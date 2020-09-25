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Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.7

25.09.2020 13:39

Представлен выпуск децентрализованной файловой системы IPFS 0.7 (InterPlanetary File System), образующей глобальное версионированное хранилище файлов, развёрнутое в форме P2P-сети, образованной из систем участников. IPFS комбинирует идеи, ранее реализованные в таких системах, как Git, BitTorrent, Kademlia, SFS и Web, и напоминает единый "рой" BitTorrent (пиры, участвующие в раздаче), обменивающийся Git-объектами. IPFS отличается адресацией по содержимому, а не месту размещения и произвольным именам. Код эталонной реализации написан на языке Go и распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

В новой версии произведено отключение по умолчанию транспорта SECIO, на смену которому в прошлом выпуске был предложен транспорт NOISE, основанный на протоколе Noise и развиваемый в рамках модульного сетевого стека для P2P-приложений libp2p. В качестве запасного транспорта оставлен TLSv1.3. Администраторам узлов, использующих старые версии IPFS (Go IPFS < 0.5 или JS IPFS < 0.47) рекомендуется обновить ПО для того чтобы избежать снижения производительности.

В новой версии также осуществлён переход на использование по умолчанию ключей ed25519 вместо RSA. Поддержка старых RSA-ключей сохранена, но новые ключи теперь будут генерироваться с использованием алгоритма ed25519. Применение встроенных открытых ключей ed25519 решает проблему с хранением открытых ключей, например, для верификации подписанных данных при использовании ed25519 достаточно информации о PeerId. Имена ключа в IPNS-путях теперь кодируется с использованием алгоритма base36 CIDv1 вместо base58btc.

Помимо смены типа ключей по умолчанию в IPFS 0.7 добавлена возможность ротации идентификационных ключей. Для смены ключа узла теперь можно выполнить команду "ipfs key rotate". Кроме того, добавлены новые команды для импорта и экспорта ключей ("ipfs key import" и "ipfs key export"), которые можно применять с целью резервного копирования, а также команда "ipfs dag stat" для вывода статистики о DAG (Distributed Acyclic Graphs).

Напомним, что в IPFS ссылка для доступа к файлу непосредственно связана с его содержимым и включает криптографический хэш содержимого. Адрес файла невозможно произвольно переименовать, он может измениться только после изменения содержимого. Аналогично невозможно внести изменение в файл без изменения адреса (старый вариант останется на прежнем адресе, а новый будет доступен через другой адрес, так как хэш от содержимого файла изменится). Учитывая то, что идентификатор файла меняется при каждом изменении, чтобы каждый раз не передавать новые ссылки предоставляются сервисы для привязки постоянных адресов, учитывающих разные версии файла (IPNS), или закрепления псевдонима по аналогии с традиционными ФС и DNS (MFS (Mutable File System) и DNSLink).

По аналогии с BitTorrent данные непосредственно хранятся на системах участников, которые обмениваются информацией в режиме P2P, без привязки к централизованным узлам. При необходимости получить файл с определённым содержимым система находит участников, у которых имеется данный файл и отдаёт его с их систем частями в несколько потоков. После загрузки файла на свою систему участник автоматически становится одной из точек по его раздаче. Для определения участников сети на узлах которых присутствует интересующий контент используется распределённая хэш таблица (DHT). Для доступа к глобальной ФС IPFS может использоваться протокол HTTP или монтироваться виртуальная ФС /ipfs при помощи модуля FUSE.

IPFS помогает решить такие задачи как надёжность хранения (если исходное хранилище будет выведено из строя, файл можно загрузить с систем других пользователей), противостояние цензурированию контента (для блокировки потребуется заблокировать все системы пользователей, на которых имеется копия данных) и организация доступа при отсутствии прямого соединения к интернету или при плохом качестве канала связи (можно загрузить данные через ближайших участников в локальной сети). Кроме хранения файлов и обмена данными IPFS может использоваться как основа для создания новых сервисов, например, для организации работы сайтов, не привязанных к серверам, или для создания распределённых приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ipfs.io/2020-09-2...)
  2. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.6
  3. OpenNews: Значительное обновление глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.5
  4. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  5. OpenNews: Представлена распределённая система доставки web-контента CacheP2P
  6. OpenNews: Выпуск распределённого отказоустойчивого хранилища LeoFS 1.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53782-ipfs
Ключевые слова: ipfs, p2p
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  • 1.1, DEF (?), 14:18, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во славу файлового роя!
     
     
  • 2.15, ПэЖэ (?), 15:47, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я давно её не трогал. Она научилась раздавать и качать файлы на фс ос, а не в свою базу данных?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:32, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раздавать с ФС давно можно: ipfs add --no-copy
    Качать сразу на ФС — не знаю.
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 16:34, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раздавать с ФС давно можно: ipfs add --no-copy

    Правильно: ipfs add --nocopy

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:20, 25/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:24, 25/09/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.4, Иваня (?), 14:26, 25/09/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:34, 25/09/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.6, Аноним (5), 14:35, 25/09/2020 Скрыто модератором
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  • 3.7, Аноним (7), 14:40, 25/09/2020 Скрыто модератором
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  • 4.16, НяшМяш (ok), 15:54, 25/09/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.8, Аноним (8), 14:52, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файлообменную сеть из этого можно сделать? Чтобы как flylink, но без выделенных серверов.
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 15:05, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Файлообменную сеть из этого можно сделать? Чтобы как flylink, но без выделенных
    > серверов.

    Я варез только из ipfs и качаю, если ты об этом.

     
     
  • 3.10, JL2001 (ok), 15:10, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Файлообменную сеть из этого можно сделать? Чтобы как flylink, но без выделенных
    >> серверов.
    > Я варез только из ipfs и качаю, если ты об этом.

    а где его через ipfs раздают?

     
  • 3.21, Аноним (21), 16:39, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу. Где его там найти?
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:29, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забыл уточнить: компьютеры не имеют выхода в интернет. Флай не подходит, т.к. в отношении рискнувших запустить у себя сервер принимаются карательные меры. И админовских прав тоже нет.
     
     
  • 3.22, pfg21 (ok), 16:41, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    воспользуйся syncthing, в нем есть и lan-поиск и сервер поиска пиров.
    или resiliо sync в нем есть свободный шаринг.
    зависит от необходимости.
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:14, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а как же tahoe-lafs?
     
  • 1.13, Аноним (-), 15:35, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столлман его одобрил.
     
  • 1.14, swine (ok), 15:41, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    57Mb. Жирноват бинарь.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:37, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    попробуй освободить место на жестком диске, выгрузив часть файлов на дискеты
     
     
  • 3.25, DayDve (?), 16:50, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще можно Smartdrive использовать!
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:04, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, а я согласен что жирноват бинарь. Так весят некоторые статически скомпилированные утилиты с графикой.
    Не вызывает доверия этот Go...
     
  • 3.27, Аноним (26), 17:06, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как GNU parallel на perl. Запустил 1000 потоков, потоки жрут 20% одного ядра. Сам GNU parallel на пёрл жрёт 100% другого ядра (чисто программу запускать последовательно и по строчке из файла читать).
     

  • 1.19, Deanon (?), 16:36, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может кто сказать какой практический профит со всего этого?
     
     
  • 2.28, Лысый из Пиваса (?), 17:15, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порно с другом обмениваться.
     

  • 1.23, arzeth (ok), 16:43, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По умолчанию если добавить папку на 1 ТБ, то IPFS её особым образом продублирует без предупреждений в ~/.ipfs/ (вроде даже не проверяет есть ли место и ошибку уже в процессе выдаёт).
    Дабы не дублировало, надо
    https://github.com/ipfs/go-ipfs/blob/master/docs/experimental-features.md#ipfs
    ipfs config --json Experimental.FilestoreEnabled true
    Для проверки ещё сделал ipfs config --json Datastore.StorageMax "30M"
    (наверно надо было 100M указать)
    Однако у меня 2 месяца назад (v0.6) этот file store не работал, так что удалил IPFS, тем более оперативку жрёт, и это я ещё ничего не хранил.
     
  • 1.24, DayDve (?), 16:49, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пегий Дудочник! :)
     

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