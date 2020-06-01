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Выпуск web-браузера qutebrowser 1.12.0

01.06.2020 23:00

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 1.12.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Добавлена команда ":debug-keytester", показывающая виджет тестирования клавиш;
  • Добавлена команда ":config-diff", вызывающая служебную страницу "qute://configdiff";
  • Реализован отладочный флаг "--debug-flag log-cookies" для записи в лог всех Cookie;
  • Добавлены настройки "colors.contextmenu.disabled.{fg,bg}" для изменения цветов неактивных элементов в контекстном меню;
  • Добавлен новый режим построчного выделения ":toggle-selection --line", связанный с клавиатурной комбинацией Shift-V);
  • Добавлены настройки "colors.webpage.darkmode.*" для управления тёмным режимом интерфейса;
  • Команда ":tab-give --private" теперь отсоединяет вкладку в новое окно с активным приватным режимом.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/qutebrowser...)
  2. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 1.11.0 и Min 1.14
  3. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Браузер Waterfox перешёл в руки компании System1
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты web-браузера Kiwi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53068-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какое-то эталонное ненужно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:49, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Еще бы на электроне браузер накорябали, на питоне полумеры галимые.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:16, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > не отвлекающий от просмотра содержимого

    Это как emacs-w3m, только без Emacs и w3m?))

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:31, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов),

    Мегатупость. Если баннер лежит на том же домене, что и сам сайт, то мне что ли весь сайт заблокировать?

     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 23:35, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, это плохой сайт.
     
     
  • 3.10, пох. (?), 00:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты тогда делаешь на впопеннете? Это очень, очень плахой сайт!

    Вот надысь внизу вылезло тут ЧОРНОЕ, страшное, вырвиглазие:
    www.opennet.ru##a[href^="https://inferno.name/"]
    ||www.opennet.ru/img/inferno2.png

    - и посланец из зада отправился обратно, в зад.

     
     
  • 4.12, Крабыч (?), 01:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опенет ещё и гуглопарашу скриптовую в браузер суёт
     
  • 2.5, Аноним (2), 23:35, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все же 85% проблем именно в подключенных сторонних 'ресурсах', по моему скромному опыту..
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:47, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на остальных 15% рекламу таки смотреть?
     

  • 1.8, Бэтман (?), 00:03, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отличный кандидат на роль systemd-browserd
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кутиня не пройдет по лицензии. Эпифани или как он там сейчас.
     
     
  • 3.11, пох. (?), 00:50, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а пихон не пройдет по coding style.

    Надо на сях, обязательно! Никто еще сишных electron bindings не нарисовал?

     

  • 1.13, Аноним (13), 01:41, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на винде питон не популярен вроде как.
    Что у них популярно: создание своих репаков из бинарных программ. Что вроде как даже не нарушает лицензию, а если нарушает, то не сильно.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 01:42, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из исходников они тоже не особо собирают. Репаки наше все. А я намучился с Visual Studio. Пытался там aMule собрать, но не получилось.
     

  • 1.15, crandel (ok), 01:49, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox + tridactyl forever
     
  • 1.16, Аноним (16), 02:17, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >построенную целиком на клавиатурных комбинациях.

    Я правильно понимаю что это для "профессионалов" отрицающих графический интерфейс пользователя и манипулятор типа мышь?

     
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