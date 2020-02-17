Браузер Waterfox перешёл в руки компании System1

Разработчик web-браузера Waterfox сообщил о передаче проекта в руки компании System1, специализирующейся на привлечении аудитории на сайты клиентов. System1 будет финансировать дальнейшую работу над браузером и поможет перевести Waterfox из проекта одного энтузиаста в продукт, разрабатываемый командой разработчиков, который будет претендовать на роль полноценной альтернативы большим браузарам. Изначальный автор Waterfox продолжит работу над проектом, но уже как сотрудник System1.

Напомним, что Waterfox представляет собой модификацию Firefox, ориентированную на сохранение конфиденциальности пользователя, возвращение привычных возможностей и удаление навязываемых новшеств, таких как интеграция с сервисом Pocket. В Waterfox также отключена поддержка API Encrypted Media Extensions (DRM для Web), рекламных рекомендаций на стартовой странице и передачи телеметрии. Предоставлена возможность использования плагинов NPAPI и установки любых дополнений, независимо от наличия цифровой подписи. Код наработок проекта поставляется под лицензией MPLv2. Сборки формируются для Linux, macOS и Windows.



