Выпуск qBittorrent 4.2

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Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.2.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и треккеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP.
В новой версии:
- Для хэширования паролей блокировки экрана и доступа к web-интерфейсу задействован алгоритм PBKDF2;
- Завершено преобразование пиктограмм в формат SVG;
- Добавлена возможность изменения стиля интерфейса при помощи таблиц стилей QSS;
- Добавлен диалог "Tracker entries";
- При первом запуске обеспечен случайный выбор номера порта;
- Реализован переход в режим Super Seeding после исчерпания лимита по времени и интенсивности трафика;
- Улучшена реализация встроенного трекера, который теперь лучше соответствует спецификациям BEP (BitTorrent Enhancement Proposal);
- Добавлена опция для выравнивания файла по границе блока при создании нового торрента;
- Добавлена поддержка открытия файла или вызова торрента через нажатие Enter;
- Добавлена возможность удаления торрента и связанных с ним файлов после исчерпания заданного лимита;
- Появилась возможность выбора сразу нескольких элементов в диалоге со списком заблокированных IP;
- Возвращены возможности приостановки проверки торрентов и принудительного вызова повторной проверки полностью не стартовавших торрентов;
- Добавлена команда предпросмотра файла, активируемая при двойном клике;
- Добавлена поддержка libtorrent 1.2.x и прекращена работа с версиями меньше 1.1.10.