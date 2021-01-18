Выпуск Venus 0.9, реализации платформы хранения FileCoin

>Вот прямо сейчас все облака могут И не только облака. Есть специализированные мегафермы в полярных широтах, с залитыми в масло матерями, которые - внимание: продают процессорное время для майнинга. Все понятно? Нет? Есть мегафермы для майнинга, которые обещают золотые горы всем кто раскошелится у них купить процесорные мощности для майнинга...

Вопрос: Если майнинг выгоднее сдачи в наем - почему они САМИ не занимаются майнингом? зачем привлекать клиентов? Ответ крайне прост- майнинг уже давно не окупает затраченной электроэнергии. Сейчас выгоден только майнинг на дармовой энергии или криминальный- например пока ты смотришь сайтик с порнушкой у тебя на компе чегото майнится... Облака тоже вот- могли бы майнить, но зачемто идут по другому пути... возятся с клиентами... четот там SLA-подобное обеспечивают.. Тупые наверное :) Откройте им глаза. ВСЕ НА МАЙНИНГ скажите им... Они вас послушают... И сразу разбогатеют... А что касается преимущества элите... то тут уместно процитировать профессора Преображенского:

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— Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.

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