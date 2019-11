Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux

3.26 , Аноним ( 26 ), 21:54, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из новости следует только наличие предустановленного ПО. Будет предустанавлитваться сверхархимегарусская ось, которую потом пользователь будет сносить.

В чем профиты?

Все просто.

1. Продаем сверхархимегарусскую ось.

2. При этом над качеством работать не надо, все равно ее будут сносить.

4.52 , Аноним ( 52 ), 23:04, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, а если за снос будут на бутылку просить присесть?

5.56 , zzz ( ?? ), 23:14, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Товариш опытный.

6.76 , Аноним ( 76 ), 02:17, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего и вам желаю. Это как с VPN, сначала наказание за распрастронение способов обхода блокировок, потом за факт обхода. Сначала штраф за продажу без шпионского софта, а потом за выпиливание шпионского софта.

4.71 , Аноним ( 71 ), 01:09, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вряд ли речь идет про ОС. Больше похоже на "подачку" Яндексу. Эти давно ноют на монополию Google сервисов. Скорее всего будут лоббировать Алису в каждый дом.

5.77 , Аноним ( 76 ), 02:18, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так эта станция шпиоское устройство в чистом виде.

5.85 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 03:44, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Yandex B.V. не является российским и к нему этот «закон» не относится.

6.87 , KhabMan ( ok ), 04:00, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё как односится) В России действует ООО "Яндекс", и сотрудники тоже в России трудятся. А то, что это оффшор - кого это интересует в нашем государстве? :)

3.36 , выыры ( ? ), 22:20, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Запрет на туалетную бумагу не повысит продажы бересты...

4.55 , Аноним ( 55 ), 23:10, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А газет?

5.78 , Аноним ( 76 ), 02:19, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А газеты бесплатно распространяют.

3.49 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 22:57, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А в связи с тем, что никакого российского софта не существует в природе вообще, то запретят ВЕСЬ софт.

4.53 , Аноним ( 52 ), 23:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они уже не знают как зонды отечественные заставить устанавливать. То колонки обменивают на старую аудиотехнику, то теперь вот это.

4.57 , zzz ( ?? ), 23:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Ну ты-то бы рад его написать, просто то получку отметить, то впахивать на галерщика, то получку отметить.

5.61 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 23:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему я для путинского рейха должен что-то писать вообще? Я бежал от путинского режима после убийства одного из моих близких друзей, я разрабатываю код для всего мира(участвую в нескольких открытых проектах). В современном мире не бывает «российского» или «китайского» софта. Так почему я должен хоть строчку писать для страны в которой убивали моих друзей, для страны из которой я бежал, что бы остаться живым?

6.63 , Аноним ( 63 ), 23:53, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кул стори, бро.

6.82 , Аноним ( 82 ), 03:10, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я бежал от путинского режима после убийства одного из моих близких друзей Я думал ты тролль, а оказывается просто сумасшедший

7.84 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 03:44, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Факт что Бориса убили действующие сотрудники путинского МВД подтвержден путинским же «судом». Ты сомневаешься в решении суда?

8.89 , Аноним ( 89 ), 04:22, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать и шо - путин прям заказ писал а может подавал патроны ... 6.83 , arthi ( ? ), 03:37, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мертвое море знаете? Путин убил.