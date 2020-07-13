В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent

В библиотеку libtorrent, предлагающую эффективную с точки зрения потребления памяти и нагрузки на CPU реализацию протокола BitTorrent, добавлена поддержка протокола WebTorrent. Код работы с WebTorrent войдёт в состав следующего значительного выпуска libtorrent, сформированного после ветки 2.0, которая находится на стадии кандидата в релизы.

WebTorrent представляет собой расширение протокола BotTorrent, позволяющее организовать децентрализованную сеть распространения контента, функционирующую через связывание между собой браузеров пользователей, просматривающих контент. Проект не требует для работы внешней серверной инфраструктуры и браузерных плагинов. Для связывания посетителей сайтов в единую сеть доставки контента достаточно разместить на сайте специальный JavaScript-код, использующий для прямого обмена данными между браузерами технологию WebRTC. Проектом также развивается десктоп-клиент WebTorrent Desktop, обладающий такими расширенными возможностями, как стриминг видео.

Интеграция WebTorrent в libtorrent позволит участвовать в раздаче контента не только через браузеры посетителей сайтов, но и через стационарные торрент-клиенты, использующие библиотеку libtorrent, включая Deluge и qBittorrent (rTorrent изменение не затрагивает, так как он использует другую библиотеку libtorrent). Добавленная в libtorrent реализация WebTorrent написана на C++ и при желании может быть перенесена в другие torrent-библиотеки и клиенты (оригинальный WebTorrent написан на JavaScript).

Таким образом могут формироваться гибридные сети с участниками, способными взаимодействовать с сетями на основе BitTorrent и WebTorrent. Торрент-клиенты на основе libtorrent смогут соединяться с работающими в браузерах пирами WebTorrent, например, участвующими в обмене файлами через instant.io, а также с системами видеовещания или видеохостинга на базе PeerTube. В свою очередь, браузерные клиенты WebTorrent смогут через пользователей стационарных клиентов получить доступ к обширной коллекции торрентов, раздаваемой BitTorrent-пирами поверх TCP/UDP.