Представлен браузер Beaker 1.0 с P2P-платформой для децентрализованных сайтов

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|1.4, leibniz (ok), 13:50, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А я люблю создавать сайты в Beaker и мечтать (угу). Каждый день я скачиваю на компьютер все логи которые нахожу. На два гига целый день уходит. Зато, когда после тяжёлого дня я прихожу домой, включаю компьютер и ставлю на компиляцию своё сокровище. И мечтаю, представляя, что меня поглотил единый организм Hypercore. Мне вообще кажется, что сайты, умеют думать, у них есть свои семьи, города, чувства... А вчера, мне приснился чудный сон, как будто я нырнул в море, и оно превратилось в Hypercore рыбы, водоросли, медузы, всё из Hypercore, даже небо, даже Ethereum!
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|1.11, Аноним (11), 14:29, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Ой не могу ахахахахахахаха очередной недобраузер а линушники радуются не на радуются))))))) лучше бы фотошоп нормальный сделали под свой линукс а не очередной браузер)))))))))))) а ну да куда вам вы же даже Windows XP не можете догнать то вас и 1%🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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|2.16, qwe234 (?), 14:38, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, конечно, всё понимаю, наброс и все дела...
Но не мог бы ты в след. раз прикидываться троллем, а не дауном?
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|3.19, Аноним (11), 14:42, 04/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда ваш линугс научится хотя бы программы и игры от Windows XP запускать тогда поговорим кто тут даун))))))))) надо быть совсем отморозком чтобы ставить линугс неделями с ним возиться лишь бы в браузере сидеть)))))))) порвало люнигсоедов)))))))))))))))
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|1.13, Аноним (13), 14:32, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё один Браузер на браузере? А там можно ещё так же внутри сделать, хочу в браузер на браузере в браузере на браузере.
> Hypercore
Это конечно интересно. Но зачем, пТуП нужно для раздачи текста? Ой только не говорите мне про всякие там свобода и такое сякое. Там тоже можно зацензурировать, путём цензуры трекера. А статичные страницы для себя, можно было ещё с каменного века сохранять через браузер. Да и сколько там выгоды тебе держать этот сайт у себя на компе? Это что мне теперь 24/7 электрон этот крутить? Думаю aws будет в итоге дешевле. Если уж сильно в неуловимого джо хочется поиграть то .onion тебе в помощь, решение получше будет
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|1.17, Аноним (17), 14:39, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Окей, оно позволяет "хостить" статичные страницы, есть ли что-то вроде распределенной базы данных или как на гипотетическом hyperopennet оставлять комментарии?
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