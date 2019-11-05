Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux

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|2.10, Аноним (10), 21:25, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если ускорение включат, я первый перейду. Наконец-то появится приличный браузер. А уж если гтк выкинут... Это же просто сказка будет. Ну а впрочем, доля рынка не очень большая, не знаю даже, станут ли заморачиваться (даже если уже всё написано и работает).
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|3.37, выыры (?), 22:22, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ускорение чего? Что в еже приличного? (ни разу не запскал, даже не смотря на уговоры майков)
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|3.64, Kuromi (ok), 23:54, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Думается мне что волшебным образом ускорения на Линуксе не будет. Если уж Гугл не особо парится делать его в Хроме, то Микросам и подавно все равно. Даже тот факт что дл почти всех платформ либо готовог либо почти готово, а Линукс "в будущем" уже четко показывает "насколько клиент важен для них".
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|3.26, Аноним (26), 21:54, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из новости следует только наличие предустановленного ПО. Будет предустанавлитваться сверхархимегарусская ось, которую потом пользователь будет сносить.
В чем профиты?
Все просто.
1. Продаем сверхархимегарусскую ось.
2. При этом над качеством работать не надо, все равно ее будут сносить.
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|6.76, Аноним (76), 02:17, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего и вам желаю. Это как с VPN, сначала наказание за распрастронение способов обхода блокировок, потом за факт обхода. Сначала штраф за продажу без шпионского софта, а потом за выпиливание шпионского софта.
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|4.71, Аноним (71), 01:09, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вряд ли речь идет про ОС. Больше похоже на "подачку" Яндексу. Эти давно ноют на монополию Google сервисов. Скорее всего будут лоббировать Алису в каждый дом.
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|6.87, KhabMan (ok), 04:00, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё как односится) В России действует ООО "Яндекс", и сотрудники тоже в России трудятся. А то, что это оффшор - кого это интересует в нашем государстве? :)
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|3.49, ievoochielaPh5Ph (ok), 22:57, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в связи с тем, что никакого российского софта не существует в природе вообще, то запретят ВЕСЬ софт.
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|4.53, Аноним (52), 23:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже не знают как зонды отечественные заставить устанавливать. То колонки обменивают на старую аудиотехнику, то теперь вот это.
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|4.57, zzz (??), 23:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну ты-то бы рад его написать, просто то получку отметить, то впахивать на галерщика, то получку отметить.
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|5.61, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему я для путинского рейха должен что-то писать вообще? Я бежал от путинского режима после убийства одного из моих близких друзей, я разрабатываю код для всего мира(участвую в нескольких открытых проектах). В современном мире не бывает «российского» или «китайского» софта. Так почему я должен хоть строчку писать для страны в которой убивали моих друзей, для страны из которой я бежал, что бы остаться живым?
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|6.82, Аноним (82), 03:10, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я бежал от путинского режима после убийства одного из моих близких друзей
Я думал ты тролль, а оказывается просто сумасшедший
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|7.84, ievoochielaPh5Ph (ok), 03:44, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Факт что Бориса убили действующие сотрудники путинского МВД подтвержден путинским же «судом». Ты сомневаешься в решении суда?
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|1.2, Аноним (2), 21:14, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Майкрософт. Собери, пожалуйста, свой хром под не очень старые библиотеки. Glib 2.32 и Glibc 2.17 пойдёт. А то гугл задолбал постоянно поднимать версии своего сборочного окружения, непонятно зачем, ведь пользователи новых библиотек прекрасно запускают бинарники, собранные со старыми библиотеками, благодаря обратной совместимости.
Я раньше постоянно обновлял систему, первым качал новый релиз, и в тот же день устанавливал, сразу уходя с раздачи. Теперь подустал. Мне фич не самого нового, но всё ещё поддерживаемого линукса, хватает, и новые линуксы не нужны нафиг
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|1.3, Аноним (26), 21:14, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Шкурка к хромому от майков? Да это ж какой-то поз^Wпрорыв просто.
Зачем это вообще нужно? Ради возможности отправлять мелгомягким отчеты об ошибках?
Спасибо, не хотет. Несите обратно на кладбище.
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|2.9, Аноним (9), 21:25, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот и нынешний типичный посетитель опеннет. Он даже не в курсе ченджлогов на едге дев, сколько тележек телеметрии они выпилили от гугла(запилили немного своей) и какие плюшки они докидали по сравнению с хромым. Он даже посмотреть по этому поводу ничего не может. Но мнение имеет.
Это не ты в соседней новости по BPM рассказывал что ява не нужна?
А по теме. Им бы по умолчанию вкрутить гостовое шифрование и получить лицензию на это дело. Все госструктуры местные пересядут на него тогда.
А по мелочи - не хватает менеджера сессий, вменяемых закладок и выпадающего адрес-бара.
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|4.17, Аноним (9), 21:30, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому им? МСу? Возьми сниф сети, или логи прокси, и сравни обычный форк хрома и этот. Всё просто.
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|3.18, Annoynymous (ok), 21:31, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microsoft? Гостовое шифрование? Не в этой жизни.
Хотя, конечно, про Linux браузер тоже говорили не в этой жизни.
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|3.58, А (??), 23:19, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не хватает менеджера сессий, вменяемых закладок и выпадающего адрес-бара.
УзнаЮ стиль Мелкомягких. Именно про них история: нехватает для удобного и для кастомизации.
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|1.4, Аноним (4), 21:17, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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это было бы новостью, если б хром в обертке от мягких не поддерживался бы под линухом, а так чо такое постить
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|1.5, Аноним (5), 21:19, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спросите кто-нибудь приближенный в Microsoft, а какие функциональные отличия от классчиеского Chromium будут. Инчае говоря какие преимущества кроме бренда и логотипов?
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|3.19, Аноним (10), 21:32, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Кстати хороший поисковик, гугловский совсем уже скурвился. А в яндексе мошеннические сайты в топе всегда.
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|4.30, тоже Аноним (ok), 21:58, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> в яндексе мошеннические сайты в топе всегда.
В топ Бинга мошенникам никак не пролезть. Там все занято честными рекламодателями.
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|5.33, Аноним (10), 22:07, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всяком случае чаще релевантную инфу выдаёт. В гугле наверно 9/10 удаляется, да и ранжируется совершенно странным образом: допустим, в гугле требуемая инфа на 5-20 странице, а в бинге она же на 1 уже. Яндекс дичь полнейшая, я уже даже не пытаюсь искать в нём.
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|6.39, Аноним (7), 22:25, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Яндекс дичь полнейшая
Яндекс хорош для картинок и пиратских запросов. Гугл для технических.
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|3.43, Аноним (7), 22:29, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Yahoo по моему Google использует. Только фильтр менее строгий. Так что из альтернатив G/Y только Bing и Baidu. Чем нравится Bing: как ни зайду, там красивая картинка. Приходится изворачиваться и ее сохранять. В разных браузерах по разному. Где-то из инспектора, где-то save page as, а где-то сразу по "открыть фоновое изображение" доступно.
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|1.12, Аноним (12), 21:27, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ключевые компоненты открыты. А полностью они его открывать будут? Или уже?
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|1.23, Аноним (23), 21:52, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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они что, решили потягаться с гуглом -кто больше стелеметриздит у линуксоидов ?
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|1.25, Аноним (25), 21:53, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а под iOS он свой движок использует, или как все (кроме сафари) порезаный системный webview?
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|2.41, Суп из потрошков (?), 22:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В iOS, если сайт глючит в Сафари, то он точно так же глючит и в любом другом броузере из App Store :)
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|1.29, б.б. (?), 21:58, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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наконец-то будет, на что перелезть с Internet Explorer for Unix
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|2.75, Аноним (75), 02:15, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дегенероид ты неумный.
Повершел по мощности и фичам превосходит все твои баши вместе взятые на порядок.
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|2.50, ievoochielaPh5Ph (ok), 22:59, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Google Chrome и так запускается в WSL2, потому что WSL2 это виртуалка. В WSL1 тоже запускался, но там его иногда из-за DBus подплющивало
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|1.62, 122901228912290 wat (?), 23:53, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странно... chromium.... неужели кто-то пользуется чем-то кроме curl. Странное решение от Microsoft. Но, всё уже давно пошло не так. Помню 1983 в клубе Вавилон в Майями говорил с Биллом. Играла песня Пола Энгеманна. Мы обусждали будущее CLI, что будущее за ним, а не за всякими Xerox Star. Но в один момент всё перевернулось. Какой-то бородатый, полный человек в длинном, коричневого цвета пальто вошёл в клуб. В один миг из под пальто показался дробовик, в следующий он уже открыл огонь. Он лихорадочно стрелял во все стороны с криками о том, что мега корпорации не испортят будущее и что-то кто-то должен умереть. В момент, когда прозвучал первый выстрел, Билл пытался вытрясти промокашку ЛСД из баночки прямо в рот. От выстрела его рука дрогнула и всё содержимое баночки попало в рот. Испугавшись, он схватился за бокал вина и опустошив его проглотил всё содержимое внутрь себя. Нам удалось спастись из той бойни, но Билл больше не был прежним... Как он позже рассказывал, покинув здание клуба он увидел множество окон, их прямоугольная форма была идеальна,они перемещались из стороны в сторону, растягивались и схлопывались, их содержимое играло разными цветами. После этого, его было не остановить.
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|1.65, Аноним (55), 00:22, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никто не замечал, у Эджа и Фурифокса логотипы как-то больно похожи стали. Разноцветные опарыши. Только у фури еще пока голова проглядывается. Но ее тоже скоро не будет. Попомните эти слова. Разноцветная мазня - от сложного к простому!
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|2.69, Аноним (-), 00:46, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так MS по жизни все тырит у опенсорса. Вон кеды всю жизнь на венду тянул, теперь логотипы в свои поделки тащит.
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|1.68, Аноним (68), 00:44, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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10 лет назад с перешел на Linux, чтобы избавиться от зондов MS. Теперь зонды преследуют меня и здесь. НЕТ ПУТИ!
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|1.81, Аноним (76), 02:31, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читал что ОС для них не приоритет. Зарабатывать будут на продуктах вроде офиса по подписке. Браузер просто вэб-морда для офиса, облака, скайпа.
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