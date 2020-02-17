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Браузер Waterfox перешёл в руки компании System1

17.02.2020 07:34

Разработчик web-браузера Waterfox сообщил о передаче проекта в руки компании System1, специализирующейся на привлечении аудитории на сайты клиентов. System1 будет финансировать дальнейшую работу над браузером и поможет перевести Waterfox из проекта одного энтузиаста в продукт, разрабатываемый командой разработчиков, который будет претендовать на роль полноценной альтернативы большим браузарам. Изначальный автор Waterfox продолжит работу над проектом, но уже как сотрудник System1.

Напомним, что Waterfox представляет собой модификацию Firefox, ориентированную на сохранение конфиденциальности пользователя, возвращение привычных возможностей и удаление навязываемых новшеств, таких как интеграция с сервисом Pocket. В Waterfox также отключена поддержка API Encrypted Media Extensions (DRM для Web), рекламных рекомендаций на стартовой странице и передачи телеметрии. Предоставлена возможность использования плагинов NPAPI и установки любых дополнений, независимо от наличия цифровой подписи. Код наработок проекта поставляется под лицензией MPLv2. Сборки формируются для Linux, macOS и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.waterfox.net/blog/...)
  2. OpenNews: Доступен web-браузер Waterfox 55
  3. OpenNews: Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux
  4. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.8.0
  6. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.12
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: waterfox, firefox
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  • 1.2, Аноним (2), 07:44, 17/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Фух, отошёл от удара. Перечитал. Оказывается, не Firefox вошёл в состав systemd.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:20, 17/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > специализирующейся на привлечении аудитории на сайты клиентов

    Ключевая фраза. Продался маркетолагам, как startpage.com. Теперь в нем еще больше телеметрии будет.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:21, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет.
     
  • 2.8, Аносним (?), 08:23, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а чё... Первый браузер целиком состоящий из модулей телеметрии...  Вполне в духе времени...
     

  • 1.4, Janina Jung (?), 08:21, 17/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Waterfox <...> ориентирован на сохранение конфиденциальности пользователя
    > передача проекта в руки компании System1, специализирующейся на привлечении аудитории на сайты клиентов

    пф

     
  • 1.5, Аносним (?), 08:21, 17/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    "...в руки компании System1, специализирующейся на привлечении аудитории на сайты клиентов..."

    Можно начинать закапывать...

     
  • 1.7, Sluggard (ok), 08:23, 17/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Учитывая это

    > System1, специализирующейся на привлечении аудитории на сайты клиентов

    удаление

    > рекламных рекомендаций на стартовой странице и передачи телеметрии

    надо полагать, прекратится?

     

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