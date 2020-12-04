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Представлен браузер Beaker 1.0 с P2P-платформой для децентрализованных сайтов

04.12.2020 12:24

После двух лет разработки состоялся первый значительный релиз экспериментального web-браузера Beaker 1.0, примечательного встроенной поддержкой протокола P2P-коммуникаций Hypercore. При помощи данного проткола формируется децентрализованная сеть доставки контента, узлами которой становятся пользователи браузера. Подобная сеть даёт возможность размещать web-приложения, для которых не требуется серверов. Код проекта написан на JavaScript с использованием движка Chromium и платформы Electron, и распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Протокол Hypercore комбинирует технологии блокчейна и BitTorrent. Как и при использовании BitTorrent посетители загружают файлы сайта и начинают участвовать в их раздаче. Основным отличием Hypercore является возможность изменения файлов без создания нового URL. Для создания своего сайта достаточно подготовить необходимый HTML/JavaScript-код, создать окружение Hyperdrive и разместить ссылку на это окружение, доступ к которому осуществляется с использованием URL "hyper://". При открытии данной ссылки контент будет загружен непосредственно с системы автора, после чего загрузивший сможет участвовать в её раздаче другим пользователям.

Основу протокола Hypercore составляет лог, доступный только для добавления новых данных и не допускающий изменения уже добавленной информации. Подобные логи могут быстро распространяться среди участников сети в режиме P2P, при том, что каждый узел может загрузить лишь интересующие отрывки лога и начать участвовать в их раздаче. Целостность лога проверяется при помощи структуры "Дерево Меркла" (Merkle Tree), в которой каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы, благодаря совместному (древовидному) хешированию при помощи хэш-функции BLAKE2b-256. Имея конечный хэш пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний БД.

Для создания сайтов в браузер встроены редактор кода, инструменты для синхронизации каталогов с содержимым сайта, web-терминал (командная оболочка для навигации по окружению Hyperdrive) и специальный API для чтения и загрузки файлов. Поддерживается связывание нескольких окружений Hyperdrive, слияние окружений, создание форков, участие в раздаче окружений других пользователей.

Кроме создания децентрализованных сайтов отмечаются такие области применения Beaker, как приватный обмен данными (доступ к ресурсу может получить только знающий ссылку, оформленную в виде хэша), организация обучения web-программированию (в процессе обучения можно ограничиться одним браузером без серверных систем и дополнительных инструментов), упрощение взаимодействия в командах web-разработчиков и тестирование прототипов сайтов (можно создать форк сайта, внести изменение и поделится результатом).

  1. Главная ссылка к новости (https://beakerbrowser.com/2020...)
  2. OpenNews: Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера qutebrowser 1.12.0
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты web-браузера Kiwi
  5. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  6. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54195-beaker
Ключевые слова: beaker, browser, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (-), 13:40, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ЧТо сО шРиФтаМИ ??!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:44, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что со шрифтами не так?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:47, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Hypercore

    нужно больше P2P протоколов

     
     
  • 2.5, Сейд (ok), 13:52, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BitTorrent
     

  • 1.4, leibniz (ok), 13:50, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А я люблю создавать сайты в Beaker и мечтать (угу). Каждый день я скачиваю на компьютер все логи которые нахожу. На два гига целый день уходит. Зато, когда после тяжёлого дня я прихожу домой, включаю компьютер и ставлю на компиляцию своё сокровище. И мечтаю, представляя, что меня поглотил единый организм Hypercore. Мне вообще кажется, что сайты, умеют думать, у них есть свои семьи, города, чувства... А вчера, мне приснился чудный сон, как будто я нырнул в море, и оно превратилось в Hypercore рыбы, водоросли, медузы, всё из Hypercore, даже небо, даже Ethereum!
     
     
  • 2.9, Fractal (?), 14:00, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль что на опеннет нельзя скинуть фулл :)
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:55, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >JavaScript, Chromium, Electron.

    Не-не-не, Дэвид Блэйн

     
     
  • 2.8, leibniz (ok), 13:57, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не-не, Дэвид Духовны
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:09, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не-не-не, Дэвид Проуз
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:29, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Ой не могу ахахахахахахаха очередной недобраузер а линушники радуются не на радуются))))))) лучше бы фотошоп нормальный сделали под свой линукс а не очередной браузер)))))))))))) а ну да куда вам вы же даже Windows XP не можете догнать то вас и 1%🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:30, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #уем по лбу недоделку
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:34, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Windows XP не можете догнать

    А ты чем догоняешься обычно?

     
  • 2.15, Аноним (12), 14:35, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #удак ты конченый
     
  • 2.16, qwe234 (?), 14:38, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, конечно, всё понимаю, наброс и все дела...
    Но не мог бы ты в след. раз прикидываться троллем, а не дауном?
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 14:42, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ваш линугс научится хотя бы программы и игры от Windows XP запускать тогда поговорим кто тут даун))))))))) надо быть совсем отморозком чтобы ставить линугс неделями с ним возиться лишь бы в браузере сидеть)))))))) порвало люнигсоедов)))))))))))))))
     
     
  • 4.20, Дегенератор (ok), 14:48, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если распечатать на плоттере так вообще самаму канпелять неделю надо ОСR
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:42, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:32, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один Браузер на браузере? А там можно ещё так же внутри сделать, хочу в браузер на браузере в браузере на браузере.

    > Hypercore

    Это конечно интересно. Но зачем, пТуП нужно для раздачи текста? Ой только не говорите мне про всякие там свобода и такое сякое. Там тоже можно зацензурировать, путём цензуры трекера. А статичные страницы для себя, можно было ещё с каменного века сохранять через браузер. Да и сколько там выгоды тебе держать этот сайт у себя на компе? Это что мне теперь 24/7 электрон этот крутить? Думаю aws будет в итоге дешевле. Если уж сильно в неуловимого джо хочется поиграть то .onion тебе в помощь, решение получше будет

     
  • 1.17, Аноним (17), 14:39, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Окей, оно позволяет "хостить" статичные страницы, есть ли что-то вроде распределенной базы данных или как на гипотетическом hyperopennet оставлять комментарии?
     

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