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В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent

13.07.2020 21:56

В библиотеку libtorrent, предлагающую эффективную с точки зрения потребления памяти и нагрузки на CPU реализацию протокола BitTorrent, добавлена поддержка протокола WebTorrent. Код работы с WebTorrent войдёт в состав следующего значительного выпуска libtorrent, сформированного после ветки 2.0, которая находится на стадии кандидата в релизы.

WebTorrent представляет собой расширение протокола BotTorrent, позволяющее организовать децентрализованную сеть распространения контента, функционирующую через связывание между собой браузеров пользователей, просматривающих контент. Проект не требует для работы внешней серверной инфраструктуры и браузерных плагинов. Для связывания посетителей сайтов в единую сеть доставки контента достаточно разместить на сайте специальный JavaScript-код, использующий для прямого обмена данными между браузерами технологию WebRTC. Проектом также развивается десктоп-клиент WebTorrent Desktop, обладающий такими расширенными возможностями, как стриминг видео.

Интеграция WebTorrent в libtorrent позволит участвовать в раздаче контента не только через браузеры посетителей сайтов, но и через стационарные торрент-клиенты, использующие библиотеку libtorrent, включая Deluge и qBittorrent (rTorrent изменение не затрагивает, так как он использует другую библиотеку libtorrent). Добавленная в libtorrent реализация WebTorrent написана на C++ и при желании может быть перенесена в другие torrent-библиотеки и клиенты (оригинальный WebTorrent написан на JavaScript).

Таким образом могут формироваться гибридные сети с участниками, способными взаимодействовать с сетями на основе BitTorrent и WebTorrent. Торрент-клиенты на основе libtorrent смогут соединяться с работающими в браузерах пирами WebTorrent, например, участвующими в обмене файлами через instant.io, а также с системами видеовещания или видеохостинга на базе PeerTube. В свою очередь, браузерные клиенты WebTorrent смогут через пользователей стационарных клиентов получить доступ к обширной коллекции торрентов, раздаваемой BitTorrent-пирами поверх TCP/UDP.



  1. Главная ссылка к новости (https://feross.org/libtorrent-...)
  2. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.2
  3. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.0
  4. OpenNews: Выпуск Invidious 0.15, альтернативного фронтенда для YouTube
  5. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53338-libtorrent
Ключевые слова: libtorrent, webtorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Crazy Alex (ok), 22:40, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве deluge/qbittorrent и rtorrent используют одну и ту же библиотеку?
     
     
  • 2.4, Анонец (?), 22:46, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как я понял, речь всё-таки о rasterbar-libtorrent, то есть rTorrent тут не при делах.
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:51, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы правы, в rTorrent другая библиотека libtorrent, которая https://github.com/rakshasa/libtorrent , а не https://github.com/arvidn/libtorrent
     
  • 2.14, Аноним (-), 02:21, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И KTorrent кажется в пролете?
     

  • 1.2, Анонец (?), 22:44, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но ведь rTorrent и qBittorrent используют разные libtorrent?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:44, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огромную нагрузку, жор ресурсов и peшeтoвocть с этим JS-WebRTC-WebTorrent чую я.
     
     
  • 2.7, proninyaroslav (ok), 22:56, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Оригинально вы скрестили js и протокол.
     

  • 1.5, Самый Лучший Гусь (?), 22:47, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Перехожу на transmission.
     
     
  • 2.8, derfenix (ok), 23:40, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Чёрт.. Ему не понравилось!.. Парни! Отменяем всё срочно!!
     

  • 1.9, GrayBeard (ok), 00:21, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    BotTorrent !!! Понимаю, что очепятка, но какая шикарная идея! Или всё же не очепятка, и я чего-то упустил?
     
  • 1.10, бублички (?), 01:00, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я так понимаю эту революционную новику добавили спеицально по просьбе анонимусов с OpenNET? иначе просто ума не приложу относительно практического применения - что не копнёшь всё какое-то не очень нужное
     
  • 1.11, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:12, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора уже собпрать всех веб-макак в дурку под капельницы с галоперидолом
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 02:37, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда ты прекратишь говорить другим что делать и считать чужие деньги?
     
     
  • 3.17, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 03:11, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ... деньги? Тебя тоже нужно сдать в дурку на галоперидоловые опыты
     

  • 1.12, Аноним (12), 01:18, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, хана.

    1. Вот есть копирасты.
    2. Копирасты хотят рассылать письма счастья.
    3. Копирасты обязаны действовать легально. А ISP в западных государствах бизнесам запретит из домашнего инета бизнес вести.
    4. Айпишники же бизнес-сегментов хорошо известны и заносятся в ip фильтр.
    5. Торрент-клиентов по пальцам пересчитать, все они хорошо известны. Никому в здравом уме не прийдёт в голову ставить торрент-клиент от копирастов, который помимо обычной функциональности будет иметь функциональность логировать подключающиеся айпишники и слать копирастам.
    6. И тут на арену выходит вебторрент. Его можно встроить в любой вебсайт, фоном. Согласие пользователя не нужно. Знание пользователя о таком скрипте тоже не нужно. Всё что нужно - это модифицированная либа для веб-торента, подержка этой сети обычными клиентами и способ discovery пиров, который позволит обычным клиентам подключаться к вебклиентам. Айпишники обычных пользователей, не бизнеса, вы не отличите нормального пользователя от скриптобота под контролем копирастов.

     
     
  • 2.16, Crazy Alex (ok), 03:07, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да лет десять уже никто не возится с фильтрами. Где юрисликция позволяет (включая и Россию) - качают и раздают без стеснения, где нет - кто понаглее берёт VPN, остальные только качают - письма счастья летают только за раздачу.
     

  • 1.13, Аноним (13), 02:03, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же PohTorrent   и   NahTorrent, ещë не встроили?
     
     
  • 2.19, КО (?), 06:00, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, зачем...
     

  • 1.18, КО (?), 06:00, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет какая-то жесть с qbittorrent в последнее время, пришлось на старый libtorrent перейти.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 06:59, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.21, Надим (?), 07:17, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошая новость. Это позволит создавать пиратские онлайн кинотеатры нового поколения, работающие сразу через браузер и не требующие установки специального софта. Да и в торрент трекеры с этой технологией можно будет вдохнуть новую жизнь - только представьте себе, что теперь для скачивания чего-то не нужен торрент клиент, трекер сам предоставит на своих страницах веб-клиент и для конечного посетителя все будет выглядеть как скачка обычного файла.
     
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