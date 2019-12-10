Выпуск браузера Pale Moon 28.8.0

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|1.1, Аноним (1), 23:12, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Из удалённых компонентов можно отметить DRM, WebRTC
Скажите, кто пользуется им активно, это помешает смотреть вебинары, которые завязаны на WebRTC, и запускать DRM-контент, да? Решения какие-то есть? Кто-то серьезно работал в этом браузере или так чисто погуглить и посмотреть ютубчик?
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|2.4, Михрютка (ok), 23:23, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>>WebRTC. Apart from opening up a whole can of worms security/privacy-wise, "Web Real Time Chat" (comparable with Skype video calls and the likes) is not considered useful or desired functionality for Pale Moon (both according to the developers and the users of the browser at large). This is best left to dedicated programs or at most a browser plug-in.
https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?t=2948
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|3.14, Аноним (14), 00:25, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это какие плагины (расширения) существуют, чтобы запускать на Луне "Web Real Time Chat"?
И, кстати, в Василиске WebRTC поддерживается. Но у меня на Василиске не работали видео чаты онлайн почему-то. Хотя, может проблема была в другом. Просто факт.
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|2.8, ползкрокодил (?), 00:05, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где это такая работа, что DRM-контент надо запускать? Ну кроме разработки DRM-сервисов, естественно, но тогда всё равно надо зоопарк браузеров держать и тестировать в них.
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|1.5, Аноним (5), 23:23, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где картинке? ;) Я уже забыл, как выглядит "классический интерфейс".
Где брать расширения для него? На офсайте прямо скажем не густо..
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|2.15, Аноним (14), 00:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз, по-моему именно Луна и Василиск движок-то как раз развивают. В отличие от Ватерфокса, Симанки и прочих либрафоксов и васянофоксов.
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|2.17, Аноним (5), 00:33, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какбэ движок дело десятое. Для юзера. Что мы уже видели много-много раз..
Ну вот на квантуме зато развития столько, что все стонут, не иначе от радости.
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|3.20, Аноним (14), 00:46, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего стонать-то. Фурифокс гадит сам себе в штаны. И думает, что это должно нравиться его, когда-то верным, пользователям. Вот и ходит обосраный, уничтожая сам себе и мимикрируя под хром.
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|1.12, пох. (?), 00:20, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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новость про PKP, на самом деле - говенная. Целиком она выглядит так:
Disabled the use of HPKP by default due to the inherent risks involved with this feature. A preference was added to completely disable header processing, and using preloaded pins is effectively disabled. Please note that this is automatically disabled by default for everyone, regardless of your previous setting for this feature, and it is strongly recommended you keep this feature disabled. HPKP will eventually be removed (overall Internet concensus).
Гугль и его марионетка мурзила пришли к "консенсусу" - нахрен не нужен этот pkp, не позволяет быстренько выпустить левый сертификат.
"но зачем ты оказался первым учеником?!"
Да еще и повторяешь бред собачий про "inherent risk"?
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|1.18, Аноним (14), 00:40, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Короче. Установив на машину один браузер Палемун, ты не сможешь открывать все сайты. Не универсальный инструмент. Все равно придется иметь еще другой браузер для нормального функционирования всех других сайтов и сервисов. Либо из хромых, либо квантум. Лучше из хромых, к сожалению. Сейчас весь вэб делается под хром.
Это не гуд. Хороший браузер должен одинаково хорошо работать на всём материале.
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|2.21, Аноним (5), 00:50, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без примеров не считается.
Например у меня некоторые сайты в настройках зарезаны по максимуму, некоторые подумали бы "ааа, ниработаить" - а мне норм.
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|4.25, Аноним (5), 00:59, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня ни второго браузера, ни второй ОС в дуалбуте. Хотя вру, есть второй браузер, точно! - w3m, бгг.
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