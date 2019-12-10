Выпуск браузера Pale Moon 28.8.0

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.8, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Добавлена поддержка вариантов ОС Solaris, таких как Illumos;

Для таблиц реализовано CSS-свойство "position: sticky" для закрепления позиции таблиц независимо от прокрутки;

Добавлена базовая поддержка JavaScript-модулей;

Реализованы методы Promise.prototype.finally() и String.prototype.matchAll, а также расширена поддержка регулярных выражений (поддержка разбора в обратном направлении и флага /s);

Обновлены версии cairo, SQLite 3.30.1, Brotli 1.0.7, woff2 1.0.2, OpenType Sanitizer 8.0.0;

Обновлён встроенный шрифт для Emoji (twemoji 0.5.0);

Улучшена отрисовка CSS grid;

Для сжатия поставляемых пакетов задействованы 7z/xz вместо zip/bz2;

Добавлена настройка для отключения запроса подтверждения аутентификации (для защиты от DoS-атак через зацикливания диалога);

По умолчанию отключена поддержка привязки открытых ключей (HPKP, HTTP Public Key Pinning).



