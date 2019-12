Выпуск браузера Pale Moon 28.8.0

новость про PKP, на самом деле - говенная. Целиком она выглядит так: Disabled the use of HPKP by default due to the inherent risks involved with this feature. A preference was added to completely disable header processing, and using preloaded pins is effectively disabled. Please note that this is automatically disabled by default for everyone, regardless of your previous setting for this feature, and it is strongly recommended you keep this feature disabled. HPKP will eventually be removed (overall Internet concensus). Гугль и его марионетка мурзила пришли к "консенсусу" - нахрен не нужен этот pkp, не позволяет быстренько выпустить левый сертификат.

"но зачем ты оказался первым учеником?!"

Да еще и повторяешь бред собачий про "inherent risk"?