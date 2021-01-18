Выпуск Venus 0.9, реализации платформы хранения FileCoin

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|1.1, Аноним (-), 09:53, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда сделают файловое хранилище на 1Тб, требующее 64Гб памяти, проц 5 ГГц, две видеокарты и диск на 100Тб,и чтобы с использованием блокчейна, биткойна
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|2.10, Арагорн (?), 11:02, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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в пятый раз вчитываюсь, но не могу понять, вопрос это или утверждение
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|2.32, Аноним (32), 12:48, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сделайте. Все компоненты есть, кроме диска. Но можно массив RAID6 поставить.
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|3.53, Аноним (-), 17:52, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для нормальных проектов с значительно меньшими потребностями можно ресурс выделить ?
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|1.2, Аноним (2), 09:57, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Этот проект не решает главную проблему всех криптовалют - "богатые богатеют, бедные беднеют". Вот прямо сейчас все облака могут поставить себе этот софт на незадействованные мощности и майнить. И обычные люди конкурировать с ними не смогут - облака - это серьёзный бизнес, для него майнинг это побочка, тем не менее которая может принести им денег больше, чем частникам. При этом частникам придётся жертвовать своим компом, а облака всего-лишь задействуют простаивающие резервы, если место понадобится - легко удалят оттуда майнеры и задействуют место, причём всё делаться будет без участия человека. Не говоря уже об угрозах хранения нелегального контента, у крупняка есть связи р юристы, их не осудят, а даже если и осудят, то на копеечную для них сумму. Частники же такую сумму не потянут, но част6иков скорее всего просто посадят.
Суммирую - эта штука даёт элите преимущество, одновременно занимая нишу. Не вижу долгосрочной выгоды для обычных людей от её использования.
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|2.4, bergentroll (ok), 10:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не вижу проблемы. Если данные хранятся распределённо зашифрованными блоками, то от схемы выигрывают и облака, и пользователи. И да, одиноким странникам заработать будет непросто, но блокчейн — это точно про заработок?
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|3.5, Аноним (2), 10:22, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Блокчейн в нынешнем виде - и не про демократию, и не про grassroots. Хотя изначально он именно таким и задумывался. Что основные ресурсы сети будут от множества независимых частников, и что для контроля над сетью придётся контроллировать большую часть этих частников. А на деле из-за указанной проблемы всегда получается олигополия.
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|4.6, bergentroll (ok), 10:28, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Звучит разумно. Но ведь это ожидаемо, что если сильные мира сего захотят иметь «контрольный пакет», они его получат. Как ходили слухи, что кучу выходных узлов Tor контролирует американская ФСБ. Не знаю, правда ли контролирует, но если приспичат — организуют, я думаю.
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|5.7, Аноним (-), 10:44, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кучу выходных узлов Tor контролирует американская ФСБ
где это такое писали?
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|7.25, Аноним (25), 12:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прошёлся по ссылкам - похоже что это дела давно минувших дней Вот там писали ... большой текст свёрнут, показать
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|6.54, bergentroll (ok), 18:49, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Не знаю, правда ли контролирует
> Вам совершенно необязательно это знать.
Да-да, а если бы и очень нужно стало, вряд ли бы узнал. Это ноды — кого надо ноды.
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|2.18, Аноним (23), 11:50, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз таки решает. Утром был богатым, а к вечеру стал нищим. Лох не мамонт - лох не вымрет. (ц) С. Мавроди
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|4.45, Аноним (23), 14:21, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Относительно нового времени очевидн, что нет. Так как Мавроди - идол мошенничества в СССР и современной России. Не надо сравнивать это с поцами и гоями.
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|2.35, foo (?), 13:17, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>богатые богатеют, бедные беднеют
Богатые богатеют. Бедные богатеют, но медленнее. - Так правильно.
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|3.38, Lex (??), 13:42, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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*Бедные богатеют, но медленнее обнищания. - Так правильно.
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|2.55, ыы (?), 19:28, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот прямо сейчас все облака могут
И не только облака. Есть специализированные мегафермы в полярных широтах, с залитыми в масло матерями, которые - внимание: продают процессорное время для майнинга.
Все понятно?
Нет?
Есть мегафермы для майнинга, которые обещают золотые горы всем кто раскошелится у них купить процесорные мощности для майнинга...
Вопрос: Если майнинг выгоднее сдачи в наем - почему они САМИ не занимаются майнингом? зачем привлекать клиентов?
Ответ крайне прост- майнинг уже давно не окупает затраченной электроэнергии. Сейчас выгоден только майнинг на дармовой энергии или криминальный- например пока ты смотришь сайтик с порнушкой у тебя на компе чегото майнится...
Облака тоже вот- могли бы майнить, но зачемто идут по другому пути... возятся с клиентами... четот там SLA-подобное обеспечивают.. Тупые наверное :)
Откройте им глаза. ВСЕ НА МАЙНИНГ скажите им... Они вас послушают... И сразу разбогатеют...
А что касается преимущества элите... то тут уместно процитировать профессора Преображенского:
"
— Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
" (c)
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|1.3, Аноним (3), 09:58, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Чем отличается от Storj ? В нем уже все токенены были выданы заранее (не майнятся), плюс есть уже клиент в filezilla
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|1.13, rvs2016 (ok), 11:13, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Вот прямо сейчас все облака могут поставить
> себе этот софт на незадействованные мощности
"Частники" тоже могут использовать незадействованные мощности. У меня вон дома 4 компа включены круглосуточно. Чё они у меня зря включены? Не, ну не зря, конечно, ибо они включены для дела. Но в плане сабжа они включены зря и поэтому можно, чтобы в этом смысле они были включены тоже не зря. :-)
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|2.20, pofigist (?), 11:53, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот когда его перепишут на С++ и соответственно его станет можно использовать в составе OpenWRT - тогда взлетит... Берем кучку старых диском, подключаем через USB к домашнему роутеру - и понеслась. :)
История с PurpleI2P - тому порукой. Такие приблуды должны жить в OpenWRT/OMV и т.д., а не на писюке...
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|4.40, pofigist (?), 13:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что тебя так удивило? Переходник - идет в комплекте со внешней коробочкой.
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|3.36, rvs2016 (ok), 13:27, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот когда его перепишут на С++ и соответственно его станет можно использовать
А юзеру, который ни разу не программист и не знает не только названий языков программирования, но и то, что программы (а они их теперь называют вообще приложениями) пишутся на каких-то там языках программирования, никакого дела ведь нет - на каком языке что-то написано. Когда юзер устанавливает програаму на комп (а нынче всё больше на мобилу), то они не задумываются о том, что эти программы на каких-то языках программирования писали. Им лишь бы программы работали и не глючили.
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|4.39, pofigist (?), 13:57, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> требуется как минимум 8 ГБ ОЗУ
Вот в этом проблема, а проистекает она из языка, на котором сделан проект.
Оригинальный I2P - такой же кошмарный и жрущий ресурсы монстр. Ибо жаба. И в качестве концепта - взлетело. Но когда его стали использовать - пришлось переписать на С++ (PurpleI2P). Ибо место такой софтины - на роутере, а на роутер - концепты не лезут из-за такого немеренного потребления ресурсов.
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|6.49, pofigist (?), 15:47, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Место этой софтины на свалке истории. И референсу, и плюсовой.
Обоснуй.
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|3.50, Аноним (50), 16:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для узлов, осуществляющих подтверждение изменений, вносимых в блокчейн, требуется как минимум 8 ГБ ОЗУ.
>Для майнинга рекомендуется наличие как можно большего объёма памяти и ресурсов GPU
Действительно, для пользования этой штуки на роутере только C++ не хватает.
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|1.14, Аноним (14), 11:21, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как-то крайне сомнительно звучит. Где гарантии того, что тот, у кого твои данные лежат, не пропадет из сети на следющие 5 лет? Или вообще не удалит все нафик? Очередная идея "а давайте обмажем X блокчейнами?!".
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|2.19, Аноним (23), 11:52, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За то выкинутый хард семь лет назад с 7500 битками искать по помойкам не придется.
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|3.21, Леголас (ok), 12:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, а как история того чувака закончилась? Британца, если я правильно помню. Если вообще закончилась (:
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|4.24, Аноним (23), 12:21, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разрешение так и получил, хотя нашел инвесора на раскопки помойки с тремя лямами фунтов королевских.
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|1.43, Аноним (43), 14:09, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поставишь такое, а потом внезапно обнаружится, что через тебя переливают ворованные данные. И попадёшь не на экстремизм, как Богатов, а вплоть до госизмены, если сильно не повезёт.
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|1.47, Аноним (48), 15:22, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С точки зрения потребителя услуг хранения такая сеть крайне мутно выглядит Что ... большой текст свёрнут, показать
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