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Выпуск qBittorrent 4.2

04.12.2019 07:36

Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.2.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и треккеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP.

В новой версии:

  • Для хэширования паролей блокировки экрана и доступа к web-интерфейсу задействован алгоритм PBKDF2;
  • Завершено преобразование пиктограмм в формат SVG;
  • Добавлена возможность изменения стиля интерфейса при помощи таблиц стилей QSS;
  • Добавлен диалог "Tracker entries";
  • При первом запуске обеспечен случайный выбор номера порта;
  • Реализован переход в режим Super Seeding после исчерпания лимита по времени и интенсивности трафика;
  • Улучшена реализация встроенного трекера, который теперь лучше соответствует спецификациям BEP (BitTorrent Enhancement Proposal);
  • Добавлена опция для выравнивания файла по границе блока при создании нового торрента;
  • Добавлена поддержка открытия файла или вызова торрента через нажатие Enter;
  • Добавлена возможность удаления торрента и связанных с ним файлов после исчерпания заданного лимита;
  • Появилась возможность выбора сразу нескольких элементов в диалоге со списком заблокированных IP;
  • Возвращены возможности приостановки проверки торрентов и принудительного вызова повторной проверки полностью не стартовавших торрентов;
  • Добавлена команда предпросмотра файла, активируемая при двойном клике;
  • Добавлена поддержка libtorrent 1.2.x и прекращена работа с версиями меньше 1.1.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.0
  3. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.1
  4. OpenNews: Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты
  5. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  6. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: torrent, bittorrent, qtbittorrent
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:45, 04/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    просто лучший торрент клиент. больно смотреть, когда люди ставят себе на венду этот мюторрент, где из под рекламы ничего не видно.
     
  • 2, Аноним (2), 07:47, 04/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем он нужен, если есть transmission?
     
  • 3, Иваня (?), 07:50, 04/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Классный торрент клиент, только им и пользуюсь. Всем доволен.
     

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