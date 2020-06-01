Выпуск web-браузера qutebrowser 1.12.0

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 1.12.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Добавлена команда ":debug-keytester", показывающая виджет тестирования клавиш;

Добавлена команда ":config-diff", вызывающая служебную страницу "qute://configdiff";

Реализован отладочный флаг "--debug-flag log-cookies" для записи в лог всех Cookie;

Добавлены настройки "colors.contextmenu.disabled.{fg,bg}" для изменения цветов неактивных элементов в контекстном меню;

Добавлен новый режим построчного выделения ":toggle-selection --line", связанный с клавиатурной комбинацией Shift-V);

Добавлены настройки "colors.webpage.darkmode.*" для управления тёмным режимом интерфейса;

Команда ":tab-give --private" теперь отсоединяет вкладку в новое окно с активным приватным режимом.



