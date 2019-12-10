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Выпуск браузера Pale Moon 28.8.0

10.12.2019 22:17

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.8, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка вариантов ОС Solaris, таких как Illumos;
  • Для таблиц реализовано CSS-свойство "position: sticky" для закрепления позиции таблиц независимо от прокрутки;
  • Добавлена базовая поддержка JavaScript-модулей;
  • Реализованы методы Promise.prototype.finally() и String.prototype.matchAll, а также расширена поддержка регулярных выражений (поддержка разбора в обратном направлении и флага /s);
  • Обновлены версии cairo, SQLite 3.30.1, Brotli 1.0.7, woff2 1.0.2, OpenType Sanitizer 8.0.0;
  • Обновлён встроенный шрифт для Emoji (twemoji 0.5.0);
  • Улучшена отрисовка CSS grid;
  • Для сжатия поставляемых пакетов задействованы 7z/xz вместо zip/bz2;
  • Добавлена настройка для отключения запроса подтверждения аутентификации (для защиты от DoS-атак через зацикливания диалога);
  • По умолчанию отключена поддержка привязки открытых ключей (HPKP, HTTP Public Key Pinning).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.7.0
  3. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  4. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  5. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Из удалённых компонентов можно отметить DRM, WebRTC

    Скажите, кто пользуется им активно, это помешает смотреть вебинары, которые завязаны на WebRTC, и запускать DRM-контент, да? Решения какие-то есть? Кто-то серьезно работал в этом браузере или так чисто погуглить и посмотреть ютубчик?

     
     
  • 2.4, Михрютка (ok), 23:23, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>>WebRTC. Apart from opening up a whole can of worms security/privacy-wise, "Web Real Time Chat" (comparable with Skype video calls and the likes) is not considered useful or desired functionality for Pale Moon (both according to the developers and the users of the browser at large). This is best left to dedicated programs or at most a browser plug-in.

    https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?t=2948

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 23:25, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яснопонятно. Спасибо.
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:25, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какие плагины (расширения) существуют, чтобы запускать на Луне "Web Real Time Chat"?
    И, кстати, в Василиске WebRTC поддерживается. Но у меня на Василиске не работали видео чаты онлайн почему-то. Хотя, может проблема была в другом. Просто факт.
     
     
  • 4.19, Михрютка (ok), 00:42, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это какие плагины (расширения) существуют, чтобы запускать на Луне "Web Real Time
    > Chat"?

    https://lmgtfy.com/?q=palemoon+webrtc+plugin&s=l


     
     
  • 5.22, Аноним (14), 00:51, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл гуглом. А конкретики не увидел. Ткните просто в магазин расширений Палемуна или https://github.com/JustOff/ca-archive/releases
    Плиз!
     
  • 2.8, ползкрокодил (?), 00:05, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где это такая работа, что DRM-контент надо запускать? Ну кроме разработки DRM-сервисов, естественно, но тогда всё равно надо зоопарк браузеров держать и тестировать в них.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:17, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    WebAssembly когда?
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:22, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чэнжлог в новости не полный.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:23, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где картинке? ;) Я уже забыл, как выглядит "классический интерфейс".
    Где брать расширения для него? На офсайте прямо скажем не густо..
     
     
  • 2.9, ползкрокодил (?), 00:05, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он выглядит так, как настроишь. Чем и ценен.
     
  • 2.10, Ю.Т. (?), 00:11, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из classic addons также ставить можно.
     

  • 1.7, Аноним (1), 23:32, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Latest release: 28.7.2

    Где скочять новую версию?

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 00:31, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.palemoon.org/download.shtml
     

  • 1.11, siropchik (??), 00:12, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но по сути у него нет будущего и развития. Движок то никто не развивает...
     
     
  • 2.13, Аноним (2), 00:24, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше фактов и примеров, мнеьше маркетингового трепа.
     
  • 2.15, Аноним (14), 00:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз, по-моему именно Луна и Василиск движок-то как раз развивают. В отличие от Ватерфокса, Симанки и прочих либрафоксов и васянофоксов.
     
  • 2.17, Аноним (5), 00:33, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какбэ движок дело десятое. Для юзера. Что мы уже видели много-много раз..
    Ну вот на квантуме зато развития столько, что все стонут, не иначе от радости.
     
     
  • 3.20, Аноним (14), 00:46, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего стонать-то. Фурифокс гадит сам себе в штаны. И думает, что это должно нравиться его, когда-то верным, пользователям. Вот и ходит обосраный, уничтожая сам себе и мимикрируя под хром.
     
     
  • 4.24, Аноним (5), 00:56, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернатив же все равно нет.
     

  • 1.12, пох. (?), 00:20, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    новость про PKP, на самом деле - говенная. Целиком она выглядит так:

    Disabled the use of HPKP by default due to the inherent risks involved with this feature. A preference was added to completely disable header processing, and using preloaded pins is effectively disabled. Please note that this is automatically disabled by default for everyone, regardless of your previous setting for this feature, and it is strongly recommended you keep this feature disabled. HPKP will eventually be removed (overall Internet concensus).

    Гугль и его марионетка мурзила пришли к "консенсусу" - нахрен не нужен этот pkp, не позволяет быстренько выпустить левый сертификат.
    "но зачем ты оказался первым учеником?!"
    Да еще и повторяешь бред собачий про "inherent risk"?

     
  • 1.18, Аноним (14), 00:40, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче. Установив на машину один браузер Палемун, ты не сможешь открывать все сайты. Не универсальный инструмент. Все равно придется иметь еще другой браузер для нормального функционирования всех других сайтов и сервисов. Либо из хромых, либо квантум. Лучше из хромых, к сожалению. Сейчас весь вэб делается под хром.
    Это не гуд. Хороший браузер должен одинаково хорошо работать на всём материале.
     
     
  • 2.21, Аноним (5), 00:50, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без примеров не считается.
    Например у меня некоторые сайты в настройках зарезаны по максимуму, некоторые подумали бы "ааа, ниработаить" - а мне норм.
     
     
  • 3.23, Аноним (14), 00:54, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у вас есть второй браузер? Для остального. ;-)
     
     
  • 4.25, Аноним (5), 00:59, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ни второго браузера, ни второй ОС в дуалбуте. Хотя вру, есть второй браузер, точно! - w3m, бгг.
     
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