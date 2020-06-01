Выпуск web-браузера qutebrowser 1.12.0

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|2.7, Аноним (7), 23:49, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще бы на электроне браузер накорябали, на питоне полумеры галимые.
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|1.2, Аноним (2), 23:16, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> не отвлекающий от просмотра содержимого
Это как emacs-w3m, только без Emacs и w3m?))
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|1.3, Аноним (3), 23:31, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов),
Мегатупость. Если баннер лежит на том же домене, что и сам сайт, то мне что ли весь сайт заблокировать?
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|3.10, пох. (?), 00:48, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что ты тогда делаешь на впопеннете? Это очень, очень плахой сайт!
Вот надысь внизу вылезло тут ЧОРНОЕ, страшное, вырвиглазие:
www.opennet.ru##a[href^="https://inferno.name/"]
||www.opennet.ru/img/inferno2.png
- и посланец из зада отправился обратно, в зад.
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|2.5, Аноним (2), 23:35, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все же 85% проблем именно в подключенных сторонних 'ресурсах', по моему скромному опыту..
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|2.9, Аноним (9), 00:46, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кутиня не пройдет по лицензии. Эпифани или как он там сейчас.
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|3.11, пох. (?), 00:50, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а пихон не пройдет по coding style.
Надо на сях, обязательно! Никто еще сишных electron bindings не нарисовал?
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|1.13, Аноним (13), 01:41, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на винде питон не популярен вроде как.
Что у них популярно: создание своих репаков из бинарных программ. Что вроде как даже не нарушает лицензию, а если нарушает, то не сильно.
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|2.14, Аноним (13), 01:42, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из исходников они тоже не особо собирают. Репаки наше все. А я намучился с Visual Studio. Пытался там aMule собрать, но не получилось.
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|1.16, Аноним (16), 02:17, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>построенную целиком на клавиатурных комбинациях.
Я правильно понимаю что это для "профессионалов" отрицающих графический интерфейс пользователя и манипулятор типа мышь?
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