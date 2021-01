Выпуск Venus 0.9, реализации платформы хранения FileCoin

2.19 , Аноним ( 23 ), 11:52, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За то выкинутый хард семь лет назад с 7500 битками искать по помойкам не придется.

3.21 , Леголас ( ok ), 12:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, а как история того чувака закончилась? Британца, если я правильно помню. Если вообще закончилась (:

4.24 , Аноним ( 23 ), 12:21, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разрешение так и получил, хотя нашел инвесора на раскопки помойки с тремя лямами фунтов королевских.

5.29 , Леголас ( ok ), 12:39, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если поиски увенчаются успехом, то его вложения окупятся (:

4.26 , Аноним ( 23 ), 12:28, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На Лента точка вру целая статья имеется.

5.28 , Леголас ( ok ), 12:38, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > точка вру такое СМИ нам не нужно