаналитик (?), 12:04, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я бы удивился, если б что-то связанное с криптовалютой не оказалось бы мошенничеством.
     
  • 2.9, nekto (?), 10:49, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей
    > логическая нестыковка

    все верно - подвоха нет, движком же не только в домохозяйствах пользуются, но и различные лица юридических национальностей

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:08, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем тут евреи?
     
     
  • 4.18, nekto (?), 11:12, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > причем тут евреи?

    в кач-ве Д3, разбираем термин "Юрик"

     
     
  • 5.32, Dzen Python (ok), 11:52, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юрик - это имя такое. Ну или ваша колхозная феня.
    "Юридическое лицо" можно сокращать как "Юр.лицо" или "Юрлицо".
    Dixi
     
     
  • 6.50, юрлик (?), 12:28, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юрлик -же! XD
     
  • 4.26, Аноним (25), 11:34, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мама русская - то не еврей.
     
  • 4.48, юрней (?), 12:27, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юрнеи - же! XD
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему? Ungoogled Chromium после сотен патчей таки стал единственным в этом мире полноценным/полновесным браузырем, не сливающим телеметрию. Со свободным кодом можно сделать многое.
    Вот только всё выше сказанное мной - к ванильному хромиуму и браве - не относится.
     
     
  • 3.22, Школьник (ok), 11:24, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот здесь - исходные коды Brave

    https://github.com/brave/brave-browser

    Бери да проверяй, при необходимости - переноси патчи. Со свободным кодом можно сделать многое, так ведь?

     
     
  • 4.30, Аноним (13), 11:48, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Моя проверка начинается с tcptracer-ebpf по пустому профилю и без плагинов дадад... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 11:57, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А elinks?
     
  • 5.40, ДК (?), 12:03, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай, когда оратор настолько "крут", что не удаётся проследить за полётом его мысли.
    Если вы думаете, что использование странных названий вместо общепонятных, делает вас умным, то это не так. Обычно подобным страдают ламеры, пытающиеся показать свою "крутость". Позор, одним словом.
     
     
  • 6.43, Аноним (-), 12:12, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейросетка не палится. Пиксель те в шаблон, код поганый.
     
  • 6.52, Аноним (13), 12:49, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пытающиеся показать свою "крутость". Позор, одним словом.

    Сейчас надену галстук, чёрные очки и сразу стану настоящим крутым хакиром. И ты уже сможешь полностью мне доверять.

    > что не удаётся проследить за полётом его мысли.

    Тебе не удаётся, но это не моя проблема. Кто хочет - сможет повторить описанные мною действия и подтвердить и опровергнуть мною написанное. К вере никого не взываю, ибо это делать мне тоже лень.

     
  • 5.49, Аноним (-), 12:28, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати вот тут чел это описывал:

    https://digdeeper.neocities.org/ghost/browsersrus.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/liftingtheveilrus.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/addonsrus.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozillarus.html

     

  • 1.3, Пригожин (?), 10:34, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А можно браузер будет просто... браузером?
     
     
  • 2.6, Аноним (11), 10:37, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас, похоже, это уже не кашерно.
     
     
  • 3.28, ryoken (ok), 11:40, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу. В своё время писали про GRUB2, что он уже полОСи заменяет. Не хватало только emacs-а. Сейчас надо всё это скрестить: GRUB2+browser+emacs и готово место :D.
     
     
  • 4.34, Dzen Python (ok), 11:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу. Скрещивать надо по другому:
    systemd = systemd-grubd + systemd-kerneld + systemd-gnome4kd + systemd-browserd + systemd-fused + systemd-msofficed
     
  • 4.35, Аноним (13), 11:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/akirakyle/emacs-webkit
    Не шути так.
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:18, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько ты за такой заплатишь?
     

  • 1.4, Аноним (11), 10:34, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Более того. Очень жирный браузер, с невозможностью удаления ненужного врезанного хлама. Который бадяжет с рекламой, со свиньёй-копилкой внутри. И уличённый в заталкивании зондов юзерам де-факто.
     
     
  • 2.19, жирный (?), 11:20, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вранье, все там отключается в два клика в настройках.
     
     
  • 3.39, Dzen Python (ok), 11:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно отключается?
     
  • 2.23, Школьник (ok), 11:25, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И уличённый в заталкивании зондов юзерам де-факто.

    Кем уличенный? Где доказательства?

     
     
  • 3.31, Аноним (13), 11:50, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53112
     
     
  • 4.42, ДК (?), 12:06, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё? Все "запихнутые зонды"?
     

  • 1.5, Аноним (11), 10:36, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бывший руководитель мазилы покатился по наклонной.
    Видимо в нём говорит месть.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:44, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Яростно плюсую внедрённую фичу.
     
     
  • 2.29, Леголас (ok), 11:45, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рад за вас
     

  • 1.10, Аноним (11), 10:53, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тот факт, что сайт не может хранить файлы cookie, не означает, что он не может однозначно идентифицировать вас. Посетите этот веб-сайт, чтобы узнать, какую информацию может обрабатывать JavaScript.
    https://coveryourtracks.eff.org/
     
  • 1.12, Аноним (11), 10:57, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенсорс такой опенсорс.
     
     
  • 2.38, Dzen Python (ok), 11:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие пользователи - такой и опенсорц. Закон спроса-предложения самозарождающийся, универсальный и самозаводимый.
    А то, что обыдлился пользователь опенсорца, это да. В свое время за схему "опенсорцности" вивальди кормили бы х....ми его разрабов все кто не лень, а сейчас схавали свитчеры с прошивки для игор и фотошопы.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:01, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >сосредоточен на оберегании приватности пользователей

    😄 Стадо проглотит

     
  • 1.15, Аноним (16), 11:05, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >компанией Protocol Labs, курирующей разработку IPFS

    Можно закапывать.

     
  • 1.37, Аноним (37), 11:58, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бгг, там KYC нужно пройти для регистрации втроенного кошелька)))
     
  • 1.44, Аноним (44), 12:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Малварь там встроена в первую очередь...
     
  • 1.45, Аноним (45), 12:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в этом гребаном брейве остановить gif анимацию. Extensions не работает даже Animation Policy
     
     
  • 2.47, Аноним (46), 12:20, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для того сделано. Нельзя останавливать деградацию от анимированных гифок.
     
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