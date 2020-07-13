В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent

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|2.4, Анонец (?), 22:46, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как я понял, речь всё-таки о rasterbar-libtorrent, то есть rTorrent тут не при делах.
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|1.3, Аноним (3), 22:44, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Огромную нагрузку, жор ресурсов и peшeтoвocть с этим JS-WebRTC-WebTorrent чую я.
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|1.9, GrayBeard (ok), 00:21, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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BotTorrent !!! Понимаю, что очепятка, но какая шикарная идея! Или всё же не очепятка, и я чего-то упустил?
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|1.10, бублички (?), 01:00, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я так понимаю эту революционную новику добавили спеицально по просьбе анонимусов с OpenNET? иначе просто ума не приложу относительно практического применения - что не копнёшь всё какое-то не очень нужное
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|2.15, Аноним (-), 02:37, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда ты прекратишь говорить другим что делать и считать чужие деньги?
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|1.12, Аноним (12), 01:18, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну всё, хана.
1. Вот есть копирасты.
2. Копирасты хотят рассылать письма счастья.
3. Копирасты обязаны действовать легально. А ISP в западных государствах бизнесам запретит из домашнего инета бизнес вести.
4. Айпишники же бизнес-сегментов хорошо известны и заносятся в ip фильтр.
5. Торрент-клиентов по пальцам пересчитать, все они хорошо известны. Никому в здравом уме не прийдёт в голову ставить торрент-клиент от копирастов, который помимо обычной функциональности будет иметь функциональность логировать подключающиеся айпишники и слать копирастам.
6. И тут на арену выходит вебторрент. Его можно встроить в любой вебсайт, фоном. Согласие пользователя не нужно. Знание пользователя о таком скрипте тоже не нужно. Всё что нужно - это модифицированная либа для веб-торента, подержка этой сети обычными клиентами и способ discovery пиров, который позволит обычным клиентам подключаться к вебклиентам. Айпишники обычных пользователей, не бизнеса, вы не отличите нормального пользователя от скриптобота под контролем копирастов.
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|2.16, Crazy Alex (ok), 03:07, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да лет десять уже никто не возится с фильтрами. Где юрисликция позволяет (включая и Россию) - качают и раздают без стеснения, где нет - кто понаглее берёт VPN, остальные только качают - письма счастья летают только за раздачу.
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|1.18, КО (?), 06:00, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чет какая-то жесть с qbittorrent в последнее время, пришлось на старый libtorrent перейти.
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|1.21, Надим (?), 07:17, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень хорошая новость. Это позволит создавать пиратские онлайн кинотеатры нового поколения, работающие сразу через браузер и не требующие установки специального софта. Да и в торрент трекеры с этой технологией можно будет вдохнуть новую жизнь - только представьте себе, что теперь для скачивания чего-то не нужен торрент клиент, трекер сам предоставит на своих страницах веб-клиент и для конечного посетителя все будет выглядеть как скачка обычного файла.
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