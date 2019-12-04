Выпуск qBittorrent 4.2

Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.2.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и треккеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. В новой версии: Для хэширования паролей блокировки экрана и доступа к web-интерфейсу задействован алгоритм PBKDF2;

Завершено преобразование пиктограмм в формат SVG;

Добавлена возможность изменения стиля интерфейса при помощи таблиц стилей QSS;

Добавлен диалог "Tracker entries";

При первом запуске обеспечен случайный выбор номера порта;

Реализован переход в режим Super Seeding после исчерпания лимита по времени и интенсивности трафика;

Улучшена реализация встроенного трекера, который теперь лучше соответствует спецификациям BEP (BitTorrent Enhancement Proposal);

Добавлена опция для выравнивания файла по границе блока при создании нового торрента;

Добавлена поддержка открытия файла или вызова торрента через нажатие Enter;

Добавлена возможность удаления торрента и связанных с ним файлов после исчерпания заданного лимита;

Появилась возможность выбора сразу нескольких элементов в диалоге со списком заблокированных IP;

Возвращены возможности приостановки проверки торрентов и принудительного вызова повторной проверки полностью не стартовавших торрентов;

Добавлена команда предпросмотра файла, активируемая при двойном клике;

Добавлена поддержка libtorrent 1.2.x и прекращена работа с версиями меньше 1.1.10.



